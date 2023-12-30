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«طرق دبي» تنوه بأن محطة مترو برج خليفة-دبي مول ستغلق غداً

12/30/2023 5:25:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نوهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى أنه سيتم إغلاق محطة مترو برج خليفة / دبي مول يوم الأحد 31 ديسمبر 2023 ابتداءً من الساعة 5:00 مساءً، أو عند تخطي أعداد الطاقة الاستيعابية للمحطة.

وأشارت الهيئة في حساباتها الرسمية بوسائل التواصل، إلى أنه يمكن للمستخدمين الوصول إلى وجهتهم عبر محطات مترو الخليج التجاري، والمركز المالي، وأبراج الإمارات، والمركز التجاري العالمي.

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