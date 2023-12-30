سارة فيرجسون ممتنة للاحتفال بالكريسماس مع العائلة المالكة بعد غياب 32 عاما

MENAFN - Youm7) كشفت سارة فيرجسون، دوقة يورك ، عن شعورها بالامتنان بعد أن احتفلت بعيد الميلاد المجيد مع العائلة المالكة للمرة الأولى منذ عام 1992، أي ما يقرب من 32 عاما.

وسار الأمير أندرو، دوق يورك، 63 عامًا، وسارة فيرجسون الدوقة، 64 عامًا، خلف كبار أفراد العائلة المالكة، بينما اصطفت الحشود على الطريق خارج كنيسة القديسة مريم المجدلية لحضور قداس عيد الميلاد التقليدي في ملكية نورفولك، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وهذه هي المرة الأولى التي تنضم فيها سارة فيرجسون إلى العائلة المالكة في المسيرة منذ 32 عامًا، بعد طلاق الزوجين البارزين في عام 1996، وفي منشور مبهج يظهر صورة لها وهي تضحك إلى جانب ابنتيها بياتريس، 35 عامًا، ويوجين، 33 عامًا، تمنت بكل سرور لمتابعيها عيد ميلاد سعيدًا، وقالت: "نحن نستمتع بصحبة بعضنا البعض ونشعر بالامتنان اليوم".

دوقة يورك

وفى عام 1992، تم منع والدة الأميرة بياتريس والأميرة يوجين من حضور المناسبة الملكية من قبل الأمير الراحل فيليب دوق إدنبرة، لكن الملك تشارلز خفف من حدة النهج تجاه زوجة الأمير أندرو السابقة العام الماضى ودعاها للانضمام إلى العائلة في ساندرينجهام للمرة الأولى منذ عقود، رغم أنها لم تنضم إليهم في الكنيسة، كما حضرت بناتهم مع أزواجهن، الأميرة بياتريس مع إدواردو مابيلي موزي، والأميرة أوجيني مع جاك بروكسبانك.

سارة فيرجسون فى احتفال الكريسماس

وفى مارس الماضى، احتفلت

ساره فيرجسون ، دوقة يورك، بعيد ميلاد ابنتها الصغرى الأميرة يوجيني الثالث والثلاثين، ونشرت صورة لطيفة لها من فترة طفولتها، احتفالا بعيد ميلادها، ونشرت دوقة يورك الصورة على انستجرام، وهى صورة رائعة لأوجيني وهي تتألق بأزياء التسعينيات فى طفولتها، إذ ارتدت سترة من الجينز، ونظارات شمسية لطيفة.

وعلقت فيرجسون على الصورة وقالت :"أسعد أعياد ميلاد، يا أوجيني، زهور الربيع تخبرني دائمًا أن عيد ميلادك قريبًا وها نحن هنا، أنت ابنتي الحبيبة وأنا فخورة جدًا بك".