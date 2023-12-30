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مسئول أمريكي: الاستيطاني يلحق الضرر بفرص التوصل إلى تطبيق حل الدولتين

12/30/2023 4:20:56 AM
(MENAFN- Youm7) أكد نائب المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي روبرت وود ، أن استمرار النشاط الاستيطاني يلحق الضرر بفرص التوصل إلى تطبيق حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، مضيفا أن الطريق نحو السلام ليس بالسهل.

وقال الدبلوماسي الأمريكي ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم السبت ـ إن الطريق للسلام ليس بالسهل ولا السلس ، كما أن البناء المستمر للمستوطنات وزيادة العنف في الضفة الغربية يزيد من صعوبة هذه الرحلة.

وشدد على ضرورة أن تتخذ إسرائيل إجراءات إضافية لتجنب إلحاق أضرار بالمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء.








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