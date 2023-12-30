كولر يغادر القاهرة لقضاء إجازة فى سويسرا خلال توقف الدورى

MENAFN - Youm7) غادر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، متوجهاً إلى بلاده لقضاء إجازة هناك تستمر قرابة العشرة أيام، مُستغلاً توقف المنافسات المحلية والقارية بسبب بطولة أمم أفريقيا.

وجاء سفر كولر بعد الاجتماع الذي عقده أمس مع مسئولو النادي الأهلى لمناقشة عدة تفاصيل وأمور فنية خاصة بالفريق، وهو الاجتماع الذي كان سبباً فى إلغاء فكرة سفر كولر من الإمارات إلى سويسرا بعد مشاركة المادر الأحمر في بطولة السوبر المصري.

وعقد مسئولوالأهلىاجتماعًا أمس مع مارسيل كولر في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ‏وعضوية زكريا ناصف، وفى وجود حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏وخالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.وخلال ‏اللقاء ناقش المجلس مع المدير ‏الفني تقييم المرحلة الماضية على كافة ‏المستويات، وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.

الأهلي عاد للقاهرة فى الساعات الأولى من صباح أمس قادماً من الإمارات بعد الفوز ببطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر في تاريخ النادي.

وحصد

الأهلي

بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات ..سجل رباعية الأهلي، كهربا وحسين الشحات وموديست وكريم فؤاد ولمودرن فيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود.

ويأتي تتويج الأهلي بالسوبر المصري بعد مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية التي حصد فيها الأحمر الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه.

ومن المقرر أن يحصل فريق الكرة على راحة طويلة بسبب منافسات بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير المقبل.



