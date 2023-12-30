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الإسماعيلى يكشف حقيقة رحيل ياو أنور فى الميركاتو الشتوى

12/30/2023 4:20:53 AM
(MENAFN- Youm7) أكد مصدر في النادى الإسماعيلى أن ناديه لم يتلق أى عروض رسمية للتعاقد مع التوجولى ياو أنور مهاجم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "الإسماعيلى لم يتلق أي عروض رسمية للتعاقد مع ياو أنور، كما أن اللاعب يقدر قيمة الظروف التي يعيشها فريقه ويفضل التركيز مع الدراويش لتصحيح مسار الفريق في النصف الثانى من الموسم".



وأضاف المصدر، "في حال وصول عروض رسمية لأى لاعب في الإسماعيلى يتم دراستها واتخاذ القرار الأمثل بالتشاور بين النادى واللاعب".



وتألق ياو أنور مع الاسماعيلى بتسجيله أهدافاً مؤثرة مع الفريق رغم صعوبة موقف الدراويش بجدول الدوري.



ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفا.



وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف قبل أن يخسر من انبى بهدف دون رد.












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