Saturday, 30 December 2023 01:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جارديان: درجة الحرارة تقترب من 50 مئوية فى مدينة ماربل بار الاسترالية

12/30/2023 4:20:56 AM
(MENAFN- Youm7) قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إنه من المتوقع أن تؤثر موجة حر شديد على أجزاء من استراليا، فى منطقة كوينزلاند والإقليم الشمالى وغرب استراليا مع الاستعداد للعام الجديد.




وتم رفع حالة التأهب فى مناطق واسعة، مع ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام بما يتراوح بين 8 إلى 12 درجة مئوية.




وسجلت مدينة ماربل بار فى منطقة بيلبارا استراليا الغربية درجة حرارة بلغت 49 درجة مئةية، مع توقعات بأن تستمر درجة الحرارة عند 45 خلال الأسبوع الجارى.




وصدر تحذير من خطر حرائق شديد فى منقطة باراب فى الجزء الشمالى الغربى من الولاية صباح السبت. كما ستشهد مناطق عديدة ليالى حارة غير مريحة فى الأراضى الشمالية، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة فى منطقة تينات كريك إلى 43 درجة مئوية بينما تصل فى منطقة كاثرين إلى 40.




ومن المرجح أن تتراجع موجة الحر بحلول يوم الأحد فى كوينزلاند، وفى الإقليم الشمالى وغرب استراليا فى منتصف الأسبوع.



ولا تزال التحذيرات الطفيفة من الفيضانات سارية في أجزاء من كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وفيكتوريا بعد أن شهدت الولايات الثلاث عواصف برية خلال عيد الميلاد. وبلغ عدد ضحايا العواصف منذ عيد الميلاد في كوينزلاند سبعة أشخاص، بينما لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم في العواصف والفيضانات المفاجئة في يوم عيد الميلاد في فيكتوريا.
















MENAFN30122023000132011024ID1107670091

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث