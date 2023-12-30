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القاهرة الإخبارية: انفجارات قوية فى محيط قيادة الجيش السودانى وسط الخرطوم

12/30/2023 4:21:10 AM
(MENAFN- Youm7) قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "انفجارات قوية في محيط قيادة الجيش السوداني وسط العاصمة الخرطوم".







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