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المقاومة تعرض مشاهد لدك حشود الاحتلال بمحاور التوغل بغزة

12/30/2023 5:14:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بثت كتائب القسام مشاهد لدك مفارز الهاون حشودا لقوات الاحتلال في محاور التوغل في قطاع غزة .

يأتي ذلك وسط استمرار الاشتباكات الضارية بمختلف مناطق القطاع لليوم الـ 85 على التوالي .

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