حصاد العالم في 2023.. صراعات مستمرة وجهود متواصلة لحماية البيئة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) (توثيق) الكويت - 30 - 12 (كونا) -- يطوي العالم صفحات عام 2023 على وقع أحداث أمنية وكوارث طبيعية شهدتها دوله على امتداد القارات تاركة وراءها عشرات آلاف الضحايا والمصابين إضافة إلى الدمار الذي شمل مدنا بأكملها بفعل الحروب والزلازل والفيضانات.
وفي موازاة سباق تسلح بصفقات تجاوزت مليارات الدولارات تواصلت الجهود الدولية لحماية البيئة من التغير المناخي والتلوث عبر عقد قمم وتنظيم مؤتمرات إضافة إلى تحقيق إنجازات علمية وإطلاق رحلات جديدة للفضاء.
وفي الجانب الأمني حصدت دول آسيا النصيب الأكبر من الهجمات وأعمال العنف فيما شهدت عواصم ومدن عالمية تظاهرات ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة وحملات تضامن مع الشعب الفلسطيني.
وفيما يلي أبرز المحطات والأحداث التي شهدها العالم في أثناء عام 2023:
العنف حول العالم:
1 يناير: باكستان تعلن مصرع شرطي ومسلح في هجوم استهدف نقطة تابعة للشرطة في ولاية خيبر الحدودية شمالي باكستان.
1 يناير: أفغانستان تعلن سقوط قتلى وجرحى بسبب انفجار استهدف قاعدة جوية في العاصمة (كابول).
2 يناير: روسيا تعلن مقتل 89 عسكريا روسيا في هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على مواقع للقوات الروسية في إقليم (دونيتسك).
2 يناير: الهند تعلن مقتل أربعة مدنيين وإصابة ستة آخرين في هجوم مسلح في محافظة (راجوري) بولاية (جامو وكشمير) شمالي الهند.
5 يناير: أفغانستان تعلن مقتل ثمانية عناصر ينتمون إلى ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) واعتقال سبعة آخرين في عمليات أمنية.
5 يناير: بعثة (كفور) التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحفظ السلام في كوسوفو تعلن أنها أكملت إزالة العديد من المركبات الثقيلة التي كانت تسد الطرق في شمالي كوسوفو.
5 يناير: الولايات المتحدة وتركيا تتخذان إجراءات مشتركة لتعطيل تمويل ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وذلك عبر فرض عقوبات على شبكة تسهيلات مالية رئيسة تابعة لداعش تضم أربعة أفراد وكيانين في تركيا.
5 يناير: كوريا الجنوبية تؤكد أن واحدة من خمس طائرات من دون طيار كورية شمالية انتهكت مجالها الجوي في 26 ديسمبر الماضي ودخلت لفترة وجيزة منطقة حظر طيران محلقة بالقرب من المكتب الرئاسي في (سيؤول).
5 يناير: الولايات المتحدة وألمانيا تعلنان تزويد أوكرانيا بمركبات قتالية مدرعة ودعم دفاعاتها الجوية لمساعدتها في حربها مع روسيا.
6 يناير: النمسا تعلن مقتل عسكري في الجيش النمساوي وإصابة آخر في إطلاق نار إثر أعمال شغب وقعت بثكنة عسكرية جنوب العاصمة (فيينا).
8 يناير: روسيا تعلن أن قواتها قضت على 600 عسكري أوكراني ردا على مقتل عسكريين روس إثر هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على مواقع للقوات الروسية في بلدة (ماكييفكا) الواقعة في إقليم (دونيتسك).
11 يناير: 20 شخصا يلقون حتفهم وإصابة عدد آخر بجروح في تفجير انتحاري أمام مبنى وزارة الخارجية الأفغانية الواقعة داخل المنطقة شديدة التحصين في العاصمة (كابول).
11 يناير: وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يعين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف قائدا لمجموعة القوات المسلحة الروسية الموحدة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
12 يناير: روسيا تعلن أنها استولت على مدينة (سوليدار) الاستراتيجية الواقعة في مقاطعة (دونيتسك).
13 يناير: روسيا تعلن مصرع 700 عسكري أوكراني خلال العمليات التي خاضتها القوات الروسية للسيطرة على مدينة (سوليدار) في إقليم (دونيتسك).
13 يناير: إسبانيا تعلن وصول 225 جنديا ومدنيا أوكرانيا إلى إسبانيا لتلقي تدريبات عسكرية.
14 يناير: ثلاثة من رجال الشرطة يلقون مصرعهم في هجوم مسلح استهدف مركزا للشرطة في مدينة (بيشاور) بإقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.
14 يناير: تركيا تعلن بدء عملية أمنية جديدة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني بولاية (ديار بكر) جنوب شرقي تركيا.
16 يناير: إيطاليا تعلن أن شرطة (الكارابينيري) العسكرية ألقت القبض على ماتيو ميسينا دينارو آخر كبار زعماء عصابات المافيا الذي ظل هاربا 30 عاما من عدد من الأحكام بالمؤبد.
21 يناير: شرطيان باكستانيان يلقيان مصرعهما وأصيب ثالث بجروح عندما فتح مسلحون نيران أسلحتهم على نقطة تفتيش أمنية بولاية (خيبر بختونخوا) المتاخمة لأفغانستان في هجوم تبنته حركة طالبان باكستان المحظورة.
22 يناير: عشرة أشخاص يلقون مصرعهم في إطلاق نار جماعي في (مونتيري بارك) بمقاطعة (لوس أنجلوس) بولاية (كاليفورنيا).
22 يناير: تركيا تطلق عملية أمنية جديدة ضد تنظيم (حزب العمال الكردستاني) في ولاية (ديار بكر) جنوب شرقي تركيا.
23 يناير: مصرع طالبين نتيجة إطلاق نار وقع في مدرسة بمدينة (دي موين) في ولاية (آيوا) الأمريكية.
24 يناير: تركيا تعلن القضاء على 506 مسلحين خلال عملية (المخلب - القفل) في منطقة (زاب) شمال العراق.
24 يناير: رئيس شركة مدينة (ياكيما) بولاية (واشنطن) الأمريكية مات ميري يعلن مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار وقع في أحد متاجر المدينة.
24 يناير: سبعة أشخاص يلقون مصرعهم من جراء إطلاق نار في موقعين شمالي (كاليفورنيا).
25 يناير: إسبانيا تعلن مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم نفذه رجل يحمل سكينا في محيط كنيسة بمحافظة (قادش) الأندلسية جنوبي إسبانيا.
25 يناير: ألمانيا تعلن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في هجوم بسكين في قطار شمالي ألمانيا.
26 يناير: الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطين بمجموعة (فاغنر) الروسية الأمنية الخاصة وصنفتها منظمة جنائية عابرة للحدود.
26 يناير: وزارة العدل الأمريكية تعلن تفكيك شبكة مختصة في الهجمات السيبرانية بعد عملية لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف.بي.آي) استمرت عاما ونصف العام.
27 يناير: طائرتان مقاتلتان من الصين تدخلان منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لكوريا الجنوبية ما دفع الجيش الكوري إلى وضع طائراته الحربية على أهبة الاستعداد.
27 يناير: سفارة أذربيجان في العاصمة الإيرانية (طهران) تتعرض لهجوم مسلح ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
28 يناير: ثلاثة أشخاص يلقون مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح في حادث إطلاق نار بمدينة (لوس أنجلوس) بولاية (كاليفورنيا).
30 يناير: باكستان تعلن مقتل 93 شخصا وسقوط 200 جريح في تفجير انتحاري داخل مسجد بمدينة (بيشاور) في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان.
31 يناير: فرنسا تعلن تزويد أوكرانيا بـ12 مدفعا إضافيا من طراز (قيصر).
1 فبراير: الولايات المتحدة تؤكد مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بثلاثة حوادث إطلاق نار نفذها شخص واحد في محطة مترو (بوتوماك أفينيو) في (واشنطن).
1 فبراير: تايوان ترصد 34 مقاتلة صينية وتسع سفن حربية في محيطها.
2 فبراير: الفلبين تعلن منح الولايات المتحدة أربع قواعد عسكرية جديدة يسمح للجيش الأمريكي باستخدامها وسط مخاوف من زيادة التوتر في بحر الصين الجنوبي.
3 فبراير: باكستان تعلن قتل مسلحين في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بإقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان.
7 فبراير: مقاتلون انفصاليون في مقاطعة (بابوا) أقصى شرق إندونيسيا يحتجزون طيارا نيوزيلنديا بعد أن أشعلوا النار في طائرة تجارية صغيرة كان يقودها لدى هبوطها في مطار مدينة (بارو) بمنطقة مرتفعات (ندوغا) بالمقاطعة.
8 فبراير: باكستان تعلن قتل 12 مسلحا في عملية استهدفت مخبأ لعناصر تنتمي إلى حركة (طالبان باكستان) في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان على الحدود مع أفغانستان.
9 فبراير: الخارجية الأمريكية تعلن أن المنطاد الصيني الذي حلق أياما عدة في أجواء الولايات المتحدة قبل إسقاطه كان يعمل بتقنية مراقبة إلكترونية قادرة على مراقبة الاتصالات.
10 فبراير: باكستان تعلن مقتل ضابطين تابعين للجيش الباكستاني إثر انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.
10 فبراير: الولايات المتحدة تعلن إسقاط جسم كان يحلق على علو مرتفع فوق ولاية (ألاسكا).
13 فبراير: روسيا تعلن أن قواتها بسطت سيطرتها على بلدة (كراسنيا غورا) في إقليم (دونيتسك).
13 فبراير: وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تعلن أن الجيش الأمريكي نجح في إسقاط جسم طائر كان يحلق في الأجواء الأمريكية.
13 فبراير: البيت الأبيض يؤكد أن المنطاد الصيني الذي أسقطته واشنطن فوق المياه الإقليمية قبالة ساحل (ساوث كارولاينا) جنوب شرقي الولايات المتحدة قدم معلومات استخباراتية محدودة لبكين.
14 فبراير: باكستان تعلن قتل سبعة مسلحين تابعين لحركة (طالبان) باكستان المحظورة بعد اشتباكات في إقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم للحدود الأفغانية.
14 فبراير: قيادة الدفاع لأمريكا الشمالية (نوراد) تعلن اعتراض أربع طائرات روسية دخلت منطقة المراقبة الجوية في ولاية (ألاسكا) شمالي الولايات المتحدة.
فبراير: باكستان تعلن مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين في تفجير استهدف قطارا في إقليم (البنجاب).
16 فبراير: بلجيكا تعتزم تعيين مفوض وطني لقيادة الحملة التي تشنها على عصابات المخدرات ضمن قرارات جديدة اتخذتها الحكومة للتصدي "لإرهاب المخدرات".
16 فبراير: الشرطة الأمريكية تعلن مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث إطلاق نار وقع بمركز تجاري في مدينة (إل باسو) بولاية (تكساس).
17 فبراير: باكستان تعلن مقتل ستة أشخاص في هجوم مسلح على مقر قائد الشرطة في مدينة (كراتشي).
17 فبراير: بريطانيا تقضي بسجن حارس سابق في السفارة البريطانية في العاصمة الألمانية برلين 13 عاما إثر إدانته بتهمة التجسس لمصلحة روسيا.
17 فبراير: ستة أشخاص يلقون مصرعهم في مقاطعة (تيت) بولاية (ميسيسيبي) الأمريكية بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار.
19 فبراير: الشرطة الأمريكية تعلن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في حادثي إطلاق نار يشتبه بوجود ارتباط بينهما بمدينة (ممفيس) بولاية (تينيسي).
20 فبراير: الاتحاد الأوروبي يعلن إنشاء بعثة عسكرية جديدة في النيجر من أجل تقديم الدعم للدولة في "مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية".
20 فبراير: روسيا تعلن السيطرة الكاملة لقواتها على بلدة (باراسكوفيفكا) الواقعة في إقليم (دونيتسك).
20 فبراير: الهند تعلن مقتل شرطيين بنيران متمردين ماويين في محافظة (راجناندجاون) بولاية (تشهاتيسجاره) وسط الهند.
20 فبراير: روسيا تعلن تدمير أغلبية المعدات والذخائر والمنظومات الصاروخية والدبابات التي قدمتها الدول الغربية إلى أوكرانيا.
21 فبراير: سنغافورة تعلن اعتقال فتيين سنغافوريين اثنين أحدهما يبلغ من العمر 15 عاما والآخر 16 عاما بموجب قانون الأمن الداخلي لتورطهما في أنشطة متعلقة بالإرهاب.
21 فبراير: باكستان تعلن مقتل فردين من الأمن الباكستاني إثر تعرض نقطة تفتيش لهجوم مسلح في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.
23 فبراير: باكستان تعلن مقتل ستة مسلحين في عملية أمنية مشتركة بين إدارة مكافحة الإرهاب والشرطة في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.
23 فبراير: روسيا تعلن مصرع قائد الطائرة الحربية من طراز (سوخوي - 24) بعد سقوطها في بلدة (فالويسكي) بضواحي مدينة (بيلغورد) الحدودية مع أوكرانيا.
23 فبراير: ماليزيا تعلن باعتبارها الجهة المنسقة لمحادثات السلام الجارية في كوالالمبور بين حكومة تايلاند و(جبهة الثورة الوطنية الانفصالية) توصل الطرفين إلى اتفاق يقضي بوضع خطة سلام شاملة مشتركة في جنوب تايلاند المضطرب.
23 فبراير: الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا كررت فيه مطالبتها روسيا بسحب جميع قواتها فورا وبشكل كامل ومن دون أي شروط من أوكرانيا وأعادت تأكيد التزامها بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا.
26 فبراير: باكستان تعلن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 14 آخرين في انفجار في سوق بإقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.
27 فبراير: روسيا تعلن أن قواتها دمرت مركز التنصت الإلكتروني التابع للقوات الأوكرانية في ضواحي (كييف).
28 فبراير: إقليم موسكو يعلن أن طائرة مسيرة كانت تهدف إلى مهاجمة منشأة مدنية سقطت في ضواحي العاصمة الروسية (موسكو).
28 فبراير: أفغانستان تعلن قتل ثلاثة مسلحين ينتمون إلى ما يسمى (تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان) التابع لتنظيم (داعش) في العاصمة (كابول).
5 مارس: روسيا تعلن أن قواتها قضت على 540 عسكريا أوكرانيا منهم 210 عسكريين أوكرانيين في جنوب إقليم (دونيتسك) و30 آخرون في محور إقليم (خيرسون) و40 في جبهة القتال في مدينة (كوبيانسك) و180 في جبهة كراسني ليمان و80 في إقليم (زاباروجيا).
6 مارس: باكستان تعلن مقتل تسعة أفراد من قوات الشرطة وإصابة 13 آخرين في انفجار قنبلة بإقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.
7 مارس: الولايات المتحدة تعلن مقتل أمريكيين والعثور على اثنين على قيد الحياة بعدما كان الأربعة مختطفين من قبل عصابة في المكسيك.
7 مارس: روسيا تعلن بسط قواتها سيطرتها على بلدات عدة في إقليم (دونيتسك).
9 مارس: أفغانستان تعلن مقتل حاكم ولاية (بلخ) محمد داود مزمل برفقة مدنيين آخرين في تفجير انتحاري وقع في مكتبه شمالي أفغانستان.
9 مارس: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد انقطاع إمدادات الطاقة عن محطة (زاباروجيا) النووية في أوكرانيا بسبب ضربات صاروخية.
10 مارس: ألمانيا تعلن مقتل ثمانية أشخاص في عملية إطلاق نار بمقر لمنظمة (شهود يهوه) في مدينة (هامبورغ) شمالي ألمانيا.
11 مارس: أفغانستان تعلن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين في تفجير بولاية (بلخ) شمالي أفغانستان.
14 مارس: روسيا تعلن أن طائرة مسيرة أمريكية انتهكت حدود منطقة العمليات العسكرية الروسية فوق شبه جزيرة القرم وهوت في البحر الأسود.
18 مارس: باكستان تعلن مقتل ثلاثة إرهابيين خلال عملية نفذتها قوات الأمن في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.
20 مارس: الهند تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية لديها لإبلاغه احتجاجها إثر تخريب ممتلكات إحدى قنصلياتها في الولايات المتحدة.
20 مارس: بريطانيا تعلن تقديم مساعدات إضافية للمحكمة الجنائية الدولية بهدف تعزيز دورها في التحقيق بجرائم الحرب الروسية المزعومة في أوكرانيا.
24 مارس: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يجريان أول تدريبات بحرية مشتركة على الإطلاق بينهما في المحيطين الهندي والهادئ في إطار الدوريات التي يسيرها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لضمان حرية الملاحة في أعالي البحار.
24 مارس: الولايات المتحدة تفرض عقوبات شملت شخصين وستة كيانات تهدف من خلالها إلى "مواجهة الفظائع التي يرتكبها النظام العسكري" في ميانمار.
24 مارس: مجموعة متطرفة في الدنمارك تحرق العلم التركي ونسخة من القرآن الكريم أمام سفارة أنقرة في (كوبنهاغن).
26 مارس: روسيا تعلن أن قواتها أسقطت 404 طائرات حربية و225 مروحية أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
27 مارس: ستة أشخاص يلقون مصرعهم من جراء تفجير انتحاري بالقرب من مقر وزارة الخارجية الأفغانية وسط العاصمة (كابول).
30 مارس: باكستان تعلن مقتل أربعة أفراد من قوات الشرطة وإصابة ستة آخرين في حادثين مختلفين.
1 أبريل: باكستان تعلن مقتل أربعة جنود من جراء هجوم إرهابي في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان على طول الحدود الباكستانية - الإيرانية.
2 أبريل: شخص واحد يلقى مصرعه وإصابة 15 آخرين بجروح إثر انفجار وقع في أحد مقاهي مدينة (سانت بطرسبورغ) شمالي روسيا.
3 أبريل: الهند تعلن مقتل خمسة متمردين ماويين على الأقل في مواجهة مع قوات الأمن في منطقة (شاترا) بولاية (جارخاند) شمالي الهند.
5 أبريل: وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) تعلن إغلاق موقع (جينيسيس) الإلكتروني في عملية أمنية عالمية استهدفت عمليات بيع حسابات مسروقة من مرتادي مواقع الإنترنت حول العالم.
5 أبريل: حكومات ولايات ألمانية عدة تعلن تعرض مرافق عامة فيها لهجمات سيبرانية أدت إلى تعطل مواقع هذه المرافق.
6 أبريل: ثلاثة من رجال الأمن الروس يلقون مصرعهم في اشتباكات مع مسلحين في جمهورية الانغوش الواقعة في شمال القوقاز الروسي.
9 أبريل: باكستان تعلن مصرع جندي ومسلحين اثنين في عمليات أمنية بمنطقة قبلية في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان والمتاخم لأفغانستان.
9 أبريل: روسيا تعلن أن قواتها أسقطت 406 مقاتلات حربية و228 مروحية أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
10 أبريل: الجيش الصيني يعلن اختتام مناوراته العسكرية البحرية والجوية بالقرب من تايوان.
10 أبريل: أربعة أشخاص يلقون مصرعهم وإصابة 15 آخرين في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور سيارة شرطة بإقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.
11 أبريل: أرمينيا تعلن مصرع 4 عسكريين وإصابة 6 آخرين في اشتباكات مع قوات أذربيجان.
11 أبريل: أربعة من رجال الشرطة ومسلح يلقون مصرعهم خلال عملية أمنية في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.
11 أبريل: مئة شخص يلقون مصرعهم في غارة شنها المجلس العسكري في ميانمار.
12 أبريل: النمسا تعتمد استراتيجية أمنية جديدة في البلاد بما يتماشى مع التطورات على الساحتين الأوروبية والدولية.
12 أبريل: بريطانيا تفرض عقوبات على أشخاص مقربين من أثرياء روس ووسيطين ماليين من قبرص تتهمهما بمساعدة وكلائهما في الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
13 أبريل: الولايات المتحدة تعلن توقيف شاب (21 عاما) يشتبه في أنه المسؤول عن عملية تسريب لعدد من الوثائق السرية من وزارة الدفاع الأمريكية تتضمن معلومات استخباراتية حول مجموعة من حلفاء الولايات المتحدة بينهم أوكرانيا.
13 أبريل: باكستان تعلن مقتل ثلاثة مسلحين في عملية أمنية بإقليم (بلوشستان) جنوب غربي البلاد.
14 أبريل: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانين في الصين وخمسة أفراد يقيمون في الصين وغواتيمالا لتزويدهم عصابات للمخدرات في المكسيك بمواد كيمياوية لإنتاج مخدر (فنتانيل) المحظور الموجه للأسواق الأمريكية.
16 أبريل: ولاية (ألاباما) الأمريكية تعلن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح في حادث إطلاق نار وقع في مدينة (ديدفيل).
16 أبريل: القضاء الإيراني يصدر حكما بالسجن لمدة 13 عاما بحق المتهم الرئيس في إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا في يناير 2020.
19 أبريل: البرلمان الأوروبي يوافق على إنشاء قوة الاتحاد الأوروبي للانتشار السريع خارج الاتحاد الأوروبي.
19 أبريل: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مواطن إيراني وستة كيانات في إيران والصين وهونغ كونغ وماليزيا بسبب "دعم البرامج العسكرية والطائرات بدون طيار الإيرانية".
24 أبريل: باكستان تعلن مقتل 12 من رجال الشرطة وإصابة 55 شخصا في هجوم انتحاري استهدف مركزا للشرطة في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان.
24 أبريل: الهند والصين تتفقان على الحفاظ على أمن المناطق الحدودية المشتركة واستقرارها.
24 أبريل: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثلاثة أشخاص مقراتهم في الصين وهونغ كونغ قالت إنهم قدموا "الدعم السيبراني والمالي" لكوريا الشمالية.
24 أبريل: مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران والتورط في الاتجار بالمخدرات في سوريا والإرهاب في موزمبيق.
24 أبريل: روسيا تعلن عن تعرض ميناء (سيفاستوبل) الواقع في شبه جزيرة القرم على البحر الأسود لهجوم بقوارب أوكرانية مسيرة.
25 أبريل: المفوضية الأوروبية تعلن عزم الاتحاد الأوروبي تقديم دفعة ثالثة من حزمة مساعداتها المالية التي تقدمها لأوكرانيا بقيمة 5ر1 مليار يورو (65ر1 مليار دولار).
26 أبريل: باكستان تعلن مقتل جنديين من جيشها في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان على الحدود مع أفغانستان.
26 أبريل: الهند تعلن مقتل عشرة من أفراد الشرطة وسائق في انفجار نفذه متمردون ماويون في محافظة (دانتيوادا) في ولاية (تشهاتيسجاره) وسط الهند.
28 أبريل: باكستان تعلن مقتل ثلاثة جنود وسبعة مسلحين في هجوم انتحاري وحوادث عنف أخرى في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان.
29 أبريل: روسيا تعلن أن هجوما باستخدام طائرات مسيرة (بدون طيار) استهدف محطة للوقود في ميناء (سيفاستوبل) بشبه جزيرة القرم ما أدى إلى اشتعال النيران في أربع حاويات للوقود على مساحة ألفي متر مربع.
3 مايو: ألمانيا تقرر سحب القوات الألمانية العاملة في جمهورية مالي بحلول عام 2024.
3 مايو: روسيا تسقط طائرتين من دون طيار استهدفتا الكرملين في (موسكو) واتهمت أوكرانيا بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
3 مايو: الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز ناقلة نفط أجنبية ترفع علم بنما في مياه مضيق (هرمز) بسبب وجود شكوى قضائية ضدها.
3 مايو: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن البدء بإعادة نصب كاميرات المراقبة في المواقع النووية الإيرانية.
4 مايو: باكستان تعلن مقتل سبعة معلمين في حادث إطلاق نار داخل مدرسة بإقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان.
4 مايو: ستة جنود باكستانيين وثلاثة مسلحين يلقون مصرعهم في تبادل لإطلاق النار في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان.
5 مايو: شركة ميناء (أنتويرب) البلجيكي تعلن إطلاق شبكة أمنية جديدة تتضمن طائرات مسيرة مهمتها القيام بأعمال المراقبة.
5 مايو: الهند تعلن مقتل خمسة من أفراد الجيش الهندي في هجوم بمحافظة (راجوري) في ولاية (جامو وكشمير) شمالي الهند.
6 مايو: 54 شخصا قتلوا وأصيب مئات آخرون في أعمال عنف عرقية اندلعت في ولاية (مانيبور) شمال شرقي الهند.
7 مايو: سبعة أشخاص يلقون مصرعهم بعد أن اصطدمت سيارة بمجموعة من الأشخاص خارج مأوى لمشردين في منطقة (براونزفيل) بولاية (تكساس) الأمريكية.
7 مايو: ثمانية أشخاص يلقون مصرعهم وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطرة من جراء إطلاق نار في مركز تجاري بولاية (تكساس) الأمريكية.
8 مايو: الهند تعلن مقتل مدنيين إثر تحطم طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الهندية فوق منزل في محافظة (هانومانجاره) بولاية (راجستان).
9 مايو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على خواكين غوزمان لوبيز وهو أحد أبناء إمبراطور المخدرات المكسيكي المسجون في الولايات المتحدة إل تشابو.
9 مايو: وزارة العدل الأمريكية تعلن إتمام تعطيل شبكة عالمية من أجهزة كمبيوتر تم اختراقها بواسطة برامج ضارة معقدة تسمى (الأفعى) تنسبها حكومة الولايات المتحدة إلى وحدة تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي في روسيا.
11 مايو: ألمانيا تعلن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح بالغة من جراء عملية إطلاق نار وقعت في مصنع (زينغلفنغن) لصناعة سيارات (مرسيدس) بولاية (بادن فورتمبيرغ) جنوبي ألمانيا.
12 مايو: باكستان تعلن مقتل جنديين ومسلحين اثنين في هجوم استهدف معسكرا لقوات الأمن في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.
12 مايو: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن إطلاق سراح فرنسيين كانا معتقلين في إيران.
13 مايو: باكستان تعلن مقتل 6 من أفراد الأمن ومدني و6 مسلحين على الأقل في عملية تطهير بؤر مسلحين انطلقت عقب هجوم شنه مسلحون على معسكر لشرطة الحدود بإقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.
15 مايو: السلطات الأمنية الأمريكية تعلن مقتل أربعة أشخاص بينهم مشتبه فيه وإصابة فردين من ضباط الشرطة خلال إطلاق نار في ولاية (نيو مكسيكو) الواقعة جنوب غربي الولايات المتحدة.
19 مايو: حزب (الجماعة الإسلامية) المعارض في باكستان يعلن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين في تفجير انتحاري استهدف سيارة رئيس الحزب سراج الحق في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.
20 مايو: باكستان تعلن مقتل ثلاثة من جنود الجيش الباكستاني ومسلح واحد في هجوم شنه مسلحون استهدف نقطة تفتيش في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.
23 مايو: برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة يوقف مساعداته لإقليم (تيغراي) في إثيوبيا إلى حين اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لعمليات التلاعب الواسعة بالمواد الغذائية وسرقتها.
23 مايو: باكستان تعلن مصرع ستة أشخاص بينهم أربعة من أفراد شرطة في هجوم استهدف منشأة نفطية في إقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم للحدود مع أفغانستان شمالي باكستان.
23 مايو: الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم 10 مليارات يورو (7ر10 مليارات دولار) حتى الآن كمساعدات عسكرية لأوكرانيا لدعمها في حربها لمواجهة روسيا.
24 مايو: باكستان تعلن أن الجيش الباكستاني قتل ستة مسلحين على الأقل في عملية نفذها بمنطقة جنوب وزيرستان الجبلية الوعرة المحاذية للحدود مع أفغانستان.
25 مايو: وزارة الدفاع الماليزية توقع صفقات دفاعية بقيمة 1ر10 مليارات رينجت ماليزي (3ر2 مليار دولار) في معرض لانكاوي للدفاع الجوي والبحري (ليما) الذي تستضيفه ماليزيا كل عامين.
27 مايو: إيران تعلن مقتل جنديين إيرانيين وإصابة اثنين آخرين خلال اشتباكات مسلحة وقعت مع أفراد من حركة (طالبان) في مخفر (ساسولي) الحدودي مع أفغانستان.
28 مايو: النمسا تعلن تخصيص مليوني يورو (1ر2 مليون دولار) لمساعدة أوكرانيا في عملية إزالة الألغام.
29 مايو: ماليزيا تعلن احتجازها سفينة صينية بسبب رسوها في مياهها من دون إذن ارتبطت بعمليات إنقاذ غير مشروعة في ولاية (جوهور) جنوبي ماليزيا.
30 مايو: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يفرض عقوبات على 17 فردا وكيانا في كل من المكسيك والصين على خلفية تورطهم في الانتشار الدولي للمعدات المستخدمة في إنتاج المخدرات غير المشروعة.
31 مايو: باكستان تعلن أن مسلحين قتلا خلال عملية عسكرية نفذها الجيش الباكستاني بمنطقة شمال وزيرستان الجبلية الوعرة الواقعة في إقليم (خيبر بختونخوا) المحاذي للحدود مع أفغانستان.
31 مايو: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكشف عن أن إيران تجاوزت السقف المسموح لها بتخزين اليورانيوم المخصب بأكثر من 23 مرة مخالفة أحكام الاتفاق النووي الموقع بينها وبين الدول الست الكبرى عام 2015 في فيينا.
1 يونيو: باكستان تعلن مقتل جنديين من الجيش الباكستاني في هجوم لمسلحين على نقطة تفتيش في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان المحاذي للحدود مع إيران.
2 يونيو: النمسا تعلن إطلاق سراح اثنين من مواطنيها المحتجزين في أحد سجون (طهران).
5 يونيو: روسيا تعلن أن القوات الأوكرانية شنت هجوما واسع النطاق على جبهات القتال في جنوب إقليم (دونيتسك).
6 يونيو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثلاثة أفراد وعصابة من المكسيك تتهمهم جميعا بالضلوع في تجارة المخدرات والسلاح وسرقة الوقود وغسل الأموال.
6 يونيو: روسيا تعلن مصرع 71 عسكريا روسيا و3715 عسكريا أوكرانيا خلال معارك للتصدي لهجوم شنته القوات الأوكرانية في خمسة اتجاهات في جبهات القتال.
6 يونيو: الأمم المتحدة تفتتح مكتبا جديدا لمكافحة الإرهاب في العاصمة الإسبانية مدريد في مسعى لدعم جهود منع التطرف ودعم الضحايا.
6 يونيو: أفغانستان تعلن اغتيال نائب حاكم ولاية (بدخشان) شمالي أفغانستان مولوي احمدي في هجوم بسيارة مفخخة.
6 يونيو: روسيا تتهم أوكرانيا بالوقوف وراء تدمير سد (كاخوفكا) الكهرومائية.
7 يونيو: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن إرسال مساعدات عاجلة إلى أوكرانيا بعد التدمير الجزئي لسد (نوفا كاخوفكا).
7 يونيو: الولايات المتحدة تعلن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في حادث إطلاق نار وقع عقب حفل لتوزيع شهادات طلاب في ولاية (فرجينيا) شرقي الولايات المتحدة.
7 يونيو: الولايات المتحدة تعرب عن ارتياحها إزاء تمكن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من التوصل إلى اتفاق لزيادة وتيرة عمليات التفتيش في ظل اتهامات من الوكالة إلى (طهران) بمواصلة انتهاك قيود الاتفاق النووي لعام 2015.
