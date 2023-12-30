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حصاد العالم في 2023.. صراعات مستمرة وجهود متواصلة لحماية البيئة

12/30/2023 4:20:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) (توثيق) الكويت - 30 - 12 (كونا) -- يطوي العالم صفحات عام 2023 على وقع أحداث أمنية وكوارث طبيعية شهدتها دوله على امتداد القارات تاركة وراءها عشرات آلاف الضحايا والمصابين إضافة إلى الدمار الذي شمل مدنا بأكملها بفعل الحروب والزلازل والفيضانات.

وفي موازاة سباق تسلح بصفقات تجاوزت مليارات الدولارات تواصلت الجهود الدولية لحماية البيئة من التغير المناخي والتلوث عبر عقد قمم وتنظيم مؤتمرات إضافة إلى تحقيق إنجازات علمية وإطلاق رحلات جديدة للفضاء.

وفي الجانب الأمني حصدت دول آسيا النصيب الأكبر من الهجمات وأعمال العنف فيما شهدت عواصم ومدن عالمية تظاهرات ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة وحملات تضامن مع الشعب الفلسطيني.

وفيما يلي أبرز المحطات والأحداث التي شهدها العالم في أثناء عام 2023:



العنف حول العالم:




1 يناير: باكستان تعلن مصرع شرطي ومسلح في هجوم استهدف نقطة تابعة للشرطة في ولاية خيبر الحدودية شمالي باكستان.


1 يناير: أفغانستان تعلن سقوط قتلى وجرحى بسبب انفجار استهدف قاعدة جوية في العاصمة (كابول).


2 يناير: روسيا تعلن مقتل 89 عسكريا روسيا في هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على مواقع للقوات الروسية في إقليم (دونيتسك).


2 يناير: الهند تعلن مقتل أربعة مدنيين وإصابة ستة آخرين في هجوم مسلح في محافظة (راجوري) بولاية (جامو وكشمير) شمالي الهند.


5 يناير: أفغانستان تعلن مقتل ثمانية عناصر ينتمون إلى ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) واعتقال سبعة آخرين في عمليات أمنية.


5 يناير: بعثة (كفور) التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحفظ السلام في كوسوفو تعلن أنها أكملت إزالة العديد من المركبات الثقيلة التي كانت تسد الطرق في شمالي كوسوفو.


5 يناير: الولايات المتحدة وتركيا تتخذان إجراءات مشتركة لتعطيل تمويل ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وذلك عبر فرض عقوبات على شبكة تسهيلات مالية رئيسة تابعة لداعش تضم أربعة أفراد وكيانين في تركيا.


5 يناير: كوريا الجنوبية تؤكد أن واحدة من خمس طائرات من دون طيار كورية شمالية انتهكت مجالها الجوي في 26 ديسمبر الماضي ودخلت لفترة وجيزة منطقة حظر طيران محلقة بالقرب من المكتب الرئاسي في (سيؤول).


5 يناير: الولايات المتحدة وألمانيا تعلنان تزويد أوكرانيا بمركبات قتالية مدرعة ودعم دفاعاتها الجوية لمساعدتها في حربها مع روسيا.


6 يناير: النمسا تعلن مقتل عسكري في الجيش النمساوي وإصابة آخر في إطلاق نار إثر أعمال شغب وقعت بثكنة عسكرية جنوب العاصمة (فيينا).


8 يناير: روسيا تعلن أن قواتها قضت على 600 عسكري أوكراني ردا على مقتل عسكريين روس إثر هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على مواقع للقوات الروسية في بلدة (ماكييفكا) الواقعة في إقليم (دونيتسك).


11 يناير: 20 شخصا يلقون حتفهم وإصابة عدد آخر بجروح في تفجير انتحاري أمام مبنى وزارة الخارجية الأفغانية الواقعة داخل المنطقة شديدة التحصين في العاصمة (كابول).


11 يناير: وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يعين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف قائدا لمجموعة القوات المسلحة الروسية الموحدة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.


12 يناير: روسيا تعلن أنها استولت على مدينة (سوليدار) الاستراتيجية الواقعة في مقاطعة (دونيتسك).


13 يناير: روسيا تعلن مصرع 700 عسكري أوكراني خلال العمليات التي خاضتها القوات الروسية للسيطرة على مدينة (سوليدار) في إقليم (دونيتسك).


13 يناير: إسبانيا تعلن وصول 225 جنديا ومدنيا أوكرانيا إلى إسبانيا لتلقي تدريبات عسكرية.


14 يناير: ثلاثة من رجال الشرطة يلقون مصرعهم في هجوم مسلح استهدف مركزا للشرطة في مدينة (بيشاور) بإقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.


14 يناير: تركيا تعلن بدء عملية أمنية جديدة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني بولاية (ديار بكر) جنوب شرقي تركيا.


16 يناير: إيطاليا تعلن أن شرطة (الكارابينيري) العسكرية ألقت القبض على ماتيو ميسينا دينارو آخر كبار زعماء عصابات المافيا الذي ظل هاربا 30 عاما من عدد من الأحكام بالمؤبد.


