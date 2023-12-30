المقاومة تعرض مشاهد لدك حشود الاحتلال بمحاور التوغل بغزة
التاريخ
12/30/2023 5:14:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بثت كتائب القسام مشاهد لدك مفارز الهاون حشودا لقوات الاحتلال في محاور التوغل في قطاع غزة .
يأتي ذلك وسط استمرار الاشتباكات الضارية بمختلف مناطق القطاع لليوم الـ 85 على التوالي .
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