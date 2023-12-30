Saturday, 30 December 2023 02:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شهيد ومصابون بقصف الاحتلال على مخيم المغازي

12/30/2023 5:14:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني واصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة

ويتعرض مخيم المغازي منذ أيام لقصف عنيف من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي .


MENAFN30122023000208011052ID1107670145

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث