2023 البيئة محفز للاستثمار.. تعرف على مجهودات الدولة فى الملف الأخضر

MENAFN - Youm7) وزيرة البيئة : إنشاء أول وحدة للاستثمار البيئى والمناخى فى مصر لدعم الاستثمارات الخضراء وتحقق نمو اقتصادى منخفض الكربونإطلاق أول منصة إلكترونية لتمويل الاستثمار البيئى والمناخى ، خطوة جديدة لمصر من أجل التحول نحو الاقتصاد الأخضرمراجعة منظومة إصدار الموافقات البيئية يهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار فى مصرمصر تستكمل دورها الريادى من cop27 إلى cop28 لدفع أجندة العمل المناخى وتسريع وتيرتهمصر تستضيف مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ دليل قوى على دورها الريادى فى العمل المناخىمصر تحدث تقريرها للمساهمات المحددة وطنياً 2030 للمرة الثانية خلال عام واحدمصر تقود مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ بالشراكة مع كندا خلال مؤتمر المناخ cop28مصر تستضيف الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025

أصدرت وزارة البيئة تقريرها السنوى حول وضع البيئة فى مصر والاستثمار فى الملفات البيئية تحت شعار" عام 2023 البيئة محفز الاستثمار ، وتناول التقرير مجهودات الدولة فى الملف الأخضر بكافة قطاعاته ، مؤكدا أنه لا تزال مصر تبذل جهودا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، في خضم التحول الذي شهده قطاع البيئة في مصر بدعم من القيادة السياسية التي وضعت ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال دمج حقيقي للبعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ورفع الوعى البيئى لدى قطاعات الشعب.

وأرست وزارة البيئة قاعدة صلبة للانطلاق نحو تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، ضمن نهج للعمل على تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية ومستقبل أفضل، حيث تم اطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واطلاق أول منصة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ورواد الأعمال لاقتناص فرص الاستثمار في مجالات البيئة والمناخ.

وفي الوقت ذاته عملت وزارة البيئة على تدعيم دور مصر القيادي على المستوى الإقليمي والدولي في مجال البيئة، واستثمرت نجاح استضافة مصر للدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، بمشاركة مميزة وبتمثيل واسع من الحكومة المصرية والقطاع الخاص والشباب في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 بدبي، وحشد الجهود العالمية لمواجهة تحدي يهدد الكوكب بأسره، ورفع مطالب الدول الأفريقية والنامية والمتضررة من آثار تغير المناخ، ودفع أجندة العمل المناخى وتسريع وتيرته، وعزز الثقة الإقليمية والدولية في مصر لتتولى رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب، واستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025.وقد شهد قطاع البيئة زخما كبيرا في جهود الحد من التلوث وصون الموارد الطبيعية من حيث الكم والكيف، بما يمثل إضافة جديدة إلى جهود الارتقاء بالبيئة المصرية، ومواجهة التحديات البيئية بالارتكاز على مراعاة الاحتياجات الإنسانية وتحقيق استدامة نوعية الحياة، حيث قامت وزارة البيئة خلال عام 2023 بما يلى:

جهود وزارة البيئة لدعم الإستثمار البيئي



في الوقت الذي تننهج فيه وزارة البيئة نهجا نحو تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية واستثمارية، حيث أصبح الاستثمار البيئى جزء لا ينفصل عن السياسات الاقتصادية، لكافة دول العالم، وضرورة ملحة لمصر، بما يتطلب طرح العديد من الفرص الاستثمارية، واتاحة قنوات للتواصل والإجراءات لتسهيل تنفيذ مشروعات خضراء كجزء من خطط التدخل لمواجهة التغيرات المناخية، خاصة أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ تقدر بحوالى 28 مليار دولار حتى عام 2030، مما دفع وزارة البيئة لتبني نهج قائم على مباديء التنمية المستدامة ونظم الاقتصاد الأخضر والدوار، لدعم ملف الاستثمار البيئي والمناخي، الذي يعد قاطرة واعدة للتنمية.