8 يونيو: أفغانستان تعلن مقتل 11 شخصا وإصابة العشرات في انفجار استهدف مسجدا خلال تشييع جنازة نائب حاكم ولاية (بدخشان) شمالي أفغانستان.
9 يونيو: وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحظر الاستيراد من شركتين مقراهما في الصين بالإضافة إلى ثماني شركات تابعة لهما تتهمها بفرض العمل القسري على أقلية (الأويغور) المسلمة التي تقطن في إقليم (شينجيانغ) الذي يتمتع بالحكم الذاتي شمال غربي الصين.
10 يونيو: بريطانيا تعلن صرف مساعدات عاجلة بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار) لدعم السلطات الأوكرانية في التعامل مع تبعات تفجير سد (نوفا كاخوفكا).
11 يونيو: روسيا تعلن أن قواتها صدت ثلاث هجمات للجيش الأوكراني في إقليم (زباروجيا) الواقع شرق أوكرانيا.
11 يونيو: باكستان تعلن مصرع ما لا يقل عن ثلاثة جنود وثلاثة مسلحين خلال اشتباكات عنيفة بإقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان على الحدود مع أفغانستان.
12 يونيو: روسيا تعلن أن قواتها أسقطت 442 طائرة حربية ودمرت 9915 دبابة منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
12 يونيو: أطراف الائتلاف الحكومي الألماني تتفق على الاستراتيجية الأمنية الجديدة المعنية بتنسيق جميع قرارات الحكومة المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية لألمانيا.
12 يونيو: القضاء الأمريكي يصدر حكما بسجن مواطن روماني ثلاثة أعوام إثر إدانته بتهمة التآمر لارتكاب عمليات قرصنة سيبرانية لتسهيل توزيع برامج إلكترونية ضارة مدمرة (فيروسات).
13 يونيو: الهند تعلن مقتل مسلحين اثنين بنيران قوات الأمن قرب (خط السيطرة) في ولاية (جامو وكشمير) شمالي الهند.
13 يونيو: المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي يتفقان على توفير ضمان من الاتحاد الأوروبي يمكن البنك من تقديم قروض جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 100 مليون يورو (108 ملايين دولار) من أجل التعافي السريع وتمويل إصلاحات البنية التحتية للبلديات أو الطاقة.
13 يونيو: اليابان تضع المجموعة الأولى من المبادئ التوجيهية للمبادرة الخاصة بأمن الفضاء في الوقت الذي تقوم الصين وروسيا بتوسيع برامجهما الفضائية.
14 يونيو: الحكومة الألمانية تكشف عن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن القومي بعد مفاوضات شاقة أجراها أطراف الائتلاف الحكومي الثلاثي.
14 يونيو: الفلبين تعلن مقتل قيادي بارز تابع لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يدعى فهار الدين بومبوايا بانجاليان وذلك خلال اشتباك مسلح مع فريق من الجيش والشرطة في مدينة (مروي) جنوبي الفلبين.
15 يونيو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شخصين من كوريا الشمالية قالت إنهما متورطان في شراء مكونات تستخدمها بيونغ يانغ في صناعة الصواريخ الباليستية.
16 يونيو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على منظمة مكسيكية ناشطة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية وصفتها بأنها "منظمة إجرامية عابرة للحدود".
16 يونيو: الهند تعلن مقتل خمسة مسلحين أجانب خلال مواجهة مع قوات الأمن قرب (خط السيطرة) في إقليم (كشمير) المتنازع عليه مع باكستان.
17 يونيو: 40 شخصا يلقون مصرعهم في هجوم استهدف مدرسة غربي أوغندا شنه متمردون مرتبطون بما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
18 يونيو: روسيا تعلن أن القوات الأوكرانية تشن هجمات على القوات الروسية في مناطق عدة بينها (زباروجيا) و(دونيتسك) و(جنوب دونيتسك).
20 يونيو: باكستان تعلن مقتل جنديين من الجيش الباكستاني بانفجار في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.
20 يونيو: اليابان تقدم 5 ملايين دولار مساعدات طارئة استجابة لكارثة الفيضانات الناجمة عن انهيار سد (نوفا كاخوفكا) جنوبي أوكرانيا.
21 يونيو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزارة الدفاع في ميانمار ومؤسستين ماليتين يسيطر عليهما النظام العسكري في الدولة التي يحكمها الجيش منذ الإطاحة بالحكومة المدنية في مطلع فبراير من عام 2021.
21 يونيو: فرنسا تعلن تقديم تبرعات إضافية لصالح أوكرانيا تصل قيمتها إلى 40 مليون يورو (43 مليون دولار) في عام 2023.
23 يونيو: الهند تعلن مقتل أربعة مسلحين خلال إحباط محاولة تسلل إلى الأراضي الهندية في إقليم (كشمير) المتنازع عليه مع باكستان.
24 يونيو: رئيس جماعة (فاغنر) العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين يعلن أن رجاله عبروا الحدود من أوكرانيا إلى روسيا وأنهم على استعداد للمواصلة حتى النهاية في مواجهة الجيش الروسي وأنهم "سيدمرون كل من يعترض طريقهم" وذلك في انتفاضة من المجموعة على قيادة الجيش الروسي.
24 يونيو: بريطانيا تدعو رعاياها إلى مغادرة روسيا على الفور بسبب تطورات الأوضاع الأمنية المرتبطة بالتمرد العسكري الذي أعلنته مجموعة (فاغنر).
24 يونيو: باكستان تعلن مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بجروح إثر إطلاق الجيش الهندي النار عبر (خط السيطرة) في إقليم (كشمير) المتنازع عليه بين الجانبين.
24 يونيو: لجنة مكافحة الإرهاب الروسية تفرض حالة "مكافحة الإرهاب" في مدينتي (موسكو) و(فورونيج) وضواحيهما على خلفية حدوث تمرد عسكري تقوده مجموعة (فاغنر).
24 يونيو: الرئاسة الروسية تعلن أن قائد قوات (فاغنر) يفغيني بريغوجين سيتوجه إلى بيلاروسيا وأن الملاحقة القضائية بحقه سوف تتوقف كما أن السلطات الروسية لن تقوم بملاحقة عناصر مجموعة (فاغنر) الذين شاركوا في التمرد المسلح "تقديرا لخدماتهم في جبهات القتال" وأن وزارة الدفاع الروسية ستوقع "عقود خدمة" مع عناصر المجموعة الذين لم يشاركوا في التمرد.
25 يونيو: بريطانيا تعلن أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني اعترضت 21 طائرة عسكرية روسية بالقرب من حدود حلف شمال الأطلسي (ناتو) بمنطقة البلطيق على أمد ثلاثة أسابيع.
28 يونيو: باكستان تعلن مصرع ثلاثة مسلحين في عملية أمنية نفذتها القوات الأمنية في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان.
29 يونيو: أعمال عنف تندلع في فرنسا إثر حادثة قتل شرطي سائقا قاصرا حاول تجاوز نقطة تفتيش مرورية.
2 يوليو: باكستان تعلن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وأحد رجال قوات حرس الحدود إثر شن مسلحين اعتداء على نقطة تفتيش أمنية في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.
8 يوليو: روسيا تعلن أن قواتها أسقطت 453 طائرة حربية ودمرت 10582 دبابة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022.
11 يوليو: بريطانيا تقر قانونا جديدا للأمن القومي ترمي من خلاله إلى توفير حماية أكبر من الأنشطة الخارجية المعادية كالتجسس والتدخل في الانتخابات والمحاولات التخريبية كالاغتيالات.
12 يوليو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 10 أفراد مكسيكيين من شبكة لتجارة المخدرات (كارتل) وكيان واحد في المكسيك بسبب دورهم في الصناعة غير المشروعة لمادة الفنتانيل المخدرة.
12 يوليو: باكستان تعلن مقتل أربعة جنود على الأقل بالإضافة إلى ثلاثة مسلحين وإصابة خمسة آخرين بإصابات بالغة من جراء هجوم مسلح على قاعدة عسكرية في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.
12 يوليو: البرلمان الأوروبي يوافق على اتفاقية تضم مجموعة من القوانين من شأنها تعزيز مكافحة الإرهاب من خلال تفعيل عملية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
17 يوليو: روسيا تعلن مصرع شخصين وإصابة طفل بجروح نتيجة تعرض جسر القرم إلى هجوم بقوارب مسيرة.
18 يوليو: الهند تعلن مقتل أربعة مسلحين في مواجهة مع قوات الأمن في محافظة (بونش) في ولاية (جامو وكشمير) شمالي البلاد.
19 يوليو: روسيا تعلن أن قواتها سيطرت على محطة قطارات في ضواحي (خاركوف) وأنها وجهت ضربة إلى منشآت صناعية حربية أوكرانية بأسلحة جوية وبحرية دقيقة.
19 يوليو: الهند تعلن مقتل مسلحين اثنين بنيران قوات الأمن خلال إحباط محاولة تسلل على طول (خط السيطرة) في محافظة (كوبوارا) بولاية (جامو وكشمير) شمالي البلاد.
20 يوليو: باكستان تعلن مصرع أربعة من رجال الشرطة فيما أصيب سبعة آخرون في هجوم انتحاري وقع بإقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم لأفغانستان شمالي البلاد.
20 يوليو: شخصان ومهاجم مسلح يلقون مصرعهم فيما أصيب خمسة آخرون في حادث إطلاق نار بمدينة (أوكلاند) النيوزيلندية.
28 يوليو: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على سبعة أفراد وخمسة كيانات روسية على خلفية اتهامات بنشر دعاية لدعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
28 يوليو: روسيا تعلن إصابة 14 شخصا من جراء شظايا صاروخ أوكراني جرى اعتراضه في مدينة (تاغانروغ) جنوبي روسيا.
30 يوليو: باكستان تعلن مقتل 35 شخصا وإصابة 200 آخرين في انفجار استهدف مؤتمرا لحزب (جمعية علماء الإسلام) المحافظ في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي البلاد.
31 يوليو: باكستان تعلن مقتل 46 شخصا وإصابة 150 في هجوم انتحاري استهدف تجمعا حزبيا بمنطقة (باغور) القبلية المتاخمة لأفغانستان.
1 أغسطس: تركيا تطلق تحقيقا بشأن هجوم مسلح على القنصلية السويدية في (إزمير) غربي تركيا أسفر عن إصابة امرأة.
1 أغسطس: وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني بقوارب مسيرة استهدف بواخر روسية حربية في البحر الأسود.
2 أغسطس: الشرطة الأمريكية تعلن تلقي "بلاغ كاذب" بوجود مسلح داخل مبنى الكونغرس.
3 أغسطس: تركيا تعلن مقتل 172 مسلحا في عمليات أمنية خلال شهري يونيو ويوليو 2023 أغلبهم من تنظيم (حزب العمال الكردستاني).
3 أغسطس: روسيا تعلن إحباط هجوم بطائرات مسيرة استهدف إقليم (كالوغا) الذي يبعد نحو 160 كيلو مترا عن العاصمة موسكو.
4 أغسطس: القوات الروسية تعلن تصديها لهجوم أوكراني بقوارب مسيرة استهدف قاعدة (نوفوروسيسك) الحربية البحرية جنوبي روسيا.
4 أغسطس: السلطات الأمريكية تعلن اعتقال عنصرين من قوات البحرية الأمريكية بتهم تتعلق بالأمن القومي والتجسس لمصلحة الصين.
5 أغسطس: وكالة (تاس) الروسية للأنباء تقول إن ناقلة نفط روسية تضررت من جراء هجوم شنته القوات الأوكرانية في مضيق (كيرتش) بالبحر الأسود.
8 أغسطس: وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 458 طائرة حربية وتدمير 11185 دبابة أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير عام 2022.
9 أغسطس: قوات الأمن التركية تلقي القبض على ستة أشخاص للاشتباه بانتمائهم لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم (القاعدة) في ولاية إسطنبول.
10 أغسطس: القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا استهدف العاصمة موسكو ومدينة (كالوجا) وميناء (سيفاستوبل) بطائرات مسيرة من دون سقوط ضحايا أو أضرار مادية.
12 أغسطس: الشرطة الفرنسية تسمح للزوار بالعودة إلى برج (إيفل) في باريس بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة.
12 أغسطس: روسيا الاتحادية تعلن إحباط هجوم أوكراني استهدف جسر القرم بصاروخ من طراز (إس - 200).
12 أغسطس: وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني واسع النطاق بالطائرات المسيرة استهدف شبه جزيرة القرم.
12 أغسطس: تحطم طائرة حربية روسية من طراز (سوخوي - 30) ومقتل أفراد طاقمها نتيجة خلل فني عندما كانت في طلعة دورية فوق إقليم (كالينيغراد) الروسي الواقع غربي البلاد.
13 أغسطس: السلطات الأمنية الإيرانية تعلن مقتل شخص واحد وإصابة ثمانية آخرين إثر هجوم مسلح على مزار ديني بمدينة (شيراز) في محافظة (فارس) الجنوبية.
13 أغسطس: الجيش الباكستاني يعلن مقتل ستة مسلحين وجنديين اثنين في عمليتين منفصلتين بإقليمي (بلوشستان) جنوب غربي باكستان و(خيبر بختونخوا) شمال غربي باكستان.
14 أغسطس: السلطات الأفغانية تعلن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في انفجار بفندق في مقاطعة (خوست) جنوب شرقي أفغانستان.
15 أغسطس: هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) تكشف عن اعتقال ثلاثة بلغاريين مقيمين في المملكة المتحدة لاتهامهم بالتجسس لمصلحة روسيا.
16 أغسطس: الجيش الباكستاني يقتل مسلحين اثنين عند الحدود مع أفغانستان في منطقة (شمال وزيرستان).
16 أغسطس: وزارة الدفاع في النيجر تعلن عن مقتل 17 جنديا وإصابة 20 آخرين في هجوم قرب الحدود مع جمهورية مالي.
19 أغسطس: وزارة الدفاع الروسية تعلن تعرض مطار عسكري في إقليم (نوفغورد) لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية وإحباط هجوم مماثل في موسكو وضواحيها.
19 أغسطس: رئاسة إقليم كردستان العراق تعلن مصرع جندي فرنسي وإصابة آخر إثر حادث سير بالقرب من (أربيل) شمالي العراق.
20 أغسطس: وكالة (تاس) الروسية للأنباء تقول إن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح من جراء هجوم أوكراني على محطة للقطارات في مدينة (كورسك) جنوبي روسيا التي تبعد حوالي 150 كيلو مترا عن الحدود الأوكرانية.
20 أغسطس: وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) تعلن تحطم مركبة الفضاء (لونا - 25) بعد اصطدامها بسطح القمر.
21 أغسطس: وزارة الدفاع الروسية تحبط هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
22 أغسطس: الجيش الباكستاني يعلن مقتل ستة جنود وأربعة مسلحين على الأقل في تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومسلحين في منطقة (جنوب وزيرستان) شمالي باكستان.
22 أغسطس: وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير قارب حربي أوكراني في البحر الأسود.
23 أغسطس: تحطم طائرة مروحية بضواحي موسكو و10 أشخاص يلقون حتفهم من بينهم قائد مجموعة (فاغنر) شبه العسكرية يفغيني بريغوجين.
23 أغسطس: روسيا تحبط هجوما أوكرانيا بثلاث مسيرات أصابت إحداها مجمع (موسكو سيتي) وسط العاصمة موسكو.
25 أغسطس: وزارة الدفاع في تايوان تعلن اختراق 13 مقاتلة عسكرية صينية المجال الجوي لتايوان ورصد خمس سفن بحرية صينية حولها.
25 أغسطس: وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قوات الدفاع الجوي أحبطت هجوما أوكرانيا واسع النطاق باستخدام عشرات الطائرات المسيرة على شبه جزيرة القرم.
27 أغسطس: لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية تؤكد مصرع قائد مجموعة (فاغنر) العسكرية يفغيني بريغوجين في حادث سقوط طائرة مروحية كانت في طريقها من موسكو إلى مدينة (سانت بطرسبورغ) الروسية.
29 أغسطس: الرئاسة الفرنسية تعلن مقتل أحد أفراد وحدة القوات الخاصة في العراق أثناء دعم وحدة عراقية في عملية لمكافحة الإرهاب.
29 أغسطس: وكالة (تاس) الروسية للأنباء تقول إن أربع طائرات روسية أصيبت في هجوم لطائرات مسيرة شنته القوات الأوكرانية على مطار عسكري في إقليم (بسكوف) وسط روسيا.
30 أغسطس: وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير قارب حربي أوكراني شرق جزيرة (زميي) في حوض البحر الأسود.
30 أغسطس: السلطات الباكستانية تعلن مقتل شرطي في هجوم شنه مسلحون مجهولون فيما قتل أربعة مسلحين مطلوبين بشكل منفصل في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.
30 أغسطس: هيئة أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية تعلن أن الجارة الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان) في ظل استمرار مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
31 أغسطس: الحكومة الأمريكية تعلن إجراءات جديدة تهدف لتقليل عدد الأشخاص الذين بإمكانهم شراء الأسلحة ويحتمل أن تمثل أسلحتهم خطرا على السلامة العامة.
31 أغسطس: سيؤول تقول إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى نحو البحر الشرقي (بحر اليابان).
31 أغسطس: إدارة الأمن الفيدرالي الروسية تعلن "القضاء" على مجموعة أوكرانية كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية في إقليم (بريانسك) الحدودي مع أوكرانيا.
31 أغسطس: الجيش الباكستاني يعلن مقتل تسعة جنود وإصابة خمسة آخرين في هجوم انتحاري استهدف قافلة عسكرية في إقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم للحدود مع أفغانستان.
1 سبتمبر: باريس تعلن وفاة مواطن فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر بعد أنباء عن مقتل أشخاص بنيران قوات خفر السواحل الجزائرية.
1 سبتمبر: أرمينيا تعلن مقتل جنديين أرمينيين فيما أكدت أذربيجان إصابة ثلاثة عسكريين في اشتباكات وقعت بالمناطق الحدودية بين البلدين.
2 سبتمبر: السلطات التركية توقف أجنبيين مشتبه بهما بتزويد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بمعدات عسكرية.
2 سبتمبر: السلطات الانتقالية في النيجر تعلق الأنشطة الإنسانية وتدعو للاستعداد لصد تهديدات (إيكواس) بالتدخل العسكري.
4 سبتمبر: الشرطة الهندية تعلن مقتل مسلح وإصابة شرطي في اشتباكات بولاية (جامو وكشمير) شمالي البلاد.
5 سبتمبر: الجيش في بوركينا فاسو يعلن مقتل 17 جنديا و36 عنصرا داعما للجيش في هجوم شنه مسلحون في المنطقة الشمالية للبلاد الحدودية مع جمهورية مالي.
6 سبتمبر: مقتل 4 من عناصر الجيش الباكستاني و12 مسلحا في هجوم على موقعين عسكريين بالقرب من الحدود الشمالية مع أفغانستان.
6 سبتمبر: إسبانيا تعلن تعرضها لهجوم إلكتروني من قبل واحدة من أبرز مجموعات القرصنة في العالم ومطالبتها بفدية بقيمة 36ر5 ملايين دولار.
6 سبتمبر: وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعلن فرض عقوبات على اثنين من كبار قادة قوات الدعم السريع السودانية لاتهامهما بالتورط بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في السودان.
7 سبتمبر: روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف عددا من الأقاليم الروسية بينها ضواحي العاصمة موسكو.
8 سبتمبر: الرئيس الأمريكي جو بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالتهديد الإرهابي عاما إضافيا عقب هجمات 11 سبتمبر والمتعلقة بالتهديدات الإرهابية ضد الولايات المتحدة.
10 سبتمبر: الجيش الباكستاني يعلن مقتل 7 مسلحين وإصابة 6 آخرين بجروح في تبادل لإطلاق النار في إقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم لأفغانستان شمالي باكستان.
10 سبتمبر: الشرطة البريطانية توقف شخصين يشتبه بتجسسهما لمصلحة الصين أحدهما كان باحثا في البرلمان البريطاني.
10 سبتمبر: القوات الروسية تدمر 3 زوارق أوكرانية قرب جزيرة (زميي) وتعترض عددا من المسيرات في منطقة حوض البحر الأسود.
11 سبتمبر: مقتل متطوعة إسبانية في هجوم روسي على قافلة إنسانية في أوكرانيا.
12 سبتمبر: الولايات المتحدة تدرج شبكة تابعة ل(حزب الله) اللبناني في أمريكا الجنوبية في لائحة العقوبات الأمريكية.
13 سبتمبر: السلطات الهندية تعلن مقتل ثلاثة أفراد من قوات الأمن الهندية في اشتباكات مع مسلحين في محافظة (أنانتناج) بولاية (جامو وكشمير) شمالي البلاد.
13 سبتمبر: إخلاء مبان عدة في العاصمة الإسبانية (مدريد) بعد إنذار كاذب بوجود قنبلة.
13 سبتمبر: الجيش الهندي يعلن مقتل جندي ومسلحين اثنين في مواجهة في محافظة (راجوري) بولاية (جامو وكشمير) شمالي البلاد.
13 سبتمبر: القوات الأوكرانية تشن هجوما على مصنع لتصليح السفن في ميناء (سيفاستوبل) الواقع على البحر الأسود.
14 سبتمبر: وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها أحبطت هجوما أوكرانيا استهدف باخرة حربية روسية في البحر الأسود.
15 سبتمبر: الجيش الباكستاني يعلن مقتل جندي وثلاثة مسلحين في تبادل لإطلاق النار في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.
15 سبتمبر: بريطانيا تصنف مجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية منظمة "إرهابية".
16 سبتمبر: الجيش الهندي يعلن مقتل ثلاثة مسلحين في مواجهة مع قوات الأمن في محافظة (بارامولا) بولاية (جامو وكشمير) شمالي البلاد وذلك خلال إحباط محاولة تسلل من الجانب الباكستاني.
16 سبتمبر: وزارة الدفاع التركية تعلن تدمير 31 هدفا لتنظيم (حزب العمال الكردستاني) في غارات جوية على منطقة (غارا) شمالي العراق.
17 سبتمبر: وزارة الدفاع الروسية تعلن صد هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة في مناطق متفرقة استهدفت ضواحي موسكو وأقاليم روسية أخرى.
19 سبتمبر: وكالة الأنباء الارمينية (أرمن برس) تعلن مصرع 25 شخصا في معارك دائرة بإقليم (ناغورني كاراباخ).
19 سبتمبر: قوات أذربيجان تبدأ عملية عسكرية في إقليم (ناغورني كاراباخ) بهدف "إعادة النظام الدستوري" إلى الإقليم المتنازع عليه مع أرمينيا.
19 سبتمبر: ألمانيا تفكك خلية يمينية متطرفة وتحظر اتحادا يقف خلفها ويمثل منظمة تنشط بالولايات المتحدة.
19 سبتمبر: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة متعددة الجنسيات تضم 7 أفراد و4 كيانات تقع مقراتها في إيران والصين وروسيا وتركيا لاتهامها بدعم تطوير المسيرات والمقاتلات الإيرانية.
20 سبتمبر: مصرع عدد من العسكريين الروس نتيجة تعرض مركبة تابعة لقوات حفظ السلام الروسية لإطلاق نار في إقليم (ناغورني كاراباخ) الذي شهد معارك بين قوات أذربيجان وتشكيلات أرمينية.
20 سبتمبر: أذربيجان تعلن وقف إطلاق النار في إقليم (ناغورني كاراباخ) استجابة لطلب من ممثلي الجالية الأرمينية في الإقليم.
21 سبتمبر: الادعاء البريطاني يتهم خمسة مواطنين من بلغاريا يقيمون في بريطانيا بالتجسس لمصلحة روسيا.
22 سبتمبر: وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها صدت هجوما صاروخيا أوكرانيا استهدف مقر أسطول البحر الأسود في ميناء (سيفاستوبل) في شبه جزيرة القرم.
23 سبتمبر: اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين في باريس ضد "عنف الشرطة" أسفرت عن إصابة 3 من عناصر الأمن.
25 سبتمبر: الولايات المتحدة تلقي القبض على قيادي في ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) شمالي سوريا بعد تنفيذ غارة بطائرة مروحية.
26 سبتمبر: الشرطة الألمانية تشن حملة مداهمات في خمس ولايات ألمانية بحثا عن متورطين في تهريب لاجئين إلى ألمانيا في إطار إجراءات مكافحة عصابات الاتجار بالبشر.
26 سبتمبر: الجيش الباكستاني يعلن مقتل 3 إرهابيين مسلحين في عملية أمنية في إقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم لأفغانستان شمالي باكستان.
27 سبتمبر: أذربيجان تعلن مقتل 192 عسكريا وإصابة 511 آخرين خلال عمليات عسكرية في إقليم (ناغورني كاراباخ).
27 سبتمبر: كوريا الشمالية تقرر طرد الجندي الأمريكي ترافيس كينغ الذي تم احتجازه بعد أن عبر الحدود بين الكوريتين في يوليو 2023.
27 سبتمبر: روسيا تفرض عقوبات ضد شخصيات سياسية وعسكرية وإعلامية بريطانية.
28 سبتمبر: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير في حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير وكيانين داعمين لقوات الدعم السريع بالسودان.
28 سبتمبر: قتيلان على الأقل بإطلاق نار في مدينة (روتردام) الهولندية.
28 سبتمبر: المجلس العسكري في بوركينا فاسو يعلن إحباط محاولة انقلاب ويحتجز أربعة ضباط مشتبه في ضلوعهم بالتخطيط له.
29 سبتمبر: مقتل 5 أشخاص على الأقل بينهم شرطي وإصابة 12 آخرين في هجومين انتحاريين على مسجد في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.
29 سبتمبر: مقتل 52 شخصا وإصابة 50 آخرين في تفجير استهدف موكبا دينيا قرب مسجد بإقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.
29 سبتمبر: ارتفاع ضحايا إطلاق النار في مدينة (روتردام) الهولندية إلى 3 قتلى بعد وفاة فتاة تبلغ من العمر 14 عاما متأثرة بجراحها.
29 سبتمبر: بريطانيا تفرض عقوبات على عدد من المواطنين الروس لصلتهم بالانتخابات التي نظمتها السلطات الروسية في الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرتها.
30 سبتمبر: الشرطة الهندية تعلن مقتل مسلحين اثنين في مواجهة مع قوات الأمن في محافظة (كوبوارا) بولاية (جامو وكشمير) شمالي البلاد خلال إحباط محاولة تسلل على حدودها مع باكستان.
1 أكتوبر: وقوع انفجار مدو قرب مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.
1 أكتوبر: وزير الداخلية التركي علي يرلي ياكا يعلن إصابة رجلي شرطة في هجوم "إرهابي" في العاصمة أنقرة.
1 أكتوبر: الشرطة الباكستانية تعلن مقتل شرطي ومسلحين اثنين في هجوم استهدف نقطة أمنية شرقي باكستان.
1 أكتوبر: تركيا تشن ضربات جوية على حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وتعلن تدمير 20 هدفا.
3 أكتوبر: الجيش الباكستاني يعلن مقتل 10 مسلحين في عملية أمنية بإقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم لأفغانستان شمالي باكستان.
3 أكتوبر: وزارة الدفاع في النيجر تعلن مقتل 29 جنديا إثر هجوم مسلح استهدف مركزا للجيش بمنطقة (تاباتول) الواقعة غربي البلاد بالقرب من الحدود مع جمهورية مالي.
3 أكتوبر: الشرطة التايلاندية تلقي القبض على صبي يبلغ من العمر 14 عاما قتل ثلاثة أشخاص وأصاب أربعة آخرين في إطلاق نار عشوائي داخل مركز تجاري وسط العاصمة بانكوك.
3 أكتوبر: وزارة الدفاع التركية تعلن تدمير 16 موقعا لمسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق بغارات جوية استهدفت معاقلهم.
4 أكتوبر: وزارة الدفاع التركية تعلن تدمير 22 هدفا بغارات تركية استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
4 أكتوبر: الجيش الباكستاني يعلن مقتل شخصين وإصابة آخر إثر إطلاق جندي أفغاني النار عشوائيا عبر الحدود على المارة بولاية (بلوشستان) جنوب غرب باكستان.
4 أكتوبر: وزارة الداخلية التركية تكشف عن هوية المنفذ الثاني للهجوم الذي استهدف مبنى المديرية العامة للأمن في العاصمة أنقرة وهو عضو في تنظيم (حزب العمال الكردستاني) يدعى أوزكان شاهين.
4 أكتوبر: الفلبين تحقق في مصرع 3 صيادين فلبينيين في حادث اصطدام أدى إلى غرق قاربهم قرب منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
4 أكتوبر: وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم وإسقاط 31 طائرة مسيرة في أقاليم روسية عدة جنوب البلاد من دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.
5 أكتوبر: تركيا تعلن القضاء على 1388 مسلحا منذ مطلع عام 2023 منهم 37 خلال الأيام السبعة الماضية.
6 أكتوبر: قراصنة يستهدفون مواقع إلكترونية لمؤسسات إسبانية تزامنا مع انعقاد القمة الأوروبية في (غرناطة).
6 أكتوبر: تركيا توقف 167 شخصا في عمليات أمنية ضد (حزب العمال الكردستاني) وما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في عدد من الولايات التركية.
7 أكتوبر: وزارة الدفاع التركية تعلن القضاء على 14 مسلحا في شمال سوريا.
8 أكتوبر: وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعلن أن الولايات المتحدة تتحقق من تقارير بسقوط قتلى وآخرين مفقودين من الأمريكيين في الهجمات التي شنتها حركة (حماس) في الأراضي المحتلة.
8 أكتوبر: وزير الدفاع الأمريكي يأمر بتحريك حاملة الطائرات (يو إس إس جيرالد آر فورد) إلى الشرق الأوسط في أعقاب عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غزة.
9 أكتوبر: مقتل خمسة مسلحين وجنديين في عملية نفذتها قوات الأمن في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.
9 أكتوبر: وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل تسعة أمريكيين في الهجمات التي شنتها حركة (حماس) في الأراضي المحتلة.
10 أكتوبر: منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تعلن أن مئات الآلاف من الأطفال تأثروا بسبب تصعيد الأعمال العدائية في قطاع غزة وهم في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية.
12 أكتوبر: وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء تعلن وصول حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس رونالد ريغان) إلى ميناء مدينة (بوسان) الساحلية جنوب شرقي كوريا الجنوبية.
12 أكتوبر: وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانان يقرر حظر جميع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين واعتقال المنظمين وذلك بعد يومين من سماح باريس بتنظيم مظاهرة مؤيدة للاحتلال الصهيوني.
13 أكتوبر: مقتل مدرس وإصابة شخصين في عملية طعن بالسكين في مدرسة بمدينة (اراس) شمالي فرنسا.
13 أكتوبر: فرنسا ترفع حالة التأهب الأمني إلى "أعلى مستوى" بعد مقتل مدرس طعنا شمالي البلاد.
14 أكتوبر: مسيرة تجوب شوارع (مانهاتن) في الولايات المتحدة رفعت أعلام فلسطين ونددت بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
14 أكتوبر: حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعلن وصول أكثر من 130 جنديا إضافيا من رومانيا إلى كوسوفو لتعزيز مهمة حفظ السلام التابعة لقوة الحلف (كفور).
