مواقف الشارقة مجانية غداً بمناسبة رأس السنة الميلادية

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إعفاء مستخدمي المواقف العامة في مدينة الشارقة من الرسوم يوم الاثنين 1 يناير 2024، بمناسبة العام الميلادي الجديد.

على أن يستأنف العمل بنظام المواقف المدفوعة يوم الثلاثاء 2 يناير 2024.

ويستثنى من هذا القرار المواقف العامة الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحة الإرشادية الزرقاء.

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