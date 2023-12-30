الاحتلال اعتقل 4860 فلسطينيا بالضفة منذ 7 اكتوبر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد نادي الأسير الفلسطيني بارتفاع عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 4860 معتقلا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدة أن أحد الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي مساء أمس كان فتى جريحا جرى اعتقاله من سيارة الإسعاف.
كما أشار إلى أن قوات الاحتلال أخطرت منازل عائلات 3 شهداء بالخليل بعد اقتحامها، وأبلغتهم بالهدم خلال الأيام المقبلة.
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