14 أكتوبر: الآلاف يتظاهرون في العاصمة البريطانية لندن تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
14 أكتوبر: السلطات الفرنسية تخلي قصر (فرساي) بعد إنذار بوجود قنبلة.
14 أكتوبر: وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو يقرر سحب عناصر بعثة الشرطة (الكاربينييري) لتدريب قوات الأمن الفلسطينية في (أريحا) وإعادتهم إلى روما بسبب توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية من جراء الحرب على غزة.
15 أكتوبر: الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط وسط توقعات بقرب تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي غزوا بريا موسعا على قطاع غزة.
15 أكتوبر: مقتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر ست سنوات طعنا على يد رجل أمريكي في مدينة (شيكاغو) الأمريكية بجريمة مروعة تتعلق ب "الكراهية" بسبب أحداث غزة.
16 أكتوبر: ألمانيا تقيم نقاط تفتيش جديدة على حدودها لمراقبة حركة الهجرة غير الشرعية التي تزداد وتيرتها في الآونة الأخيرة على هذه الحدود.
16 أكتوبر: مقتل شخصين بإطلاق نار في العاصمة البلجيكية بروكسل وفرار المشتبه به.
17 أكتوبر: الشرطة البلجيكية تقتل مسلحا يشتبه في أنه منفذ هجوم بروكسل.
17 أكتوبر: إخلاء قصر فرساي الذي يعد من أحد أبرز المعالم التاريخية في فرنسا بعد إنذار بوجود قنبلة للمرة الثانية.
17 أكتوبر: الجيش الباكستاني يعلن مقتل اثنين من جنوده في اشتباكات مع مسلحين خلال تبادل لإطلاق النار في منطقتي (شمال وزيرستان) و(جنوب وزيرستان) بإقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.
17 أكتوبر: النمسا توسع الرقابة على حدودها لكبح الهجرة غير الشرعية للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين وعرقلة عمل المهربين.
18 أكتوبر: إخلاء ستة مطارات بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل في فرنسا.
19 أكتوبر: الجيش الباكستاني يعلن مقتل ثلاثة جنود وستة مسلحين في عملية أمنية بمنطقة (شمال وزيرستان) القبلية المتاخمة للحدود مع أفغانستان.
19 أكتوبر: إخلاء مطارات جديدة بعد تهديدات بوجود قنابل في فرنسا.
19 أكتوبر: الجيش الأمريكي يعترض ثلاثة صواريخ أطلقت من اليمن كانت متجهة شمالا وعددا من الطائرات من دون طيار لكنها لم تعرف الهدف الذي كانت تقصده الطائرات والصواريخ.
20 أكتوبر: إخلاء ثلاثة مطارات في فرنسا بعد تلقي تهديدات جديدة بوجود قنابل فيما جرى اعتقال مشتبه به على خلفية إنذار بوجود قنبلة في قصر (فرساي) في فرنسا.
20 أكتوبر: الجيش الباكستاني يعلن قتل 4 مسلحين في عملية عسكرية نفذها في إقليم (خيبر بختونخوا) شمال باكستان المتاخم لأفغانستان.
20 أكتوبر: مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) يعلن تغيير مكان حفله السنوي المقرر في أحد فنادق ولاية (فيرجينيا) بعد تلقي الفندق تهديدات أمنية.
23 أكتوبر: الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد تنظيم (القاعدة) وما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والأشخاص والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بهما مدة عام إضافي حتى نهاية أكتوبر 2024.
24 أكتوبر: لجنة برلمانية تكشف عن أن 35 مليون سلاح ناري غير قانوني يملكها مدنيون أوروبيون مشيرة إلى أن ذلك يمثل حوالي 56 في المئة من الأسلحة النارية في دول التكتل.
24 أكتوبر: وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 511 طائرة حربية و253 مروحية أوكرانية منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
25 أكتوبر: تركيا تشن غارات جوية على أهداف لتنظيم حزب العمال الكردستاني في مواقع مختلفة شمالي العراق.
25 أكتوبر: وسائل الإعلام الأمريكية تعلن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا وإصابة العشرات بجروح في حادث إطلاق نار عشوائي مروع بولاية (مين) الأمريكية.
26 أكتوبر: الشرطة الهندية تعلن مقتل مسلحين اثنين في مواجهة مع قوات الأمن في محافظة (كوبوارا) بولاية (جامو وكشمير) شمالي البلاد.
26 أكتوبر: وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تعلن أن 16 هجوما استهدف القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر 2023.
27 أكتوبر: وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يعلن استهداف منشأتين للحرس الثوري الإيراني في سوريا وجاء هذا التحرك ردا على هجمات تعرضت لها القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.
27 أكتوبر: وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني استهدف محطة نووية جنوبي روسيا.
28 أكتوبر: مقتل جنديين ومسلح في حوادث أمنية بإقليم (خيبر بختونخوا) الواقع شمالي باكستان والمتاخم لأفغانستان.
31 أكتوبر: الشرطة الإندونيسية تعتقل 59 متشددا بتهمة التخطيط لعرقلة سير الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
31 أكتوبر: مقتل خمسة أشخاص بينهم شرطي في هجوم مسلح على مركز للشرطة في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.
31 أكتوبر: الشرطة الفرنسية تطلق النار على امرأة في محطة قطار بعد أن هددت بتفجير نفسها.
31 أكتوبر: الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن تمديد حالة الطوارئ الأمريكية الخاصة بالسودان عاما آخر.
1 نوفمبر: الجيش الباكستاني يعلن مقتل ستة مسلحين خلال عملية أمنية نفذها في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.
2 نوفمبر: الاتحاد الدولي للصحفيين يعلن استشهاد 25 صحفيا فلسطينيا في غزة وإصابة وفقد آخرين خلال العدوان العسكري المستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
3 نوفمبر: مقتل 6 اشخاص وإصابة 21 آخرين في تفجير استهدف دورية للشرطة في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.
3 نوفمبر: مقتل 14 جنديا بهجوم شنه مسلحون على مركبة عسكرية بإقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.
4 نوفمبر: الجيش الباكستاني يعلن مقتل تسعة مسلحين خلال إحباط هجوم "إرهابي" على قاعدة جوية في مدينة (ميانوالي) شرقي البلاد.
4 نوفمبر: الجيش التركي يعلن توجيه ضربات جوية لمسلحين أكراد بمنطقة (هاكورك) شمالي العراق ويؤكد تدمير 15 موقعا للحزب.
6 نوفمبر: مقتل أربعة جنود من الجيش الباكستاني وثلاثة مسلحين في عملية أمنية في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي أفغانستان.
7 نوفمبر: الجيش التركي ينفذ عملية جوية شمالي العراق استهدفت 12 موقعا لتنظيم حزب العمال الكردستاني.
7 نوفمبر: مقتل شرطيين وإصابة ثلاثة في هجوم استهدف إحدى شركات النفط والغاز في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المحاذي للحدود مع أفغانستان.
7 نوفمبر: مقتل سبعة أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار استهدف حافلة بالعاصمة الأفغانية كابول.
10 نوفمبر: وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تؤكد تعرض قواتها في الشرق الأوسط لأربع هجمات جديدة.
12 نوفمبر: وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تعلن مقتل خمسة جنود أمريكيين في حادث تحطم مروحية عسكرية بالبحر المتوسط.
13 نوفمبر: الجيش الأمريكي يشن غارات جوية على منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني شرقي سوريا.
13 نوفمبر: الأمم المتحدة ومقراتها ومكاتبها في أنحاء العالم تنكس أعلامها حدادا على 101 من موظفي في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قتلوا في غزة.
14 نوفمبر: وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها أسقطت 534 طائرة حربية و254 مروحية أوكرانية منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.
14 نوفمبر: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يعلن أن كل المستشفيات في مدينة غزة وشمالي القطاع توقفت عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء وشح المواد الطبية والأوكسجين والغذاء والماء.
14 نوفمبر: المدعي العام في بوركينا فاسو سيمون غنانو يعلن مقتل 70 شخصا على الأقل معظمهم أطفال ومسنون قتلوا في مجازر ارتكبها مجهولون في منطقة (زاونغو) وسط شمالي البلاد في الخامس من نوفمبر 2023.
15 نوفمبر: وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تعلن أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجرتا تدريبات جوية مشتركة شاركت فيها قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان من طراز (بي-52 إتش) فوق البحر الغربي في أحدث استعراض للقوة ضد كوريا الشمالية.
15 نوفمبر: السلطات الهندية تعلن مقتل مسلحين اثنين في مواجهات مع قوات الأمن في محافظة (بارامولا) بولاية (جامو وكشمير) شمالي الهند أثناء محاولة تسلل.
15 نوفمبر: الجيش الباكستاني يعلن قتل سبعة مسلحين في عملية عسكرية نفذها بإقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المحاذي لأفغانستان.
16 نوفمبر: مقتل أربعة مسلحين وجندي خلال عمليات أمنية نفذها الجيش الباكستاني في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان قرب الحدود مع أفغانستان.
17 نوفمبر: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ستة أفراد من كبار قادة ومناصري (كتائب حزب الله) العراقية متهمة إياها بالضلوع في هجمات استهدفت القوات الأمريكية في العراق وسوريا.
17 نوفمبر: الأمم المتحدة توقف عمليات إدخال المساعدات إلى غزة بسبب انقطاع الاتصالات ونفاد الوقود.
19 نوفمبر: الجيش المالي يعلن اكتشاف مقبرة جماعية بمدينة (كيدال) شمالي البلاد خلال عملية أمنية.
20 نوفمبر: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعلن أن عدد الأطفال الذين قتلوا في حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يفوق أي رقم سجلته تقاريره السنوية عن الأطفال والصراعات المسلحة خلال السنوات السبع الماضية.
22 نوفمبر: الجيش الأمريكي يعلن شن غارة جوية على ميليشيا مرتبطة بإيران ردا على هجوم صاروخي تعرضت له القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي الخاصة بمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في قاعدة (الأسد) الجوية بالعراق.
22 نوفمبر: الفلبين تعلن احتجاز 17 بحارا من مواطنيها رهائن لدى مليشيات الحوثي على سفينة شحن مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر.
22 نوفمبر: مقتل أربعة جنود وإصابة اثنين آخرين من أفراد الجيش في مواجهة مع مسلحين في محافظة (راجوري) بولاية (جامو وكشمير) شمالي الهند.
22 نوفمبر: مقتل جنديين في انفجار مركبة استهدفت قافلة لقوات الأمن في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.
23 نوفمبر: الشرطة الباكستانية تعلن مقتل أربعة مسلحين في عملية أمنية نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب بإقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.
26 نوفمبر: القوات الروسية تعترض عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق عدد من الأقاليم الروسية بينها العاصمة موسكو.
26 نوفمبر: وسائل إعلام أمريكية تقول إن ثلاثة طلاب جامعيين من أصل فلسطيني أصيبوا بإطلاق نار بمدينة (بيرلينغتون) في ولاية (فيرمونت) وإن الشرطة تشتبه في أن يكون الهجوم "جريمة كراهية".
26 نوفمبر: حكومة سيراليون تفرض حظرا للتجول في عموم البلاد بعد هجوم ومحاولة للسيطرة على مخزن أسلحة للجيش في العاصمة فريتاون حيث تمكنت القوات النظامية من صد الهجوم.
27 نوفمبر: القيادة الوسطى الأمريكية تعلن أن صاروخين باليستيين أطلقا من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه مدمرة أمريكية في خليج عدن.
27 نوفمبر: مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين بانفجار استهدف قافلة لقوات الأمن في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.
27 نوفمبر: الشرطة الأمريكية تلقي القبض على متهم بحادث إطلاق النار على ثلاثة طلاب فلسطينيين بمدينة (بيرلينغتون) بولاية (فيرمونت) الواقعة في الشمال الشرقي للولايات المتحدة.
27 نوفمبر: رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو يعلن عودة الهدوء إلى البلاد بعد مواجهات مسلحة في العاصمة فريتاون واعتقال معظم مهاجمي مخزن الأسلحة التابع للجيش معتبرا الحادثة بمنزلة محاولة لزعزعة أمن الدولة واستقرارها.
30 نوفمبر: وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس يعلن إرسال سفينة عسكرية إلى الخليج العربي لتعزيز الأمن الإقليمي.
30 نوفمبر: وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تكشف عن تعرض القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لهجوم مسلح جديد لكنها لم تكشف عن المكان الذي وقع فيه الهجوم.
30 نوفمبر: الاتحاد الأوروبي يحظر شركات طيران أجنبية من التحليق فوق أجوائه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
1 ديسمبر: كوريا الجنوبية تفرض عقوبات أحادية على 11 فردا كوريا شماليا على خلفية دورهم في تطوير الأقمار الاصطناعية والصواريخ الباليستية لبيونغ يانغ.
1 ديسمبر: وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن يعلن ادراج كيان بالإضافة الى مجموعة اشخاص في قائمة العقوبات لدعمهم برامج كوريا الشمالية غير المشروعة للصواريخ الباليستية.
1 ديسمبر: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 كيانات و3 سفن لنقل نفط روسي بأسعار تتجاوز السقف الذي حددته الدول الصناعية الكبرى (جي 7) ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2022.
1 ديسمبر: مجلس النواب الأمريكي يصوت على طرد النائب الجمهوري جورج سانتوس على خلفية اتهامه بالاحتيال وغسل الأموال وتعتبر خطوة نادرة لم يسبق لها في التاريخ الأمريكي سوى خمسة نواب من قبل.
1 ديسمبر: إطلاق نار كثيف في محيط ثكنة عسكرية بالجنوب بعد توقيف وزير الاقتصاد والمالية سليمان سيدي ووزير الدولة للخزانة العامة انتونيو مونتيرو في العاصمة غينيا بيساو.
2 ديسمبر: الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل اثنين من مستشاريه في سوريا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي من دون الإفصاح عن مزيد من المعلومات بشأن الحادث.
2 ديسمبر: مقتل 8 واصابة 26 آخرين بإطلاق نار على حافلة ركاب في منطقة (جيلجيت بالتستان) شمالي باكستان.
3 ديسمبر: السلطات الفرنسية تعلن مقتل شخص واصابة آخرين في هجوم بسكين بالعاصمة باريس.
3 ديسمبر: هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تؤكد وقوع حادث أمني خطر استهدف سفينة بالقرب من مضيق (باب المندب) وخليج عدن.
3 ديسمبر: القيادة الوسطى الامريكية (سنتكوم) تعلن اعتراض طائرات مسيرة أطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه مدمرة أمريكية في البحر الأحمر.
4 ديسمبر: الجيش الصيني يعلن مراقبة ومتابعة سفينة حربية أمريكية دخلت المياه الإقليمية بشكل غير قانوني بالقرب من شعاب (ريناي) المرجانية في جزر (سبراتلي).
4 ديسمبر: وكالة تاس الروسية تعلن ان نائب قائد الفيلق ال 14 في اسطول الشمال اللواء فلاديمير زفادسكي لقي مصرعه خلال المعارك الدائرة مع القوات الأوكرانية.
4 ديسمبر: التلفزيون الاسباني الرسمي يعلن ان الشرطة الاسبانية اعتقلت عنصرين في مركز الاستخبارات الوطني بتهمة تسريب أسرار وطنية للولايات المتحدة.
4 ديسمبر: وزارة الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين سابقين في حكم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لتقويض السلام والاستقرار في السودان.
4 ديسمبر: وزارة العدل الامريكية تتهم سفيرا أمريكيا سابقا بالتجسس لمصلحة كوبا لأكثر من 4 عقود.
5 ديسمبر: نائب مدير المعهد الدولي للصحافة سكوت غريفين يعلن أن مقتل أكثر من 60 صحيفا في غزة أمر مثير للقلق والفزع ويكشف عن مدى معاناة الصحفيين هناك.
5 ديسمبر: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مجموعة من الافراد والكيانات يدعمون القطاع العسكري في روسيا ويساهمون في در الأموال للنظام الحاكم في بيلاروسيا.
5 ديسمبر: وزارة الخارجية الامريكية تفرض قيودا على تأشيرات المستوطنين المتورطين في اعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.
6 ديسمبر: إيران توقف سفينتين تحملان وقودا مهربا في مياه الخليج العربي وعلى متنهما 34 بحارا أجنبيا.
6 ديسمبر: وزير العدل الأمريكي ماريك غارلاند يعلن توجيه اتهامات لأربعة افراد من الجيش الروسي بارتكابهم جرائم باعتقال وتعذيب مواطن أمريكي في أوكرانيا بالرغم انه لم يشارك الحرب.
6 ديسمبر: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركتين موجودتين في المكسيك و15 شخصا مرتبطين بمنظمة (كارتل بيلتران ليفا) المكسيكية العاملة في مجال تجارة المخدرات وتوجيه اتهامات لعشرات الأجانب بسبب تجارة المخدرات.
6 ديسمبر: الخارجية الامريكية تعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار وتحذر الكونغرس من نقص التمويل.
7 ديسمبر: مقتل تلميذتين واصابة خمسة تلاميذ آخرين في حادث إطلاق نار بمدرسة في إقليم (بريانسك) وسط روسيا.
7 ديسمبر: السلطات الأمنية التركية تعتقل 8 أشخاص يشتبه فيهم في إطار مكافحة (داعش).
7 ديسمبر: الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على "شبكة تمويل إيرانية" لميليشيا (الحوثي) بدعم من (فيلق القدس) التابع للحرس الثوري الإيراني.
7 ديسمبر: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مجموعات سيبرانية متهمة بالارتباط بخدمة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
8 ديسمبر: ألمانيا تمدد إجراءات مراقبة حدودها الشرقية شهرين إضافيين.
8 ديسمبر: بريطانيا والولايات المتحدة وكندا تفرض 46 عقوبة على منتهكين لحقوق الانسان في العالم.
8 ديسمبر: مجلس الامن الدولي يخفق في اعتماد مشروع القرار المقدم من دولة الإمارات بشأن التصعيد في غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) حيث دعمته أكثر من 96 دولة عضوا بالأمم المتحدة وجاء بعد ذلك التصويت الذي أيد فيه 13 عضوا من أعضاء المجلس ال 15 المشروع فيما امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.
10 ديسمبر: المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) تشكل لجنة من زعماء بلدان توغو وسيراليون وبنين للتواصل مع المجلس العسكري في النيجر بهدف الاتفاق على خريطة طريق انتقالية قصيرة.
11 ديسمبر: وزارة الدفاع البريطانية ترسل كاسحتي ألغام من القوات البحرية الملكية الى أوكرانيا لتعزيز قواتها العسكرية البحرية.
12 ديسمبر: الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن عن مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار بموجب سلطات السحب الرئاسي التي تخول وزارة الدفاع سحب الأسلحة والذخائر التي تشملها الحزمة الجديدة من مخازنها.
12 ديسمبر: الجيش الباكستاني يعلن مقتل 23 جنديا في هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش لقوات الامن في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان.
12 ديسمبر: الجيش الباكستاني يعلن مقتل اثنين من جنوده و21 مسلحا في عمليتين امنيتين ضد معاقل المسلحين في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان.
12 ديسمبر: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أكثر 150 فردا وكيانا ضالعين بتزويد روسيا بالمواد اللازمة لصناعتها العسكرية من دول ثالثة.
13 ديسمبر: سلاح مشاة البحرية (مارينز) بالجيش الأمريكي يعلن مقتل جندي وجرح 14 آخرين بانقلاب مركبة برمائية اثناء مهمة تدريبية في قاعدة عسكرية بولاية كاليفورنيا.
13 ديسمبر: وزير الدفاع التركي يشار غولر يعلن ان قوات بلاده حيدت 2067 إرهابيا داخل وخارج تركيا منذ مطلع العام الحالي.
14 ديسمبر: هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية تعلن ان طائرتين عسكريتين صينيتين وأربع طائرات عسكرية روسية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي في البحر الشرقي من دون سابق انذار مما دفع القوات لإرسال طائرات مقاتلة الى مكان الحادث.
14 ديسمبر: وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون يفرض حظر دخول المستوطنين التابعين للكيان الإسرائيلي المحتل المسؤولين عن أعمال العنف ضد الفلسطينيين الأراضي البريطانية.
14 ديسمبر: المجلس العسكري بالنيجر يتهم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) بالمشاركة في مخطط لزعزعة استقرار البلاد بعد دعوة وزراء من النظام السابق للمشاركة في قمة المجموعة الأخيرة من نيجيريا.
15 ديسمبر: مقتل 11 ضابطا وجنديا بهجوم مسلح "إرهابي" على مخفر للشرطة جنوبي إيران.
15 ديسمبر: الحكومة اليابانية تعلن توسيع دائرة العقوبات ضد روسيا على خلفية الحرب التي شنتها في أوكرانيا.
15 ديسمبر: مقتل 3 من رجال الشرطة واصابة اثنين آخرين في هجوم انتحاري استهدف قيادة شرطة إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم للحدود الأفغانية.
15 ديسمبر: شركة شحن ألمانية (هاباغ لويد) تعلق مرور سفنها في البحر الأحمر بعد تعرضها لهجوم.
20 ديسمبر: كوريا الجنوبية تعلن ان الولايات المتحدة تنشر قاذفة من طراز (بي - 1بي) فوق المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية في إطار مناورة جوية مشتركة معها واليابان وذلك بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات.
20 ديسمبر: الولايات المتحدة تعاقب 4 أشخاص بتهمة نقل النفط الروسي المبيع بأسعار تتجاوز السقف الذي حددته الدول السبع الصناعية الكبرى (جي 7).
21 ديسمبر: القيادة المركزية الامريكية (سينتكوم) تعلن إطلاق صاروخ على قاعدة (عين الأسد) الجوية بالعراق من دون وقوع إصابات.
21 ديسمبر: وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية تعلن مقتل خمسة جنود في كمين مسلح لجماعة متمردة لم يكشف عن هويتها استهدف حافلتين للجيش في محافظة (بونش) بولاية جامو وكشمير.
22 ديسمبر: الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع أمرا تنفيذيا يوسع قدرة واشنطن على تقويض جهود روسيا للالتفاف على العقوبات الامريكية والدولية عبر مؤسسات تقع مقراتها في دول ثالثة.
22 ديسمبر: وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل 3 من جنودها وإصابة 4 اخرين في هجوم نفذه تنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
23 ديسمبر: الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يعلن مقتل 12 مسلحا في سوريا والعراق ردا على استهداف جنود اتراك.
24 ديسمبر: الشرطة الهندية تعلن مقتل 3 متمردين ماويين في مواجهات مع قوات الأمن في محافظة (دانتيوادا) بولاية (تشاتيسجاره) وسط الهند.
24 ديسمبر: الهند ترسل طائرة وسفنا حربية لمساعدة سفينة الشحن التجارية التي تعرضت لهجوم في بحر العرب قبالة سواحل الهند الغربية مما أدى لنشوب حريق وإلحاق أضرار بالسفينة من دون وقوع ضحايا.
علاقات دولية:
1 يناير: السويد تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي مدة ستة أشهر مع تركيز أولوياتها على أن يكون التكتل أكثر أمانا وحرية واعتمادا على الطاقة الخضراء.
1 يناير: الهند وباكستان تتبادلان قوائم المنشآت والمرافق النووية لديهما بموجب اتفاق معمول به منذ عقود بين الخصمين النوويين يلزم الطرفين بالامتناع عن مهاجمة المنشآت النووية لدى الآخر.
5 يناير: الهند وفرنسا تتفقان في نيودلهي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري الأمني بين البلدين من أجل السلم والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
6 يناير: الولايات المتحدة واليابان توقعان في واشنطن مذكرة تعاون لتدشين فريق عمل معني بتعزيز حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية في سلاسل التوريد.
10 يناير: سفارتا الصين في اليابان وكوريا الجنوبية توقف إصدار التأشيرات لمواطني البلدين ردا على القيود التي فرضتها طوكيو وسيؤول على المسافرين الصينيين على خلفية انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
10 يناير: الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) يوقعان الإعلان المشترك الثالث لتعميق شراكتهما الاستراتيجية وتعزيزها.
11 يناير: بريطانيا واليابان توقعان في لندن اتفاقية عسكرية تاريخية تسمح لقواتهما العسكرية بالانتشار في أراضي كل منهما.
11 يناير: حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي يتفقان على إنشاء قوة عمل مشتركة لتعزيز قدرة البنى التحتية الحيوية بينهما على مقاومة التهديدات وحمايتها.
12 يناير: وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يرحب بالاستراتيجية الدفاعية الجديدة التي اعتمدتها اليابان ويؤكد أن البلدين اتفقا على أن معاهدة الدفاع المشترك المبرمة بينهما ستشمل أيضا الهجمات التي تتم عبر الفضاء.
12 يناير: تركيا تستدعي سفير السويد في أنقرة ستافان هيرستروم لإبلاغه رفضها دعاية أنصار لتنظيم حزب العمال الكردستاني في (ستوكهولم) استهدفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
13 يناير: الولايات المتحدة واليابان توقعان في (واشنطن) اتفاق إطار حول التعاون الفضائي بعد أكثر من 10 سنوات من العمل على التوصل إليه.
16 يناير: الهند والمملكة المتحدة تتفقان في (نيودلهي) على تعزيز التعاون بعد محادثات بينهما حول قضايا ثنائية وإقليمية وعالمية في إطار المشاورات الـ15 بين البلدين.
17 يناير: الولايات المتحدة تفرض قيودا على التأشيرات بحق 25 فردا من بيلاروسيا لدورهم في "انتهاكات لحقوق الإنسان" وتورطهم في "تقويض الديمقراطية" في بلادهم.
17 يناير: روسيا الاتحادية تفرض عقوبات جديدة على مزيد من المسؤولين الأوروبيين تقضي بمنعهم من دخول الأراضي الروسية.
19 يناير: رومانيا تعلن عودة سفيرها إلى مقر عمله في العاصمة النمساوية (فيينا) بعد خلاف بين البلدين نشب إثر رفض النمسا الموافقة على ضم رومانيا للاتفاقية الأوروبية للحدود المفتوحة (شنغن).
19 يناير: فرنسا وإسبانيا توقعان في (برشلونة) معاهدة للصداقة والتعاون لتعميق التعاون بين البلدين في مواجهة تحديات القرن الـ21.
19 يناير: البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يدعو فيه إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة القيادة السياسية والعسكرية الروسية على "شنها حربا على أوكرانيا".
20 يناير: تركيا تستدعي سفير السويد في (أنقرة) وتبلغه إدانتها بأشد العبارات سماح سلطات بلاده بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في (ستوكهولم).
23 يناير: روسيا تطرد سفير إستونيا من أراضيها وتخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي معها.
24 يناير: تركيا تستدعي السفير الهولندي في (أنقرة) جويب ويجناندس احتجاجا على الاعتداء الذي طال القرآن الكريم في مدينة (لاهاي) الهولندية.
26 يناير: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يفرض عقوبات على رئيس باراغواي السابق مانويل كارتيس ونائب الرئيس الحالي هوغو فيلاسكيز لدورهما في "الفساد المستشري الذي يقوض المؤسسات الديمقراطية" في باراغواي.
27 يناير: تركيا تستدعي السفير الدنماركي في (أنقرة) داني انان للاحتجاج على السماح بالاعتداء على القرآن الكريم أمام سفارة تركيا في (كوبنهاغن).
27 يناير: اليابان توسع عقوباتها المفروضة على روسيا على خلفية العمليات العسكرية التي تشنها على أوكرانيا.
31 يناير: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ستة أفراد وثلاثة كيانات مرتبطين بالجيش الذي أطاح بالحكومة المدنية وتولي مقاليد السلطة في ميانمار.
1 فبراير: الولايات المتحدة تفرض عقوبات حظر كامل ضد 22 فردا وكيانا في عدد من الدول قالت إنهم جزء من شبكة تدعم القطاع العسكري الروسي.
1 فبراير: وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعين الدبلوماسي لويس بونو مستشارا كبيرا لمفاوضات منطقة القوقاز حيث سيعمل مع القادة الإقليميين لدفع عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان و"التصدي للاحتلال الروسي المستمر للأراضي الجورجية".
1 فبراير: الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 43 مليون يورو (نحو 46 مليون دولار) للوفاء بالاحتياجات الإنسانية في ميانمار واللاجئين الروهينغا والمجتمعات المضيفة لهم في بنغلاديش.
1 فبراير: إيطاليا تعلن دخول معاهدة (كويرينالي) للتعاون المعزز مع فرنسا حيز التنفيذ لتعميق العلاقات الثنائية الاستراتيجية الواسعة وتنسيق المواقف داخل أوروبا وعلى الصعيد الدولي.
2 فبراير: الولايات المتحدة تفرض قيودا جديدة على التأشيرات لبعض أعضاء حركة (طالبان) الحاليين والسابقين وأعضاء الجماعات الأمنية غير الحكومية ممن يعتقد أنهم متورطون في "قمع حقوق النساء والفتيات" في أفغانستان.
2 فبراير: النمسا تطرد أربعة دبلوماسيين روس يعملون في (فيينا) بسبب قيامهم بأعمال "لا تتماشى" مع وظائفهم الدبلوماسية.
3 فبراير: الاتحاد الأوروبي يعقد أول قمة له مع أوكرانيا منذ بدء حربها ضد روسيا في مسعى للتشديد على مواصلة دعمه (لكييف).
3 فبراير: الصين تعلن أن المنطاد الصيني غير المأهول الذي رصد في المجال الجوي الأمريكي هو خاص بأبحاث مدنية ويعنى بشكل أساسي بأغراض الأرصاد الجوية مؤكدة أنه دخل إلى الولايات المتحدة بفعل "قوة قاهرة".
4 فبراير: وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تعلن رصد منطاد تجسس صيني ثان يحلق فوق أمريكا اللاتينية.
4 فبراير: النمسا وسلوفاكيا تتفقان على إزالة الرقابة على حدودهما المشتركة.
4 فبراير: الولايات المتحدة تسقط منطاد "التجسس" الصيني المشتبه به فوق المحيط الأطلسي.
7 فبراير: بريطانيا واليونان توقعان في لندن اتفاقية تعاون جديدة في مجالي الأمن والدفاع لتعود بالنفع على جيشي البلدين.
9 فبراير: الولايات المتحدة وبريطانيا تفرضان عقوبات على سبعة أفراد روس ينتمون إلى مجموعة (تريك بوت) ومقرها روسيا واصفتين إياها بأنها "إحدى أقوى شبكات الجرائم الإلكترونية".
10 فبراير: كوريا الجنوبية تفرض أول عقوبة مستقلة على كوريا الشمالية ردا على "سرقة العملات المشفرة" وأنشطة بيونغ يانغ الإلكترونية "غير المشروعة الأخرى".
12 فبراير: كندا تعلن إسقاط جسم طائر مجهول انتهك المجال الجوي لكندا.
14 فبراير: الاتحاد الأوروبي يوافق على قرار يأذن للدول الأعضاء فيه بالتصديق على البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية الجريمة الإلكترونية أو ما يعرف ب (اتفاقية بودابست).
15 فبراير: أوكرانيا تقرر عدم المشاركة في اجتماع الدورة الشتوية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المقرر عقده في فيينا بسبب حضور وفد برلماني روسي.
16 فبراير: روسيا تطرد أربعة دبلوماسيين نمساويين من أراضيها بعد اعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم ردا على إجراء مماثل من (فيينا).
