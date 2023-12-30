31.3 مليار درهم قيمة 212 صفقة كبيرة منفذة على الأسهم المحلية في 2023

شهدت أسواق الأسهم المحلية، خلال العام الجاري 2023، تنفيذ 212 صفقة كبيرة ومباشرة على 39 شركة مدرجة لعدد 4.046 مليار سهم بقيمة ناهزت 31.3 مليار درهم.

واستناداً إلى بيانات رسمية حصلت عليها وكالة أنباء الإمارات "وام" من الأسواق، استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من الصفقات الكبيرة بواقع 140 صفقة تم تنفيذها على عدد 2.236 مليار سهم بقيمة تجاوزت 28.5 مليار درهم، فيما شهد سوق دبي المالي تنفيذ 72 صفقات على عدد 1.81 مليار سهم بقيمة 2.69 مليار درهم.

وجرى تنفيذ الصفقات على أسهم 19 شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وهي: "العالمية القابضة"، و"الدار العقارية"، و"العربي المتحد" و"الفا ظبي" و"الواحة كابيتال" و"أدنوك للغاز" و"الفجيرة الوطني" و"بنك أم القيوين الوطني" و"إشراق للاستثمار" و"البحيرة الوطنية للتأمين" و"الخليج للمشاريع الطبية" و"العين للتأمين" و"الوثبة للتأمين" و"انفيكتوس للاستثمار" و"حياة للتأمين" و"أم القيوين للاستثمارات" و"غذاء القابضة" و"ملتيبلاي" و"أبوظبي الإسلامي".

بينما تم تنفيذ الصفقات في سوق دبي المالي على أسهم 20 شركة مدرجة وهي: "الإمارات دبي الوطني" و"دبي الإسلامي" و"إعمار العقارية" و"اكتتاب القابضة" و"سلامة للتأمين" و"العربية للطيران" و"بنك الإمارات للاستثمار" و"بنك السلام" و"دبي التجاري" و"بي اتش ام كابيتال" و"تعليم" و"تكافل الإمارات" و"دبي للاستثمار" و"الإمارات ريم للاستثمار" و"الإسمنت الوطنية" و"الخليج للملاحة" و"الرمز كوربرويشن" و"الصقر للتأمين" و"أمانات القابضة" و"شعاع كابيتال".

سوق أبوظبي

وحاز سهم "العالمية القابضة" على القيمة الأكبر من الصفقات المنفذة في سوق أبوظبي خلال العام الجاري بعد تنفيذ 50 صفقة كبيرة بقيمة 18.66 مليار درهم على عدد 46.63 مليون سهم، توزعت بواقع 44 صفقة في ديسمبر الجاري بقيمة 4.45 مليار درهم، وصفقة في مايو بنحو 269.9 مليون درهم، و3 صفقات في مارس بقيمة 9.5 مليار درهم وصفقة في فبراير بقيمة 1.04 مليار درهم، وصفقة في يناير بقيمة 3.37 مليار درهم.

وجاء في المرتبة الثانية "الفا ظبي القابضة" بعد تنفيذ صفقتين كبيرتين في ديسمبر الجاري بقيمة جاوزت 3.59 مليار درهم لعدد 139.1 مليون سهم، ثم "مصرف أبوظبي الإسلامي" بعد أن شهد في مايو تنفيذ 3 صفقات بقيمة 2.517 مليار درهم لعدد 276.5 مليون سهم، ثم "ملتيبلاي" بعد تنفيذ 4 صفقات في فبراير بقيمة 1.15 مليار درهم لعدد 279.8 مليون سهم، و"غذاء القابضة" حيث شهد تنفيذ صفقتين الأولى في مارس بقيمة 533 مليون درهم لعدد 6.5 مليون سهم والثانية في مايو بقيمة 29.06 مليون درهم لعدد 675.9 ألف سهم.

وشهد سهم "أدنوك للغاز" تنفيذ 29 صفقة كبيرة لعدد 75.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 178.5 مليون درهم، شملت 10 صفقات في 28 مارس بقيمة 98.4 مليون درهم و10 صفقات في 29 مارس بقيمة 37.5 مليون درهم و8 صفقات في أبريل بقيمة 32.4 مليون درهم، وصفقة واحدة في مايو بقيمة ناهزت 10 ملايين درهم.

وتم تنفيذ صفقة كبيرة على "الدار العقارية" لعدد 52.7 مليون سهم بقيمة 285.7 مليون درهم، بالإضافة إلى 6 صفقات على "إشراق للاستثمار" شملت 4 صفقات في 29 مايو بقيمة 131.5 مليون درهم وصفقة واحدة في 31 مايو بقيمة 19.7 مليون درهم، وصفقة في ديسمبر الجاري بقيمة 35.6 مليون درهم.

