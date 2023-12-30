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مندوب روسيا فى مجلس الأمن يدعو إلى التوصل لتسوية فلسطينية إسرائيلية دائمة

12/30/2023 4:21:09 AM
(MENAFN- Youm7) دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، الجمعة، إلى بدء العمل على تسوية فلسطينية إسرائيلية دائمة.

وقال المندوب الروسي، في كلمة له خلال اجتماع بمجلس الأمن الدولي، نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" الجمعة "حتى الآن، للأسف، لم نرَ الأفق السياسي الذي يتحدث عنه الكثيرون، ولكن من المهم العمل الآن على استعادة الأفق السياسي فيما يتعلق بعملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس القانون الدولي المعترف به بشكل عام والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تتعايش في سلام وأمن مع إسرائيل".

وأضاف المندوب الروسي: "لن يكون هناك سوى مثل هذا النهج المتوازن وغير المتحيز والقائم على القانون الدولي بدلاً من محاولات التوفيق الاقتصادي بين عدد من الدول العربية وإسرائيل دون حل عادل للمشكلة الفلسطينية يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم في الشرق الأوسط".








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