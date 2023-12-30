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مواقف الشارقة مجانية غداً بمناسبة رأس السنة الميلادية

12/30/2023 5:25:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إعفاء مستخدمي المواقف العامة في مدينة الشارقة من الرسوم يوم الاثنين 1 يناير 2024، بمناسبة العام الميلادي الجديد.

على أن يستأنف العمل بنظام المواقف المدفوعة يوم الثلاثاء 2 يناير 2024.

ويستثنى من هذا القرار المواقف العامة الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحة الإرشادية الزرقاء.

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