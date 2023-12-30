مندوب روسيا فى مجلس الأمن يدعو إلى التوصل لتسوية فلسطينية إسرائيلية دائمة

(MENAFN
- Youm7) دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، الجمعة، إلى بدء العمل على تسوية فلسطينية إسرائيلية دائمة.
وقال المندوب الروسي، في كلمة له خلال اجتماع بمجلس الأمن الدولي، نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" الجمعة "حتى الآن، للأسف، لم نرَ الأفق السياسي الذي يتحدث عنه الكثيرون، ولكن من المهم العمل الآن على استعادة الأفق السياسي فيما يتعلق بعملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس القانون الدولي المعترف به بشكل عام والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تتعايش في سلام وأمن مع إسرائيل".
وأضاف المندوب الروسي: "لن يكون هناك سوى مثل هذا النهج المتوازن وغير المتحيز والقائم على القانون الدولي بدلاً من محاولات التوفيق الاقتصادي بين عدد من الدول العربية وإسرائيل دون حل عادل للمشكلة الفلسطينية يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم في الشرق الأوسط".
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