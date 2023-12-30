حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 12 (كونا) -- الثلاثون من ديسمبر

-----------------

1961 - بدء انتخابات المجلس التأسيسي حيث بلغ عدد الناخبين 11288 ناخبا صوت منهم 10159 ناخبا وأسفرت عن انتخاب 20 عضوا يمثلون عشر دوائر انتخابية.

1997 - معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن تعرض الكويت لهزة أرضية بلغت قوتها 4ر1 درجة على مقياس ريختر في منطقة الرديفة الواقعة على بعد 50 كيلومترا جنوبي غرب العاصمة الكويت.

2012 - مرشح الكويت الدكتور عبدالله حمد محارب يفوز بمنصب المدير العام الجديد للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) ضمن أعمال الدورة الـ21 للمؤتمر العام للمنظمة في تونس.

1979 - الوزير الأسبق عبدالله الروضان ينتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 69 عاما. وكان الفقيد عضوا منتخبا في أول مجلس للأمة عن الدائرة السابعة وشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل كما شغل منصب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

1990 - رئيس مجلس الأمة الاسبق خالد الغنيم ينتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 74 عاما. وكان الفقيد عضوا في أول مجلس أمة وشارك في جميع المجالس النيابية حتى عام 1976 وانتخب رئيسا لمجلس الأمة في فصلين تشريعيين. (النهاية)