16 فبراير: بريطانيا تطلق مبادرة خيرية بالتعاون مع منظمات غير حكومية لدعم العمل الإنساني في منطقة الساحل الإفريقي وخصصت لها ميزانية أولية بقيمة 33 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار).
20 فبراير: الاتحاد الأوروبي يدرج 32 فردا وكيانين في إيران في قائمة عقوباته الجديدة.
20 فبراير: كوريا الجنوبية تعلن فرض عقوبات مستقلة جديدة على كوريا الشمالية ردا على إطلاقها الأخير صاروخا باليستيا بعيد المدى وصاروخين باليستيين قصيري المدى.
21 فبراير: إيطاليا تبدأ إمداد أوكرانيا بمعدات كهربائية للمساعدة على ضمان استقرار وصول التيار إلى ثلاثة ملايين شخص في مناطق تضررت من جراء القصف.
22 فبراير: الاتحاد الدولي للصحفيين يعلق عضوية اتحاد الصحفيين الروسي بسبب إنشاء الأخير فروعا في الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا.
23 فبراير: المفوضية الأوروبية تقرر تعليق استخدام تطبيق (تك توك) على أجهزة إداراتها والأجهزة الشخصية لموظفيها المسجلة لديها.
25 فبراير: الهند وألمانيا تتفقان في (نيودلهي) على تعزيز التعاون الأمني والدفاعي.
25 فبراير: الاتحاد الأوروبي يعلن الموافقة على حزمة عاشرة من العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
25 فبراير: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على الأفراد والكيانات المرتبطة بمجموعة (فاغنر) الروسية نظرا لما أسماه الأبعاد الدولية وخطورة أنشطة المجموعة.
27 فبراير: الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد عقوباته المرتبطة "بالقمع الداخلي" في بيلاروسيا ودعم نظامها للحرب ضد أوكرانيا لمدة عام آخر.
27 فبراير: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد) تعلن تقديم مساعدات غذائية إضافية للشعب الكيني تفوق قيمتها 126 مليون دولار.
9 مارس: مجلس الاتحاد الأوروبي يوافق على سفر مواطني كوسوفو إلى الكتلة الأوروبية من دون الحاجة إلى تأشيرة.
10 مارس: الحكومة البلجيكية تحظر على موظفيها استخدام تطبيق التواصل الاجتماعي (تيك توك) في أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية المخصصة للعمل.
10 مارس: الهند والولايات المتحدة تتفقان في (نيودلهي) على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار.
10 مارس: الهند وأستراليا تتفقان في (نيودلهي) على تعزيز التعاون بين بلديهما في مجالات الأمن والدفاع والتجارة والاستثمار.
10 مارس: بريطانيا تعلن تخصيص مساعدات مالية بقيمة 26ر5 ملايين جنيه إسترليني (33ر6 ملايين دولار) لدعم الظروف المعيشية في مخيمات عرقية الروهينغيا في بنغلاديش.
12 مارس: المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية تصدر بيانا ثلاثيا مشتركا بشأن توصل الرياض وطهران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران وإعادة فتح سفارتيهما لدى كل منهما.
13 مارس: روسيا توافق على تمديد العمل باتفاقية مبادرة حبوب البحر الأسود مدة 60 يوما.
13 مارس: الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد عقوباته على روسيا والمسؤولين عن تقويض سيادة ووحدة أوكرانيا مدة ستة أشهر وذلك ردا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
14 مارس: الولايات المتحدة تستدعي السفير الروسي لديها على خلفية تحطم إحدى طائراتها المسيرة في أوروبا بعد اعتراضها من قبل طائرتين روسيتين خلال تحليقها بالمجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود.
15 مارس: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثلاثة أشخاص من البوسنة والهرسك باعتبارهم "تهديدا لسيادة القانون والاستقرار الإقليمي والديمقراطية".
15 مارس: الولايات المتحدة تعلن مساعدات إنسانية جديدة لإثيوبيا تتجاوز قيمتها 331 مليون دولار لتوفير الدعم المنقذ للحياة للنازحين والمتضررين من الصراع والجفاف وانعدام الأمن الغذائي في هذه الدولة الإفريقية.
16 مارس: الولايات المتحدة تعلن مساعدات إنسانية جديدة لدول الساحل وغرب إفريقيا ووسطها بما فيها بوكينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر بقيمة 150 مليون دولار.
16 مارس: بريطانيا تحظر تطبيق التواصل الاجتماعي (تيك توك) على جميع هواتف وحواسيب الدولة التي يستخدمها الوزراء وموظفو الخدمة المدنية لأسباب أمنية احترازية.
17 مارس: المحكمة الجنائية الدولية في (لاهاي) تصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
17 مارس: الولايات المتحدة تعلن عن أكثر من 140 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية وأكثر من 31 مليون دولار من المساعدات الإنمائية موجهة للفنزويليين.
17 مارس: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن موافقة بلاده على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
17 مارس: اليابان تقرر توسيع عقوباتها على كوريا الشمالية ردا على قيام بيونغ يانغ بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.
19 مارس: الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤن الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل يعلن اتفاق قادة صربيا وكوسوفو على كيفية تنفيذ اتفاق بوساطة الاتحاد لتطبيع علاقاتهما بعد أكثر من عقدين على حرب دامية.
20 مارس: بريطانيا تمنع السياسي الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان من دخول أراضيها بعد أن صرح بنيته إحراق نسخة من القرآن الكريم في بريطانيا.
21 مارس: المفوضية الأوروبية تعلن صرفها القسط الثاني من المساعدات المالية لأوكرانيا بقيمة 5ر1 مليار يورو (6ر1 مليار دولار أمريكي).
23 مارس: لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي توافق على اتفاقية تقضي بمنح مواطني كوسوفو الإقامة القصيرة داخل الاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى تأشيرة.
24 مارس: وزارة العدل الأمريكية تعلن توقيف مؤسس أحد أكبر منتديات قراصنة الإنترنت في العالم وتعطيل عمل الشبكة التي كان يديرها في مجال بيع البيانات المخترقة أو المسروقة والتجارة فيها.
24 مارس: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثلاثة كيانات مملوكة للدولة وتسعة أفراد في بيلاروسيا وقامت بحظر طائرة رئاسية.
27 مارس: هنغاريا تصادق على بروتوكول انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
27 مارس: تركيا تستدعي السفير الفرنسي في أنقرة هيرفيه ماجرو احتجاجا على استضافة مجلس الشيوخ الفرنسي أعضاء من تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية.
27 مارس: بريطانيا تعلن حزمة عقوبات جديدة تستهدف جهات تمول نظام ميانمار بالأسلحة ووقود الطائرات لتقويض قدراته على شن هجمات جوية ضد المدنيين.
29 مارس: العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث يصل إلى العاصمة الألمانية (برلين) في أول زيارة خارجية يقوم بها منذ اعتلائه العرش.
30 مارس: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مواطن من سلوفاكيا لمحاولته تسهيل صفقات أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا التي تشن عملية عسكرية منذ أكثر من عام في أوكرانيا.
30 مارس: روسيا تعلن اعتقال صحفي أمريكي بتهمة التجسس وجمع معلومات سرية حول منشآت حربية صناعية روسية.
2 أبريل: الولايات المتحدة تدعو روسيا إلى إطلاق سراح فوري للصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش الموقوف في روسيا بتهمة محاولة جمع معلومات سرية.
4 أبريل: اليابان تعلن فتح بعثة دبلوماسية لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
4 أبريل: الهند تتعهد بتقديم كل المساعدات لبوتان من أجل مساعدتها على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4 أبريل: مكتب مفوض المعلومات البريطاني يعلن أنه غرم خدمة شبكة (تيك توك) الاجتماعية الصينية المملوكة لشركة (بايت دانس) 7ر12 مليون جنيه إسترليني (نحو 16 مليون دولار) بدعوى إخفاقها في حماية خصوصية الأطفال.
4 أبريل: الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ يعلن انضمام فنلندا إلى الحلف لتصبح العضو الـ31 فيه.
5 أبريل: تركيا تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مطار (السليمانية) الدولي بإقليم كردستان شمال العراق والمتوجهة إليه وذلك "لزيادة أنشطة" تنظيم حزب العمال الكردستاني "وتسلله" نحو المطار.
6 أبريل: أذربيجان تطرد أربعة دبلوماسيين إيرانيين بعد ان اتهمتهم بممارسة نشاط لا ينسجم مع وضعهم الدبلوماسي.
6 أبريل: الهند واليابان تتفقان في نيودلهي على تعزيز التعاون الدفاعي المشترك مؤكدتين التزامهما برؤية مشتركة تجاه المحيطين الهندي والهادئ.
6 أبريل: إيران والسعودية تتفقان في العاصمة الصينية (بكين) على استئناف العلاقات الدبلوماسية رسميا وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
7 أبريل: الصين تفرض عقوبات على (معهد هدسون) و(مكتبة رونالد ريغان الرئاسية) في الولايات المتحدة ومسؤولين بهما ردا على اجتماع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي ورئيسة تايوان تساي إنغ-وين.
7 أبريل: اليابان تمدد عقوباتها المفروضة على كوريا الشمالية مدة عامين بهدف مواصلة الضغط على بيونغ يانغ لحل القضايا العالقة بين الجانبين.
8 أبريل: ألمانيا تعلن أن حكومة تشاد طردت سفير ألمانيا من العاصمة (إنجمينا) هانس كرستيان غوردون كريكه.
10 أبريل: الهند وفيتنام تتفقان في نيودلهي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون الأمني والدفاعي بما يسهم في الحفاظ على السلام والازدهار والاستقرار في البلدين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
11 أبريل: أكبر مناورات عسكرية مشتركة تنطلق بين الفلبين والولايات المتحدة (باليكاتان) في إطار سعي الحليفين التاريخيين إلى مواجهة الإصرار الصيني على التوسع المتزايد بالمنطقة لا سيما في بحر الصين الجنوبي.
11 أبريل: ألمانيا تعلن أنها أمهلت سفيرة تشاد لدى ألمانيا مريم موسى 48 ساعة لمغادرة الأراضي الألمانية ردا على طلب الحكومة التشادية من السفير الألماني هانس كريستيان غوردون كريكه مغادرة العاصمة التشادية (إنجمينا).
12 أبريل: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أكثر من 120 كيانا وفردا في أكثر من 20 دولة وسلطة قضائية بسبب دورهم في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "بما في ذلك تسهيل التهرب من العقوبات المفروضة على روسيا".
12 أبريل: الهند وبريطانيا تتفقان في نيودلهي على تعزيز التعاون بينهما على صعيدي الأمن ومكافحة "الإرهاب".
13 أبريل: مجلس الاتحاد الأوروبي يعلن إضافة مجموعة (فاغنر) ومؤسسة (فان ريا) الإعلامية الروسيتين ضمن قائمة العقوبات الأوروبية بسبب "أعمال تقوض أو تهدد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".
14 أبريل: النرويج تطرد 15 دبلوماسيا روسيا للاشتباه في قيامهم بجمع معلومات استخباراتية أثناء عملهم في السفارة الروسية في أوسلو.
17 أبريل: مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) تؤكد التزامها المستمر بتكثيف العقوبات ضد روسيا وتنسيقها وتنفيذها بالكامل ومواصلة تقديم الدعم القوي لأوكرانيا.
17 أبريل: بريطانيا تستدعي سفير روسيا لدى المملكة المتحدة أندري كيلين احتجاجا على حكم قضائي في (موسكو) بسجن معارض بارز على خلفية اتهامات بينها "الخيانة العظمى".
20 أبريل: المفوضية الأوروبية تعلن الموافقة على السماح لمواطني كوسوفو بالسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة ابتداء من يناير 2024.
22 أبريل: روسيا الاتحادية تقرر طرد أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا ردا على خطوة مماثلة من (برلين) بحق دبلوماسيين روس.
24 أبريل: الولايات المتحدة تفرض عقوبات وقيودا على إصدار التأشيرات بحق مسؤولين إيرانيين على خلفية قمع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة في طهران.
24 أبريل: إيران تفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بسبب التدخل في شؤون طهران والمساهمة في دعم العقوبات المفروضة على إيران.
26 أبريل: النمسا ترفض طلب سلوفينيا فتح الحدود المشتركة بين البلدين.
26 أبريل: روسيا تطرد 10 دبلوماسيين نرويجيين من أراضيها بعد اعتبارهم أشخاصا غير مرغوب بهم ردا على إجراء نرويجي مماثل بحق دبلوماسيين روس على أساس المعاملة بالمثل.
28 أبريل: إسبانيا تستدعي سفير روسيا بمدريد للاحتجاج على تغريدة نشرتها سفارة روسيا بالمملكة توحي بوجود جنود إسبان في أوكرانيا ضمن إطار قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو).
28 أبريل: بريطانيا وكرواتيا توقعان إعلانا مشتركا لتعزيز التعاون بين بلديهما في مجالات الأمن والتجارة والهجرة والتغير المناخي.
2 مايو: المفوضية الأوروبية تعلن عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 22 مليون يورو (24 مليون دولار) في إثيوبيا بالإضافة إلى 3 ملايين يورو (2ر3 ملايين دولار) في كينيا لدعم أولئك الذين يعانون من آثار الصراع والنزوح والجفاف والقضايا الصحية.
9 مايو: فرنسا واليابان تتفقان على تعزيز التعاون بينهما في مجالات الأمن والدفاع والتنسيق الوثيق بينهما في المحافل الدولية لا سيما مجلس الأمن.
9 مايو: الصين تطرد دبلوماسية كندية من أراضيها باعتبارها شخصا غير مرغوب فيه ردا على إجراء مماثل من كندا بحق دبلوماسي صيني.
10 مايو: النمسا تعلن حظر استخدام تطبيق (تيك توك) على الهواتف المحمولة للموظفين الحكوميين.
12 مايو: اليابان تعلن تمديد ولاية قواتها العاملة ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دولة جنوب السودان (يونميس) مدة عام آخر.
13 مايو: النمسا والهند توقعان في (ستوكهولم) اتفاقية ثنائية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل انتقال العمالة الماهرة.
16 مايو: الاتحاد الأوروبي يعين رئيسا جديدا لبعثته إلى أوكرانيا لإصلاح الأمن المدني في أوكرانيا.
16 مايو: وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يعلن أن الولايات المتحدة ستقدم قريبا مساعدة أمنية كبيرة لتايوان مشيرا إلى أن الصين "تزيد من التنمر" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
18 مايو: بريطانيا والنرويج توقعان في (لندن) اتفاقية أمنية مشتركة لحماية البنى التحتية البحرية ومنها المتعلقة بالطاقة والاتصالات وأمن الغواصات من أي تهديدات محتملة.
19 مايو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أكثر من 300 فرد وكيان على صلة بالهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا وذلك بهدف تقويض مساعي موسكو للالتفاف على العقوبات الدولية والحد من قدرتها على تصنيع الأسلحة وشرائها وتوسيع إنتاج الطاقة.
19 مايو: المجلس الأوروبي يعلن عزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود على تجارة الألماس الروسي في إطار العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.
19 مايو: بريطانيا تفرض عقوبات إضافية على روسيا تشمل 86 فردا وكيانا مرتبطين بقطاعات الطاقة والمناجم والتعدين والدفاع إلى جانب المواصلات والخدمات المالية.
21 مايو: قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) يتفقون على مواصلة التزامهم "الراسخ" بتقديم الدعم الدبلوماسي والمالي والإنساني والعسكري لأوكرانيا.
22 مايو: النمسا تستدعي سفير هنغاريا في فيينا على خلفية تأزم العلاقات بين البلدين بسبب قرار الحكومة الهنغارية إطلاق سراح سجناء أجانب أدينوا بتهريب البشر.
22 مايو: بابوا غينيا الجديدة والولايات المتحدة توقعان في (بورت مورسبي) اتفاقية تتيح للقوات الأمريكية الوصول إلى مطارات بابوا غينيا الجديدة وموانئها في الوقت الذي يزداد فيه التنافس بين واشنطن وبكين في منطقة المحيط الهادئ.
22 مايو: الصين تستدعي السفير الياباني لديها هيديو تارومي وقدمت اعتراضات رسمية بشأن تضخيم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) للقضايا المتعلقة بالصين خلال قمتهم في مدينة (هيروشيما) اليابانية.
22 مايو: الاتحاد الأوروبي يوسع قائمة عقوباته ضد إيران لتشمل خمسة أشخاص آخرين بالإضافة إلى كيانين على خلفية اتهامات بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان".
23 مايو: الولايات المتحدة وجمهورية التشيك توقعان في (واشنطن) اتفاقا للتعاون الدفاعي بين البلدين يسعى إلى تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية وتعزيز عمليات حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتعزيز الأمن عبر الأطلسي وحماية المصالح والقيم المشتركة.
23 مايو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أربعة كيانات وفرد واحد كوري شمالي على خلفية التورط في توفير عائدات وتقديم أنشطة سيبرانية خبيثة تدعم حكومة بيونغ يانغ.
23 مايو: كوريا الجنوبية تفرض عقوبات إضافية أحادية الجانب على كوريا الشمالية ردا على أنشطتها السيبرانية غير القانونية التي تهدف إلى تمويل برامج تطوير الأسلحة النووية والصاروخية.
23 مايو: المفوضية الأوروبية تعلن تقديم 5ر1 مليار يورو (6ر1 مليار دولار) في إطار حزمة مساعدات مالية كلية لأوكرانيا لعام 2023 تبلغ قيمتها 18 مليار يورو (3ر19 مليار دولار).
25 مايو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيس شركة (فاغنر) الأمنية الروسية الخاصة ومديرها الرئيس في جمهورية مالي إيفان ألكسندروفيتش ماسلوف في سياق إجراءاتها بحق المجموعة التي تتهمها واشنطن بالقتال كمرتزقة لمصلحة روسيا.
25 مايو: الاتحاد الأوروبي والصين يتفقان على مواصلة العمل نحو إحلال سلام دائم في أوكرانيا.
26 مايو: اليابان تعلن توسيع العقوبات التي فرضتها ضد روسيا على خلفية الحرب التي تشنها في أوكرانيا.
26 مايو: إيران تعلن عودة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي إلى طهران بعد أن كان محتجزا لدى السلطات البلجيكية في صفقة إفراج متبادل عن رعايا متحفظ عليهم في البلدين بالمساعي العمانية.
30 مايو: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 7 أفراد اعتبرهم مسؤولين عن أعمال تهدف إلى زعزعة استقرار أو تقويض أو تهديد سيادة واستقلال مولدوفا.
31 مايو: ألمانيا تطالب السلطات الروسية بإغلاق 4 قنصليات روسية على الأراضي الألمانية ردا على مطالبة موسكو 350 موظفا ألمانيا بمغادرة الأراضي الروسية.
31 مايو: الهند وكمبوديا تتفقان في (نيودلهي) على تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1 يونيو: مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي يوافق على انضمام الكتلة المكونة من 27 دولة إلى اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي المسماة ب (اتفاقية إسطنبول).
1 يونيو: اليابان والولايات المتحدة تتفقان على تعزيز التنسيق الاستراتيجي للرد على تهديدات كوريا الشمالية لا سيما ما يخص إطلاق بيونغ يانغ قمرا اصطناعيا آخر للتجسس العسكري.
1 يونيو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أعضاء بالحرس الثوري الإيراني وآخرين مرتبطين به وشركة تابعة له تتهمهم جميعا بالضلوع في مخططات لاغتيال مسؤولين أمريكيين سابقين ومعارضين إيرانيين.
5 يونيو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على سبعة أشخاص تتهمهم بأنهم فاعلون مؤثرون في مجموعة مرتبطة بالاستخبارات الروسية أدوا أدوارا في زعزعة استقرار مولدوفا.
5 يونيو: الهند والولايات المتحدة تتفقان في (نيودلهي) على تعزيز التعاون الدفاعي والصناعي بينهما بجانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك أبرزها الأمن الإقليمي.
6 يونيو: الهند وألمانيا تتفقان في (نيودلهي) على تعزيز التعاون الدفاعي والصناعي بينهما.
8 يونيو: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد) تعلن عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية بقيمة 7ر53 مليون دولار إلى شعب هاييتي.
8 يونيو: الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم مساعدات عسكرية لكل من النيجر ونيجيريا في إطار التزامه تجاه منطقة الساحل الإفريقي.
8 يونيو: الحكومتان الماليزية والإندونيسية توقعان اتفاقيتين لإنهاء نزاعات حدودية بحرية طويلة الأمد من بين عدد من الاتفاقيات التي وقعتها الدولتان في ماليزيا.
9 يونيو: اليابان تعلن أنها ستقدم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة خمسة ملايين دولار لأوكرانيا في أعقاب فيضانات ناجمة عن انهيار سد (نوفا كاخوفكا).
15 يونيو: الهند واليونان تتفقان في (أثينا) على تعزيز التعاون العسكري والتجاري والثقافي بينهما.
18 يونيو: رئيس الأركان البريطاني الأميرال توني راداكين ونظيره الفرنسي الجنرال تيري بوركان يوقعان خطابا للنوايا يهدف ضمن بنوده إلى التعجيل بتعميق الاندماج بين جيشي البلدين خلال العقد المقبل.
19 يونيو: بريطانيا تصدر تشريعا يسمح باستمرار العقوبات المفروضة ضد روسيا إلى حين دفع تعويضات الى أوكرانيا ومنح الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
21 يونيو: الولايات المتحدة والهند تطلقان نظاما مشتركا من شأنه توسيع وتحديث شراكة البلدين الدفاعية على المستويات التكنولوجية والأكاديمية والصناعية.
21 يونيو: النمسا ترفض خطط المفوضية الأوروبية لتخصيص أموال إضافية لأوكرانيا لتمويل حربها المستمرة منذ أكثر من عام ضد روسيا.
26 يونيو: الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة تاسعة من العقوبات على سبعة أفراد مسؤولين عن "انتهاكات خطرة" لحقوق الإنسان في إيران.
26 يونيو: مجلس الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد التفويضات الممنوحة لثلاث بعثات مدنية أوروبية في ليبيا والأراضي الفلسطينية ضمن إطار سياسات الأمن والدفاع المشترك.
1 يوليو: إسبانيا تعلن عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 55 مليون يورو (60 مليون دولار) لمساعدة الشركات الأوكرانية المتوسطة والصغيرة.
2 يوليو: إيران توقف إجراءات إرسال سفيرها الجديد إلى السويد احتجاجا على إحراق متطرف نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في العاصمة السويدية (ستوكهولم).
3 يوليو: المفوضية الأوروبية تعلن بدء عمل (المركز الدولي لمحاكمة جريمة العدوان ضد أوكرانيا) في (لاهاي) بهولندا.
4 يوليو: حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعلن تمديد ولاية أمينه العام ينس شتولتنبرغ مدة سنة إضافية.
6 يوليو: روسيا تقرر طرد 9 دبلوماسيين فنلنديين من أراضيها ردا على إجراء مماثل قامت به السلطات الفنلندية بحق دبلوماسيين روس.
6 يوليو: بريطانيا تعلن اعتماد نظام عقوبات جديد يستهدف رموز النظام الإيراني والكيانات التابعة له.
6 يوليو: طهران تستدعي القائمة بالأعمال البريطانية في طهران إليزابيث مارش احتجاجا على ما أسمته تدخلات لندن في شؤون إيران الداخلية.
7 يوليو: وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن يعلن إطلاق تحالف عالمي لمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية.
7 يوليو: المملكة المتحدة والهند تجددان شراكتهما الاستراتيجية الوثيقة وتقرران تعزيز التعاون الأمني بينهما.
7 يوليو: الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل إلى اتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي بشأن قانون لتسريع إنتاج الذخيرة دعما لأوكرانيا.
7 يوليو: الحكومة البلجيكية تقر استراتيجية جديدة تجاه منطقة الساحل تهدف إلى الحفاظ على شراكة داعمة وموثوقة في تلك المنطقة من أجل دعم الأمن القومي البلجيكي.
8 يوليو: إيران والجزائر تتفقان في طهران على إلغاء التأشيرات السياسية والخدمية بين البلدين بما يمهد الطريق لتعزيز أوجه التعاون بينهما في المستقبل.
11 يوليو: وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مدير وكالة المعلومات الأمنية الصربية ألكسندر فولين بسبب اتهامه بلعب دور في الفساد في غرب البلقان بما يؤدي إلى تسهيل الأنشطة الروسية المعادية في صربيا والمنطقة.
13 يوليو: الولايات المتحدة تعلن تقديم مساعدات إنسانية قيمتها 74 مليون دولار موجهة لدعم الاستجابات الإنسانية في ميانمار وبنغلاديش والمنطقة.
14 يوليو: كوريا الجنوبية تفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية على خلفية إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات.
17 يوليو: بريطانيا تفرض 14 عقوبة جديدة على روسيا ردا على محاولاتها "تدمير الهوية الوطنية الأوكرانية عبر الترحيل القسري للأطفال الأوكرانيين".
17 يوليو: روسيا تعلن رفضها تمديد العمل بصفقة الحبوب وإلغاء الضمانات الأمنية لحرية الملاحة وإغلاق الممر البحري الآمن وإعادة العمل بنظام الحظر المؤقت في شمال غرب حوض البحر الأسود.
18 يوليو: الولايات المتحدة تقدم 250 مليون دولار إضافية لأوكرانيا للمساعدة على توفير الغذاء للعالم وذلك بعد قرار روسيا عدم تجديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود.
20 يوليو: الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات التي تستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الروسي مدة ستة أشهر.
20 يوليو: الاتحاد الأوروبي يضع إطارا جديدا لفرض العقوبات على إيران على خلفية "دعمها العسكري" للحرب الروسية ضد أوكرانيا.
20 يوليو: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 18 فردا وخمسة كيانات على خلفية مسؤوليتهم عن ارتكاب انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان في أفغانستان وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وأوكرانيا وروسيا.
20 يوليو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تستهدف 120 فردا وكيانا على خلفية التورط في انتهاك العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
20 يوليو: بريطانيا تفرض عقوبات جديدة تستهدف أفرادا وشركات مرتبطة بمجموعة (فاغنر) الروسية الأمنية وأنشطتها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان.
24 يوليو: الاتحاد الأوروبي يخصص 10 ملايين يورو (11 مليون دولار امريكي) لتقديم مساعدات إنسانية لتشاد من أجل مساعدتها على تلبية احتياجات الأعداد الكبيرة من الأشخاص النازحين من الصراع في السودان.
25 يوليو: المفوضية الأوروبية تعلن تقديم الدفعة السادسة من مساعداتها لأوكرانيا التي تقدر بنحو 5ر1 مليار يورو (6ر1 مليار دولار) وذلك بموجب حزمة المساعدات المالية الكلية التي تبلغ نحو 5ر19 مليار دولار.
25 يوليو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثلاثة من كبار المسؤولين العسكريين في جمهورية مالي بسبب علاقتهم مع مجموعة (فاغنر) الروسية المسلحة.
27 يوليو: الصين تقدم قرضا بقيمة 4ر2 مليار دولار لإسلام آباد مدة عامين.
28 يوليو: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على تسعة أفراد من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا اتهمهم بالضلوع في انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان في الكونغو.
29 يوليو: فرنسا تعلن التعليق الفوري لجميع مساعداتها التنموية للنيجر على خلفية الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.
29 يوليو: الولايات المتحدة تعلن تقديم مساعدات عسكرية إلى تايوان بقيمة 345 مليون دولار في خطوة قد تزيد من توتر العلاقات بين واشنطن وبكين.
31 يوليو: بريطانيا تدرج ستة أشخاص في قائمة العقوبات شاركوا في محاكمة المعارض السياسي الروسي فلاديمير كارامورزا الذي صدر ضده حكم في روسيا بالسجن 25 عاما.
1 أغسطس: الخارجية الأمريكية تعلن إطلاق مكتب للأمن الصحي العالمي والدبلوماسية الصحية يهدف إلى التعاون الدولي لمكافحة الفيروسات بشتى أنواعها.
1 أغسطس: ثلاث منظمات تابعة للأمم المتحدة تدعو إلى حشد استثمارات ضخمة في جنوب السودان بهدف تجنب وقوع كارثة غذائية محذرة من تفاقم الأزمة.
1 أغسطس: الحكومة الإيطالية تعلن إعداد طائرة خاصة لإجلاء مواطنيها من (نيامي) عاصمة النيجر مع استمرار عمل سفارتها للمساهمة في مساعي الوساطة السياسية مع المجلس العسكري.
1 أغسطس: فرنسا تعلن استعدادها لإجلاء رعاياها الراغبين في مغادرة النيجر على خلفية التطورات المتعلقة بالانقلاب على الرئيس محمد بازوم.
2 أغسطس: بريطانيا تعلن نقل أول دفعة من رعاياها من النيجر مجددة دعمها للجهود الإقليمية للحفاظ على الديمقراطية والاستقرار في البلد الإفريقي.
2 أغسطس: إيطاليا تستبعد التدخل العسكري في النيجر مؤكدة أن جنود القوة الإيطالية وباقي الوحدات الغربية مرابطون في المطار.
2 أغسطس: الصين ترفض اتهامات أمريكا بوجود عمالة قسرية في (شينجيانغ) المتمتعة بالحكم الذاتي التي تسكنها أقلية الويغور المسلمة.
2 أغسطس: فرنسا تتهم روسيا بتعريض الأمن الغذائي العالمي للخطر بعد قصفها ميناء أوكرانيا من خلال تدمير البنية التحتية الأساسية لصادرات الحبوب.
2 أغسطس: إيطاليا تجلي مجموعة من مواطنيها وأجانب بطائرة خاصة من النيجر.
2 أغسطس: بريطانيا تعلن نجاحها في نقل أول دفعة من رعاياها من النيجر مجددة دعمها للجهود الإقليمية للحفاظ على الديمقراطية والاستقرار هناك.
3 أغسطس: الاتحاد الأوروبي يحظر تزويد بيلاروسيا بمعدات لصناعة الطيران والفضاء ضمن عقوبات جديدة شملت أيضا 38 من مواطنيها و3 شركات بها.
3 أغسطس: باريس تعلن انتهاء عملية إجلاء الفرنسيين والرعايا الأجانب من النيجر وذلك على خلفية أعمال العنف ضد السفارة الفرنسية وإغلاق المجال الجوي في العاصمة إثر محاولة الانقلاب ضد الرئيس محمد بازوم.
3 أغسطس: الولايات المتحدة تخفض عدد موظفيها غير الطارئين في سفارتها بمدينة (نيامي) عاصمة النيجر وتؤكد رفضها قلب النظام الدستوري.
7 أغسطس: بريطانيا تعلن وصول مجموعة أولى من المهاجرين غير الشرعيين مكونة من 50 شخصا إلى بارجة (بيبي ستوكهولم) في ميناء (بورتلاند) بمقاطعة (دورست) جنوب غربي إنجلترا.
8 أغسطس: وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي يفرض 22 عقوبة تستهدف الواردات العسكرية الأجنبية إلى روسيا.
9 أغسطس: بريطانيا وتركيا تعلنان عن اتفاق شراكة بينهما لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتعزيز أمن الحدود في البلدين.
10 أغسطس: قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) يقررون نشر قواتهم الاحتياطية تحضيرا لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.
10 أغسطس: واشنطن تؤكد إطلاق سراح خمسة أمريكيين اعتقلوا في إيران ووضعهم في الإقامة الجبرية.
