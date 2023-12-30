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قوات إسرائيلية تعتقل فلسطينيين من مخيم الجلزون.. والغارات تقتل صحفيا بغزة

12/30/2023 4:21:09 AM
(MENAFN- Youm7) اعتقلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي عدداً من الفلسطينيين من مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم واعتقلت فلسطينيين بعد حملة مداهمة وتفتيش منازل.

من جانبه، أفاد التلفزيون الفلسطيني، فجر السبت، بأن قصفاً إسرائيلياً قتل الصحافي الفلسطيني جبر أبو هدروس، كم استهدف عدداً من أفراد عائلته في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.








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