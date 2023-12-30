الفصائل الفلسطينية تدمر دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 وسط غزة

MENAFN - Youm7) أعلنت الفصائل الفلسطينية، تدمير دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت الفصائل في بيان، اليوم السبت، إن "مفارز الهاون تدك حشود العدو في محاور التوغل في قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ85 بتكثيف القصف الجوي والمدفعي لمناطق عدة في القطاع مخلفا عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.

في حين تخطت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس للمرة الثانية خلال شهر للموافقة على صفقة بيع أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 147.5 مليون دولار، مستخدمة صلاحية الطوارئ.

كما تستمر الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في مختلف أنحاء القطاع، تزامنا مع شن الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات جديدة في مدن الضفة الغربية.



