كولر يغادر القاهرة لقضاء إجازة فى سويسرا خلال توقف الدورى

(MENAFN
- Youm7) غادر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، متوجهاً إلى بلاده لقضاء إجازة هناك تستمر قرابة العشرة أيام، مُستغلاً توقف المنافسات المحلية والقارية بسبب بطولة أمم أفريقيا.
وجاء سفر كولر بعد الاجتماع الذي عقده أمس مع مسئولو النادي الأهلى لمناقشة عدة تفاصيل وأمور فنية خاصة بالفريق، وهو الاجتماع الذي كان سبباً فى إلغاء فكرة سفر كولر من الإمارات إلى سويسرا بعد مشاركة المادر الأحمر في بطولة السوبر المصري.
وعقد مسئولو
الأهلى
اجتماعًا أمس مع مارسيل كولر في حضور لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف، وفى وجود حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وخالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.
وخلال اللقاء ناقش المجلس مع المدير الفني تقييم المرحلة الماضية على كافة المستويات، وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل عناصر النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على المستويين المحلي والقاري.
الأهلي عاد للقاهرة فى الساعات الأولى من صباح أمس قادماً من الإمارات بعد الفوز ببطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر في تاريخ النادي.
وحصد
الأهلي
بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات ..سجل رباعية الأهلي، كهربا وحسين الشحات وموديست وكريم فؤاد ولمودرن فيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود.
ويأتي تتويج الأهلي بالسوبر المصري بعد مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية التي حصد فيها الأحمر الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه.
ومن المقرر أن يحصل فريق الكرة على راحة طويلة بسبب منافسات بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير المقبل.
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