الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 32 مسيرة أوكرانية

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 32 مسيرة أوكرانية (طائرة بدون طيار) فوق مناطق موسكو وبريانسك وكورسك وأوريول.
وذكرت "الدفاع الروسية" - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أنه تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لارتكاب هجوم باستخدام طائرات بدون طيار ثابتة الجناحين ضد منشآت في أراضي الاتحاد الروسي خلال الليلة الماضية، وتم تدمير المسيرات الأوكرانية واعتراض 30 طائرة".
وأشار البيان إلى أنه تم إسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق أراضي مناطق بريانسك وأوريول وكورسك وموسكو.
وذكرت الوزارة - في وقت سابق - أن قوات الدفاع الجوي دمرت 13 قذيفة صاروخية فوق منطقة بيلجورود.
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