10 أغسطس: بريطانيا تفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وثلاثة من مساعديه على خلفية اتهامات بالضلوع في أنشطة غير قانونية لتحقيق مكاسب شخصية.
11 أغسطس: السلطات البريطانية تنقل المهاجرين غير الشرعيين من بارجة إيواء في جنوب غربي إنجلترا إلى سفينة أخرى بسبب تلوث المياه.
11 أغسطس: برنامج الأغذية العالمي يعلن نجاحه في تسليم أولى مساعداته الغذائية بدارفور بعد أربعة أشهر من اندلاع القتال في السودان.
13 أغسطس: قوات خفر السواحل اليونانية تعلن عن إنقاذ 48 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي قبالة سواحل جزيرة (ليسبوس) بالقرب من الساحل التركي.
15 أغسطس: وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعلن استضافة الولايات المتحدة قمة ثلاثية تضم إلى جانبها كلا من اليابان وكوريا الجنوبية في منتجع (كامب ديفيد).
16 أغسطس: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثلاثة كيانات تابعة لشخص سلوفاكي تتهمها بالالتفاف على العقوبات ودعم صفقات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا.
16 أغسطس: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جمعية (أخضر بلا حدود) اللبنانية في لبنان ورئيسها زهير صبحي نهلا بتهمة العمل لمصلحة جماعة (حزب الله) اللبنانية.
16 أغسطس: الولايات المتحدة تعلن أن سفيرتها الجديدة لدى النيجر ستسافر إلى (نيامي) لتولي مهامها الجديدة ولكنها لا تخطط لتقديم أوراق اعتمادها إلى قادة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
16 أغسطس: وزراء دفاع الدول الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) يعلنون عقد اجتماع طارئ لهيئة الأركان للمجموعة في العاصمة الغانية (أكرا) لبحث تدخل قواتها العسكرية في النيجر بهدف إنهاء الانقلاب هناك.
17 أغسطس: وزارة الخزانة الأمريكية تدرج جماعتين مسلحتين وثلاثة من قادتهما في لائحة العقوبات لارتباطهم "بانتهاكات حقوقية" في منطقة (عفرين) شمالي سوريا.
17 أغسطس: الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على أربعة روس متهمين بالضلوع فيما تقول إنه عملية تسميم المعارض الروسي إليكسي نافالني قبل ثلاث سنوات.
18 أغسطس: روسيا تدرج 54 شخصية بريطانية في قائمة الممنوعين من دخول أراضيها بينهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
18 أغسطس: روسيا تعلن منع عدد من المسؤولين في مولدوفا من دخول أراضيها ردا على قرار اتخذته مولدوفا بطرد عدد من الدبلوماسيين الروس.
18 أغسطس: الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تعلن عن بدء "حقبة جديدة" من الشراكة الثلاثية حول قضايا مشتركة خلال قمة بمنتجع (كامب ديفيد).
19 أغسطس: التلفزيون الرسمي في النيجر يعلن أن جمهورية مالي وبوركينا فاسو نشرتا طائرات حربية في البلاد "استعدادا للتصدي لأي عدوان على البلاد" من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس).
21 أغسطس: وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكي تعلن عن موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على مبيعات أسلحة محتملة لبولندا تصل إلى نحو 12 مليار دولار.
21 أغسطس: (إيكواس) ترفض خطة المجلس العسكري في النيجر باستمرار سلطة الحكومة الانتقالية لمدة 3 سنوات.
24 أغسطس: سنغافورة وقطر توقعان خمس مذكرات تفاهم جديدة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة والتعليم والبحوث المتعلقة بالمياه ورقمنة المؤسسات والابتكار والشراكات التجارية.
24 أغسطس: الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات مالية على 10 أفراد وكيانين من روسيا والشيشان وحظر إصدار تأشيرات لثلاثة أشخاص آخرين على خلفية اتهامات بالضلوع بعمليات نقل وترحيل قسري لأطفال أوكرانيا لمصلحة الحكومة الروسية.
24 أغسطس: رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا يعلن أن مجموعة دول (بريكس) قررت ضم ست دول جديدة لعضويتها من بينها ثلاث دول عربية هي السعودية ومصر والامارات إضافة الى الأرجنتين وإيران وإثيوبيا ومنحها العضوية الكاملة اعتبارا من الأول من يناير 2024.
26 أغسطس: الهند والاتحاد الأوروبي يتفقان على تعميق الشراكة التجارية والاقتصادية بين الطرفين خلال جلسات الحوار الثالث رفيع المستوى بشأن التجارة والاستثمار المنعقدة في نيودلهي.
28 أغسطس: الهند وبنغلاديش تتفقان على تعزيز التعاون الدفاعي خلال حوار الدفاع السنوي الخامس الذي عقد في مدينة (دكا) عاصمة بنغلاديش.
30 أغسطس: كوالالمبور ترفض خريطة صينية نشرتها وزارة الموارد الطبيعية في بكين تضم جزءا كبيرا من المياه الماليزية بالقرب من ولايتي (صباح) و(اسراراك) الشرقيتين.
30 أغسطس: الولايات المتحدة تحث رعاياها الموجودين في هاييتي على مغادرة البلد الواقع في البحر الكاريبي الذي يشهد اضطرابات سياسية وأمنية دفعت واشنطن إلى إصدار منشور يحذر الأمريكيين من السفر إليها.
31 أغسطس: فرنسا تستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية على خلفية إغلاق معهد الأبحاث الفرنسي في إيران (افري) وختم مداخله بالشمع الأحمر رغم امتثال فرنسا الكامل للقرار الإيراني الأحادي الجانب بإغلاق المعهد في يناير 2023.
31 أغسطس: وزارة الخزانة الامريكية تعلن فرض عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية استهدفت فردين وكيانا واحدا.
1 سبتمبر: اليابان وكوريا الجنوبية تعلنان توسيع عقوبات ضد كوريا الشمالية على خلفية محاولات بيونغ يانغ المتكررة إطلاق صواريخ.
7 سبتمبر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) تقرر منح حماية معززة مؤقتة لعشرين من الممتلكات الثقافية في أوكرانيا.
7 سبتمبر: بريطانيا تعلن انضمامها إلى برنامج الاتحاد الأوروبي (أفق أوروبا) للبحث والابتكار أحد أضخم برامج العالم للبحث والابتكار وبشروط مالية مطورة.
7 سبتمبر: تركيا والاتحاد الأوروبي يوقعان في أنقرة (مشروع دعم الاندماج الاجتماعي للأجانب).
7 سبتمبر: لندن وواشنطن تفرضان عقوبات على 11 روسيا لاتهامهم بالتورط في جرائم سيبرانية ألحقت أضرارا بمستشفيات ومدارس وهيئات وأعمال محلية أثناء جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
8 سبتمبر: الرئيس الأمريكي جو بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية بشأن إثيوبيا عاما إضافيا مبررا بأن الوضع هناك يشكل تهديدا غير مألوف للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
8 سبتمبر: الولايات المتحدة تعلن مصادرة شحنة نفط خام تابعة لإيران تبلغ قيمتها ملايين الدولارات حاولت نقلها لبيعها في التفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
8 سبتمبر: القوات البحرية الهندية تشارك نظيرتها الفرنسية في مناورات (فارونا - 23) البحرية في بحر العرب.
9 سبتمبر: إطلاق الهند وعدد من الدول مبادرات تنموية منها الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا والتحالف العالمي للوقود الحيوي من خلال قمة مجموعة العشرين (جي 20) في نيودلهي.
10 سبتمبر: الاتحاد الأوروبي يرحب بانضمام الاتحاد الإفريقي عضوا دائما إلى مجموعة العشرين (جي 20).
10 سبتمبر: الولايات المتحدة وفيتنام تتفقان على رفع مستوى العلاقات بينهما إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة من أجل "السلام والتعاون والتنمية المستدامة".
11 سبتمبر: الهند والسعودية توقعان في نيودلهي 8 اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن والدفاع والطاقة والمواصلات وتحلية المياه والسياحة والثقافة كما توقعان أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الشركات الهندية والسعودية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والأدوية والبتروكيماويات والموارد البشرية.
12 سبتمبر: إيطاليا تعلن تفعيل منظومة الحماية المدنية للمساهمة في إغاثة ضحايا الفيضانات وتقديم مساعدات إنسانية إلى ضحايا إعصار (دانيال) الذي ضرب شرقي ليبيا.
13 سبتمبر: الولايات المتحدة والبحرين توقعان اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية في واشنطن.
13 سبتمبر: الصين تعين سفيرا جديدا في أفغانستان ليكون أول مبعوث أجنبي منذ تسلم حركة (طالبان) الحكم وبهذه الخطوة يكون السفير الصيني أول مبعوث أجنبي معين في أفغانستان منذ تسلم الحركة الحكم في 2021.
13 سبتمبر: وزارة الدفاع الإيطالية تعلن إرسال فرق استطلاع ميداني لمشاركة القوات المسلحة الإيطالية في جهود مساعدة المناطق التي اجتاحتها الفيضانات شرقي ليبيا.
13 سبتمبر: الاتحاد الأوروبي يفعل آلية الحماية المدنية لدعم ليبيا في مواجهة كارثة الفيضانات التي ضربتها وخلفت آلاف الضحايا.
14 سبتمبر: الولايات المتحدة تعلن توسيع دائرة العقوبات المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا لتشمل نخبا وكيانات متخصصة بالصناعات العسكرية والتكنولوجية والقطاع المالي في روسيا بالإضافة إلى إفراد غير روس وكيانات تقع مقراتها خارج روسيا.
14 سبتمبر: فرنسا تعلن تقديم مساعدات طبية طارئة عقب الفيضانات الناجمة عن عاصفة (دانيال) التي ضربت شرقي ليبيا.
14 سبتمبر: الولايات المتحدة تعين وزيرة التجارة السابقة بيني بريتزكر مبعوثة خاصة للتعافي الاقتصادي في أوكرانيا.
14 سبتمبر: هيئة الصليب الأحمر الإيطالية تعلن تسليم دفعة أولى من معدات ومواد الإغاثة ضمن المساعدات الإيطالية للمناطق التي اجتاحتها الفيضانات شرقي ليبيا.
15 سبتمبر: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على طهران تشمل أربعة أفراد وستة كيانات اعتبر أنهم مسؤولون عن انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان في إيران.
15 سبتمبر: الولايات المتحدة بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا وشركاء آخرين تفرض عقوبات واسعة النطاق طالت عشرات المسؤولين والكيانات في مجالات الأمن والرقابة والاعلام في إيران في ذكرى وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني.
15 سبتمبر: الصين تفرض عقوبات على شركتي (لوكهيد مارتن) و(نورثروب غرومان) الأمريكيتين لبيعهما أسلحة لتايوان.
16 سبتمبر: بوركينا فاسو تعلن طرد الملحق العسكري الفرنسي بتهمة ممارسة "أنشطة تخريبية".
16 سبتمبر: جمهورية مالي وبوركينا فاسو والنيجر تعلن توقيع ميثاق تأسيس تحالف دول الساحل معتبرة إياه بمنزلة هيكل لتنسيق جهودها في الدفاع الجماعي والمشترك والتعاون الاقتصادي والمساعدة المتبادلة لمصلحة شعوبها.
17 سبتمبر: بريطانيا تمنع ضباطها المتقاعدين من المشاركة في تدريب جيوش الدول المنافسة من دون إذن رسمي لقائدة جيوش أجنبية.
18 سبتمبر: وصول 5 أمريكيين إلى قطر ضمن اتفاق لتبادل السجناء مع إيران.
18 سبتمبر: روسيا تعلن انسحابها من مجلس (بارنتس للقطب الشمالي) وتحمل الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس المسؤولية عن تقويض نشاطه في خدمة "المصالح الآنية".
18 سبتمبر: الاتحاد الأوروبي يوافق على قانون لتبادل المعلومات الرقمية في قضايا الإرهاب مع العدالة الجنائية (يوروجست).
19 سبتمبر: الهند وماليزيا تتفقان على تعزيز التعاون الدفاعي أثناء الاجتماع الـ12 للجنة التعاون الدفاعي في نيودلهي.
19 سبتمبر: حكومة النيجر الانتقالية تعلن مشاركتها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 بحضور وزير الخارجية بوكاري ياو سانغاري.
19 سبتمبر: مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي يعين البلغارية إليانا إيفانوفا مفوضة جديدة للتكتل الأوروبي لشؤون الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب.
20 سبتمبر: قادة العالم في الأمم المتحدة يعتمدون إعلانا سياسيا للوقاية من الجوائح الصحية والتأهب والاستجابة لها.
21 سبتمبر: انطلاق مفاوضات بين مسؤولين من أذربيجان وممثلي الجالية الأرمنية لتسوية النزاع في (ناغورني كاراباخ) في مدينة (يفلاخ) بأذربيجان.
21 سبتمبر: الولايات المتحدة تمدد الحماية المؤقتة للأفغان الموجودين على أراضيها مدة 18 شهرا نظرا للظروف الأمنية المرتبطة بالنزاع في بلدهم.
21 سبتمبر: وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تفرض عقوبات على بيونغ يانغ على خلفية تجارة الأسلحة "غير القانونية" لكوريا الشمالية مع دول أخرى بما في ذلك روسيا.
22 سبتمبر: الاتحاد الأوروبي يقدم 6ر1 مليار دولار لأوكرانيا في إطار حزمة مساعدات مالية كلية لأوكرانيا تبلغ قيمتها الإجمالية 19 مليار دولار.
22 سبتمبر: البرلمان الأوروبي يضيف 15 مقعدا جديدا للفترة (2024 - 2029) ما يزيد العدد الإجمالي لنواب البرلمان إلى 720 عضوا.
23 سبتمبر: المجلس العسكري في النيجر يتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بحرمان ممثله من المشاركة في الجمعية العامة في دورتها ال 78 واصفا تصرفات غوتيريس بأنها "غادرة".
23 سبتمبر: قادة العالم في الأمم المتحدة يعتمدون إعلانا سياسيا يتضمن أهدافا جديدة للسنوات الخمس المقبلة لتعزيز الجهود العالمية للقضاء على مرض السل.
24 سبتمبر: فرنسا تعلن سحب سفيرها وقواتها من النيجر بحلول نهاية عام 2023 وبطريقة منظمة.
25 سبتمبر: حكومة النيجر تقرر حظر المجال الجوي للبلاد أمام الطائرات الفرنسية في رد فعل على التوتر القائم بين البلدين بعدما قررت باريس سحب سفيرها وقواتها من الدولة الإفريقية.
26 سبتمبر: الولايات المتحدة تعلن الاعتراف باستقلال (جزر كوك) و(نيوي) الواقعتين في المحيط الهادئ وإقامة علاقات دبلوماسية معهما.
26 سبتمبر: أرمينيا تعلن أن أكثر من 28 ألفا لجأوا إليها قادمين من إقليم (ناغورني كاراباخ) الذي استعادت أذربيجان السيادة عليه.
27 سبتمبر: الولايات المتحدة تؤكد عودة الجندي الأمريكي ترافيس كينغ الذي كان محتجزا في كوريا الشمالية منذ عبوره إلى أراضيها في يوليو الماضي.
27 سبتمبر: وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا يعلن ترحيل 42 ألفا و875 مهاجرا "غير شرعي" خلال الفترة من أول يونيو إلى 22 سبتمبر 2023.
28 سبتمبر: أرمينيا تعلن أن عدد الأرمن الذين لجأوا إليها قادمين من إقليم (ناغورني كاراباخ) تجاوز حاجز 74 ألف شخص.
28 سبتمبر: اليابان والولايات المتحدة تتفقان على تعزيز التحالف بينهما بما في ذلك "التشغيل الفعال لقدرات الردع والضربات المضادة".
28 سبتمبر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصادق على اختيار 11 عضوا جديدا بينها دولة عربية بمجلس محافظيها المؤلف من 35 عضوا للفترة من 2023 إلى 2024.
3 أكتوبر: التشيك وبولندا تشددان الرقابة على الحدود مع سلوفاكيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع محاولات وعمل المهربين.
3 أكتوبر: الولايات المتحدة تستبعد أي تغيير على تموضع قواتها التابعة لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) في كوسوفو.
4 أكتوبر: رئيس أذربيجان إلهام علييف يرفض المشاركة في قمة خماسية في إسبانيا لبحث النزاع مع أرمينيا.
4 أكتوبر: إيران تعلن استبعاد بعض مفتشي وكالة الطاقة الذرية بسبب "سلوكهم السياسي" معتبرة أن الضجة المثارة بهذا الخصوص تهدف إلى الضغط على طهران.
4 أكتوبر: المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقا لمكافحة الدعم في واردات السيارات الكهربائية الصينية التي تعمل بالبطاريات.
5 أكتوبر: (بتروناس) الماليزية و(إيديميتسو كوسان) اليابانية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير وقود طيران مستدام وتوزيعه.
5 أكتوبر: وصول 1200 مهاجر غير شرعي الى جزيرة (إل هييرو) في أرخبيل (جزر الكناري) الإسبانية في غضون 48 ساعة.
5 أكتوبر: فرنسا تفض الارتباط العسكري مع النيجر خلال أيام بعد انتهاء التعاون العسكري بينهما.
5 أكتوبر: كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تراقبان وقف كوريا الشمالية أحد مفاعلاتها النووية في مجمعها النووي الرئيس (يونغبيون).
5 أكتوبر: روسيا تسلم بنغلاديش وقودا نوويا لتشغيل محطة (روبور) الكهروذرية التي تشيدها مؤسسة (روس أتوم) الروسية بقدرة 2400 ميغاواط.
6 أكتوبر: الحكومة الأمريكية تتهم جنديا سابقا بمحاولة نقل أسرار دفاعية إلى الصين مشيرة إلى أنه يواجه احتمال السجن 10 سنوات إذا أدين.
6 أكتوبر: الولايات المتحدة تعلن طرد دبلوماسيين اثنين من العاملين في السفارة الروسية بواشنطن ردا على إجراء مماثل قامت به موسكو أخيرا.
6 أكتوبر: بيانات رسمية تظهر ترحيل أكثر من 26 ألف مهاجر "غير شرعي" من دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من عام 2023 بارتفاع بنسبة 29 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
6 أكتوبر: رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يهدد بعرقلة الإجماع الأوروبي بسبب خطط المساعدات الأوروبية الجديدة لأوكرانيا وما يتعلق بملف الهجرة.
6 أكتوبر: القمة الأوروبية المنعقدة في إسبانيا تخفق في التوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة غير الشرعية لمعارضة بولندا وهنغاريا.
6 أكتوبر: بريطانيا تعلن وصول 200 من جنودها إلى كوسوفو لدعم مهمة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
6 أكتوبر: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تعلن استقرار مؤشر أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية في سبتمبر 2023 مقارنة بالشهر الذي سبقه مع تراجعه بأكثر من 10 في المئة خلال عام.
9 أكتوبر: الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على استخدام الأسلحة الكيماوية مدة ثلاث سنوات إضافية حتى 16 أكتوبر عام 2026 كما مدد العقوبات الحالية ضد الأشخاص والكيانات حتى 16 أكتوبر 2024.
9 أكتوبر: مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي يعتمد لوائح جديدة للطاقة المتجددة لرفع حصتها في إجمالي استهلاك الطاقة بالاتحاد الأوروبي الى نسبة 5ر42 في المئة بحلول عام 2030.
9 أكتوبر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) تعلن عن وصول خبراء إلى ليبيا للمساعدة في عملية التعافي بعد العاصفة (دانيال) لا سيما في مجالي التعليم وحماية التراث.
9 أكتوبر: الاتحاد الأوروبي يعين الهولندي ووبكي هوكسترا مفوضا جديدا للعمل المناخي.
9 أكتوبر: السودان وإيران يعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد قطيعة سبع سنوات.
9 أكتوبر: إسبانيا تعارض إعلان المفوضية الأوروبية وقف المساعدات للفلسطينيين عقب الاحداث الأخيرة.
9 أكتوبر: منظمة (أوكسفام) الخيرية العالمية تصف قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق مساعداته للفلسطينيين بأنه "غير مقبول".
10 أكتوبر: كوريا الجنوبية تتوعد بالضغط من أجل تعليق اتفاقية خفض التوتر العسكري التي أبرمتها مع كوريا الشمالية عام 2018 لافتة إلى أنها تحد من قدرتها على مراقبة أنشطة بيونغ يانغ العسكرية.
10 أكتوبر: مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يؤكد أن فرض الحصار الكامل على قطاع غزة "محظور بموجب القانون الإنساني الدولي".
10 أكتوبر: وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية كارولين جينيز تؤكد أنه على عكس المفوضية الأوروبية وألمانيا فإن بلادها لن تعلق مساعداتها الإنسانية للأراضي الفلسطينية.
10 أكتوبر: الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم تعليق المساعدات للفلسطينيين مضيفا أن الإعلان عن هذا الموضوع كان رأيا شخصيا من أحد المفوضين الأوروبيين.
10 أكتوبر: الخطوط الجوية التركية تعلن تعليق رحلاتها إلى الكيان الإسرائيلي المحتل "حتى إشعار آخر".
10 أكتوبر: المجلس العسكري في النيجر يعلن بدء عمليات انسحاب الجنود الفرنسيين من البلاد بعد توصل السلطات العسكرية في الجانبين إلى تحديد جدول زمني لها.
11 أكتوبر: السلطات الانتقالية في النيجر تمهل المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الدولة لويز أوبان 72 ساعة لمغادرة البلاد معتبرة أن المنظمة التي تمثلها أصبحت غير مرغوب فيها في النيجر.
12 أكتوبر: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانين وسفينتين لنقل نفط روسي تتجاوز أسعاره السقف الذي حددته مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2022.
12 أكتوبر: الاتحاد الأوروبي يعلن عن توافق في وجهات النظر بين التكتل ومجلس التعاون الخليجي بشأن الوضع المأساوي في غزة.
12 أكتوبر: وزيرا خارجية اليابان ومصر يتفقان على التعاون "الوثيق" لتهدئة الأوضاع بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.
12 أكتوبر: المفوضية الأوروبية تطلب من موقع التواصل الاجتماعي (إكس) تقديم معلومات بموجب قانون الخدمات الرقمية عن نشره معلومات "مضللة" ومحتويات "غير قانونية" تحض على "الإرهاب والعنف وخطاب الكراهية".
14 أكتوبر: المركز الدولي من أجل العدالة للفلسطينيين يعلن عزمه مقاضاة عدد من وزراء الحكومة البريطانية بتهمة مساعدة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
15 أكتوبر: مسيرة حاشدة في إسبانيا لدعم الشعب الفلسطيني وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف مكثف من الاحتلال الإسرائيلي.
15 أكتوبر: تجمع مئات الأشخاص في بلدية (سان جيل) في العاصمة البلجيكية بروكسل للتعبير عن دعمهم للشعب الفلسطيني وتضامنهم معه.
16 أكتوبر: خفر السواحل الإسبانية تنقذ 1012 مهاجرا "غير شرعي" حاولوا الوصول إلى سواحل الجزر الإسبانية في المحيط الأطلسي.
17 أكتوبر: انسحاب ماليزيا من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2023 بسبب انحيازه للاحتلال الإسرائيلي.
17 أكتوبر: مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي يبقي على العقوبات المفروضة على إيران بموجب نظام منع الانتشار النووي التابع للاتحاد.
18 أكتوبر: بريطانيا تعلن الإبقاء على جميع العقوبات المفروضة على إيران قيد التنفيذ ردا على "عدم التزام" طهران بالاتفاق الدولي النووي منذ عام 2019 وانتهاكها الخطر له.
18 أكتوبر: باكستان والصين تتفقان على تعزز العلاقات الثنائية لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والشعبية إلى جانب العلوم والتكنولوجيا.
18 أكتوبر: آلاف المتظاهرين أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن ينددون بجرائم الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة.
18 أكتوبر: إخفاق مشروع قرار آخر بمجلس الأمن الدولي بشأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
18 أكتوبر: متظاهرون أغلبهم من أتباع الديانة اليهودية يدخلون مبنى الكونغرس الأمريكي تنديدا بالعدوان على غزة والشرطة تعتقلهم.
18 أكتوبر: فرنسا ترحب بعودة الأكاديمية الفرنسية من أصول إيرانية فريبا عادلخواه إلى فرنسا بعدما كانت محتجزة في إيران منذ عام 2019.
18 أكتوبر: إيطاليا تعلق اتفاقية (شنغن) وحرية التنقل على الحدود مع سلوفينيا لدواعي الأمن القومي إزاء المخاوف من جراء الحرب على غزة.
19 أكتوبر: المسؤول في مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية جوش بول يعلن استقالته بسبب معارضته للسياسة التي تنتهجها واشنطن في الاستمرار بتقديم الأسلحة الفتاكة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
19 أكتوبر: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن الحداد الوطني ثلاثة أيام على أرواح شهداء فلسطين في جريمة قصف مستشفى (العمداني) بقطاع غزة.
19 أكتوبر: الاتحاد الأوروبي يفعل آلية استجابة لمراقبة الوضع في الشرق الأوسط على خلفية التطورات في المنطقة.
20 أكتوبر: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على فردين من عائلة رئيس جمهورية صرب البوسنة (صربسكا) ميلوردا دوديك المدرج مرتين في لوائح العقوبات الأمريكية وأربعة كيانات مرتبطة به.
20 أكتوبر: الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤكد إطلاق سراح أسيرتين أمريكيتين لدى حركة (حماس) خلال عملية (طوفان الأقصى).
21 أكتوبر: تظاهرات في لندن وروما وتونس تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة وتضامنا معها.
22 أكتوبر: تمزيق علم الاحتلال الإسرائيلي المرفوع فوق المعبد اليهودي الرئيس في العاصمة النمساوية فيينا.
22 أكتوبر: الآلاف ينظمون تظاهرات سلمية تضامنية مع فلسطين في بروكسل وباريس وكوالالمبور.
23 أكتوبر: الاتحاد الأوروبي يعتمد إطارا لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدد السلام بالنيجر.
23 أكتوبر: الفلبين تستدعي السفير الصيني هوانغ شيليان بسبب حادث تصادم سفينتين تابعتين للبلدين بالقرب من المياه الضحلة (سكند توماس) في جزر (سبراتلي) المتنازع عليها ببحر الصين الجنوبي وتبادل الاتهامات بالمتسبب به.
23 أكتوبر: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوقع بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
23 أكتوبر: الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ يرحب بتوقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بروتوكول انضمام السويد للحلف وإحالته للبرلمان التركي للتصويت عليه.
23 أكتوبر: الجزائر وألمانيا توقعان عقد تعاون في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر بقيمة 12 مليون دولار.
24 أكتوبر: إحصائيات أوروبية تظهر أن الاتحاد الأوروبي قلل بشكل جذري اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي من خلال تخلصه تدريجيا من واردات الفحم وخفض واردات النفط الروسية بنسب 90 في المئة وواردات الغاز من 80 مليار متر مكعب في عام 2022 إلى ما يتراوح بين 40 و45 مليار متر مكعب في عام 2023.
24 أكتوبر: لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الأوروبي توافق على حزمة تسمح بمفاوضات فرنسية جزائرية بشأن التعاون القضائي بينهما على الصعيدين المدني والتجاري في المسائل المتعلقة بقانون الأسرة.
26 أكتوبر: مسيرة لمئات الآلاف تضامنا مع الشعب الفلسطيني بولاية (كيرالا) جنوبي الهند وتعد أكبر مظاهرات مساندة للشعب الفلسطيني في الهند على الإطلاق.
29 أكتوبر: اقتحام متظاهرين بإقليم (داغستان) الروسي المطار الرئيس في عاصمة الإقليم احتجاجا على وصول رحلة من الكيان الإسرائيلي المحتل.
31 أكتوبر: محتجون داعمون لقطاع غزة يقاطعون كلمة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمام لجنة الكونغرس الأمريكي.
1 نوفمبر: اتحادات النقل البلجيكية ترفض التعامل مع شحنات الأسلحة الموجهة للكيان الإسرائيلي المحتل عبر الموانئ والمطارات داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
1 نوفمبر: نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يعلن خروج أربعة من المواطنين الإيطاليين إلى مصر عبر معبر رفح ضمن أول دفعة من المواطنين الأجانب الذين غادروا قطاع غزة.
1 نوفمبر: فرنسا تعلن خروج خمسة من مواطنيها العالقين في قطاع غزة عبر معبر رفح.
2 نوفمبر: وزارة الخزانة الأمريكية توسع العقوبات على روسيا وصناعتها العسكرية لتشمل 130 فردا وكيانا إضافيا.
3 نوفمبر: النمسا تمدد نظام المراقبة على حدودها مع سلوفاكيا مدة 20 يوما إضافيا للحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
3 نوفمبر: وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يعلن خروج 10 إيطاليين إلى مصر عبر معبر رفح ضمن المواطنين الأجانب الذين يغادرون قطاع غزة.
6 نوفمبر: إيطاليا تعلن خروج جميع مواطنيها العالقين الذين رغبوا في مغادرة قطاع غزة.
6 نوفمبر: إيطاليا توقع اتفاقية مع ألبانيا لإنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين غير النظاميين على أراضيها.
7 نوفمبر: اليابان تعلن تمديد ولاية قواتها ضمن مهمة السلام في سيناء في مصر مدة عام آخر.
7 نوفمبر: ألمانيا تشدد إجراءات اللجوء وشرطتها تنفذ ثلاث مداهمات ضد عصابات للاتجار بالبشر.
7 نوفمبر: الرئيس الأمريكي جو بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة حول إيران عاما إضافيا.
8 نوفمبر: سلوفاكيا تعلن إيقافها المساعدات العسكرية لأوكرانيا علما أنها قدمت معدات عسكرية تبلغ قيمتها نحو 718 مليون دولار لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
11 نوفمبر: تظاهرات حاشدة في مدن أوروبية تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.
12 نوفمبر: وزارة الطوارئ الروسية تعلن إجلاء أكثر من 60 مواطنا روسيا من قطاع غزة من خلال (معبر رفح) على الحدود بين القطاع ومصر.
13 نوفمبر: وزارة الخارجية الاسبانية تعلن أن 40 مواطنا إسبانيا غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر.
13 نوفمبر: كوريا الجنوبية والولايات المتحدة توقعان تعديلا ل(استراتيجية الردع المخصصة) التي تهدف إلى ردع تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.
14 نوفمبر: وزارة الخارجية الإسبانية تعلن مغادرة دفعة ثانية من 74 مواطنا إسبانيا قطاع غزة عبر معبر رفح متجهين إلى مصر.
15 نوفمبر: النمسا تسجل ارتفاعا قياسيا في ترحيل اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم خارج البلاد هذا العام والذين بلغ عددهم 10478 شخصا.
15 نوفمبر: بريطانيا تعلن دخول نظام (تصريح السفر الإلكتروني) الخدمة رسميا لتعويض نظام التأشيرات السابق الذي طبق على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
16 نوفمبر: وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان تعلنان أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 10 أفراد و18 كيانا في غرب البلقان على صلة بروسيا.
16 نوفمبر: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 كيانات تتهمهم بنقل النفط الروسي المبيع بأسعار تتجاوز السقف الذي حددته مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7).
16 نوفمبر: جنوب إفريقيا تقرر مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها ضد المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة.
