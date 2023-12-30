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التنمية المحلية: تنفيذ 5 دورات تدريبية بمركز سقارة للتدريب لـ159 متدربا

12/30/2023 4:21:06 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن الأسبوع الـ21 لمركز التنمية المحلية للتدريب سقارة يشهد نشاطًا مكثفًا في تنفيذ دورات مهمة وفعالة للارتقاء والنهوض بالعاملين بالإدارة المحلية، وذلك انطلاقاً من رؤية وزارة التنمية المحلية وإيمانها الكامل بأهمية التدريب وأثره في صقل وتطوير مهارات العاملين بالإدارة المحلية وقدرتهم على مواكبة التغييرات والتَطَورات العالمية المُعاصرة لتحقيق التقدم والارتقاء للبلاد.



وقال اللواء هشام آمنة، فى بيان اليوم، إن مركز سقارة للتدريب وهو الذراع التدريبي للوزارة، سينظم خلال هذا الأسبوع 5 دورات تدريبية يستفيد منها 159 متدرب من جميع المحافظات، مشيراً إلى أن الدورات التدريبية تهدف إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل وتُعزز ما لدى المتدرب من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة ويضاعف من فرص التوظيف والإنتاج.



وأكد وزير التنمية المحلية أن الأسبوع التدريبي المقبل وهو الأسبوع الحادي والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات للعام الحالي 2024/2023 ينطلق غداً الأحد بدورتين تدريبين جديدتين ينفذان لأول مرة هما دورة "الأنظمة الاستثمارية المتاحة في مصر" بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار، ودورة "إحترافية إدارة الإجتماعات الحكومية" بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بمحافظه كفر الشيخ، ويستفيد من الدورتين 56 متدربًا من جميع المحافظات.



وأوضح اللواء هشام آمنة، أن دورة "الأنظمة الاستثمارية المتاحة في مصر" التي يستفيد منها 28 متدرباً من العاملين بإدارات الاستثمار والمشروعات والشئون المالية والشئون القانونية، جاءت بخطة مركز سقارة لهذا العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نحو تعزيز الاستثمار وخلق بيئة ممكنة له في كافة المحافظات وفى جميع المجالات، مشيرًا إلى أن تحسين مناخ الاستثمار على مستوى المحافظات يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للإستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية وإحداث تحسن متوالي ومستدام في مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين .



وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المحتوى التدريبي لدورة "الأنظمة الاستثمارية المتاحة في مصر" ستركز على التعريف بالهيئة العامة للاستثمار واختصاصاتها، ودور مراكز خدمات المستثمرين في تقديم وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وأهم المزايا والاعفاءات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، والرخصة الذهبية، والمناطق الحرة والهدف من انشأها، والمزايا والضمانات لمشروعات المناطق الحرة، وأهداف التنمية المستدامة ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، بالإضافة الي التعريف بالاستثمار الأخضر بين الواقع والمأمول، ونظام المناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية وأهم مميزات الاستثمار بها، وما هي الإجراءات لإقامة المناطق الاستثمارية والتكنولوجية، ودور المكاتب التنفيذية للمناطق الاستثمارية، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ومميزات وآلية العمل بها، وتختتم الدورة فعاليتها بورشة عمل عن دور وأهمية الأنظمة الاستثمارية وأثرها على التنمية الاقتصادية.



وأشار اللواء هشام آمنة، إلي أن دورة "احترافية إدارة الإجتماعات الحكومية" التى ينفذها مركز سقارة خلال أسبوعه الـ21 بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بمحافظة كفر الشيخ، والتي يستفيد منهما 28 متدرباً من العاملين بمكاتب القيادات والعلاقات العامة والمجالس والمؤتمرات، ستركز على التعريف بمفهوم الإجتماعات وأهميتها، وأنواعها، والتعريف أيضًا بمراحل الإجتماع الثلاثة وهي: المرحلة الأولى وهي المرحلة "التحضيرية ما يجب فعله قبل أن نجتمع" والتي تضمن ايتيكيت الإجتماعات، وماهو جدول الأعمال، وكيفية إعداد جدول الأعمال؟، واللوجيستيات (من يقوم بماذا)، وخصائص مكان ووقت الإجتماع، وكيف تحسن نسبة الحضور ؟، والمرحلة الثانية وهي مرحلة ( الإنعقاد ) والتي تضمن دورة حياة الإجتماع، وأدوار الحضور، ومعوقات التواصل في الإجتماعات، ودور الرئيس الفعال ، والإجتماعات وأسس الحوار الفعال، والخلاف والإختلاف، وأسباب الخلاف وسبل الحل، وتكتيكات إدارة النقاش البناء، ومهارات وسبل الإقناع، ومراحل صناعة القرار، وطريقة Cornell لتسجبل الاجتماعات، ثم تختتم الدورة بالتعريف بالمرحلة الأخيرة وهي مرحلة "ماذا بعد الإجتماع"، والتي تتضمن كيف تعلم أن إجتماعك لم ينجح ؟ ، وكيف تفسد إجتماع، وأنماط وفن ترويض الحضور في الإجتماعات .



