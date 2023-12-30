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الجهاز الطبي للمنتخب يتابع تأهيل عمر كمال عبد الواحد مع مودرن فيوتشر

12/30/2023 4:20:53 AM
(MENAFN- Youm7) فتح الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خط اتصال مع نظيره فى
مودرن فيوتشر برئاسة أحمد عيد، للاطمئنان على عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، والذى تعرض لإصابة خلال مشاركته مع فريقه فى بطولة كأس السوبر المصري، تسببت فى غيابه عن المشاركة فى المباريات.

ويُعد عمر كمال عبد الواحد أحد العناصر المهمة التي يعتمد عليها البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفراعنة الذي سيُعلن ظهر اليوم، السبت، قائمة المنتخب الوطني النهائية المشاركة في أمم أفريقيا المقرر انطلاقها فى كوت ديفوار 13 يناير المقبل.

وأوضح الدكتور أحمد عيد رئيس الجهاز الطبي لنادي مودرن فيوتشر أن بعد استكمال الفحوصات وعمل الرنين المغناطيسي جاءت النتائج مطمئنة لحالة اللاعب، وأظهرت وجود إجهاد فى عضلات الساق اليمنى مما يستلزم راحة لمدة أقصاها 10 أيام حرصاً على سلامته خلال الفترة القادمة لوجود العديد من التحديات الهامة مع الفريق والمنتخب الوطني.

من ناحية أخرى، حصد فريق مودرن فيوتشر جائزة مالية تقدر بـ 125 ألف دولار ما يعادل 4 ملايين جنيه مصرى عقب حصد المركز الثانى في بطولة كأس السوبر المحلى في نسخته الجديدة حيث تعرض للهزيمة في المباراة النهائية أمام النادي الأهلي بنتيجة 4/2 خلال المباراة التي جمعتهما باستاد محمد بن زايد بالإمارات.






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