17 نوفمبر: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعين وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مبعوثا شخصيا له إلى السودان.
18 نوفمبر: مؤسسات ومنظمات إعلامية في ماليزيا تنظم مظاهرة تطالب بحماية الصحفيين في قطاع غزة ومناطق الصراع.
18 نوفمبر: تركيا تبدأ بإجلاء رعاياها من غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي مشيرة إلى عبور 44 مواطنا تركيا من القطاع إلى الأراضي المصرية.
19 نوفمبر: روسيا تعلن إجلاء 558 من مواطنيها العالقين في قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.
20 نوفمبر: منظمة العفو الدولية تطالب بالتحقيق في هجومين للاحتلال الإسرائيلي في غزة باعتبارهما "جرائم حرب" مؤكدة أن قوات الاحتلال أظهرت مجددا "لا مبالاة مروعة" إزاء "الخسائر الكارثية" التي تلحق بالمدنيين من جراء غاراتها المتواصلة على القطاع.
20 نوفمبر: وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يعلن إخراج 170 من مواطني بلاده وذويهم من قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.
20 نوفمبر: الاتحاد الأوروبي يوافق على إحالة الوضع في فلسطين على المحكمة الجنائية الدولية.
20 نوفمبر: سلوفاكيا تمدد نظام المراقبة على حدودها مع هنغاريا للحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
21 نوفمبر: الأمم المتحدة تعلن دخول 40 شاحنة مساعدات لغزة عبر معبر رفح لإنشاء مستشفى ميداني في مدينة (خان يونس) جنوبي القطاع.
22 نوفمبر: بريطانيا وكوريا الجنوبية توقعان (اتفاق داونينغ ستريت) لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والامن والتكنولوجيا إلى جانب إطلاق مفاوضات اتفاقية مطورة للتجارة الحرة.
22 نوفمبر: كوريا الجنوبية تعلق جزءا من اتفاق التوتر العسكري بين الكوريتين لعام 2018 مع بيونغ يانغ بعد إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا للاستطلاع.
22 نوفمبر: الاتحاد الأوروبي يدفع 6ر1 مليار دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا في إطار حزمة مساعدة مالية كلية تصل قيمتها 6ر19 مليار دولار خلال عام 2023.
23 نوفمبر: الشرطة الألمانية تفكك عصابة للاتجار بالبشر وتعتقل أربعة أشخاص في مدن ألمانية بتهمة تهريب لاجئين غير شرعيين إلى الأراضي الألمانية.
23 نوفمبر: بريطانيا وتركيا توقعان إعلان نوايا لتعزيز التعاون العسكري يهدف إلى تعزيز العمل الدفاعي الوثيق بينهما باعتبارهما عضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
23 نوفمبر: البرلمان الإيطالي يصدر قرارا يلزم الحكومة بالمساهمة في جهود خفض تصعيد عدوان الاحتلال الوحشي في غزة واستئناف سريع لمفاوضات حل الصراع على أساس حل الدولتين.
24 نوفمبر: ألمانيا تعلن أن أربعة من مواطنيها بين الأسرى الذين أفرجت عنهم حركة (حماس).
25 نوفمبر: مشاركة أكثر من 800 ألف شخص من مختلف الانتماءات العرقية والدينية في العاصمة البريطانية لندن في تظاهرة تطالب بوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر وتحرير فلسطين.
26 نوفمبر: أستراليا والفلبين تجريان دوريات مشتركة في بحر الصين الجنوبي.
28 نوفمبر: المفوضية الأوروبية تطلق في مؤتمر دولي استضافته في بروكسل تحالفا عالميا لمكافحة تهريب المهاجرين.
29 نوفمبر: تظاهر المئات في إسبانيا تضامنا مع فلسطين وللمطالبة بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
29 نوفمبر: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أكثر من 20 فردا وكيانا مرتبطين بشبكات تسهيلات مالية غير مشروعة تستفيد منها إيران.
29 نوفمبر: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على منصة خلط وتداول العملات المشفرة (سندباد) بدعوى تسهيل تلك المنصة عمليات غسل أموال لمصلحة كوريا الشمالية.
1 ديسمبر: مجلس الامن الدولي يعتمد قرارا بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقالية في السودان (يونيتامس) اعتبارا من الثالث من ديسمبر الجاري.
2 ديسمبر: بوركينا فاسو والنيجر تعلنان انسحابهما من مجموعة دول الساحل الخمس بما في ذلك القوة المشتركة.
4 ديسمبر: وزارة الداخلية البريطانية تعلن خطة لتقليل أعداد المهاجرين وكبح سوء استغلال نظام الهجرة.
5 ديسمبر: وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي يوقع مع روندا فينسينت بيروتا اتفاقية شراكة لتنظيم الهجرة والتنمية الاقتصادية.
5 ديسمبر: الهند وكينيا تتفقان على تعزيز العلاقات بين البلدين في عدة مجالات حول قضايا ثنائية وإقليمية وعالمية ذات اهتمام مشترك.
6 ديسمبر: الولايات المتحدة والسويد توقعان اتفاقية تعاون دفاعي الأولى من نوعها بين البلدين في مسعى الى تعزيز التعاون الثنائي وتهيئة الظروف اللازمة امام القوات الامريكية للعمل في السويد.
10 ديسمبر: وصول الدفعة التاسعة من لاجئي الروهينغيا الى مقاطعة (آتشيه) الاندونيسية منذ نوفمبر الماضي في إندونيسيا.
11 ديسمبر: الفلبين تستدعي السفير الصيني على خلفية المواجهات البحرية بين سفن البلدين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
12 ديسمبر: بعثة الأمم المتحدة المتكاملة ومتعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) تعلن انتهاء مهمتها بصفة رسمية في البلاد بعد نحو عشرة أعوام من العمل.
12 ديسمبر: تركيا تستقبل 68 مريضا من قطاع غزة الى العاصمة (أنقرة) مع مرافقيهم البالغ عددهم 61 شخصا عبر طائرة تابعة لوزارة الدفاع التركية قادمة من مطار (العريش) في مصر.
12 ديسمبر: الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بأغلبية يدعو الى وقف إطلاق النار والافراج الفوري عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية الى غزة.
13 ديسمبر: وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني عزت الله ضرغامي يعلن أن طهران قررت إلغاء تأشيرة الدخول الى أراضيها لمواطني 32 دولة منها الكويت.
16 ديسمبر: بريطانيا تنكس الاعلام فوق المباني الحكومية حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
17 ديسمبر: باكستان تعلن الحداد وتنكيس الأعلام حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
18 ديسمبر: الأمم المتحدة تنكس علمها حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.
20 ديسمبر: الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤكد تسلم الولايات المتحدة 10 من رعاياها كانوا محتجزين في فنزويلا بالإضافة الى الافراج عن معارضين فنزويليين.
21 ديسمبر: وزارة الخارجية الروسية تستدعي السفير الياباني في موسكو أكيرا موتو احتجاجا على مشاركة اليابان مع قوات مسلحة أمريكية وأسترالية في اجراء مناورات عسكرية في جزيرة (هوكايدو) قرب الحدود الروسية.
21 ديسمبر: الولايات المتحدة والدنمارك توقعان اتفاقا بمقر الخارجية الامريكية في واشنطن للتعاون الدفاعي يهدف الى تعزيز الامن في أوروبا وعبر الأطلسي.
22 ديسمبر: الصين والولايات المتحدة تعقدان اول محادثات عسكرية ثنائية رفيعة المستوى بينهما منذ أكثر من عام.
22 ديسمبر: المركز الثقافي الإسلامي في نيويورك يقيم صلاة الغائب على روح فقيد الكويت المغفور له سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نوف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.
23 ديسمبر: تركيا تعفي مواطني 6 دول من تأشيرة الدخول السياحية الى تركيا منها 4 دول خليجية.
23 ديسمبر: جمهورية مالي تستدعي سفيرها لدى الجزائر ماهامان مايغا للتشاور عقب استدعائه من طرف الخارجية الجزائرية.
23 ديسمبر: المجلس العسكري الحاكم في النيجر يعلن خروج آخر جندي فرنسي من أراضيها بعد وجود دام 10 سنوات في البلد القابع غرب افريقيا.
24 ديسمبر: العاصمة التركية تشهد مسيرة شعبية حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ندد خلالها الآلاف من الرجال والنساء والأطفال بمجازر الاحتلال الإسرائيلي وبعدوانه المستمر على الفلسطينيين.
الديمقراطية حول العالم:
3 يناير: زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي يفشل للمرة الأولى منذ قرن في الفوز بالجولة الأولى من انتخابات رئاسة المجلس بعد عدم تمكنه من الحصول على الأغلبية المطلوبة.
5 يناير: المحكمة العليا الهندية توقف قرار المحكمة العليا بولاية (أوتار خاند) القاضي بهدم نحو أربعة آلاف منزل تأوي نحو 50 ألف شخص معظمهم مسلمون لمصلحة مشروع سكك حديدية في محافظة (هالدواني) بالولاية الواقعة شمالي الهند.
7 يناير: مجلس النواب الأمريكي ينتخب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا جديدا له بعد 15 جولة انتخابية ليصبح الرئيس الجديد للمجلس خلفا للديمقراطية نانسي بيلوسي.
9 يناير: أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي ومقرات الوزارات والمحكمة العليا في العاصمة (برازيليا) بعد أن كسروا الطوق الأمني المضروب حولها مطالبين الجيش بالتدخل لعزل الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعد أسبوع من عودته إلى الحكم.
16 يناير: وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت تعلن استقالتها من منصبها.
17 يناير: رئيس فيتنام نغوين شوان فوك يعلن تنحيه عن منصبه بعد عزله من الهيئات العليا للحزب الشيوعي الحاكم في إطار حملة تطهير واسعة النطاق لمكافحة "الفساد" في البلاد يقودها سكرتير الحزب نغوين فو ترونغ.
17 يناير: ألمانيا تعلن تعيين الاشتراكي الديمقراطي بوريس بيستوريوس وزيرا للدفاع خلفا للوزيرة السابقة كريستينه لامبريشت التي استقالت من منصبها.
18 يناير: البرلمان الأوروبي ينتخب في جلسة سرية بمدينة (ستراسبورغ) مارك أنجل من لوكسمبورغ لمنصب نائب رئيس البرلمان الأوروبي ليخلف اليونانية إيفا كايلي.
19 يناير: رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن تعلن استقالتها من منصبيها في رئاسة الوزراء وزعامة حزب العمال.
22 يناير: لجنة الانتخابات الباكستانية تقرر تعيين محسن رضا نقوي رئيسا مؤقتا للوزراء لإقليم البنجاب شرق باكستان بعد ان أخفقت الأحزاب البرلمانية المحلية في تحديد اسم لرئيس الحكومة المؤقت.
22 يناير: حزب العمال الحاكم في نيوزيلندا ينتخب كريس هوبكنز ليصبح زعيما جديدا للحزب والرئيس الـ41 للوزراء ليحل محل جاسيندا أرديرن التي استقالت بشكل مفاجئ.
25 يناير: كريستين كارلا كانغالو تفوز بالانتخابات لتصبح الرئيسة المنتخبة لجمهورية ترينيداد وتوباغو.
27 يناير: الرئيس الأمريكي جو بايدن يعين جيف زينتس في منصب كبير موظفي البيت الأبيض بعد قيادته فرقة الاستجابة لجائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في الإدارة الحالية.
29 يناير: رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يقيل رئيس حزب المحافظين الحاكم ناظم الزهاوي من منصبه على خلفية فضيحة ضريبية.
1 فبراير: المفوضية الأوروبية تعين الدبلوماسية الفرنسية ماريون لاليس منسقة جديدة للاتحاد الأوروبي لمكافحة الكراهية ضد المسلمين.
2 فبراير: الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن أن كبير مستشاريه الاقتصاديين على أمد العامين الماضيين بريان ديس سيترك منصبه ويغادر البيت الأبيض.
6 فبراير: الاتحاد الأوروبي يمدد ولاية الممثل الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانس مدة عامين.
7 فبراير: بريطانيا تستحدث أربع حقائب وزارية جديدة وتدخل تعديلات على فرق العمل الحكومي بهدف خفض معدلات التضخم وتحقيق نمو اقتصادي وخفض تكلفة الطاقة.
10 فبراير: البيت الأبيض يعلن أن مديرة الاتصالات بمكتب الرئيس الأمريكي كيت بيدينغفيلد ستترك منصبها وسيخلفها بن لابولت الذي عمل في الحملتين الانتخابيتين للرئيس السابق باراك أوباما.
13 فبراير: مرشحا تحالف اليمين الإيطالي الحاكم يفوزان برئاسة إقليمي (لومبارديا) و(لاتسيو).
14 فبراير: سفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي التي تنتمي للحزب الجمهوري تعلن ترشحها لرئاسة الولايات المتحدة لتصبح بذلك منافسة للرئيس السابق دونالد ترامب الذي عينها بمنصبها لدى المنظمة الأممية.
15 فبراير: الوزيرة الأولى في إسكتلندا نيكولا ستارجن تعلن استقالتها من منصبها ومن رئاسة الحزب الوطني الحاكم في البلاد التابعة للمملكة المتحدة من غير ذكر أسباب سياسية.
15 فبراير: نيكوس خريستودوليديس يفوز في الانتخابات الرئاسية لجمهورية قبرص.
27 فبراير: رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعلن أن إطار وندسور الدستوري سيحل محل (بروتوكول إيرلندا الشمالية) الخاص بخروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي.
28 فبراير: الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن تعيين نائبة وزير العمل جولي سو ذات الأصول الآسيوية وزيرة العمل خلفا لمارتي والش.
1 مارس: نيجيريا تعلن فوز مرشح الحزب الحاكم بولا أحمد تينوبو بانتخابات الرئاسة.
7 مارس: بيتر بافيل ينتخب رئيسا لجمهورية التشيك.
7 مارس: فو فان ثونغ ينتخب رئيسا لجمهورية فيتنام.
8 مارس: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يطلق برنامجا لتقديم المنح الدراسية للنساء في المجال النووي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يخلد ذكرى العالمة الفيزيائية النمساوية السويدية ليز مايتنر.
9 مارس: مجلس الشيوخ الفرنسي يعتمد مشروع رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
10 مارس: شي جين بينغ يعاد انتخابه بالإجماع رئيسا لجمهورية الصين الشعبية لولاية ثالثة.
10 مارس: الحكومة الفرنسية تقرر اللجوء إلى مادة من الدستور لتمرير قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.
10 مارس: الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة يمنح لقب (دوق إدنبرة) للأمير إدوارد وهو لقب سابق لوالده.
16 مارس: الحكومة الفرنسية تقرر تمرير مشروع قانون تعديل نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى بالبرلمان).
16 مارس: مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على نص تعديل نظام التقاعد المثير للجدل الذي يقضي برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
16 مارس: الكتلة النيابية لحزب (العدالة والتنمية) في البرلمان التركي تقرر تقديم الرئيس رجب طيب أردوغان مرشحا للحزب في الانتخابات الرئاسية.
20 مارس: ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن يصدر مرسوما بحل مجلس البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات عامة.
21 مارس: رام تشاندرا بوديل يفوز بالانتخابات الرئاسية في نيبال.
27 مارس: الحزب الوطني الإسكتلندي ينتخب وزير الصحة حمزة يوسف رئيسا للحزب ووزيرا أول لإسكتلندا خلفا لنيكولا ستارجن التي أعلنت تنحيها عن المنصبين.
4 أبريل: قاضي محكمة ضاحية (مانهاتن) بمدينة (نيويورك) يعلن الإفراج عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على ذمة قضية في سابقة تاريخية لرؤساء الولايات المتحدة.
5 أبريل: إيطاليا وإسبانيا تتفقان على التزامهما بمواصلة دعم أوكرانيا والعمل المشترك على تعديل معاهدة الاستقرار المالي الأوروبي وعلى معالجة ملف الهجرة.
5 أبريل: ياكوف ميلاتوفيتش ينتخب رئيسا لجمهورية الجبل الأسود.
7 أبريل: الولايات المتحدة والبرازيل تتفقان على الإبقاء على الحوار المفتوح والعمل معا لتعزيز الاستقرار والازدهار والأمن في النصف الغربي للكرة الأرضية.
11 أبريل: وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعين ماثيو ميلر متحدثا جديدا باسم الوزارة خلفا للمتحدث السابق نيد برايس الذي غادر منصبه لينضم إلى الفريق الذي يعمل مباشرة مع الوزير بلينكن.
12 أبريل: القضاء البلجيكي يصدر إفراجا مشروطا عن نائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة إيفا كايلي من الحبس وأمر بوضعها قيد الإقامة الجبرية بانتظار محاكمتها في قضايا الفساد المتهمة بها.
15 أبريل: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوقع على مشروع تعديل قانوني مثير للجدل يقضي برفع سن التقاعد في البلاد عامين لصبح قانونا.
21 أبريل: رئيس الوزراء البريطاني يعلن تعيين أوليفر داودين نائبا لرئيس الوزراء خلفا لنائبه السابق ووزير العدل دومينيك راب الذي استقال بعد تحقيق مستقل في شكاوى رسمية دانته بممارسة مضايقات أخلاقية مع الموظفين.
24 أبريل: محمد شهاب الدين يؤدي اليمين الدستورية بمناسبة انتخابه لجمهورية بنغلاديش الشعبية.
25 أبريل: الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن ترشحه رسميا لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.
26 أبريل: مجلس العموم البريطاني (الغرفة السفلى للبرلمان) يصادق على مشروع قانون (الهجرة غير الشرعية) الذي يسمح لوزارة الداخلية باعتقال المهاجرين السريين وترحيلهم إلى بلدانهم أو إلى وجهات أخرى.
27 أبريل: ميغيل دياز كانيل بيرموديز يعاد انتخابه رئيسا لجمهورية كوبا لفترة رئاسية ثانية.
6 مايو: الملك تشارلز الثالث يتوج رسميا ملكا على المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار ورئيسا لكنيسة إنجلترا الأنغليكانية في حفل تاريخي بهيج لم تشهده البلاد منذ سبعين عاما ليصبح الملك الأربعين في تاريخ المملكة.
7 مايو: رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغر يعلن استقالته من منصبه بسبب استمرار الأزمة السياسية التي تشهدها بلاده واقتراب موعد الانتخابات المبكرة.
7 مايو: نتائج انتخابات المجالس المحلية في بريطانيا تظهر تعرض حزب المحافظين الحاكم إلى هزيمة كبيرة.
9 مايو: بريطانيا تعلن تخصيص دعم مالي بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني (8ر37 مليون دولار) بهدف تحفيز تعليم وتدريب نحو 100 ألف من النساء والفتيات في دول جنوب شرق آسيا في مسعى لتعزيز فرص عملهن في قطاعي تحليل البيانات والتكنولوجيا.
9 مايو: باكستان تعلن اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان أثناء المثول أمام المحكمة العليا في (إسلام آباد).
10 مايو: باكستان تعتقل وزيري الخارجية والمالية السابقين شاه محمود قريشي وأسد عمر في أعقاب احتجاجات اندلعت في باكستان اعتراضا على اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان أسفرت عن مقتل 3 اشخاص وإصابة 27 آخرين.
10 مايو: سانتياغو بينيا ينتخب رئيسا لجمهورية الباراغواي.
11 مايو: المحكمة العليا الباكستانية تأمر بإطلاق سراح رئيس الوزراء السابق عمران خان واصفة اعتقاله بأنه "غير قانوني".
13 مايو: الانتخابات الهندية تعلن خسارة حزب (بهاراتيا جاناتا) الحاكم في الانتخابات التشريعية في ولاية (كارناتاكا) جنوبي الهند وذلك قبل عام من الانتخابات الوطنية.
15 مايو: الولايات المتحدة تفرض قيود تأشيرات على أفراد لمشاركتهم في "تقويض العملية الديمقراطية" خلال الانتخابات النيجيرية.
15 مايو: مفوضية الانتخابات في تايلاند تعلن فوز حزب (موف فورورد) المعارض في الانتخابات البرلمانية.
17 مايو: محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية (باريس) تحكم على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات منها سنة واحدة مع النفاذ بعدما دانته بالفساد واستغلال النفوذ.
22 مايو: الحزب الاشتراكي النمساوي المعارض يختار حاكم ولاية (بورغنلاند) الواقعة شرقي النمسا هانز بيتر دوسكوتزيل زعيما جديدا له خلفا لرئيسته باميلا راندي فاغنر.
22 مايو: حزب (موف فورورد) الذي يقود الحكومة في تايلاند وحلفاؤه السبعة يوقعون مذكرة تفاهم تضع أجندة إصلاحية طموحة وتمثل مبدأ توجيهيا لسياسات الحكومة المقبلة مع الالتزام بالحفاظ على الملكية الدستورية.
22 مايو: كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي يتفقان في (سيؤول) على تعزيز التعاون بين الجانبين في القضايا المناخية والصحية والرقمية.
24 مايو: حاكم ولاية (فلوريدا) رون ديسانتيس يقدم بشكل رسمي ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة إلى اللجنة الفيدرالية للانتخابات المعنية باستقبال ملفات المرشحين للانتخابات التي ستجرى في نوفمبر 2024.
25 مايو: الرئيس الأمريكي جو بايدن يختار الجنرال تشارلز براون جونيور ليكون الرئيس المقبل لهيئة الأركان المشتركة الأمريكية خلفا للجنرال مارك ميلي الذي يتولى هذا المنصب منذ عام 2019.
28 مايو: اللجنة العليا للانتخابات في تركيا تعلن فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة وتعلن رسميا فوزه برئاسة البلاد.
29 مايو: اليمين الإسباني يحقق انتصارا مدويا في الانتخابات المحلية والإقليمية في 12 إقليما باسطا جناحيه على جميع أنحاء الجغرافيا الإسبانية.
2 يونيو: الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب السفير دينيس فرانسيس من دولة ترينيداد وتوباغو ليكون رئيسا للدورة الـ78 للجمعية العامة.
5 يونيو: الحزب الاشتراكي النمساوي المعارض يختار رئيس بلدية (ترايس كيرخن) جنوب (فيينا) أندرياس بابلر زعيما جديدا له خلفا لرئيسته الحالية باميلا راندي فاغنر وذلك بعد أن صحح خطأ فنيا في حساب أصوات الأعضاء المشاركين في الانتخابات الحزبية.
5 يونيو: نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس يقدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في نوفمبر 2024.
6 يونيو: حاكم ولاية (نيوجيرسي) السابق كريس كريستي يقدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة المقررة في نوفمبر 2024 لينضم بذلك إلى قائمة تضم عددا من الشخصيات الجمهورية البارزة بينها الرئيس السابق دونالد ترامب.
7 يونيو: أعضاء الحكومة الرئاسية الجديدة في تركيا يؤدون اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للبرلمان.
8 يونيو: مجموعة (ليوت) البرلمانية الفرنسية المعارضة تعلن سحب مشروع قانون تقدمت به بشأن إلغاء تعديل نظام التقاعد بعد مناقشات شديدة التوتر.
9 يونيو: الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعلن توجيه سبع تهم جنائية فيدرالية إليه في التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص جاك سميث في قضية صناديق الوثائق السرية.
9 يونيو: رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون يعلن استقالته من البرلمان على خلفية التحقيق البرلماني بشأن المناسبات التي استضافها مقر رئاسة الوزراء أثناء فترة فرض القيود الصحية المرتبطة بجائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
11 يونيو: شرطة إسكتلندا تلقي القبض على رئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستارجن على خلفية تهم تتعلق بسوء تسيير أموال التبرعات الخاصة بالحزب الوطني الإسكتلندي الحاكم الذي كانت تتزعمه.
12 يونيو: لجنة الانتخابات في سنغافورة تعلن عن فتح أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية والحصول على (شهادة الأهلية).
13 يونيو: الولايات المتحدة تفيد بأن الرئيس السابق دونالد ترامب وضع رهن الاعتقال في إطار الإجراءات القضائية المتعلقة بمثوله أمام محكمة فيدرالية بمدينة (ميامي) حيث يواجه عشرات التهم في قضية وثائق سرية حكومية.
13 يونيو: الاتحاد الأوروبي يعين اللواء جيوفاني بيترو باربانو من إيطاليا رئيسا جديدا لبعثته المعنية بسيادة القانون في كوسوفو والمعروفة باسم (إيوليكس كوسوفو).
13 يونيو: مفاوضون من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي يوافقون على اقتراح بشأن قواعد جديدة لرقمنة إجراءات استخراج تأشيرة منطقة (شنغن).
13 يونيو: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع قانونا يقضي بإلغاء اتفاقية التعاون مع أوكرانيا في بحر (آزوف) ومضيق (كيرتش) التي وقعها الجانبان في مدينة (كيرتش) عام 2004.
15 يونيو: البرلمان الوطني الأسترالي يقر تشريعا جديدا يلغي عقد إيجار السفارة الروسية قطعة أرض مجاورة لمبنى البرلمان في العاصمة (كانبيرا) حيث تخطط (موسكو) لبناء سفارتها الجديدة.
18 يونيو: النائب البريطاني دايفيد ووربيرتون يعلن استقالته من مجلس العموم ممثلا عن حزب المحافظين الحاكم.
19 يونيو: لجنة الانتخابات في تايلاند تصادق على نتائج الانتخابات البرلمانية ما يمهد الطريق لانعقاد جلسات البرلمان وانتخاب رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة.
23 يونيو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ضابطين من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بسبب قيامهما بدور "كبير" في محاولات الكرملين لإجراء عمليات "تأثير خبيث" عالمية تشمل جهود التأثير على الانتخابات المحلية في الولايات المتحدة.
26 يونيو: كيرياكوس ميتسوتاكيس يؤدي اليمين الدستورية لولاية جديدة كرئيس للوزراء بعد فوز حزبه (الديمقراطية الجديدة) المحافظ في الانتخابات العامة في اليونان.
30 يونيو: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) تعلن عودة الولايات المتحدة إلى عضوية المنظمة بعد قرار انسحابها إبان فترة الرئيس السابق دونالد ترامب.
30 يونيو: إسبانيا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مدة ستة أشهر للمرة الخامسة في تاريخها في ضوء تحديات عدة أبرزها الحفاظ على التماسك والوحدة الأوروبية مع أولوية جعل أوروبا قوية ومستقلة وخضراء ورقمية.
4 يوليو: أعضاء مجلس النواب في تايلاند ينتخبون زعيم حزب (براتشات) المسلم وان محمد نور رئيسا للمجلس الجديد بالتزكية لأنه كان المرشح الوحيد للمنصب من قبل رئيس الوزراء المحتمل بيتا ليمجارونرات زعيم حزب (موف فورورد).
7 يوليو: الائتلاف الحكومي في هولندا بزعامة رئيس الوزراء مارك روته ينهار بعد عام ونصف العام في الحكم إثر خلافات على الإجراءات اللازمة للحد من تدفق المهاجرين.
10 يوليو: لجنة الانتخابات المركزية في أوزبكستان تعلن فوز الرئيس شوكت ميرزييويف بولاية رئاسية ثالثة بعد ان حصد أغلبية أصوات الناخبين.
21 يوليو: المحكمة الدستورية البلجيكية تقضي بالسماح للمساجد في إقليم (فلاندرز) شمالي بلجيكا بتلقي أموال أو دعم من الخارج.
21 يوليو: حزب المحافظين البريطاني الحاكم يخسر مقاعده في مدينتي (سيلبي) و(اينستي) في مقاطعة (نورث يوركشاير) في انتخابات جزئية فيما تمكن من الحفاظ على مقعد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في مدينة (أوكسبريدج).
23 يوليو: الحزب الشعبي اليميني الإسباني يفوز بالانتخابات العامة.
25 يوليو: الصين تعفي وزير خارجيتها تشين قانغ من منصبه وتعين وانغ يي خلفا له.
26 يوليو: رئيس وزراء كمبوديا هون سين يعلن استقالته من منصبه وتسليم السلطة لابنه الأكبر هون مانيه بعدما قضى 38 عاما في السلطة.
1 أغسطس: المجلس العسكري في ميانمار يعلن منح زعيمة البلاد السابقة أونغ سان سوتشي عفوا جزئيا في خمس تهم من أصل 19 تهمة اثبتت بحقها منذ محاكمتها عقب الانقلاب على حكومتها في فبراير 2021.
2 أغسطس: محكمة اتحادية في واشنطن توجه لائحة اتهام جنائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول مساعيه التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020 التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
3 أغسطس: الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة في واشنطن يوقع على الدفع ببراءته من التهم المتعلقة بمحاولة قلب نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020 التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن وتم الإفراج عنه بشرط عدم السماح بالاتصال أي شخص شاهد في القضية إلا من خلال محام.
5 أغسطس: باكستان تعتقل رئيس الوزراء السابق عمران خان من مقر إقامته في مدينة (لاهور) بعد الحكم بسجنه ثلاثة أعوام بتهمة ممارسات فاسدة طوال فترة حكمه.
7 أغسطس: ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني يصدر مرسوما ملكيا بتعيين هون مانيه رئيسا جديدا للوزراء خلفا لوالده هون سين الذي حكم البلاد لما يقرب من أربعة عقود.
7 أغسطس: المجلس العسكري الحاكم في النيجر يقرر إغلاق المجال الجوي في البلاد بعد انتهاء المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للتدخل عسكريا بغرض إعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة.
9 أغسطس: الرئيس الباكستاني عارف علوي يعلن حل البرلمان بناء على طلب رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف بإنهاء مهام الحكومة تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة.
10 أغسطس: المجلس العسكري الانتقالي في النيجر يعلن تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء علي الأمين وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق القمة الاستثنائية لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) المقررة في العاصمة النيجرية (أبوجا).
11 أغسطس: الأطباء المبتدئون ينظمون إضرابهم الخامس في إنجلترا للمطالبة بتحسين الأجور وسط تحذيرات من تداعياته الجسيمة على نظام الرعاية الصحية.
12 أغسطس: الرئيس الباكستاني عارف علوي يوافق على اختيار أنور الحق كاكار رئيسا لحكومة انتقالية بعد حل الجمعية الوطنية (برلمان).
14 أغسطس: رئيس الحكومة الانتقالية في باكستان يؤدي اليمين الدستورية ليقود حكومة تتولى الإشراف على الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة.
14 أغسطس: قادة الانقلاب في النيجر يعتزمون محاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم بتهم "الخيانة العظمى وتقويض أمن البلاد" وأكدوا أن بحوزتهم أدلة "تدين" الرئيس المحتجز.
15 أغسطس: محكمة ماليزية تبرئ رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين من أربع تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة للحصول على مكافأة مالية قدرها 2ر50 مليون دولار.
17 أغسطس: حكومة تصريف الأعمال الباكستانية تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد عارف علوي بحضور رئيس الوزراء المؤقت أنور الحق كاكار.
21 أغسطس: العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس يفتتح جولة مشاورات مع الأحزاب البرلمانية الإسبانية لتعيين مرشح لرئاسة الوزراء بعد الانتخابات العامة التي أجريت في 23 يوليو 2023 وسط ترقب شديد.
21 أغسطس: المستشار السابق لرئيس النيجر المحتجز محمد بازوم والمتمرد السابق في شمالي البلاد عيسى اغ بولا يعلن عن الرغبة في الشروع في عمل عسكري لضمان العودة إلى الشرعية في النيجر وإعادة الرئيس إلى منصبه.
