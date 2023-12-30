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لجنة الانضباط تعاقب حمد الله مهاجم اتحاد جدة

12/30/2023 5:14:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارا يقضي بمعاقبة نجمي اتحاد جدة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله وحسن كادش.
وقررت اللجنة معاقبة حمد الله بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وجاء ذلك بسبب تغيب اللاعب المغربي عن المقابلة الإعلامية في منطقة "فلاش إنترفيو" بعد نهاية مباراة فريقه ضد النصر الثلاثاء الماضي، وفقا لما ورد في تقرير المسؤول الإعلامي.
كما قررت اللجنة تغريم حسن كادش بـ20 ألف ريال سعودي أيضا ولذات السبب.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن القرار غير قابل للاستئناف وفقا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق.
وكان الاتحاد تكبد خسارة قاسية من ضيفه النصر 2-5، في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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