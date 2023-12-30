التعليم: الالتزام بالكتاب المدرسى عند وضع أسئلة امتحانات الترم الأول

MENAFN - Youm7) أكدت المديريات التعليمية والإدارات الالتزام بالكتاب المدرسى خلال وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول ، مشددة على أنه تم وضع الأسئلة من المنهج المقرر للفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشددة على أنه ليس بالضرورة أن تكون الأسئلة نصا من الكتاب ولكن جميع الأسئلة من المنهج الدراسى وهناك جزئيات متحررة ولكنها مرتبطة بالموضوعات الدراسية للفصل الدراسي الأول، مشددة على عدم استخدام أو الاستعانة بالكتب الخارجية فى وضع الأسئلة.

وكانت الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات التالية:- تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.- مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير المقبل .- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفتره من 11 يناير المقبل إلى 24 من نفس الشهر إلكترونياً وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.- وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.هط- التشديد باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.- متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.- توفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا" - داخل المدارس، والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها.



