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عميد إعلام القاهرة تتفقد لجان امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول.. صور

12/30/2023 4:21:00 AM
(MENAFN- Youm7) اجرت الدكتورة سلوى العوادلى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية على لجان امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول المنعقدة بالكلية للوقوف على انتظام الامتحانات ورصد أى مشاكل او معوقات والتدخل لحلها فوريًا.



وأكدت الدكتورة سلوى العوادلى خلال الجولة، انتظام الامتحانات داخل لجان الامتحانات على مستوى جميع الفرق الدراسية والشعب والبرامج بالكلية ، مشيرة الى أن الاختبارات تعقد على فترات وذلك لتجنب الزحام والتكدس بالكلية.



وأشارت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أن الكنترولات بالكلية تعمل بشكل يومى بموجب الانتهاء من الاختبار وذلك لرصد الدرجات والتصحيح تمهيدًا لإعلان النتيجة بعد أيام قليلة من اداء اخر اختبارات.



ولفتت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إلى التزام الكلية بتوجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة الخاصة بضوابط امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول ومواصفات الورقة الامتحانية والالتزام بنظام امتحانات يجمع بين كل من البابل شيت وأسئلة حل المشكلات والأسئلة الموضوعية المقالية والتعليلية والمقارنة، مع مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب وقياس قدراته على الفهم والتمييز.










عميد إعلام القاهرة تتفقد لجان لامتحانات







لجان امتحانات
إعلام القاهرة







عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة تتفقد لجان الامتحانات







عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة وسط الطلاب فى لجان الامتحانات







عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة تتفقد لجان الامتحانات










لجان الامتحانات كلية الإعلام بجامعة القاهرة



















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