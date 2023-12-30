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الإماراتي إبراهيم كلداري رئيساً للمجلس العربي لاختصاص الجلدية

12/30/2023 5:25:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انتخب المجلس العربي لاختصاص الأمراض الجلدية، التابع لجامعة الدول العربية، الدكتور إبراهيم كلداري أستاذ واستشاري الأمراض الجلدية في الإمارات رئيسا للمجلس، ووزير الصحة الكويتي الأسبق الدكتور عبدالوهاب الفوزان نائباً للرئيس لمدة أربع سنوات.

كما انتخب المجلس، الأعضاء الجدد للجان الفرعية، وتم انتخاب 3 أعضاء إماراتيين في لجان المجلس، هم: الدكتور أيمن النعيم استشاري الأمراض الجلدية عضوا في لجنة تجميل الجلد، والدكتورة علياء المعلا استشارية الأمراض الجلدية في لجنة التدريب، والدكتورة فاطمة البريكي استشارية الأمراض الجلدية في لجنة التطوير المهني.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده المجلس في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور ممثلين عن الدول العربية، والذي تم خلاله إعادة تشكيل لجان المجلس العلمية المختلفة
لجنة البورد العربي، ولجنة التدريب والتوصيف، ولجنة التجميل، ولجنة التطوير المهني.

وناقش المجلس، خلال الاجتماع، سبل الارتقاء باختصاص الجلدية في الوطن العربي.

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