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رئيس مياه الجيزة: تحليل 211.402 عينة من مياه الشرب والصرف خلال 2023

12/30/2023 4:21:06 AM
(MENAFN- Youm7) قال منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، إن توفير كوب ماء نظيف وصرف صحي آمن، أحد أهم المحاور التي توليها الشركة اهتمامًا بالغًا، كون أن جودة مياه الشرب والمعالجة الآمنة لمياه الصرف الصحي، واحدة من أهداف استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن
هناك سعي مستمر لتطوير منظومة الجودة من خلال تطبيق أحدث التقنيات العالمية واستخدام الأجهزة المعملية الحديثة بمجال الجودة والمعالجة.



وأوضح رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن عدد عينات مياه الشرب المرفوعة من مآخذ وطرود وشبكات مياه الشرب بلغ 202,720 عينة، فيما بلغت عدد العينات المرفوعة من محطات الصرف الصحي 1845 عينة، و6837 عينة صرف صناعي.



وأشار منصور بدوي، إلى حصول محطات: جزيرة الدهب والحجارة وإمبابة وأوسيم والحوامدية والعياط على شهادة مأمونية وسلامة المياه، وتداول الصرف الصحي لمحطتي معالجة أم دينار والبدرشين، مؤكداً على تطبيق خطط مأمونية المياه وتداول الصرف الصحي لمحطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي وتقييم وإدارة المخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية ومتابعة جودة المياه بهدف إستدامة الخدمات والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وكذا الحفاظ على المشروعات القومية.



ولفت بدوي، إلى اعتماد شهادة الأيزو الدولية "17025" لمعامل مياه إمبابة وجزيرة الدهب والمعمل المركزي ومعالجة صرف زنين ومعالجة أم دينار، وجار تأهيل معمل الصرف الصناعي، ومعامل محطات مياه الجيزة والحوامدية والعياط، فيما تم تجديد إعتماد شهادة
الإدارة الفنية المستدامة TSM هذا العام لمحطات مياه: إمبابة وجزيرة الذهب وتوسعات جزيرة الذهب والبدرشين والصف والعياط والحوامدية، ومعالجة صرف زنين ومعالجة صرف البدرشين، الأمر الذي يعكس مدى إتباع الإجراءات والمعايير القياسية في مجالات التشغيل والصيانة ومراقبة وضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.



وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة أمل عبدالحفيظ رئيس قطاع المعامل والجودة، إن معامل مياه الشرب والصرف الصحي تغطي كافة مناطق محافظة الجيزة، بالإضافة إلى المعامل المركزية والتي تقوم بإجراء العديد من التحاليل متناهية الدقة للتأكيد علي جودة مياه الشرب والمعالجة الآمنة لمياه الصرف الصحي، عن طريق قياس تحاليل عينات مياه الشرب والصرف الصحي، لافتةً إلى أن المعامل مزودة بأحدث الأجهزة والأدوات والكيماويات.



وأشارت رئيس قطاع المعامل، إلى أن هذا العام، شهد تدريب
363 من العاملين بالقطاع، منهم 189 كيميائياً و114 فنياً و 60 عاملاً ، وذلك في إطار استهداف أعلى معدلات الكفاءة وتعزيز وتنمية مهارات العاملين من خلال توفير أحدث البرامج التدريبية المتخصصة.



وتابعت الدكتورة أمل عبدالحفيظ، أنه في إطار السعي الدائم لتنمية الموارد وتعزيز استدامة الخدمات، حققت إدارة الصرف الصناعي المركز الثاني بالمسابقة التي أُجريت بمشاركة إدارات الصرف الصناعي بالشركات التابعة للشركة القابضة، لافتةً إلى تكثيف دور الإدارة العامة للرقابة علي المنشآت الصناعية عن طريق زيادة عدد العينات المرفوعة من المنشآت الصناعية وإلزام المنشآت الصناعية المخالفة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، مشيرة إلى أنه تم رفع 6837 عينة من عينات الصرف الصناعي هذا العام.



وفي سبيل تعزيز متطلبات الجودة والتأكيد على دقة النتائج، شهد هذا العام إنشاء المعمل المركزى للصرف الصحى والإدارات التابعة له وإمداد المعمل بأحدث الأجهزة الحديثة بتمويل من المنحة الألمانيةgiz والشركة.



واستمرارًا للدور الفعال لإدارة الخزانات، تتواصل أعمال الإدارة في عمل التعقيم والتطهير لخزانات الشركة، وتعظيم الموارد من خلال تقديم خدمات تطهير خزانات المنشآت الخاصة والعامة، كما تواصل اللجنة العلمية بدراسة البحوث المقدمة من العاملين المتميزين بالشركة لإمكانية الإستفادة التطبيقية منها حيث تضم تلك اللجنة خبرات من شتى العلوم المختلفة من الأساتذة والمتخصصين بالجامعات المصرية، وذلك يأتي في ضوء تعزيز دور البحث العلمي ودعم البحوث التطبيقية وتطوير الأداء.






















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