مواقف الشارقة مجانية غداً بمناسبة رأس السنة الميلادية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إعفاء مستخدمي المواقف العامة في مدينة الشارقة من الرسوم يوم الاثنين 1 يناير 2024، بمناسبة العام الميلادي الجديد.
على أن يستأنف العمل بنظام المواقف المدفوعة يوم الثلاثاء 2 يناير 2024.
ويستثنى من هذا القرار المواقف العامة الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحة الإرشادية الزرقاء.
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