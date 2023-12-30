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الأرصاد طقس معتدل والرؤية تتحسن تدريجيا والعظمى 22

12/30/2023 4:26:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل لنهار اليوم السبت،
وتتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا وغائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة
إلى بارد و غائم إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 22 درجة مئوية اما الصغرى فتصل إلى 16 درجة مئوية.

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