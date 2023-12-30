لهذا السبب.. لا تطفئ حرائق الزيوت بالماء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر الخبير الألماني هيرمان دينكلر من إطفاء حرائق الزيوت والدهون بواسطة الماء، وذلك لتجنب حدوث انفجار.وأوضح خبير الحماية من الحرائق والانفجارات لدى الهيئة الألمانية للفحص الفني أنه عندما يتم سكب الماء على الإناء المحتوي على زيت أو دهون، فإن الماء يتبخر سريعاً، مكوناً سحابة هائلة من البخار الساخن المحمل بذرات الزيت، ما قد يؤدي إلى حدوث انفجار وزيادة اشتعال النيران في البيئة المحيطة، ومن ثم إلحاق أضرار بالغة وحروق شديدة.الطريقة الصحيحة لإطفاء الحريقوإذا نشب الحريق بالفعل، فينبغي حينئذ إطفاء الموقد على وجه السرعة، مع تغطية الوعاء أو المقلاة ببطانية أو أي غطاء آخر مقاوم للحريق، مع مراعاة توخي الحرص والحذر عند القيام بذلك تجنباً للإصابة بحروق.



وفي حال خروج لهب من الغطاء يتم التعامل معه عن طريق مطفأة الحريق، مع الاتصال بخدمة إطفاء الحرائق.



الوقاية

وللوقاية من وقوع حريق يراعى عدم ترك الزيت على الموقد لفترة طويلة، مع مراعاة الانتباه لأول إشارة من إشارات تدخينه، حيث يعقبه اشتعال الزيت نفسه.

كما يراعى الحفاظ على المطبخ في حالة جافة ونظيفة، وإزالة أية بقايا للدهون والزيت أو الماء.

ولا يجوز ترك المقلاة أو الوعاء المحتوي على الزيت بدون مراقبة، مع ضرورة إبعاد الأطفال عن الموقد.

وبشكل عام ينبغي تخزين الزيوت بشكل صحيح، وذلك لتجنب تأكسدها، ومن ثم سرعة اشتعالها.

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