وفي نفس السياق، وفي ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة من خلال برنامج «مشروعك»، الذي تنفذه الوزارة في جميع المحافظات، لفت اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة خاصة للشباب والمرأة من خلال ذراعها التمويلي "مشروعك"، وتسخر كافة الإمكانيات لرفع الوعى ومهارات وقدرات القائمين على إدارت البرنامج، مما يساهم في التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين الراغبين في الحصول على قروض، مشيراً إلى أن الأسبوع الـ21 بسقارة يتضمن تنفيذ دورة تدريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة" بالتعاون مع مبادرة "مشروعك" يستفيد منها 28 متدرباً من العاملين بمكاتب "مشروعك" بالمحافظات.



ولفت اللواء هشام آمنة، الى ان دورة "المشروعات المتوسطة والصغيرة" ستتناول التعريف بمشروعك وتفعيل طلب الحصول علي قرض من "مشروعك" علي منظومة المراكز التكنولوجية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبادرة "مشروعك " ، والتعريف بخدمات جهاز تنمية المشروعات، بالإضافة إلي شرح أليات التمويل، وسيتم خلال برنامج الدورة شرح الخدمات الغير مالية وخدمات الشباك الواحد، ومبادئ الائتمان، ومقدمة عن بنك الاسكندرية ودوره في التعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى شرح المبادئ المالية للشركات وأسس تصنيف الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتختتم الدورة التدريبية فعالياتها بمناقشة عامة حول برامج تمويل المشروعات الصغيرة .



وتابع وزير التنمية المحلية أن الأسبوع الـ21 يشهد تنظيم دورتين بتكليف رئاسي عن "تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل إدارة التغيير"، ودورة "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي"، وينفذهما برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندى VNG، ويستفيد منهما 75 متدرباً وذلك في ضوء تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوي جميع المحافظات.



وقال اللواء هشام آمنة ان دورة "تنمية الموارد والتحول الرقمي فى ظل ادارة التغيير"، يستفيد منها 45 متدرباً من رؤساء المراكز والمدن ، مشيراً الى ان المحتوى التدريبي للدورة سيتناول أهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم عملية التنمية بالمحافظات، وما هي القوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية وكيفية التغلب عليها في ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واستعراض تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تنمية الموارد الذاتية، والإطار القانوني المنظم لمهام رؤساء الوحدات المحلية فيما يتعلق بالموارد الذاتية، والتعريف بقانون الاعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وكذلك قانون انتظار المركبات 150 لسنة 2020 وآلية تطبيقه.



وأضاف اللواء هشام آمنة، ان الدورة الثانية التي ينفذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال هذا الأسبوع وهي "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي" يستفيد منها 30 متدربا من مديري الايرادات بالديوان العام للوزارة والشئون الاقتصادية ومدير وحدة متابعة الايرادات بجميع المحافظات، وستركز على تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية الموارد الذاتية، وآليات الحصر للموارد الذاتية وتحليل نتائج أعمال الحصر في ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وإعداد خطط تنمية الموارد الذاتية على مستوي الوحدات المحلية (المراكز/الاحياء) في ضوء نتائج الحصر، بالإضافة الي التعريف بأهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم التنمية بالمحافظات، والتعريف ايضا بالقوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية وكيفية التغلب عليها، وتختتم الدورة بشرح عدة قوانين منها قانون الاعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وقانون انتظار المركبات 150 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، والإطار القانوني المنظم لأعمال حجز وتحصيل الايرادات.
















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