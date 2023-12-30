شهيد ومصابون بقصف الاحتلال على مخيم المغازي
التاريخ
12/30/2023 5:14:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد فلسطيني واصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
ويتعرض مخيم المغازي منذ أيام لقصف عنيف من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي .
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