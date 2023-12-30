المدارس تعلن أرقام جلوس امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للترم الأول

MENAFN - Youm7) بدأت المدارس إعلان أرقام جلوس طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها يناير المقبل ، حيث أكدت المدارس أنه تم إعلان قوائم الطلاب وتشمل أرقام الجلوس واللجنة التى يؤدى الطالب فيها الامتحان بالإضافة إلى اللغة الأجنبية الثانية سواء الفرنساوى أو الإسبانية أو الصينية أو الإيطالية والألمانية، كما وجهت المدارس الطلاب بضرورة التعرف على أرقام الجلوس واللجان قبل أداء الامتحان مضيفة أن كل طالب سوف يؤدى الاختبار فى اللجنة المخصصة له فقط، كما حذرت المدارس الطلاب من حيازة التليفون المحمول أثناء أداء الامتحان الإلكترونى أو الورقى.

وكانت الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات التالية:- تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.- مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير المقبل .- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفتره من 11 يناير المقبل إلى 24 من نفس الشهر إلكترونياً وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.- وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.هط- التشديد باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.- متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.- توفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا" - داخل المدارس، والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها.