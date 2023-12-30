MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية، اليوم السبت، أن ريال مدريد يستعد للإعلان عن مفاجأة جديدة خلال الساعات المقبلة.قالت الصحيفة: "عقب المفاجأة المدوية بإعلان "الملكي" تجديد عقد المدرب كارلو أنشيلوتي حتى 2026، يتجه النادي إلى مفاجأة أخرى".



وأوضحت: "من المقرر أن يعلن النادي الإسباني عن تجديد عقد لاعب الوسط توني كروس لمدة موسم واحد حتى 2025".



وأضافت: "كانت التكهنات تشير إلى انتهاء علاقة اللاعب الألماني مع الريال، ولكن عملياً وعلى أرض الواقع هناك حالة من الرضا داخل النادي حول مستوى كروس مع الفريق".



وأشارت إلى أن اللاعب الدولي أعلن أكثر من مرة عن رغبته في الاعتزال في صفوف ريال مدريد، وهو ما قد يناله بتوصل الطرفين إلى اتفاق على تجديد العقد واستمراره في سانتياغو برنابيو.

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