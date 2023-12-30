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نابولي يواصل نزيف النقاط بتعثر جديد أمام مونزا

12/30/2023 5:14:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فشل نابولي حامل اللقب في استعادة نغمة الانتصارات وتعثر أمام ضيفه مونزا بتعادله معه سلبا الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة الـ18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويأتي هذا التعادل لنابولي بعد خسارتين، الأولى أمام فروزينوني 0-4 أقصي بموجبها من الدور ثمن النهائي لكأس إيطاليا، والثانية أمام روما 0-2 ضمن منافسات المرحلة الماضية من الدوري.

وبقي نابولي في المركز السابع بـ28 نقطة مؤقتا، فيما حصل مونزا على نقطته الـ22 في المركز الـ11.
ويلعب نابولي مباراته المقبلة مع تورينو العاشر، فيما يلتقي مونزا مع فروزينوني الـ14.


وفي مباراة ثانية تغلب فيورنتينا على ضيفه تورينو 1-0.


وسجل لوكا رانييري هدف الفوز في الدقيقة 83.


وصعد فيورنتينا إلى المركز الرابع مؤقتا بـ33 نقطة، علما بأنه سيلعب مع ساسوولو في المرحلة المقبلة، فيما تجمد رصيد تورينو عند 24 نقطة.

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