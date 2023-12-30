«طرق دبي» تنوه بأن محطة مترو برج خليفة-دبي مول ستغلق غداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
نوهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى أنه سيتم إغلاق محطة مترو برج خليفة / دبي مول يوم الأحد 31 ديسمبر 2023 ابتداءً من الساعة 5:00 مساءً، أو عند تخطي أعداد الطاقة الاستيعابية للمحطة.
وأشارت الهيئة في حساباتها الرسمية بوسائل التواصل، إلى أنه يمكن للمستخدمين الوصول إلى وجهتهم عبر محطات مترو الخليج التجاري، والمركز المالي، وأبراج الإمارات، والمركز التجاري العالمي.
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