الأرصاد طقس معتدل والرؤية تتحسن تدريجيا والعظمى 22

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل لنهار اليوم السبت،
وتتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا وغائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة
إلى بارد و غائم إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 22 درجة مئوية اما الصغرى فتصل إلى 16 درجة مئوية.
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