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منّة فضالي تتهم عراقياً بالنصب عليها في تركيا

12/30/2023 5:14:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتهمت الفنانة المصرية منّة فضالي في منشورات عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، شخصاً يحمل الجنسية العراقية بالنصب والاحتيال عليها في تركيا.


ونشرت الممثلة الشابة صورة الشخص معلقةً بقولها: "الراجل ده نصب عليّا وأخذ 2400 دولار، عنده شركة تأجير سيارات في إسطنبول ورفض يرجعلي فلوسي، خلو بالكم".


وعلى ما يبدو أن الرجل العراقي أعطى لفضالي أموالها، إذ حذفت في وقت لاحق جميع المنشورات المتعلقة به.

لها

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