22 أغسطس: العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس يرشح زعيم الحزب اليميني المحافظ ألبرتو نونيز فييجو لرئاسة مجلس الوزراء الإسباني بعد الانتخابات العامة في 23 يوليو 2023.
22 أغسطس: برلمان تايلاند يدعم سريتا تافيسين لتولي منصب رئيس الوزراء مما يمهد الطريق لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بقيادة حزب (بويا تاي) وينهي أسابيع من الجمود السياسي.
22 أغسطس: رئيس وزراء تايلاند الأسبق تاكسين شيناوترا يعود من منفاه الاختياري والقضاء الأعلى يحكم بسجنه 8 سنوات لإدانته بتهم ارتكبها عندما كان في السلطة قبل انقلاب عسكري عليه.
25 أغسطس: الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يسلم نفسه إلى سلطات سجن في (فولتون) بولاية (جورجيا) ويواجه 13 تهمة جنائية متعلقة بمحاولته تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية في الولاية التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن.
26 أغسطس: النائبة البرلمانية عن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا نادين دوريس تعلن استقالتها من مجلس العموم بعد شهرين احتجاجا على قيام رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك بمنع تعيينها في الغرفة العليا بتوصية من رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون.
30 أغسطس: ضباط كبار في جيش الغابون يعلنون سيطرتهم على السلطة في البلاد وإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة وحل الدستور وذلك عقب الإعلان عن فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.
30 أغسطس: قادة الانقلاب العسكري يعلنون وضع الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية واعتقال عدد من المسؤولين الحكوميين على خلفية اتهامات تتعلق بالخيانة العظمى.
30 أغسطس: الانقلابيون في الغابون يعينون قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليفي نغويما قائدا للمرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بحكم علي بونغو.
31 أغسطس: القضاء الأمريكي بالعاصمة واشنطن يحكم على زعيم منظمة يمينية متطرفة شاركت في احداث 6 يناير 2021 بالسجن 17 عاما.
31 أغسطس: مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة الغابون في أنشطة الاتحاد ومؤسساته على خلفية الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكم الرئيس علي بونغو.
31 أغسطس: رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعلن تعيين وزير الطاقة وأمن الطاقة غرانت شابس وزيرا للدفاع خلفا لسابقه بن والاس الذي استقال من منصبه.
31 أغسطس: وزارة الخارجية في حكومة النيجر الانتقالية تعلن عن إلغاء التأشيرات الدبلوماسية لسفير فرنسا في البلاد وأفراد عائلته وتأمر بطرده.
1 سبتمبر: العمل بنظام التقاعد المثير للجدل في فرنسا يدخل حيز التنفيذ بعد أشهر من الاحتجاجات والاضرابات التي شلت أركان البلاد.
1 سبتمبر: الناخبون في سنغافورة يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد بعدما أعلنت الرئيسة حليمة يعقوب عزمها عدم الترشح لولاية ثانية.
1 سبتمبر: رئيسا رواندا والكاميرون يجريان تغييرات في قواتهما الأمنية والعسكرية لتفادي تكرار انقلابي النيجر والغابون في حين قرر الرئيس السنغالي ماكي سال عدم الترشح لولاية جديدة وتغيير الدستور.
1 سبتمبر: وزارة الخارجية الفلبينية ترفض خريطة الصين القياسية الجديدة لعام 2023 التي نشرتها وزارة الموارد الطبيعية الصينية وتضمنت المنطقة الاقتصادية الخاصة للفلبين التي يبلغ طولها 200 ميل بحري.
2 سبتمبر: لجنة الانتخابات السنغافورية تعلن عن فوز المرشح ثارمان شانموجاراتنام في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 4ر70 في المئة من الأصوات ليصبح الرئيس التاسع لسنغافورة.
2 سبتمبر: قادة الانقلاب في الغابون يعلنون إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية بعد إغلاقها إثر إطاحة الرئيس علي بونغو.
3 سبتمبر: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقيل أوليكسي ريزنيكوف ويعين رستم أوميروف الذي يشغل منصب رئيس صندوق أملاك الدولة خلفا له.
3 سبتمبر: وزارة القانون وحقوق الإنسان الإندونيسية تعلن تقديم نظام "التأشيرة الذهبية" لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب من أفراد وشركات في محاولة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
4 سبتمبر: قائد الانقلاب العسكري في الغابون الجنرال بريس اوليغي نغيما يؤدي اليمين الدستورية بوصفه رئيسا انتقاليا للبلاد ويعلن اعتزامه إعادة السلطة إلى المدنيين عبر "انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية" من دون تحديد موعدها.
5 سبتمبر: الحكومة التايلاندية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام ماها فاجيرالونجكورن.
5 سبتمبر: محكمة فيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن تصدر حكما بالسجن 22 عاما على قائد في منظمة (براود بويز) اليمينية المتطرفة في قضية اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021.
6 سبتمبر: الرئيس الانتقالي للغابون الجنرال بريس اوليغي نغيما يمنح الرئيس المخلوع علي بونغو حرية التنقل والسفر إلى الخارج إذا رغب في ذلك.
7 سبتمبر: الرئيس الانتقالي في الغابون يعين المعارض السابق ريمون نودنغ رئيسا انتقاليا للحكومة وهو معارض سابق للرئيس المخلوع علي بونغو.
8 سبتمبر: انطلاق الانتخابات البلدية المحلية في روسيا والأنظار تتجه نحو موسكو.
11 سبتمبر: نتائج الانتخابات البلدية والبرلمانية المحلية في الأقاليم الروسية تظهر تفوق مرشحي حزب روسيا الموحدة في مؤشر مهم للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس 2024.
12 سبتمبر: رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفين مكارثي يطلق تحقيقا رسميا لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية اتهامات لعائلته بالفساد في المعاملات التجارية.
13 سبتمبر: المجلس العسكري الحاكم في النيجر يعلن إنهاء العمل باتفاقية التعاون العسكري مع دولة بنين التي أبرمت بين البلدين في عام 2022 متهما إياها بـ"المشاركة في التحضير للتدخل العسكري في النيجر".
14 سبتمبر: هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه 3 اتهامات فيدرالية تتعلق بانتهاك قوانين حيازة السلاح والإدلاء بتصريحات كاذبة وإخفاء المخدرات عند شراء سلاح في عام 2018.
14 سبتمبر: وزارة الخارجية في حكومة النيجر الانتقالية تعلن إلغاء مئات الجوازات الدبلوماسية وتطلق سراح مواطن فرنسي.
14 سبتمبر: روسيا تطلب من دبلوماسيين أمريكيين اثنين مغادرة أراضيها خلال أسبوع بعدما اعتبرتهما شخصين غير مرغوب فيهما.
21 سبتمبر: الرئيس المحتجز في النيجر محمد بازوم يرفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للمطالبة بإطلاق سراحه واستعادة منصبه الذي أطاحه منه الجيش في 26 يوليو الماضي.
21 سبتمبر: مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين الجنرال تشارلز براون جونيور ليكون الرئيس الجديد لهيئة الأركان المشتركة الأمريكية خلفا للجنرال مارك ميلي الذي يتولى هذا المنصب منذ عام 2019.
23 سبتمبر: المجلس العسكري في النيجر يودع السجن 5 من كبار المسؤولين في نظام الرئيس السابق محمد بازوم وهم ثلاثة وزراء واثنان من كبار مسؤولي الحرس الوطني بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن النائب العام.
28 سبتمبر: البيت الأبيض يعقد القمة الوطنية الأمريكية "الأولى من نوعها" لمعالجة قضايا المناخ يتخللها إطلاق الإطار الوطني للصلابة المناخية بتعهد أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في يونيو 2023.
28 سبتمبر: سلوفاكيا تتأهب لإجراء الانتخابات وسط قلق غربي من تحول في السياسة الخارجية لا سيما من ناحية علاقتها مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وما يتصل بالحرب في أوكرانيا.
28 سبتمبر: مجلس النواب الأمريكي يعقد أولى جلسات الاستماع لمحاكمة برلمانية ضد الرئيس جو بايدن تتعلق باتهامات باستغلال الرئيس منصبه الرسمي لمكاسب عائلية لوجود صلات مزعومة بين بايدن والمعاملات التجارية الخاصة لابنه هانتر.
28 سبتمبر: إيطاليا تقر مرسوما يسمح بدخول نحو 450 ألف مهاجر نظامي للعمل بشكل قانوني خلال ثلاث سنوات.
29 سبتمبر: مجلس النواب الأمريكي يفشل في تمرير مشروع قانون قصير الأمد لتمويل الحكومة الفيدرالية لمدة شهر مما يزيد من احتمال إغلاق الحكومة في الأول من شهر أكتوبر المقبل بسبب غياب التمويل.
30 سبتمبر: الانتخابات العامة في سلوفاكيا تبدأ وسط ترقب بشأن مستقبلها السياسي ومواقفها فيما يتعلق بعضويتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي والعلاقات مع روسيا.
30 سبتمبر: مجلس النواب الأمريكي يصوت بالأغلبية على مشروع قانون طارئ لتوفير أموال للمؤسسات الفيدرالية لتجنب الإغلاق الحكومي الذي كان قاب قوسين أو أدنى مع قرب اليوم الأول من أكتوبر.
1 أكتوبر: لجنة الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا تعلن فوز الحزب الاشتراكي الاجتماعي الديمقراطي (سمير- أس دي) الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق روبرت فيتسو بالانتخابات العامة المبكرة.
2 أكتوبر: رئيسة جمهورية سلوفاكيا زوزانا كابوتوفا تكلف رئيس الوزراء السابق الموالي لروسيا روبرت فيتسو بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة في سلوفاكيا.
3 أكتوبر: الأحزاب الباكستانية تبدأ استعداداتها لخوض غمار الانتخابات المقبلة بعد ان أعلنت لجنة الانتخابات العامة أن عملية التصويت ستجرى في الأسبوع الأخير من شهر يناير 2024.
3 أكتوبر: هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن يدفع ببراءته في ثلاث تهم تتعلق بحيازة السلاح والإدلاء ببيانات كاذبة.
3 أكتوبر: العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس يرشح رئيس الوزراء المنتهية ولايته زعيم حزب العمال الاشتراكي بيدرو سانشيز لرئاسة الحكومة بعد إخفاق المرشح السابق ألبرتوا فييخو في حشد الدعم الكافي لتنصيبه.
3 أكتوبر: مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي في سابقة تاريخية تجسد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.
5 أكتوبر: البرلمان الأوروبي يوافق بأغلبية 561 صوتا مقابل خمسة أعضاء وامتناع عضوين عن التصويت على تمديد القواعد الحالية بشأن نظام الأفضليات المعمم للتعريفات الجمركية لأكثر من 60 دولة نامية حتى ديسمبر 2027.
7 أكتوبر: إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسا لحزب العدالة والتنمية بعد حصوله على جميع أصوات المندوبين البالغ عددهم 1399 صوتا في المؤتمر الاستثنائي الرابع للحزب.
11 أكتوبر: 3 أحزاب في سلوفاكيا توقع اتفاقا لتشكيل حكومة جديدة بعد مضي قرابة عشرة أيام على إجراء الانتخابات البرلمانية.
13 أكتوبر: فرنسا تشهد يوما جديدا من الإضرابات والتظاهرات بدعوة من النقابات العمالية للمطالبة بزيادة الأجور.
15 أكتوبر: الولايات المتحدة تعين الدبلوماسي المخضرم ديفيد ساترفيلد مبعوثا أمريكيا خاصة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط.
17 أكتوبر: المرشح الجمهوري لرئاسة مجلس النواب الأمريكي جيم جوردان يفشل في الحصول على الأصوات الكافية للفوز بالمنصب الشاغر منذ بداية أكتوبر 2023 وهو ما يستدعي الاستمرار بعقد جلسات التصويت إلى أن يحصل على تأييد 217 نائبا على الأقل.
18 أكتوبر: البرلمان الأوروبي يوافق بأغلبية 573 صوتا مقابل معارضة 36 وامتناع 16 آخرين على قانون لرقمنة إجراءات الحصول على تأشيرة (شنغن).
20 أكتوبر: حزب المحافظين البريطاني يخسر مقعدين في مدينتي (ميد بيدفوردشير) و(تاموورث) لمصلحة حزب العمال في انتخابات برلمانية جزئية إثر استقالة عضوين برلمانيين من حزب المحافظين.
20 أكتوبر: وزير العدل البلجيكي فنسنت كويكنبورن يستقيل من منصبه بعد أربعة أيام من هجوم وقع في بروكسل وأدى إلى مقتل شخصين.
20 أكتوبر: المجلس العسكري في النيجر يعلن إحباط محاولة هروب للرئيس المحتجز محمد بازوم مع عائلته بعد نحو ثلاثة أشهر من اعتقاله في أعقاب انقلاب عسكري في البلاد.
21 أكتوبر: 58 من ممثلي هوليوود يبعثون برسالة إلى الإرادة الامريكية بضرورة وقف الحرب في غزة التي خلفت مئات القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء.
26 أكتوبر: أعضاء أيرلنديون بالبرلمان الأوروبي يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
27 أكتوبر: انتخاب حاكم ولاية (جوهور) السلطان إبراهيم ابن السلطان إسكندر ملكا جديدا لماليزيا لفترة خمس سنوات فيما انتخب حاكم ولاية (بيراك) السلطان نزرين معز الدين شاه ابن السلطان أزلان محب الدين شاه نائبا للملك للفترة نفسها.
1 نوفمبر: مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر تمويلا جزئيا للحكومة الفيدرالية موجها لثلاث وزارات وذلك قبل ما يزيد قليلا على أسبوعين من الموعد المحدد لنفاد التمويل الذي تتوفر عليه الحكومة الفيدرالية حاليا.
2 نوفمبر: مكتب الرئاسة الباكستانية يعلن إجراء الانتخابات العامة في باكستان في الثامن من فبراير 2024.
5 نوفمبر: حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) في تركيا ينتخب اوزغور أوزال رئيسا جديدا له خلفا لكمال قليجدار أوغلو الذي تولى رئاسة الحزب على أمد 13 عاما.
8 نوفمبر: مئات الأفراد من اليمين المتطرف يحتجون أمام مقر حزب العمال الاشتراكي في إسبانيا على (قانون العفو) عن الانفصاليين الكتالونيين الذي يعتزم حزب العمال الاشتراكي تمريره مقابل ضمان تنصيب زعيمهم رئيسا للوزراء لولاية جديدة.
9 نوفمبر: الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ينتخبان خمسة قضاة بمحكمة العدل الدولية لفترة ولاية مدتها تسع سنوات تبدأ في 6 فبراير 2024.
9 نوفمبر: حزب العمال الاشتراكي الإسباني يعلن توصله إلى اتفاق مع حزب انفصالي كتالوني يضمن للزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيز تنصيبه رئيسا للوزراء لولاية جديدة مقابل العفو الكامل عن جميع المتورطين في العملية الانفصالية الكتالونية عام 2017.
13 نوفمبر: رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يقيل وزيرة الداخلية سويل بريفمان على خلفية تعليقات لها ذكرت فيها أن الشرطة التي كانت تشرف على المظاهرات المؤيدة لفلسطين "متحيزة" مع المتظاهرين.
13 نوفمبر: بريطانيا تعلن تعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية في حكومة ريشي سوناك.
13 نوفمبر: الاتحاد الأوروبي يقر إمكانية تقديم طلبات الحصول على تأشيرة (شنغن) عبر الإنترنت.
15 نوفمبر: مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي ويحيله إلى مجلس الشيوخ تمهيدا لإقراره.
15 نوفمبر: بدء جلسة مناقشة لتنصيب الزعيم الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز رئيسا للحكومة الإسبانية وسط حراسة أمنية شديدة وتوتر سياسي تفرضهما المعارضة لكن مع نتيجة مضمونة تقوده إلى ولاية جديدة.
15 نوفمبر: عشرة قياديين في حزب العمال البريطاني يعلنون استقالتهم من مناصبهم احتجاجا على موقف زعيم الحزب كير ستارمر من الحرب في غزة.
15 نوفمبر: مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق بالأغلبية على مشروع قانون قصير الأجل يمدد التمويل الحكومي حتى يناير 2024 لتجنب الولايات المتحدة إغلاقا حكوميا قبل الموعد النهائي.
16 نوفمبر: زعيم حزب العمال الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز ينجح في الحصول على ثقة البرلمان بأغلبية ساحقة لتنصيبه رئيسا للوزراء لولاية جديدة مدتها أربع سنوات بعد انتخابات 23 يونيو 2023.
21 يونيو: أعضاء الحكومة الإسبانية الجديدة يؤدون اليمين الدستورية ويتولون مناصبهم لولاية جديدة تستمر أربع سنوات.
21 نوفمبر: البرلمان السلوفاكي يمنح ثقته في حكومة رئيس الوزراء الجديد روبرت فيتسو بعد أربعة أيام من المناقشات تمخضت عن موافقة غالبية أعضاء البرلمان على البرنامج الحكومي.
3 ديسمبر: حزب مودي الحاكم في الهند يحقق نجاحا في ثلاث من أربع ولايات في انتخابات إقليمية.
4 ديسمبر: رئيس غينيا بيساو عمارو سيسوكو إمبالو يعلن حل البرلمان الذي تسيطر المعارضة على أغلبية مقاعده وذلك بعد ثلاثة أيام على الاحداث التي وقعت بالعاصمة ويتهمه بالتواطؤ في محاولة الانقلاب.
6 ديسمبر: وزير العدل الأمريكي ماريك غارلاند يعلن توجيه اتهامات لأربعة افراد من الجيش الروسي تتعلق باعتقال وتعذيب مواطن امريكي في أوكرانيا "رغم انه لم يشارك في اعمال قتالية".
6 ديسمبر: الرئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي يعلن نيته الاستقالة من منصبه نهاية العام الحالي كنائب في الكونغرس الأمريكي وذلك بعد حوالي شهرين من عزله من رئاسة المجلس في سابقة تاريخية في الولايات المتحدة.
6 ديسمبر: الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعو الكونغرس الى الموافقة على تأمين المساعدات لأوكرانيا من دون تأخير.
6 ديسمبر: استقالة وزير الهجرة البريطاني روبرت جنريك بسبب خلافات حول مشروع قانون ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء الى رواندا.
7 ديسمبر: الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقلون تمويلا لكيان الاحتلال إسرائيل وأوكرانيا طلبه الرئيس جو بايدن لعدم تضمنه مطالب تتعلق بتأمين الحدود الامريكية تتعلق بتأمين الحدود الامريكية حيث يتدفق المهاجرون غير الشرعيين ويتم تهريب المخدرات الى الولايات المتحدة.
7 ديسمبر: وزارة الخارجية البريطانية تستدعي سفير موسكو لديها احتجاجا على هجمات سيبرانية تتهم فيها لندن الاستخبارات الروسية باستهداف سياسيين ومسؤولين بريطانيين.
8 ديسمبر: هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه 9 تهم جنائية تتعلق بالتهرب الضريبي.
8 ديسمبر: وزير الاقتصاد الاسبانية ناديا كالبينيو تعين رئيسة جديدة لبنك الاستثمار الأوروبي لتكون اول امرأة تترأس البنك.
8 ديسمبر: استطلاع رأي يظهر ان حوالي ثلث الأمريكيين فقط يدعمون موقف الرئيس جو بايدن من حرب الاحتلال على غزة حيث قدمت واشنطن الدعم للكيان الإسرائيلي المحتل.
9 ديسمبر: مظاهرات حاشدة في العاصمة نيامي في النيجر دعما للمجلس العسكري الحاكم في البلاد وتنديدا بالعقوبات الاقتصادية المفروضة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عشية قمة الإيكواس.
11 ديسمبر: المحكمة العليا في الهند تصادق على قرار الحكومة المركزية اليمينية إلغاء الحكم الذاتي المحدود لإقليم (جامو وكشمير).
12 ديسمبر: رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم يعلن تعديلا واسعا في تشكيل حكومته شمل حقائب الخارجية والدفاع والتعليم والمالية والطاقة من خلال تعيين خمسة وجوه جديدة وتبادل العديد من الحقائب الوزارية وإسقاط وزير واحد.
14 ديسمبر: مجلس النواب الأمريكي يوافق على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلفية أنشطة نجله هانتر التجارية.
15 ديسمبر: محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) تأمر بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر المعزول محمد بازوم منذ الانقلاب عليه في 26 يوليو الماضي وإطلاق سراح افراد عائلته.
الاقتصاد العالمي:
4 يناير: الولايات المتحدة تطلق أول استراتيجية أمريكية للأمن الاقتصادي العالمي للمرأة.
9 يناير: ماليزيا وإندونيسيا توقعان في إندونيسيا ثماني مذكرات تفاهم ثنائية بين البلدين في مجالات منها الشحن وتمويل الصادرات والواردات والطاقة الخضراء وتطوير صناعة البطاريات.
12 يناير: مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يحظر بيع النفط الذي تسحبه الولايات المتحدة من احتياطيها الاستراتيجي إلى الصين.
12 يناير: الاتحاد الأوروبي يعلن دخول (لائحة الإعانات الأجنبية) التي تعالج الآثار السلبية الناجمة عن المساهمات الأجنبية للشركات العاملة داخل الكتلة المكونة من 27 عضوا حيز التنفيذ.
13 يناير: وزارة الخارجية الفرنسية تعلن توقيع اتفاقيتين مع وكالة التنمية الفرنسية لإعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية وتعزيز الأمن الغذائي في شمال إثيوبيا.
17 يناير: الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم ثلاثة مليارات يورو (2ر3 مليارات دولار) لأوكرانيا كدفعة أولى من إجمالي المساعدات المالية الأوروبية لكييف التي تبلغ 18 مليار يورو (4ر19 مليار دولار).
17 يناير: منتدى (دافوس) الاقتصادي العالمي يعلن في جنيف إطلاق مبادرة عالمية لجمع ثلاثة تريليونات دولار لحماية البيئة من تبعات التغيرات المناخية السلبية.
17 يناير: كرواتيا تفرض غرامات مالية تصل إلى ربع مليون يورو (نحو 270 مليون دولار) على الكيانات الاقتصادية التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع إثر اعتماد عملة اليورو رسميا في كرواتيا.
18 يناير: الولايات المتحدة تعلن تقديم 125 مليون دولار إضافية للدعم العاجل لقطاع الطاقة في أوكرانيا.
18 يناير: وزارة العدل الأمريكية تلقي القبض على المؤسس والمالك الأكبر لبورصة العملات المشفرة (بيتزلاتو) أناتولي ليجكوديموف المسجلة في هونغ كونغ بسبب أنشطة متعلقة بغسل الأموال الواردة من تجار المخدرات والجرائم الإلكترونية كبرامج الفدية.
20 يناير: عملاق التكنولوجيا الأمريكي (غوغل) يعلن تسريح 12 ألف موظف ضمن موجة تسريحات هائلة في المجال الإلكتروني ضمت شركات كبرى من ضمنها (مايكروسوفت) و(ميتا) و(أمازون).
26 يناير: الاتحاد الأوروبي يطلق منصة لتنسيق التبرعات بين الجهات المانحة دعما لبدء عمليات ترميم وإعادة البناء في أوكرانيا.
27 يناير: الولايات المتحدة تعلن انضمام 11 دولة إلى مبادرة شراكة الأمريكتين من أجل الازدهار الاقتصادي في خطوة وصفتها بأنها مبادرة تاريخية لدفع النمو الاقتصادي في تلك المنطقة.
27 يناير: مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون يمرر مشروع قانون يحد من قدرة الرئيس على ضخ النفط الاحتياطي الاستراتيجي الفيدرالي في السوق للاستجابة لتقلبات أسعار الطاقة.
2 فبراير: البنك المركزي الأسترالي يعلن أن تصميما جديدا يعكس تاريخ الثقافة الأسترالية الأصيلة سيحل محل صورة الملكة إليزابيث الثانية على العملة الورقية الأسترالية الجديدة من فئة 5 دولارات.
6 فبراير: إيطاليا تعلن تقديم أكثر من 195 مليون دولار إلى إثيوبيا لتمويل برامج تنموية ومشروعات للبنى التحتية من اجل تشغيل الشباب ضمن جهود معالجة أسباب الهجرة.
6 فبراير: وكالة الإحصاء في إندونيسيا تعلن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 31ر5 في المئة عام 2022 وهو النمو الأعلى لاقتصادها منذ ما يقارب عقدا من الزمن.
8 فبراير: لأول مرة منذ 24 عاما بورصة إسطنبول تقرر إغلاق سوق الأسهم ووقف التداول وأسواق مشتقات مؤشرات الأسهم مدة خمسة أيام وإلغاء المعاملات إثر زلزال مدمر ضرب تركيا.
9 فبراير: وزارة الطاقة وحماية البيئة النمساوية تعلن عن زيادة اعتماد النمسا على الغاز الروسي بشكل كبير في نهاية عام 2022 رغم العقوبات الغربية على (موسكو).
9 فبراير: إيطاليا وبريطانيا توقعان في روما مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي لتعزيز الصادرات والاستثمارات المتبادلة بهدف التكيف مع ظروف ما بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي.
10 فبراير: الولايات المتحدة تمدد وضع بريطانيا ونيوزيلندا باعتبارهما دولتين معفيتين من الخضوع لمراجعة الاستثمار الأجنبي بالولايات المتحدة ضمن تمديدات جديدة تقدمها واشنطن لتحالف "العيون الخمس" الاستخباراتي.
14 فبراير: شركة طيران (إير إنديا) الهندية توقع اتفاقية مع شركة (إيرباص) الأوروبية لشراء 250 طائرة.
14 فبراير: الاتحاد الأوروبي يعلن تشكيل مجموعة عمل للنظر في استخدام الأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد لإعادة إعمار أوكرانيا.
14 فبراير: وزراء المالية والاقتصاد في الاتحاد الأوروبي يوافقون على إدراج روسيا في قائمة الدول والولايات القضائية غير المتعاونة فيما يتعلق بالأغراض الضريبية والمعروفة باسم القائمة السوداء للملاذات الضريبية.
17 فبراير: النمسا وألمانيا توقعان اتفاقية تقضي بحفظ كميات كبيرة من الغاز الألماني في وحدتين من "الخزانات الكبرى" بمنطقة (النمسا العليا).
17 فبراير: (موسكو) تعلن أن بنغلاديش أغلقت موانئها أمام البواخر الروسية بسبب ممارسة (واشنطن) ضغوطا على (دكا) في هذا الخصوص.
20 فبراير: مصرف (رايف ايزن بنك) النمساوي يتلقى مذكرة أمريكية بشأن تعاملات مصرفية ومالية مع روسيا يرجح أن تشكل انتهاكا للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
22 فبراير: إيطاليا تتعرض لهجمات سيبرانية غير مسبوقة من الخارج تشنها مجموعة قراصنة تستهدف مواقع مؤسسات رسمية وأمنية وشركات خدمية ردا على زيارة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى العاصمة الأوكرانية (كييف).
23 فبراير: الرئيس الأمريكي جو بايدن يرشح رجل الأعمال الأمريكي من أصل هندي أجاي بانغا لرئاسة مجموعة البنك الدولي خلفا لديفيد مالباس الذي أعلن نيته ترك منصبه.
24 فبراير: الولايات المتحدة تتخذ إجراءات جديدة ضد روسيا تضمنت زيادة الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 70 في المئة وعقوبات على قطاعي التعدين والمصارف.
9 مارس: مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون تدعو الدول الأعضاء إلى التوقف عن شراء الغاز الطبيعي الروسي وعدم توقيع أي عقود جديدة بمجرد انتهاء العقود الحالية.
9 مارس: هولندا تفرض المزيد من القيود على تصدير التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الدقيقة.
10 مارس: السلطات الأمريكية تغلق بنك (سيليكون فالي) وتفرض عليه رقابتها إثر عجز المؤسسة المالية التي تتخذ من ولاية (كاليفورنيا) مقرا لها عن تلبية عمليات السحب الهائلة لعملائها ما يعد أكبر إفلاس مصرفي أمريكي منذ الأزمة المالية عام 2008 وثاني أكبر فشل لبنك للتجزئة في الولايات المتحدة.
11 مارس: وكالة التصنيف المالي (فيتش) تخفض التوقعات الخاصة بتصنيفها الائتماني لبلجيكا من "مستقرة" إلى "سلبية" بسبب التكلفة المتزايدة لمعدل الشيخوخة بين السكان ومؤشر الأجور إضافة إلى ارتفاع عجز الميزانية الحكومية.
12 مارس: وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (إف.دي.آي.سي) تعلن اتخاذ "إجراءات حاسمة" لحماية الاقتصاد الأمريكي من خلال تعزيز ثقة الناس في النظام المصرفي الأمريكي وذلك بعد انهيار بنك (سيليكون فالي).
13 مارس: هيئة مراقبة البنوك الألمانية الفيدرالية (بافن) تعلن إغلاق الفرع الألماني للبنك الأمريكي (سيليكون فالي) إثر إعلان إفلاسه مؤكدة استقرار القطاع البنكي الألماني.
13 مارس: وزارة الخزانة البريطانية تعلن أن بنك (إتش.إس.بي.سي) البريطاني اشترى فرع بنك (سيليكون فالي) الأمريكي في المملكة المتحدة بتسهيل من بنك إنجلترا المركزي من أجل حماية الشركات البريطانية لا سيما الخاصة بالقطاع التكنولوجي وذلك بعد إعلان المصرف إفلاسه.
14 مارس: مجموعة متاجر في ألمانيا (جاليريا - كارشتات - كاوفهوف) تعلن اعتزامها إغلاق 52 فرعا من متاجرها المنتشرة في جميع المدن الألمانية مبينة أن الإجراء سيؤدي إلى حرمان أكثر من خمسة آلاف عامل من وظائفهم.
16 مارس: مجموعة من البنوك في الولايات المتحدة تقرر إيداع 30 مليار دولار في بنك (فيرست ريبابليك) في ظل مخاوف من انهيارات جديدة في القطاع البنكي.
17 مارس: مجموعة (إس في بي فاينانشال) المالكة السابقة لمصرف (سيليكون فالي) المتعثر تتقدم بطلب حماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 الذي يسمح للشركات بإعادة تنظيم ديونها.
18 مارس: (نيودلهي) و(دكا) تفتتحان "خط أنابيب الصداقة" لنقل الديزل من الهند إلى بنغلاديش.
19 مارس: مجلس الحكم الفيدرالي السويسري يعلن الموافقة على استحواذ بنك (يو بي إس) السويسري على بنك (كريدي سويس) الذي تعرض لأزمة مالية حادة.
20 مارس: بريطانيا توقع اتفاقا تاريخيا للتجارة الرقمية مع أوكرانيا بهدف دعم اقتصادها الذي يعيش ظروفا صعبة بسبب الحرب إضافة إلى تعزيز التبادلات التجارية وتسهيلها بين البلدين.
21 مارس: صندوق النقد الدولي يعلن توصله إلى اتفاق مع أوكرانيا على مستوى الموظفين يمكنها من الحصول على 6ر15 مليار دولار بموجب (تسهيل الصندوق الممدد).