ولعل عام 2023 مثل علامة فارقة في ملف الاستثمار البيئي والمناخي، وتعزيز جهود وزارة البيئة لتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي، حيث خصصت وزارة البيئة الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2023 من خلال أسبوع دعم الاستثمار البيئي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، قامت خلاله الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسلسلة من الزيارات لمشروعات بيئية مختلفة من الإسكندرية وحتى محافظات الصعيد، وافتتاح العديد من الفعاليات التي تشجع الاستثمار في البشر من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمبادرات وحملات اشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والشباب والمرأة، مثل اطلاق حملة "حكاوي من ناسها" لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية.

أولا: إعداد الحزم الاستثمارية:



بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومشروع النمو الأخضر الشامل“Inclusive Green Growth” المنفذ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)،تم الإنتهاء من إعداد عدد (5) حزم استثمارية متكاملة تم عرضها خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي، وذلك على النحو التالي:

إعادة إستخدام زيوت الطعام المستعملة لانتاج البيوديزيل.

إنتاج زيوت الجوجوبا في انتاج المستحضرات الطبية.

إنتاج الزيوت المستخلصة من بذور التين الشوكي لاستخدامها في صناعات المستحضرات الطبية.

إنتاج الوقود البديل من مرفوضات المخلفات البلدية (SRF).

إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.

تم إعداد ما يزيد على (40) فرصة إستثمارية مبدئية في مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات، والصناعات القائمة على أساس حيوي، الطاقة المستدامة، والزراعة والأمن الغذائي وتم رفعها على المنطة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي.

ثانيا: تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات والتصاريح البيئية:

قامت وزارة البيئة بمراجعة المنظومة الخاصة بإصدار الموافقات البيئية بالكامل بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لكافة القطاعات، وذلك على النحو التالي:



أصدرت وزيرة البيئة القرار رقم 71 لسنة 2023 لتشكيل لجنة لاستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئي تجتمع أسبوعيا، لحصر كافة دراسات التقييم البيئي المطلوب لها استكمال بيانات، وسرعة إبداء الرأي فيها.





* الموافقات البيئية للمشروعات السياحية

التنسيق مع وزير السياحة لاعتماد اشتراطات معايير تقييم المنتجعات البيئية لتشجيع السياحة البيئية المستدامة.

إعداد دليل إرشادي لأعمال صيانة السقالات والمنشآت الخفيفة بحرم الشاطيء، واعتماده من اللجنة العليا للسياحة.

وضع دليل إرشادي خاص بالمنشآت الخفيفة (سهلة الفك والتركيب) بمنطقة حرم الشاطيء، وتم إعتمادها من اللجنة العليا للتراخيص ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة.

إعداد إشتراطات بشأن إمكانية إنشاء أماكن سباحة مؤقتة بالمنطقة الخلفية لمنطقة حرم الشاطئ على بعد لا يقل عن مسافة 100 متر بالنسبة للقرى السياحية الحاصلة على حرم شاطئ بمسافة 200 متر، بينما يتم السماح بإقامتها على بعد لا يقل عن مسافة 60 متر بالنسبة للقرى السياحية الحاصلة على حرم شاطئ بمسافة 120 متر.

إعداد الاشتراطات والمعايير الخاصة بتهذيب المنطقة الشاطئية والهضاب بمنطقة الساحل الشمالي والبحر الأحمر، وعرضها على اللجنة العليا للتراخيص وصدر قرار اللجنة بهذا الشأن.

