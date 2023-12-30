راحت على الكلب.. سجن برازيلى يستبدل كلاب الحراسة بـالوز لمنع هروب السجناء

MENAFN - Youm7) استبدل أحد السجون فى ولاية سانتا كانتارينا البرازيلية مؤخراً كلاب الحراسة بسرب من الإوز الذى من المفترض أنه يصدر أصواتاً عالية عندما يكتشف أصواتاً غريبة، مثل شخص يحاول الهروب، ففي كل العالم، تتميز مجمعات السجون بأحدث أنظمة الكشف التى تجعل من الصعب جدًا على النزلاء الهروب دون أن يتم اكتشافهم، ومع ذلك، وبغض النظر عن التقدم التكنولوجى، فمن الجيد دائمًا امتلاك نظام كشف تناظرى احتياطى أيضًا، فى حالة فشل التقنيات المعقدة.

عادةً ما يكون أفراد الأمن، أو كلاب الحراسة هم القاعدة، لكن بعض السجون تستخدم بعض البدائل غير المتوقعة، حيث استبدلت العديد من السجون فى البرازيل كلاب الحراسة بالإوز، والتى يقولون إنها فعالة، من الواضح أن الإوز يتمتع بسمع جيد جدًا ويُصدر أصواتًا عالية كلما اكتشف أصواتًا غريبة، وبالتالى ينبه الحراس البشريين، وفقا لموقع

oddity central.

قطيع إوز

وقال ماركوس روبرتو دى سوزا مدير السجن لـ"رويترز": "لدينا مراقبة إلكترونية ومراقبة شخصية.. وأخيرا مراقبة الإوز الذى حل محل الكلاب.. فالليل هادئ جدا.. حتى أثناء النهار، فهو مكان صامت جدًا وفى الليل أكثر صمتًا.. المكان يفضل هذا النوع من الأمان فى حالة الإوز".

يقوم سرب "حراس الإوز" بدوريات فى المسافة الواقعة بين سياج السجن الداخلى وجداره الخارجى الرئيسى، وتعتمد السجون البرازيلية على الإوز لمنع السجناء من الهروب منذ 12 عامًا على الأقل، وفى عام 2011، تصدر سجن سوبرال فى ساو باولو عناوين الأخبار الدولية بعد إدخال سرب من الإوز كوسيلة لتنبيه الحراس البشريين إلى أى نشاط مشبوه.

ومن المثير للاهتمام أن الإوز كان يساعد دوريات الحدود الصينية فى إبقاء المهاجرين غير الشرعيين بعيدًا لمدة عامين على الأقل، لأنه أفضل بكثير من الكلاب فى اكتشاف الضوضاء وقيادة القائمين على رعايتهم من البشر إلى مصدر الصوت.