جارديان: درجة الحرارة تقترب من 50 مئوية فى مدينة ماربل بار الاسترالية

(MENAFN
- Youm7) قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إنه من المتوقع أن تؤثر موجة حر شديد على أجزاء من استراليا، فى منطقة كوينزلاند والإقليم الشمالى وغرب استراليا مع الاستعداد للعام الجديد.
وتم رفع حالة التأهب فى مناطق واسعة، مع ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام بما يتراوح بين 8 إلى 12 درجة مئوية.
وسجلت مدينة ماربل بار فى منطقة بيلبارا استراليا الغربية درجة حرارة بلغت 49 درجة مئةية، مع توقعات بأن تستمر درجة الحرارة عند 45 خلال الأسبوع الجارى.
وصدر تحذير من خطر حرائق شديد فى منقطة باراب فى الجزء الشمالى الغربى من الولاية صباح السبت. كما ستشهد مناطق عديدة ليالى حارة غير مريحة فى الأراضى الشمالية، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة فى منطقة تينات كريك إلى 43 درجة مئوية بينما تصل فى منطقة كاثرين إلى 40.
ومن المرجح أن تتراجع موجة الحر بحلول يوم الأحد فى كوينزلاند، وفى الإقليم الشمالى وغرب استراليا فى منتصف الأسبوع.
ولا تزال التحذيرات الطفيفة من الفيضانات سارية في أجزاء من كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وفيكتوريا بعد أن شهدت الولايات الثلاث عواصف برية خلال عيد الميلاد. وبلغ عدد ضحايا العواصف منذ عيد الميلاد في كوينزلاند سبعة أشخاص، بينما لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم في العواصف والفيضانات المفاجئة في يوم عيد الميلاد في فيكتوريا.
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