منّة فضالي تتهم عراقياً بالنصب عليها في تركيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتهمت الفنانة المصرية منّة فضالي في منشورات عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، شخصاً يحمل الجنسية العراقية بالنصب والاحتيال عليها في تركيا.
ونشرت الممثلة الشابة صورة الشخص معلقةً بقولها: "الراجل ده نصب عليّا وأخذ 2400 دولار، عنده شركة تأجير سيارات في إسطنبول ورفض يرجعلي فلوسي، خلو بالكم".
وعلى ما يبدو أن الرجل العراقي أعطى لفضالي أموالها، إذ حذفت في وقت لاحق جميع المنشورات المتعلقة به.
لها
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