وفي القطاع المصرفي، جري تنفيذ 8 صفقات على "بنك ام القيوين الوطني" على عدد 219.9 مليون سهم بقيمة 394.9 مليون درهم، منها 7 صفقات خلال ديسمبر الجاري بقيمة 359.9 مليون درهم، وصفقة في أغسطس بأكثر من 35 مليون درهم، كما شهد "بنك الفجيرة الوطني" تنفيذ صفقتين بقيمة 200.7 مليون درهم خلال ديسمبر، كما شهد "البنك العربي المتحد" خلال يوليو تنفيذ 5 صفقات لعدد 185.8 مليون سهم بقيمة 226.8 مليون درهم.

وشهد سهم "دانة غاز" تنفيذ 4 صفقات كبيرة خلال الشهر الجاري على عدد 321.19 مليون سهم بقيمة 246 مليون درهم، كذلك تم تنفيذ 4 صفقات كبيرة على "حياة للتأمين" في مارس الماضي بقيمة 36.3 مليون درهم لعدد 48.4 مليون سهم، فيما تم تنفيذ صفقتين على "العين الأهلية للتأمين" في مايو الماضي بقيمة 8.85 مليون درهم لعدد 253.09 ألف سهم.

سوق دبي

وكانت أكبر الصفقات المنفذة في سوق دبي المالي خلال العام الجاري على أسهم "أمانات القابضة" حيث تم تنفيذ 11 صفقة كبيرة بقيمة إجمالية 865.7 مليون درهم على عدد 863.9 مليون سهم، منها صفقتين على عدد 525 مليون سهم بقيمة 493.5 مليون درهم خلال مايو الماضي، و7 صفقات في أكتوبر بقيمة 50 مليون درهم وصفقة في نوفمبر بنحو 101.8 مليون درهم وصفقة في ديسمبر بقيمة 220.4 مليون درهم.

وجرى تنفيذ 7 صفقات كبيرة على "إعمار العقارية" في أكتوبر بقيمة 48.9 مليون درهم و4 صفقات على "العربية للطيران" في ديسمبر بقيمة 142.1 مليون درهم، كما تم تنفيذ 12 صفقة على أسهم "الخليج للملاحة" بقيمة 262.19 مليون درهم لعدد 47.9 مليون سهم منها 4 صفقات في يونيو بقيمة 20 مليون درهم وصفقتين في 18 يوليو بقيمة 99.9 مليون درهم و4 صفقات في 24 يوليو بقيمة 99.6 مليون درهم وصفقة في نوفمبر بقيمة 15 مليون درهم وصفقة في ديسمبر بقيمة 27.6 مليون درهم.

وشهد قطاع المصارف تنفيذ عدة صفقات كبري منها صفقة على "الإمارات دبي الوطني" في أكتوبر بقيمة 10.7 مليون درهم لعدد 608.2 ألف سهم وصفقة على "بنك الإمارات للاستثمار" بقيمة 111.4 مليون درهم لعدد 914.1 ألف سهم، و7 صفقات على "دبي الإسلامي" بقيمة 43.5 مليون درهم في أكتوبر لعدد 7.8 مليون سهم و3 صفقات على "دبي التجاري" منها صفقة بـ 77.5 مليون درهم في نوفمبر و49.1 مليون درهم في أغسطس، وصفقة بـ 1.66 مليون درهم في مارس.

وشهد سهم "شعاع كابيتال" تنفيذ صفقتين بقيمة 40.5 مليون درهم الأولى في سبتمبر بنحو 39.2 مليون درهم، والثانية في ديسمبر بقيمة 1.26 مليون درهم، فيما شهد "بي اتش ام كابيتال" تنفيذ 3 صفقات في أكتوبر ويونيو بقيمة 401.2 مليون درهم، فيما تم تنفيذ صفقة على "الرمز كوربوريشن" في ديسمبر بقيمة 67.5 مليون درهم، و3 صفقات على "تعليم القابضة" منها صفقة بقيمة 127.5 مليون درهم في مايو وصفقة بـ 17.1 مليون درهم في يونيو وصفقة بـ116.1 مليون درهم في نوفمبر، وتم تنفيذ صفقتين على "الإمارات ريم للاستثمار" الأولي في أبريل بقيمة 30.7 مليون درهم والثانية في يوليو بنحو 36.6 مليون درهم.

و"الصفقات الكبيرة"، هي آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق.

ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.

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