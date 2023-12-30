Saturday, 30 December 2023 01:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمود علاء جاهز للمشاركة مع الزمالك فى دورتى الإمارات الوديتين

12/30/2023 4:20:53 AM
(MENAFN- Youm7) يعمل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة معتمد جمال، على تجهيز محمود علاء مدافع الفريق للمشاركة فى الدورة الودية التي يخوضها الفريق فى الإمارات.



ومن المنتظر أن يشارك الزمالك فى بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير المقبل، بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.



وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.



وخضع محمود علاء لبرنامج تأهيلى مكثف من أجل الشفاء من الإصابة التي يعانى منها بتورم في أنكل القدم، وأصبح اللاعب جاهزًا للسفر مع بعثة فريقه إلى الإمارات، لاسيما وإن الجهاز الفني خصص برنامج تأهيل خاص للاعب لاستعادة مستواه من الناحية الفنية والبدنية.












MENAFN30122023000132011024ID1107670087

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث