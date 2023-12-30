الإمارات تواصل جهودها لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Al-Bayan)
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق في المجال الصحي والغذائي وتوفير المياه النظيفة ومواد الايواء.
كما تعمل الدولة مع الشركاء الدوليين على ضمان ممرات إنسانية آمنة ومستدامة لإيصال المساعدات، إلى جانب اتصالاتها الحثيثة لوقف التصعيد وتوفير الحماية الفورية للمدنيين.
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