* تسهيل إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية:

في ضوء قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 391 والخاص بتيسيرات تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية واستخراج التراخيص، فقد قامت وزارة البيئة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتنفيذ ما يلي:



تكليف عدد (2) باحث من الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي بجهاز شئون البيئة للتواجد بشكل دوري بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعة الدراسات البيئية (ب محددة، ج) واستكمال بياناتها لتقديمها مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة، على أن يتم إصدار الموافقات البيئية لها خلال (7) أيام عمل على الأكثر (بدلاً من 30 يوم المنصوص عليها بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته)، ولتدعيم هذه المنظومة صدر قرار السيد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتشكيل لجنه دائمة مقرها الهيئة العامة للتنمية الصناعية تضم أعضاء من الهيئة وجهاز شئون البيئة وذلك لضمان استمرارية المنظومة .



اتخاذ إجراءات الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتيسير تداول الدراسات والمستندات بطريقة إلكترونية وسرعة دراستها بجهاز شئون البيئة لحين ورودها بشكل مستندي من الهيئة .





* تسهيل إجراءات الموافقات البيئية لمشروعات الاتصالات (محطات تقوية المحمول):

تم تشكيل مجموعة عمل من ممثلي وزارات (البيئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة والسكان) تختص باتخاذ إجراءات التقييم البيئي لمحطات التقوية، كما تم تعديل البروتوكول الخاص بمحطات التقوية الموقع في 2005 بما يتواكب مع تطور التقنيات والإجراءات البيئية المناسبة، وتم تعديل نموذج التقييم البيئي الخاص بها.

* تسهيل حصول المشروعات على الرخصة الذهبية

تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ.

ثالثا: التعامل مع شكاوى المستثمرين:

تلقى شكاوى المستثمرين خلال عام 2023 بإجمالي عدد (13) شكوى من مختلف محافظات الجمهورية، تم إزالة أسباب (12)

شكوى منها.

رابعا: دعم السياحة المستدامة وسياحة المحميات الطبيعية:

دمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة النجمة الخضراء "Green Star".

المساهمة في تفعيل سياسة منع الأكياس البلاستكية في عدد من المدن المصرية الهامة، ومنها مدينة شرم الشيخ للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الضرر البيئي الذي تتسبب فيه المخلفات البلاستكية في المناطق السياحية.

إطلاق الدليل الإرشادي لأفضل الممارسات البيئية في المطاعم السياحية لتكون أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة.

إعداد وتنفيذ التدريب الأول للحرف التقليدية بمحمية وادى الجمال (مثل منتجات شمع العسل)، من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الايطالى المرحلة الثالثة.

تطوير البوابة المصرية للسياحة المستدامة كأداة الكترونية مخصصة لخبراء الضيافة والسياحة والفنادق والمستثمرين في هذا القطاع، وكذلك الاتحاد المصري للغرف السياحية كشركاء رئيسين في دمج مفهوم حماية البيئة بالانشطة السياحية.

وضع إرشادات للنزل البيئية ونشرها في شكل دليل، لإعداد آلية لترخيص النزل البيئية من قبل وزارة السياحة والآثار، وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لتنظيم سوق السياحة البيئية في مصر وزيادة الاستثمارات بالمحميات الطبيعية وخارجها.

- جاري الإنتهاء من إعداد خطط الاستخدامات التنموية بالمحميات الطبيعية، حيث تم الانتهاء من إعداد الخطط وجاري مراجعتها من لجنة فنية مشكلة من الخبراء في مجال إدارة المحميات الطبيعية والسياحة البيئية، تمهيداً لطرحها للاستثمار من خلال القطاع الخاص.

خامسا: الاستثمار في المخلفات: إنشاء محطة تحويل المخلفات إلى طاقة بأبو رواش - محافظة الجيزة:

توقيع عقد تنفيذ أولى مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، وهي محطة معالجة المُخلفات البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، بتكلفة استثمارية 120 مليون دولار بقدرة إنتاجية 30 ميجاوات/ساعة، وذلك بناء على البروتوكول الموقع بين (وزارة التنمية المحلية ، وزارة البيئة ، محافظة الجيزة، تحالف الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة جرين تك) بشأن التعاون والتنسيق فى تخصيص قطعة أرض بنظام حق الانتفاع لإنشاء محطة معالجة المُخلفات البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة.

إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء:

تم خلال منتدى الاستثمار البيئي والمناخي توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وشركة مواد البناء الخضراء، ومعهد (KIT) البحثي الألماني لتنفيذ مشروع لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، بأحد مواقع دفن مخلفات البناء والهدم، وتقوم الشركة حالياً باستكمال الدراسات الخاصة بالمشروع تمهيداً للبدء في التنفيذ.

سادسا: إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر gov):



بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر“Green Growth” المنفذ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) تم إنشاء منصة إلكترونية لوحدة التمويل الاستثمار البيئي والمناخي بهدف توفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار البيئي والمناخي ، ودراسات الجدوى المبدئية، ومقدمي الخدمات ، وبيانات السوق بما في ذلك العرض والطلب ، ومعلومات عن برامج الحضانة والتسريع ، ومعلومات عن مرافق واستثمارات التمويل الأخضر ، والدراسات المتاحة.

تم إطلاق المنصة خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي في سبتمبر 2023.

تتضمن المنصة عدد من الصفحات الرئيسية والتي تتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة، البرامج التمويلية الخضراء والمستدامة، الدراسات الاستثمارية والسوقية السابق إعدادها في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، ونماذج للمشروعات المنفذة في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي المختلفة.

سابعا: عقد النسخة الأولى لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي بجمهورية مصر العربية:

تحت رعاية رئيس الجمهورية، تم عقد النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي خلال شهر سبتمبر 2023 بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة كافة الجهات ذات الصلة وأصحاب المصلحة لعرض الفرص الاستثمارية والتجارب الناجحة في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، وبناء شبكات للتواصل بين الأطراف المختلفة لمنظومة الاستثمار البيئي والمناخي.



يعد المؤتمر حدثًا بارزًا تقوده وزارة البيئة لتشجيع الاستثمار في المناخ والبيئة بعد المناقشات والالتزامات التى تمت في مؤتمر COP 27، وهو الأول من سلسلة من المنتديات الوطنية والدولية الرائدة للاستثمارات في الحلول الملائمة للمناخ والسليمة بيئيًا.



يعد المؤتمر جزءًا لا يتجزأ من جهود الحكومة لترجمة مخرجات COP27 إلى آثار ملموسة لمصر والمنطقة، وجزءًا لا يتجزأ من الرؤية الاستراتيجية الأوسع لوزارة البيئة نحو دمج الأبعاد البيئية في جميع قطاعات الاقتصاد وتعزيز دور المناخ فى ايجاد الحلول السليمة بيئياً في تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار في مصر.



الهدف الأساسى للمؤتمر هو تعزيز ونشر الاستثمارات البيئة والمناخية مع التركيز على المجالات الخمسة ذات الأولوية للوحدة، من خلال عرض السياسات والبرامج المتاحة لدعم الاستثمارات البيئية والمناخية سواء من جانب الحكومة أو القطاع المصرفي أو المنظمات التنموية الدولية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على سوق المنتجات والخدمات البيئية والمناخية في مصر وفرص الاستثمار المتاحة.



تضمن المؤتمر عرض قصص النجاح لبعض المشروعات المنفذة في مصر في القطاعات الخمسة ذات الأولوية، مما يمثل رسالة إيجابية لتشجيع المستثمرين على الدخول إلى تلك الأسواق.



شهد المؤتمر توقيع عدد (2) مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات في مجالات الاستثمارات البيئية والمناخية ، وذلك على النحو التالي:



توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الألمانية لإنشاء مصنع لتدوير الإطارات المستعملة بتكلفة تقديرية 148 مليون يورو.



توقيع مذكرة تفاهم بين شركة جرين بلانت والشركة الإنجليزية الإماراتية لتنفيذ مشروع لإنتاج مادة الجرافين من غاز الميثان الناتج من مدافن المخلفات البلدية الصلبة بتكلفة تقديرية 127 مليون دولار.



