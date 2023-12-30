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الاحتلال اعتقل 4860 فلسطينيا بالضفة منذ 7 اكتوبر

12/30/2023 5:14:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد نادي الأسير الفلسطيني بارتفاع عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 4860 معتقلا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدة أن أحد الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي مساء أمس كان فتى جريحا جرى اعتقاله من سيارة الإسعاف.


كما أشار إلى أن قوات الاحتلال أخطرت منازل عائلات 3 شهداء بالخليل بعد اقتحامها، وأبلغتهم بالهدم خلال الأيام المقبلة.


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