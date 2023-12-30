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ديوكوفيتش يهزم ميسي في معركة 2023

12/30/2023 5:14:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمكن لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش من هزيمة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، في معركة خاصة خلال 2023.
وجرى اختيار ديوكوفيتش، ولاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز، كأفضل رياضيين لعام 2023، من قبل صحيفة ليكيب الفرنسية.
ويحل النجم الصربي في 2023، محل ليونيل ميسي، الذي نال جائزة أفضل رياضي لعام 2022.
وهذه هي المرة الثانية، وبعد عامين من الأولى، التي يظهر فيها ديوكوفيتش على غلاف الصحيفة الفرنسية بمناسبة التكريم الذي بدأ عام 1975.


وبات نوفاك قريبا من الإسباني رافائيل نادال، الذي فاز بهذا التكريم في أعوام 2010 و2013 و2017 و2019.


وفي حالة بايلز، فقد تم اختيارها بالفعل كأفضل رياضية في أعوام 2016 و2018 و2019 بجانب 2023.


وقال نوفاك على صفحات ليكيب في ختام عام تميز بألقابه السبعة، 3 منها في البطولات الأربع الكبرى والماسترز "أريد أن أصبح أفضل وأفضل".


وفي 2023، تفوق ديوكوفيتش على السباح الفرنسي ليون مارشان بفارق كبير في تصويت ليكيب، مما ترك السائق الهولندي ماكس فيرستابين في المركز الثالث.


ويأتي التنس على رأس القائمة للعام الثالث على التوالي، حيث كانت الفائزة في النسخة الماضية، هي البولندية إيجا سواتيك.


وقالت بايلز، التي تحل محل سواتيك وتفوقت في التصويت على ميكايلا شيفرين والسباحة كاتي ليديكي "أنا سعيدة لأنني كنت قدوة".


وتابعت "لقد قدمت دليلا على أن رياضتنا يمكن أن ترقى إلى مستوى أعلى، ولدي انطباع بأنني غيرت الأمور".

ملاعب

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