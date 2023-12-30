حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 12 (كونا) -- الثلاثون من ديسمبر
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1961 - بدء انتخابات المجلس التأسيسي حيث بلغ عدد الناخبين 11288 ناخبا صوت منهم 10159 ناخبا وأسفرت عن انتخاب 20 عضوا يمثلون عشر دوائر انتخابية.
1997 - معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن تعرض الكويت لهزة أرضية بلغت قوتها 4ر1 درجة على مقياس ريختر في منطقة الرديفة الواقعة على بعد 50 كيلومترا جنوبي غرب العاصمة الكويت.
2012 - مرشح الكويت الدكتور عبدالله حمد محارب يفوز بمنصب المدير العام الجديد للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) ضمن أعمال الدورة الـ21 للمؤتمر العام للمنظمة في تونس.
1979 - الوزير الأسبق عبدالله الروضان ينتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 69 عاما. وكان الفقيد عضوا منتخبا في أول مجلس للأمة عن الدائرة السابعة وشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل كما شغل منصب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
1990 - رئيس مجلس الأمة الاسبق خالد الغنيم ينتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 74 عاما. وكان الفقيد عضوا في أول مجلس أمة وشارك في جميع المجالس النيابية حتى عام 1976 وانتخب رئيسا لمجلس الأمة في فصلين تشريعيين. (النهاية)
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