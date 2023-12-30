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الإمارات تواصل جهودها لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني

12/30/2023 5:25:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق في المجال الصحي والغذائي وتوفير المياه النظيفة ومواد الايواء.

كما تعمل الدولة مع الشركاء الدوليين على ضمان ممرات إنسانية آمنة ومستدامة لإيصال المساعدات، إلى جانب اتصالاتها الحثيثة لوقف التصعيد وتوفير الحماية الفورية للمدنيين.

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