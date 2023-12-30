Saturday, 30 December 2023 02:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ريال مدريد يستعد للإعلان عن مفاجأة جديدة

12/30/2023 5:14:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية، اليوم السبت، أن ريال مدريد يستعد للإعلان عن مفاجأة جديدة خلال الساعات المقبلة.
قالت الصحيفة: "عقب المفاجأة المدوية بإعلان "الملكي" تجديد عقد المدرب كارلو أنشيلوتي حتى 2026، يتجه النادي إلى مفاجأة أخرى".


وأوضحت: "من المقرر أن يعلن النادي الإسباني عن تجديد عقد لاعب الوسط توني كروس لمدة موسم واحد حتى 2025".


وأضافت: "كانت التكهنات تشير إلى انتهاء علاقة اللاعب الألماني مع الريال، ولكن عملياً وعلى أرض الواقع هناك حالة من الرضا داخل النادي حول مستوى كروس مع الفريق".


وأشارت إلى أن اللاعب الدولي أعلن أكثر من مرة عن رغبته في الاعتزال في صفوف ريال مدريد، وهو ما قد يناله بتوصل الطرفين إلى اتفاق على تجديد العقد واستمراره في سانتياغو برنابيو.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN30122023000208011052ID1107670151

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث