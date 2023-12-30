تعرفي على مزايا مبرد الأظافر الكهربائي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وردت مجلة "Instyle" أن مبرد الأظافر الكهربائي يتمتع بمزايا عديدة، حيث إنه لا يساعد على تقصير الأظافر وتشكيلها فحسب، بل يساعد أيضاً على تلميع الأظافر وإزالة الجلد المتقرن والتخلص من فطريات الأظافر ومسمار القدم وعين السمكة.ملحقات ذات استخدامات مختلفةوأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن مبرد الأظافر الكهربائي غالباً ما يشتمل على ملحقات ذات استخدامات مختلفة، على سبيل المثال ملحق من اللباد لتنظيف وتلميع الأظافر، وملحق من حجر "السافير" لإزالة مسمار القدم وعين السمكة، وملحق إبري لكشف الأظافر الغارزة.



وعادة ما يتم علاج فطريات الأظافر باستخدام صبغة، ولكي تؤتي الصبغة مفعولها المرجو، ينبغي تخشين الظفر بواسطة مبرد.



ولهذا الغرض يمكن استخدام مبرد أظافر كهربائي مع ملحق قرصي من حجر "السافير".



الأظافر الاصطناعية

وأضافت“Instyle” أن الأظافر الاصطناعية تحتاج إلى مبرد أظافر كهربائي ذي سرعة دوران أعلى وملحقات مصنوعة من التيتانيوم أو المعدن الصلب.



وبشكل عام يتعين على النساء ذوات الأظافر الحساسة والهشة تجنب استخدام مبرد الأظافر الكهربائي أو التعامل معه بحذر شديد.

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