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الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 32 مسيرة أوكرانية

12/30/2023 4:20:56 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 32 مسيرة أوكرانية (طائرة بدون طيار) فوق مناطق موسكو وبريانسك وكورسك وأوريول.



وذكرت "الدفاع الروسية" - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أنه تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لارتكاب هجوم باستخدام طائرات بدون طيار ثابتة الجناحين ضد منشآت في أراضي الاتحاد الروسي خلال الليلة الماضية، وتم تدمير المسيرات الأوكرانية واعتراض 30 طائرة".



وأشار البيان إلى أنه تم إسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق أراضي مناطق بريانسك وأوريول وكورسك وموسكو.



وذكرت الوزارة - في وقت سابق - أن قوات الدفاع الجوي دمرت 13 قذيفة صاروخية فوق منطقة بيلجورود.












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