21 يناير: شرطيان باكستانيان يلقيان مصرعهما وأصيب ثالث بجروح عندما فتح مسلحون نيران أسلحتهم على نقطة تفتيش أمنية بولاية (خيبر بختونخوا) المتاخمة لأفغانستان في هجوم تبنته حركة طالبان باكستان المحظورة.


22 يناير: عشرة أشخاص يلقون مصرعهم في إطلاق نار جماعي في (مونتيري بارك) بمقاطعة (لوس أنجلوس) بولاية (كاليفورنيا).


22 يناير: تركيا تطلق عملية أمنية جديدة ضد تنظيم (حزب العمال الكردستاني) في ولاية (ديار بكر) جنوب شرقي تركيا.


23 يناير: مصرع طالبين نتيجة إطلاق نار وقع في مدرسة بمدينة (دي موين) في ولاية (آيوا) الأمريكية.


24 يناير: تركيا تعلن القضاء على 506 مسلحين خلال عملية (المخلب - القفل) في منطقة (زاب) شمال العراق.


24 يناير: رئيس شركة مدينة (ياكيما) بولاية (واشنطن) الأمريكية مات ميري يعلن مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار وقع في أحد متاجر المدينة.


24 يناير: سبعة أشخاص يلقون مصرعهم من جراء إطلاق نار في موقعين شمالي (كاليفورنيا).


25 يناير: إسبانيا تعلن مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم نفذه رجل يحمل سكينا في محيط كنيسة بمحافظة (قادش) الأندلسية جنوبي إسبانيا.


25 يناير: ألمانيا تعلن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في هجوم بسكين في قطار شمالي ألمانيا.


26 يناير: الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطين بمجموعة (فاغنر) الروسية الأمنية الخاصة وصنفتها منظمة جنائية عابرة للحدود.


26 يناير: وزارة العدل الأمريكية تعلن تفكيك شبكة مختصة في الهجمات السيبرانية بعد عملية لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف.بي.آي) استمرت عاما ونصف العام.


27 يناير: طائرتان مقاتلتان من الصين تدخلان منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لكوريا الجنوبية ما دفع الجيش الكوري إلى وضع طائراته الحربية على أهبة الاستعداد.


27 يناير: سفارة أذربيجان في العاصمة الإيرانية (طهران) تتعرض لهجوم مسلح ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.


28 يناير: ثلاثة أشخاص يلقون مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح في حادث إطلاق نار بمدينة (لوس أنجلوس) بولاية (كاليفورنيا).


30 يناير: باكستان تعلن مقتل 93 شخصا وسقوط 200 جريح في تفجير انتحاري داخل مسجد بمدينة (بيشاور) في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان.


31 يناير: فرنسا تعلن تزويد أوكرانيا بـ12 مدفعا إضافيا من طراز (قيصر).


1 فبراير: الولايات المتحدة تؤكد مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بثلاثة حوادث إطلاق نار نفذها شخص واحد في محطة مترو (بوتوماك أفينيو) في (واشنطن).


1 فبراير: تايوان ترصد 34 مقاتلة صينية وتسع سفن حربية في محيطها.


2 فبراير: الفلبين تعلن منح الولايات المتحدة أربع قواعد عسكرية جديدة يسمح للجيش الأمريكي باستخدامها وسط مخاوف من زيادة التوتر في بحر الصين الجنوبي.


3 فبراير: باكستان تعلن قتل مسلحين في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بإقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان.


7 فبراير: مقاتلون انفصاليون في مقاطعة (بابوا) أقصى شرق إندونيسيا يحتجزون طيارا نيوزيلنديا بعد أن أشعلوا النار في طائرة تجارية صغيرة كان يقودها لدى هبوطها في مطار مدينة (بارو) بمنطقة مرتفعات (ندوغا) بالمقاطعة.


8 فبراير: باكستان تعلن قتل 12 مسلحا في عملية استهدفت مخبأ لعناصر تنتمي إلى حركة (طالبان باكستان) في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان على الحدود مع أفغانستان.


9 فبراير: الخارجية الأمريكية تعلن أن المنطاد الصيني الذي حلق أياما عدة في أجواء الولايات المتحدة قبل إسقاطه كان يعمل بتقنية مراقبة إلكترونية قادرة على مراقبة الاتصالات.


10 فبراير: باكستان تعلن مقتل ضابطين تابعين للجيش الباكستاني إثر انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.


10 فبراير: الولايات المتحدة تعلن إسقاط جسم كان يحلق على علو مرتفع فوق ولاية (ألاسكا).


13 فبراير: روسيا تعلن أن قواتها بسطت سيطرتها على بلدة (كراسنيا غورا) في إقليم (دونيتسك).


13 فبراير: وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تعلن أن الجيش الأمريكي نجح في إسقاط جسم طائر كان يحلق في الأجواء الأمريكية.


13 فبراير: البيت الأبيض يؤكد أن المنطاد الصيني الذي أسقطته واشنطن فوق المياه الإقليمية قبالة ساحل (ساوث كارولاينا) جنوب شرقي الولايات المتحدة قدم معلومات استخباراتية محدودة لبكين.


