خارجية النيجر: لدينا أسلحة روسية ونحتاج لتطوير التعاون في عدة مجالات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير خارجية النيجر باكاري ياو سانجار استخدام بلاده للأسلحة الروسية، مبينا أنه لا وجود لأي جيش روسي على أراضي النيجر، وأن بإمكان جيش البلاد الدفاع عن الأراضي بشكل مستقل.



وقال الوزير سانجار لوكالة "نوفوستي": "حاليا علاقاتنا مع روسيا تتجلى في التعاون العسكري، لأن جميع الأسلحة التي في حوزتنا روسية الصنع".

وأردف: "أي أننا بحاجة للحفاظ على العلاقات مع روسيا الاتحادية من أجل الإبقاء على هذه (الأسلحة)، ولكن ليس لدينا أي جيش (روسي) على أرضنا. ولا نحتاج لهذا... جيشنا يستطيع الدفاع عن أراضيه بنفسه".



ولفت وزير الخارجية إلى أن بلاده طردت الجيش الفرنسي من أراضيها دون وجود أي نية لدعوة عسكريين آخرين إلى هنا.



وأوضح أن النيجر تحتاج في الوقت الراهن إلى تطوير العلاقات في مجالات الاستخبارات والأسلحة والخدمات اللوجستية، ولكن ليس في مجال القوات المسلحة.



يشار إلى أن رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين، أكد في حديث سابق لوكالة "نوفوستي"، أن الأسلحة الروسية ساعدت بلاه في مواجهة الجماعات المسلحة بفعالية وإن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع روسيا.



وأضاف: "مرة أخرى، لا بد من القول إن النيجر وروسيا تتعاونان مجددا، ونحن نحاول المضي قدما في جميع مجالات الاقتصاد والأمن".



وأشار رئيس الوزراء إلى أن المعدات العسكرية، التي تم شراؤها سابقا من روسيا سمحت لسلطات البلاد بمواجهة الجماعات المسلحة بشكل أكثر فعالية.

RT