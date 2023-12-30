زلزال يضرب أجزاء من إندونيسيا

MENAFN - Al Wakeel News)ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، تحت سطح البحر في جزء من مقاطعة اتشيه في إندونيسيا اليوم السبت، من دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو ضحايا.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجة كان مركزه على بعد 362 كيلومترا (225 ميلا) شرق سينابانغ، وهي بلدة ساحلية في إقليم اتشيه وعلى عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).



وقالت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية إنه لا يوجد خطر حدوث تسونامي لكنها حذرت من احتمال وقوع هزات ارتدادية.



وحددت الوكالة قوة مبدئية للزلازال بلغت 6.3 درجات على مقياس ريختر، فيما تعد الاختلافات في القياسات المبكرة للزلازل شائعة.



وتتعرض إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يضم أكثر من 270 مليون نسمة، بشكل متكرر للزلازل والانفجارات البركانية بسبب موقعها على حزام النار، وهو قوس من البراكين وخطوط الصدع في حوض المحيط الهادئ.



وأدى زلزال بلغت قوته 5.6 درجة في 21 نوفمبر إلى مقتل ما لا يقل عن 331 شخصا وإصابة ما يقرب من 600 آخرين في مدينة سيانجور في جاوة الغربية.



وكان هذا الزلزال الأكثر دموية في إندونيسيا منذ زلزال عام 2018 والتسونامي الذي ضرب منطقة سولاويسي والذي أسفر عن مقتل حوالي 4340 شخصا.

روسيا اليوم