سوء تنظيم وغياب خطة الدفاع.. نيويورك تايمز تكشف سبب سقوط إسرائيل فى 7 أكتوبر

MENAFN - Youm7) قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه على الرغم من أن الأسباب الكاملة وراء بطء استجابة الجيش الإسرائيلى لعملية طوفان الأقصى ربما تستغرق أشهر لفهمها، ووعد حكومة نتنياهو بإجراء تحقيق، إلا أن التحقيق الذى أجرته الصحيفة وجد أن الجيش الإسرائيلى كان يعانى من نقص عدد الأفراد، وتواجدهم خارج مواقعهم، وسوء تنظيم جديد لدرجة أن الجنود تواصلوا فى مجموعات مرتجلة على الواتس اب واعتمدوا على منشورات التواصل الاجتماعى لاستخداف المعلومات.

كما وجد التحقيق أن قوات الكوماندوز اندفعت إلى المعركة مسلحة بأسلحة تسمح بمعركة قصيرة، بينما صدرت أوامر لطيارى الهليكوبتر للإطلاع على التقارير الإخبارية وقنوات التليجرام لاختيار الأهداف.

وربما كان الأمر الأكثر إدانة هو أن الجيش الإسرائيلى لم يكن لديه حتى خطة للرد على هجوم واسع داخل حدود دولة اللاحتلال، وفقا لجنود وضباط إسرائيليين حاليين وسابقين. وقال الجنود إنه إذا كانت مثل هذه الخطة موجودة على الرف فى ما، فلم يتدرب عليها أحد ولم يتبعها أحد.

ونقلت نيويورك تايمز عن يوم توم ساميا، الجنرال فى قوات الاحتياط الإسرائيلية، والقائد السابق للقيادة الجنوبية لجيش الاحتلال إنه من الناحية العملية، لم يكن هناك إعداد دفاعى صحيح ولا تدريب ولا تجهيز أو بناء قوة لمثل هذه العملية.

بيما قال أمير أفيفى، العميد فى قوات الاحتياط، والنائب السابق قائد فرقة غزة المسئولة عن حماية المنطقة، إنه لم تكن هناك خطة دفاعية لهجوم مفاجئ مثل هذا النوع الذى رأيناه فى 7 أكتوبر.

وقالت نيويورك تايمز إن غياب الاستعداد هذا يتعارض مع المبدأ التأسيسى للعقيدة العسكرية الإسرائيلية. فمند أيام ديفيد بم جوريون، أول رئيس وزراء ووزير دفاع لإسرائيل، كان الهدف دائما وضع الهجوم، وتوقع الهجمات وخوض المعارك فى أراضى العدو.

وقالت الصحيفة إنها وجهت لقوات الاحتلال الإسرائيلية أسئلة منها، ما يتعلق بإجماع الضباط والحنود على حد السواء بأنه لم يكن هناك خطة. ورد الجيش قائلا إنهم يركزون حاليا على القضاء على تهديد الفصائل الفلسطينية، وأنه سيتم النظر لاحقا فى أى أسئلة من هذا النوع.