24 مارس: المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتمدان رسميا اتفاق (إطار وينسور) الذي يسمح لإيرلندا الشمالية بالبقاء في سوق الاتحاد الأوروبي الموحد واتحاده الجمركي مع تخفيض الضوابط المعقدة على السلع الوافدة من بريطانيا بمقتضى صفقة (بريكسيت) الأساسية.
30 مارس: الولايات المتحدة تقدم مساعدة اقتصادية لأوكرانيا تشمل 9ر22 مليار دولار كدعم مباشر للميزانية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو.إس.إيد) وآليه السلام التابعة للبنك الدولي.
30 مارس: الاتحاد الأوروبي يتبنى لائحة تمدد هدف الدول الأعضاء الطوعي خفض الطلب على الغاز بنسبة 15 في المئة مدة عام واحد.
30 مارس: الاتحاد الأوروبي يرفع باكستان من قائمة الدول عالية الخطورة التي تشكل تهديدا على نظامه المالي بسبب غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
30 مارس: الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي تتوصل إلى اتفاق بشأن قانون للطاقة المتجددة يتضمن هدفا ملزما قانونا لزيادة حصة الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى 5ر42 في المئة بحلول عام 2030.
2 أبريل: كازاخستان تقرر تخفيض إنتاجها النفطي بمعدل 87 ألف برميل حتى نهاية عام 2023.
2 أبريل: روسيا تعلن مواصلة خفض إنتاج النفط بمعدل 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2023.
13 أبريل: الولايات المتحدة توقع مع إندونيسيا اتفاقية بنية تحتية ومالية بقيمة 649 مليون دولار.
18 أبريل: البرلمان الأوروبي يقر اتفاقية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة كربون عند حدود التكتل وهي أول ضريبة من نوعها على الواردات غير الصديقة للبيئة وتعرف بآلية ضبط حدود الكربون.
18 أبريل: الهند وروسيا تتفقان على تعزيز جميع إمكانات العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.
20 أبريل: الولايات المتحدة تقدم مليار دولار لصندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة الذي يمول مشاريع الطاقة النظيفة وذلك في إطار خطوات جديدة تتخذها الولايات المتحدة للاستجابة لأزمة المناخ.
20 أبريل: البرلمان الأوروبي يقر تشريعا بشأن قواعد في الاتحاد الأوروبي لتنظيم العملات الرقمية (بتكوين) ورموز النقود الإلكترونية ومنع غسل الأموال.
21 أبريل: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يطلق حملة تحول عمراني في مدينة (إسطنبول) تتكفل الحكومة فيها بنصف تكاليف إعادة بناء المباني القديمة.
24 أبريل: بريطانيا وهولندا تتفقان على إنشاء أكبر خط لإمداد الكهرباء في العالم يعبر حدود البلدين لتعزيز أمن الطاقة في بريطانيا أطلق عليه اسم (ليون لينك).
24 أبريل: الاتحاد الأوروبي والنرويج يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة وتعزيز جهود حماية البيئة والتحول الصناعي.
24 أبريل: تحالف من تسع دول في قمة (بحر الشمال) التي انعقدت بمدينة (أوستند) الساحلية البلجيكية يتعهد بتطوير بحر الشمال ليصبح أكبر محطة للطاقة الخضراء في العالم مع وضع خطط لإنتاج حوالي 120 غيغاوات من الطاقة عبر الرياح البحرية بحلول عام 2030.
1 مايو: مصرف (جي بي مورغان تشيس) يستحوذ على معظم أصول بنك (فيرست ريبابليك) المتعثر وهو ثاني أكبر حدث مماثل بالولايات المتحدة بعد سلسلة من فشل بنوك عدة أبرزها (سيليكون فالي) في سداد أموال المودعين في مارس 2023.
2 مايو: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن عن اكتشاف حقل نفطي بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميا بولاية (شرناق) جنوب شرقي تركيا.
2 مايو: المفوضية الأوروبية تعلن اعتمادها إجراءات وقائية استثنائية ومؤقتة تفرض حظرا جزئيا على عدد محدود من المنتجات الواردة من أوكرانيا.
3 مايو: البنك الدولي يعلن اختيار مرشح الولايات المتحدة رجل الأعمال الأمريكي من أصل هندي أجاي بانغا رئيسا له لمدة خمس سنوات.
9 مايو: البرلمان الأوروبي يمدد تعليق واردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الزراعية الأوكرانية عاما آخر في مسعى لدعم اقتصاد البلد الذي يخوض صراعا داميا ضد روسيا.
10 مايو: النمسا تعلن سلسلة من الإجراءات تهدف إلى كبح جماح التضخم وفي مقدمتها فرض ضرائب أكبر على شركات الطاقة للحد من أرباحها إذا لم تبادر بخفض الأسعار.
10 مايو: المفوضية الأوروبية تطرح أول مناقصة دولية لشراء إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي عبر آلية (التجمع الأوروبي) التي تضم مشتري الغاز الطبيعي وبائعيه بهدف تفادي موجة ارتفاعات الأسعار التي عصفت بأسواق الطاقة عام 2022.
11 مايو: القمة الـ42 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تختتم أعمالها في (كوالالمبور) حيث تعهد قادة الدول الأعضاء بتعزيز مركزية الكتلة الإقليمية وبذل الجهود المشتركة للوصول إلى التكامل الاقتصادي من أجل التعامل بشكل أفضل مع الأزمات والتحديات.
16 مايو: الاتحاد الأوروبي والهند يدشنان منصة للتنسيق بين الجانبين في مواجهة التحديات الرئيسة المشتركة في مجالات التجارة والتكنولوجيا والأمن.
16 مايو: الرئيس الأمريكي جو بايدن يستخدم حق النقض (فيتو) ضد قرار من شأنه أن يوقف إجراء اتخذته وزارة التجارة من شأن التعليق المؤقت لمدة عامين لاستيفاء الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية المستوردة من كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام معتبرا أنه ضد الابتكار الأمريكي.
16 مايو: وكالة الطاقة الدولية تعلن أن صادرات النفط الروسية الخام والمكررة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها بعد التدخل العسكري في أوكرانيا لتصل إلى 3ر8 ملايين برميل في اليوم.
17 مايو: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن تمديد اتفاقية ممر الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود لمدة شهرين.
18 مايو: باكستان وإيران تفتتحان مشروع خط نقل الكهرباء من إيران إلى إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان وسوقا حدودية في نقطة (بيشين - مند) الحدودية بين البلدين.
25 مايو: لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي تصوت على تقديم مساعدات مالية لمقدونيا الشمالية تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو (نحو 107 ملايين دولار).
25 مايو: وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي يقرون تمديد لائحة تعليق جميع الرسوم الجمركية والحصص وتدابير الدفاع التجاري على الصادرات الأوكرانية عاما آخر حتى يونيو 2024.
1 يونيو: الهند والنيبال توقعان في نيودلهي سبع اتفاقيات لتعزيز التعاون بينهما في عدد من المجالات بما فيها الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والتعليم والاتصالات.
1 يونيو: مجلس النواب الأمريكي يصادق بأغلبية كبيرة على مشروع قانون تعليق العمل بسقف الدين العام حتى عام 2025.
2 يونيو: الكونغرس الأمريكي يوافق على مشروع قانون لرفع سقف الدين ليبدد بذلك مخاوف بشأن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها لأول مرة.
8 يونيو: بريطانيا تفرض عقوبات اقتصادية إضافية على بيلاروسيا بسبب دعمها الحرب الروسية في أوكرانيا.
8 يونيو: الولايات المتحدة وبريطانيا تطلقان شراكة ضخمة لتعميق التحالف والأمن الاقتصادي عبر المحيط الأطلسي بين البلدين خلال القرن الـ21.
14 يونيو: بريطانيا تعلن استثمار 54 مليون جنيه إسترليني (8ر68 مليون دولار) في دعم مشاريع وأبحاث تطوير الذكاء الاصطناعي.
16 يونيو: الولايات المتحدة تعلن تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 205 ملايين دولار تشمل تمويل تأمين المأوى والغذاء ومياه الشرب والخدمات الأساسية عبر المنظمات الدولية وغير الحكومية.
19 يونيو: المملكة المتحدة تطلق برنامجا تجاريا جديدا لخفض التعرفة الجمركية على السلع القادمة من 65 دولة نامية ما يوفر على الشركات البريطانية والمستهلكين البريطانيين أكثر من 770 مليون جنيه إسترليني (12ر984 مليون دولار) سنويا.
20 يونيو: النمسا تتصدر دول أوروبا من ناحية معدلات التضخم حيث بلغ 9 في المئة في مايو فيما كانت النسبة في ألمانيا 1ر6 في المئة وفي سويسرا 2ر2 في المئة فقط.
21 يونيو: (وكالة ائتمان قروض التصدير) البريطانية تعلن ضمان قرض بقيمة 3ر26 مليون جنيه إسترليني (4ر33 مليون دولار) لإصلاح جسور في أوكرانيا.
21 يونيو: الولايات المتحدة تقدم مساعدات اقتصادية إضافية لأوكرانيا بقيمة 3ر1 مليار دولار.
21 يونيو: بريطانيا تضمن قروض أوكرانيا عن طريق البنك الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار ستسلم لها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
22 يونيو: مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو.إس. إيد) سامانثا باور تعلن عن تمويل إضافي بقيمة 260 مليون دولار لزيادة الدعم لاستجابة الولايات المتحدة لأزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت منذ بدء الأزمة الروسية - الأوكرانية.
22 يونيو: (مؤتمر تعافي أوكرانيا) يختتم أعماله في بريطانيا بإجماع الدول الغربية لا سيما الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) على مواصلة تقديم الدعم الاقتصادي والعسكري إلى (كييف).
22 يونيو: صندوق النقد الدولي يعلن تحقيق هدف تخصيص 100 مليار دولار من أجل التنمية والتحول المناخي للدول الفقيرة الذي وضع في قمة (كوبنهاغن) عام 2009.
22 يونيو: المفوضية الأوروبية تعلن تخصيص مبلغ 5ر1 مليار يورو (6ر1 مليار دولار) كجزء من برنامج المساعدات المالية لأوكرانيا بقيمة إجمالية تصل إلى 18 مليار يورو (19 مليار دولار).
23 يونيو: مجلس الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة الـ11 من العقوبات الاقتصادية والفردية ضد روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا بهدف تعزيز العقوبات الأوروبية القائمة بالفعل ومواجهة عمليات التحايل عليها.
29 يونيو: صندوق النقد الدولي يوافق على منح أوكرانيا 890 مليون دولار.
7 يوليو: روسيا الاتحادية تعلن تقليص صادراتها النفطية بمقدار نصف مليون برميل أسوة بدول أخرى بهدف ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.
9 يوليو: الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا يوقعان اتفاقية التجارة الحرة لتعزيز التعاون التجاري بين الطرفين.
10 يوليو: الصين والولايات المتحدة تتفقان في بكين على الحفاظ على التبادلات عالية المستوى والاتصالات على جميع المستويات في المجال الاقتصادي.
12 يوليو: صندوق النقد الدولي يوافق على اتفاق استعداد ائتماني مدته تسعة أشهر لباكستان تبلغ قيمته المالية حوالي ثلاثة مليارات دولار موجهة لدعم برنامج الاستقرار الاقتصادي في باكستان.
13 يوليو: الولايات المتحدة تعلن تقديم مبلغ أولي قدره 100 مليون دولار للاستجابة لأزمة الغذاء العالمية مع استمرار المخاوف من تفاقم الوضع بسبب عوامل عدة أبرزها الأزمة الروسية - الأوكرانية وتأثيرات التغير المناخي.
16 يوليو: بريطانيا تعلن توقيعها رسميا على معاهدة انضمامها إلى (اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي).
21 يوليو: الهند وسريلانكا تعتمدان وثيقة رؤية للشراكة الاقتصادية وتقرران إجراء دراسة جدوى لخط أنابيب بترول وإنشاء جسر بري بين البلدين.
26 يوليو: المفوضية الأوروبية توافق على تقديم خمسة مليارات يورو بموجب خطة التعافي التشيكية لدعم كبار منتجي الطاقة في ضوء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
28 يوليو: المفوضية الأوروبية توافق على خطة لدعم إنتاج الهيدروجين المتجدد في هولندا بقيمة 246 مليون يورو (271 مليون دولار).
28 يوليو: شركة (أو إم في) للنفط والغاز النمساوية تعلن عن اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في النمسا منذ 40 عاما.
1 أغسطس: بريطانيا تطلق أول خدمة توصيل الطرود بالبريد عبر المسيرات وستشغل مبدئيا لمدة 3 أشهر.
1 أغسطس: البنك المركزي الروسي يعلن بدء التداول بالروبل الرقمي في محاولة لإيجاد سبل للتصدي للعقوبات الغربية وضمان السيولة في البنوك الروسية.
1 أغسطس: وكالة (فيتش) تخفض التصنيف الائتماني طويل الأجل للولايات المتحدة من (إيه إيه إيه) إلى (إيه إيه +) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
3 أغسطس: روسيا تعلن خفض صادرات النفط بمعدل 300 ألف برميل يوميا وذلك لضمان التوازن في أسواق النفط العالمية.
3 أغسطس: بنك إنجلترا المركزي يرفع معدل الفائدة الى 25ر5 في المئة وذلك في الخطوة الـ14 التي يتخذها منذ ديسمبر 2021 بهدف كبح نسب التضخم المرتفعة التي تبلغ حاليا 9ر7 في المئة.
4 أغسطس: الإنتاج الصناعي في إيطاليا يسجل تراجعا بنسبة 8ر0 في المئة خلال يونيو على أساس سنوي.
8 أغسطس: وكالة (موديز) العالمية تعلن عن خفض التصنيف الائتماني لعشرة بنوك أمريكية صغيرة ومتوسطة الحجم وذلك بعد أيام من تخفيض وكالة (فيتش) التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
4 أغسطس: السلطات التايلاندية تستقبل أكثر من 15 مليون سائح في الأشهر السبعة الأولى في عام 2023 بزيادة 384 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
9 أغسطس: وزارة الخزانة الأمريكية تفرض حظرا على استثمار شركاتها في الذكاء الصناعي بالصين وذلك لأسباب تتعلق "بالأمن القومي".
11 أغسطس: الاقتصاد البريطاني يسجل نموا بنسبة 2ر0 في الربع الثاني من عام 2023.
15 أغسطس: الاقتصاد الياباني يحقق نموا سنويا بنسبة 6 في المئة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2023 بارتفاع للربع الثالث على التوالي مدعوما بقوة الصادرات.
16 أغسطس: بيانات رسمية في بريطانيا تظهر ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 7ر1 في المئة في يونيو 2023 ليرتفع متوسط السعر إلى 5ر367 ألف دولار.
16 أغسطس: بيانات رسمية في بريطانيا تظهر تراجع معدل التضخم بحساب مؤشر أسعار المستهلك خلال يوليو 2023 إلى 8ر6 بالمئة.
17 أغسطس: بيانات أمريكية تظهر ارتفاع معدل الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين وهو ما صحبه انخفاض الطلب على القروض السكنية.
18 أغسطس: تقارير تركية تشير إلى وصول أول سفينة شحن من ميناء (أوديسا) بأوكرانيا إلى مضيق (البوسفور) بعد انتهاء اتفاقية الحبوب.
21 أغسطس: بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يعلن خفض سعر الفائدة الأساسي على القروض في الصين وهو معدل الإقراض القياسي القائم على السوق بنسبة 55ر3 في المئة وذلك للمرة الثانية خلال عام 2023.
24 أغسطس: الصين تعلن عن تعليق استيراد جميع المنتجات البحرية القادمة من اليابان لدرء ما سمته "مخاطر تصريف اليابان للمياه الملوثة نوويا في المحيط".
25 أغسطس: بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي تظهر استقرار اقتصاد ألمانيا الأكبر في أوروبا في الربع الثاني من عام 2023 بعد انكماشه بشكل ضئيل في الربع الأول من العام ذاته.
29 أغسطس: الصين والولايات المتحدة تعلنان إنشاء قنوات اتصال جديدة بين وزارتي التجارة بين البلدين.
29 أغسطس: الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار لدعم متضرري الحرب في السودان.
31 أغسطس: بيانات رسمية في فرنسا تظهر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين المحدد الأساسي للتضخم الفرنسي بنسبة 8ر4 في المئة في أغسطس 2023 على أساس سنوي مقارنة بنحو 3ر4 في يوليو السابق له.
31 أغسطس: بيانات حكومية أمريكية تظهر تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالتقديرات المنشورة سابقا فيما يتعلق بالفترة ذاتها من العام.
1 سبتمبر: بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية تظهر أن سوق العمل بالولايات المتحدة لا يزال قويا على الرغم من تداعيات نهج تشديد السياسة النقدية المتبع للعام الثاني على التوالي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي).
1 سبتمبر: بيانات رسمية في بريطانيا تظهر هبوط أسعار المنازل في أغسطس 2023 على أساس سنوي بنسبة 3ر5 بالمئة وهو أكبر تراجع سنوي تسجله منذ عام 2009.
4 سبتمبر: إعادة العمل باتفاقية (ممر القمح) لتصدير الحبوب الأوكرانية.
4 سبتمبر: مكتب الإحصاءات الألماني يعلن أن الشركات الألمانية صدرت في يوليو الماضي بضائع بقيمة 3ر140 مليار دولار مسجلة تراجعا جديدا بسبب ركود الاقتصاد العالمي.
4 سبتمبر: وزير التجارة التركي يعلن تسجيل بلاده صادرات بقيمة 6ر21 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 6ر1 في المئة في أغسطس 2023.
5 سبتمبر: وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث يعلن تخصيص 125 مليون دولار لتمويل عمليات الإغاثة في 14 دولة في إفريقيا وآسيا والأمريكتين والشرق الأوسط.
5 سبتمبر: روسيا تقرر تمديد العمل بقرار خفض صادرات النفط البالغ 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2023.
5 سبتمبر: المستشار الألماني أولاف شولتس يفتتح المعرض الدولي للسيارات في مدينة (ميونيخ) الجنوبية بمشاركة أكبر شركات السيارات في العالم.
5 سبتمبر: الحكومة اليابانية تقدم وثيقة احتجاج إلى منظمة التجارة العالمية بشأن حظر شامل فرضته الصين على وارداتها البحرية وذلك بعد تسرب المياه المعالجة من محطة (فوكوشيما) للطاقة النووية المعطلة إلى المحيط الهادئ.
6 سبتمبر: الولايات المتحدة تعلن عن تقديم مساعدات إنسانية إضافية للسودان والدول المجاورة لها بقيمة 163 مليون دولار وذلك استجابة للأوضاع الإنسانية الطارئة.
6 سبتمبر: واشنطن تعلن عن استثمارات بيئية لإفريقيا بعشرات الملايين من الدولارات وذلك بناء على التزامات الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا التي عقدت في واشنطن في ديسمبر 2022.
8 سبتمبر: اليابان تخفض نمو اقتصادها بالربع الثاني بسبب تراجع الإنفاق الرأسمالي والاستهلاك الخاص.
9 سبتمبر: بريطانيا توقع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة مع سنغافورة في مجالي الاقتصاد والأمن.
11 سبتمبر: فرنسا تقدم 36ر5 ملايين دولار للمنظمات غير الحكومية لإغاثة متضرري زلزال المغرب.
12 سبتمبر: بيانات رسمية في بريطانيا تظهر نمو الأجور بنسبة 8ر7 بالمئة في الفترة من شهر مايو إلى يوليو 2023 على أساس سنوي ليتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم وذلك لأول مرة منذ عامين.
13 سبتمبر: البيت الأبيض يلوح بإقفال حسابات الأموال الإيرانية المفرج عنها من مصارف كوريا الجنوبية إذا ما "حرف" استخدام تلك الأموال عن مساره الذي تحدده واشنطن ضمن خانة الاحتياجات الإنسانية للشعب الإيراني.
13 سبتمبر: بريطانيا تعلن حزمة مساعدات إغاثية جديدة بقيمة 25ر1 مليون دولار إلى ليبيا لإنقاذ المتضررين بالفيضانات التي خلفت أضرارا مادية وبشرية كبيرة.
13 سبتمبر: بيانات صادرة عن وزارة العمل الامريكية تشير إلى تسارع التضخم بالولايات المتحدة في أغسطس مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود الذي شكل أكثر من نصف الزيادة تليه تكاليف السكن المستمرة بالارتفاع منذ 40 شهرا.
13 سبتمبر: الاقتصاد البريطاني يسجل انكماشا غير متوقع بنسبة 5ر0 بالمئة في يوليو الماضي بسبب إضرابات قطاع الرعاية الصحية والمعلمين وسوء الأحوال الجوية.
13 سبتمبر: مكتب الإحصاءات الألماني يعلن تسجيل ارتفاع جديد بنسبة 8ر13 في المئة في أعداد الشركات المفلسة في المانيا بأغسطس 2023 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022.
14 سبتمبر: البنك المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة إلى 5ر4 في المئة وذلك في عاشر ارتفاع منذ يوليو من عام 2022.
14 سبتمبر: بلجيكا تخصص 07ر1 مليون دولار لتقديم مساعدات إنسانية طارئة لليبيا بعد أن تسببت الفيضانات المدمرة شرقي البلاد في مقتل وتشريد الآلاف.
15 سبتمبر: ارتفاع صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 9ر2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 لتصل إلى 5ر1 تريليون دولار.
15 سبتمبر: الصادرات التركية للسعودية تقفز إلى 6ر1 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس 2023.
19 سبتمبر: بيانات تظهر تراجع التضخم في الاتحاد الأوروبي إلى 9ر5 في أغسطس 2023 على أساس سنوي مقابل 1ر6 بالمئة في يوليو 2023 ومقارنة بـ 1ر10 بالمئة في أغسطس 2022.
15 سبتمبر: الاتحاد الأوروبي يعلن عن رفع الحظر على صادرات أوكرانيا من الحبوب إلى دول مجاورة في الاتحاد الأوروبي هي بلغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.
15 سبتمبر: الانتعاش الاقتصادي بالصين يتسارع خلال أغسطس الماضي بفضل ارتفاع الطلب في السوق تدريجيا.
18 سبتمبر: اتحاد المزارعين في إيطاليا يكشف عن انهيار أسعار القمح المحلي إلى ما دون تكلفة الإنتاج نتيجة تدفق فوائض القمح الأوكراني في الأسواق الأوروبية.
18 سبتمبر: البنك المركزي الألماني يعلن أن تراجع أداء الاستهلاك الداخلي وضعف القطاع الصناعي يكبحان النمو الاقتصادي الألماني الأكبر في أوروبا.
18 سبتمبر: الاتحاد الأوروبي يخصص نحو 5ر5 ملايين دولار مساعدات إنسانية إضافية لليبيا.
18 سبتمبر: الولايات المتحدة تقدم 11 مليون دولار من المساعدات الإضافية استجابة لفيضانات ليبيا.
19 سبتمبر: الدين الفيدرالي الأمريكي يتجاوز 33 تريليون دولار لأول مرة بالتاريخ حسب معطيات نشرها الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية.
19 سبتمبر: قيمة الصادرات الإيطالية تتجاوز 350 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023 بنسبة تفوق أربعة في المئة.
19 سبتمبر: المفوضية الأوروبية توافق على مشروع مشترك بين شركة باوشان الصينية للحديد والصلب المحدودة باو ستيل وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي لتصنيع وتوريد الحديد المختزل المباشر والألواح الفولاذية الثقيلة.
20 سبتمبر: بريطانيا تؤجل حظر بيع سيارات جديدة ذات محركات البنزين والديزل خمسة أعوام إضافية وتحديدا من عام 2030 إلى عام 2035 بهدف منح الشركات مزيدا من الوقت استعدادا للمرحلة المقبلة وتخفيف الضغوط المالية على الأسر البريطانية.
20 سبتمبر: مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يقرر الإبقاء على نطاق سعر الفائدة عند معدل بين 25ر5 و5ر5 في المئة وهو أعلى مستوى له منذ 22 عاما.
20 سبتمبر: الولايات المتحدة تعلن عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة تتجاوز 130 مليون دولار لدعم المتضررين من الأزمة السودانية.
20 سبتمبر: الاتحاد الأوروبي يصرف 149 مليون دولار من المساعدات الأساسية لنساء أفغانستان.
21 سبتمبر: الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص يعلن أن الطلب العالمي على الطاقة في تزايد مستمر في جميع أنحاء العالم فيما يشكل تغير المناخ في الوقت ذاته تحديات هائلة للجميع.
21 سبتمبر: البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس ليصل إلى 30 بالمئة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع في محاولة لكبح جماح التضخم.
21 سبتمبر: بنك إنجلترا المركزي يثبت معدل الفائدة عند 25ر5 في المئة مخالفا بذلك كل التوقعات برفع النسبة بربع نقطة مئوية.
21 سبتمبر: الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 116 مليون دولار للاجئي الروهينغيا والمتضررين من الأزمة في ميانمار في المناطق المجاورة.
22 سبتمبر: الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم مساعدات إنسانية لإقليم (ناغورني كاراباخ) بقيمة 532 ألف دولار.
22 سبتمبر: المفوضية الأوروبية تعلن عن دعم مالي لتونس بقيمة 135 مليون دولار.
22 سبتمبر: الحكومة الألمانية تقدم منحة بقيمة 87ر23 مليون دولار لدعم الطلبة السوريين في الأردن.
22 سبتمبر: إضراب عمال السيارات بالولايات المتحدة يتوسع ليشمل 38 موقعا إضافيا إلى حين تعديل عقود العمال لتشمل تحقيق مطالب عديدة أبرزها زيادات في الرواتب وتعويضات تقاعد مجزية تتناسب مع التضخم الحاد في البلاد.
22 سبتمبر: تركيا تستقبل 7ر36 مليون سائح في 8 أشهر من عام 2023.
22 سبتمبر: البنك المركزي الياباني يبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة.
22 سبتمبر: الولايات المتحدة والصين تطلقان مجموعتي عمل اقتصادية ومالية "توفران قنوات اتصال منظمة" بين البلدين.
22 سبتمبر: الولايات المتحدة تعلن إطلاق مبادرة مشتركة مع كندا والمكسيك لإحباط محاولات الاستغلال الاقتصادي خلال دورة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026.
25 سبتمبر: ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين خلال عام 2022 بنسبة 23 بالمئة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي قدره 907 مليارات دولار.
25 سبتمبر: إحصاءات تظهر انخفاضا في واردات دول الاتحاد الأوروبي من الطاقة خلال الربعين الأول والثاني من عام 2023 بعكس ما كان عليه الحال في عامي 2021 و2022.
25 سبتمبر: وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعلن أن حجم التبادل التجاري مع مصر بلغ ستة مليارات دولار العام الماضي بزيادة قدرها 30 في المئة عن عام 2021.
25 سبتمبر: الاتحاد الأوروبي يقدم أكثر من مليون دولار مساعدات لضحايا الفيضانات في باكستان.
26 سبتمبر: إندونيسيا تطلق أول بورصة لها لتجارة انبعاثات الكربون بهدف إنشاء سوق لتمويل الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتصبح لاعبا رئيسا في تجارة الكربون العالمية.
26 سبتمبر: الاتحاد الأوروبي يعلن عن تقديم 2ر5 ملايين دولار في شكل مساعدات إنسانية إلى المتضررين من الصراع في إقليم (ناغورني كاراباخ).
26 سبتمبر: الرئيس الأمريكي جو بايدن ينضم إلى عمال السيارات الأمريكيين المضربين في (ميشيغان) في خطوة وصفتها وسائل الإعلام الأمريكية "بالتاريخية" حيث أصبح بايدن أول رئيس أمريكي في الحكم ينضم إلى احتجاج ينظمه مضربون.
27 سبتمبر: بريطانيا توافق على تطوير حقل نفطي بحري جديد شمال إسكتلندا بعد أيام من إعلان تراجعها عن بعض القرارات المتعلقة بالطاقة النظيفة.
28 سبتمبر: معاهد (إي دبليو إتش) و(إيفو) و(كيل للاقتصاد الدولي) و(آي دبليو إي) الاقتصادية الألمانية تتوقع انكماش اقتصاد ألمانيا الأكبر في أوروبا في مجمل عام 2023 بنسبة 6ر0 بالمئة مقارنة بعام 2022.
29 سبتمبر: وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية تتعهد بتقديم 86 مليون دولار للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي شهدت دولها بالآونة الأخيرة انقلابات عدة.
29 سبتمبر: الولايات المتحدة تكشف عن برنامجها لتأجير حقوق التنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية للولايات المتحدة للسنوات الخمس المقبلة وحددت فيه 3 عقود إيجار فقط في خليج المكسيك حتى عام 2029.
29 سبتمبر: الصادرات الإيطالية إلى خارج أوروبا تسجل نموا شهريا بأكثر من 7 في المئة بفائض يقارب 4ر3 مليارات دولار مدفوعة بزيادة قوية في صادرات الطاقة.
29 سبتمبر: تراجع معدل التضخم في النمسا إلى 1ر6 في المئة في سبتمبر 2023 بعد أن كان يبلغ أكثر من 11 في المئة بداية العام.
2 أكتوبر: بنك اليابان المركزي يعلن أن مؤشر ثقة الأعمال بين كبرى الشركات المصنعة اليابانية (تانكان) مثل شركات صناعة السيارات والإلكترونيات ارتفع إلى 9 نقاط في سبتمبر 2023 مقارنة ب 5 نقاط في استطلاع يونيو السابق له.
3 أكتوبر: البرلمان الأوروبي يوافق على أداة تجارية جديدة لتمكين الاتحاد الأوروبي من الرد في حال تعرضه أو الدول الأعضاء لابتزاز اقتصادي من دول أجنبية.
3 أكتوبر: اليابان تتعهد باتخاذ "خطوات مناسبة" بعد هبوط الين لأدنى مستوى مقابل دولار خلال عام.
4 أكتوبر: إيران تعلن اكتشاف أربعة حقول جديدة للنفط والغاز في ثلاث محافظات.
4 أكتوبر: رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعلن تراجع حكومته عن تنفيذ مشروع ضخم للقطارات السريعة بين مدينتي (بيرمنغهام) و(مانشستر).
4 أكتوبر: (أوبك +) يقرر الإبقاء على سياسات إنتاج النفط الحالية لدول التحالف من دون تغيير.
4 أكتوبر: وزير التجارة التركي عمر بولات يعلن تسجيل بلاده صادرات بقيمة 670ر22 مليار دولار في سبتمبر 2023.
4 أكتوبر: الاتحاد الأوروبي أنفق 347 مليار دولار على البحث والتطوير خلال عام 2021 بزيادة بلغت 9ر6 بالمئة مقارنة بعام 2022.
5 أكتوبر: الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات إضافية لأرمينيا بقيمة 1ر21 مليون دولار ويؤكد التزام الكتلة التام بدعم المفاوضات بين باكو ويريفان.
5 أكتوبر: بيانات رسمية تظهر أن طاقة مشروعات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة في إيطاليا نمت بنسبة 37 في المئة باستثمارات تجاوزت 45 مليار دولار خلال نصف عام 2023 في تحول كبير لاتجاه الاستثمارات في قطاع الطاقة في الدولة.
6 أكتوبر: نمو الوظائف بالولايات المتحدة في سبتمبر 2023 بمعدل يقارب ضعف التوقعات وهو ما يشير إلى أن سوق العمل لا يز