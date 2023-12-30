«دفاع مدني عجمان» يوجه باتباع إرشادات تعزيز السلامة في الشتاء

وجه الدفاع المدني بعجمان، الأفراد والأسر باتباع الإرشادات التي تجنب حدوث الحرائق والحوادث، وذلك للمحافظة على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم وضمان السلامة والحماية في المجتمع.

وقال العقيد رائد عبيد الزعابي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، انه يجب على الأفراد والأسر خلال فصل الشتاء اتباع الإرشادات التي تتضمن التأكد دوماً من سلامة الأسلاك الكهربائية، وعدم تحميل التوصيلات أكثر من طاقتها، إضافة إلى التأكد من إطفاء المدفأة عند مغادرة المكان أو عند الخلود للنوم تفادياً لحدوث الحرائق التي قد تؤدي إلى ضرر في الممتلكات والأرواح في المنزل.

وأكد أهمية القيام بتهوية المكان بين الحين والآخر للتخلص من الغازات المنبعثة من المدفأة، وعدم استخدامها للتسخين أو التجفيف أو إشعال البخور، والتأكد من توقف السخان عن العمل في حال وصول المياه إلى درجة الحرارة المطلوبة، وألا تتجاوز درجة حرارة السخان (60) درجة مئوية.

وحذر العقيد الزعابي من استخدام تدفئة الحطب والفحم بشكل دائم، لتجنب انبعاثات غاز أول أكسيد الكربون، مشيراً إلى أن استخدام تدفئة الحطب في الأماكن المغلقة ستتسبب في انبعاثه، وكما هو معلوم فإن استنشاقه بكميات كبيرة سيؤدي لا محالة إلى وقوع حالات حرجة قد تصل إلى الاختناق والوفاة؛ ونصح باستخدام الأجهزة الحديثة للتدفئة المطابقة للمواصفات، والتي تعد بديلاً أجدى من الحطب والفحم والأماكن المغلقة.

وأشار إلى أهمية اتباع إرشادات السلامة لمرتادي المناطق البرية والجبلية من خلال التأكد من اختيار موقع التخييم، وتركيب الخيمة في مكان آمن وبارز على أن تتوفر بها طفاية حريق يدوية وحقيبة إسعافات أولية، إضافة إلى تجنب التخييم بجانب حواف الأودية ومجاري السيول.

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