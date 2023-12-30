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تفاصيل مثيرة فتحت أبواب تألق كين مع بايرن

12/30/2023 5:14:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة ذا صن، اليوم السبت عن تفاصيل مثيرة حول الأشهر الأولى للنجم هاري كين مع بايرن ميونخ.
قالت الصحيفة: "المهاجم الإنجليزي اتبع نظاماً صارماً خلال معيشته في فندق ماندارين أورينتال، قبل أن يغادره صوب منزله الجديد".
ونقلت تصريحات أدلى بها المدير العام في فندق ماندارين دومينيك راينر، قال فيها: "كين ينتمي بالتأكيد إلى أفضل خمسة ضيوف لدينا، خلف الملكة الراحلة إليزابيث".
وأضاف: "كان أحد أكثر الضيوف المحبوبين الذين أقاموا معنا لفترة طويلة على الإطلاق".
وتحدث عن أبرز تفاصيل معيشة لاعب توتنهام السابق، وأوضح: "اعتاد أن يطلب اللحم المقدد الإنجليزي، والفاصوليا المطبوخة، على الإفطار مراراً وتكراراً".
وتابع: "في المساء كان يتناول السوشي والساشيمي كقاعدة عامة، وكان يأكل في الغالب في غرفته عندما كان بمفرده في ميونخ، ولكن عندما جاءت عائلته لزيارته كانوا يذهبون دائماً إلى مطعم الفندق، إذ لم تكن عائلة كين منعزلين، بل على العكس من ذلك كانوا منفتحين للغاية وودودين".
وواصل: "لم يقدم كين أي طلبات خاصة أبداً، وكان واحداً من أكثر الضيوف تواضعاً الذين استقبلناهم على الإطلاق".
واختتمت الصحيفة: "هذه الأجواء ساعدت الدولي الإنجليزي على التألق بشكل لافت في تجربته الأولى خارج "البريميير ليغ"، بإحرازه 25 هدفاً في أول 22 مباراة مع "البافاري"، إذ توجه هاري كين بالشكر إلى العاملين في الفندق، وكتب عبر حسابه على إنستغرام: "شكراً جزيلاً لموظفي الفندق الذين جعلوني أشعر وكأنني في بيتي منذ انتقالي إلى ميونخ، كان عاملاً كبيراً من القدرة على الاستقرار بشكل جيد"

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