14 فبراير: باكستان تعلن قتل سبعة مسلحين تابعين لحركة (طالبان) باكستان المحظورة بعد اشتباكات في إقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم للحدود الأفغانية.


14 فبراير: قيادة الدفاع لأمريكا الشمالية (نوراد) تعلن اعتراض أربع طائرات روسية دخلت منطقة المراقبة الجوية في ولاية (ألاسكا) شمالي الولايات المتحدة.


فبراير: باكستان تعلن مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين في تفجير استهدف قطارا في إقليم (البنجاب).


16 فبراير: بلجيكا تعتزم تعيين مفوض وطني لقيادة الحملة التي تشنها على عصابات المخدرات ضمن قرارات جديدة اتخذتها الحكومة للتصدي "لإرهاب المخدرات".


16 فبراير: الشرطة الأمريكية تعلن مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث إطلاق نار وقع بمركز تجاري في مدينة (إل باسو) بولاية (تكساس).


17 فبراير: باكستان تعلن مقتل ستة أشخاص في هجوم مسلح على مقر قائد الشرطة في مدينة (كراتشي).


17 فبراير: بريطانيا تقضي بسجن حارس سابق في السفارة البريطانية في العاصمة الألمانية برلين 13 عاما إثر إدانته بتهمة التجسس لمصلحة روسيا.


17 فبراير: ستة أشخاص يلقون مصرعهم في مقاطعة (تيت) بولاية (ميسيسيبي) الأمريكية بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار.


19 فبراير: الشرطة الأمريكية تعلن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في حادثي إطلاق نار يشتبه بوجود ارتباط بينهما بمدينة (ممفيس) بولاية (تينيسي).


20 فبراير: الاتحاد الأوروبي يعلن إنشاء بعثة عسكرية جديدة في النيجر من أجل تقديم الدعم للدولة في "مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية".


20 فبراير: روسيا تعلن السيطرة الكاملة لقواتها على بلدة (باراسكوفيفكا) الواقعة في إقليم (دونيتسك).


20 فبراير: الهند تعلن مقتل شرطيين بنيران متمردين ماويين في محافظة (راجناندجاون) بولاية (تشهاتيسجاره) وسط الهند.


20 فبراير: روسيا تعلن تدمير أغلبية المعدات والذخائر والمنظومات الصاروخية والدبابات التي قدمتها الدول الغربية إلى أوكرانيا.


21 فبراير: سنغافورة تعلن اعتقال فتيين سنغافوريين اثنين أحدهما يبلغ من العمر 15 عاما والآخر 16 عاما بموجب قانون الأمن الداخلي لتورطهما في أنشطة متعلقة بالإرهاب.


21 فبراير: باكستان تعلن مقتل فردين من الأمن الباكستاني إثر تعرض نقطة تفتيش لهجوم مسلح في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.


23 فبراير: باكستان تعلن مقتل ستة مسلحين في عملية أمنية مشتركة بين إدارة مكافحة الإرهاب والشرطة في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.


23 فبراير: روسيا تعلن مصرع قائد الطائرة الحربية من طراز (سوخوي - 24) بعد سقوطها في بلدة (فالويسكي) بضواحي مدينة (بيلغورد) الحدودية مع أوكرانيا.


23 فبراير: ماليزيا تعلن باعتبارها الجهة المنسقة لمحادثات السلام الجارية في كوالالمبور بين حكومة تايلاند و(جبهة الثورة الوطنية الانفصالية) توصل الطرفين إلى اتفاق يقضي بوضع خطة سلام شاملة مشتركة في جنوب تايلاند المضطرب.


23 فبراير: الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا كررت فيه مطالبتها روسيا بسحب جميع قواتها فورا وبشكل كامل ومن دون أي شروط من أوكرانيا وأعادت تأكيد التزامها بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا.


26 فبراير: باكستان تعلن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 14 آخرين في انفجار في سوق بإقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.


27 فبراير: روسيا تعلن أن قواتها دمرت مركز التنصت الإلكتروني التابع للقوات الأوكرانية في ضواحي (كييف).


28 فبراير: إقليم موسكو يعلن أن طائرة مسيرة كانت تهدف إلى مهاجمة منشأة مدنية سقطت في ضواحي العاصمة الروسية (موسكو).


28 فبراير: أفغانستان تعلن قتل ثلاثة مسلحين ينتمون إلى ما يسمى (تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان) التابع لتنظيم (داعش) في العاصمة (كابول).


5 مارس: روسيا تعلن أن قواتها قضت على 540 عسكريا أوكرانيا منهم 210 عسكريين أوكرانيين في جنوب إقليم (دونيتسك) و30 آخرون في محور إقليم (خيرسون) و40 في جبهة القتال في مدينة (كوبيانسك) و180 في جبهة كراسني ليمان و80 في إقليم (زاباروجيا).


6 مارس: باكستان تعلن مقتل تسعة أفراد من قوات الشرطة وإصابة 13 آخرين في انفجار قنبلة بإقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.


7 مارس: الولايات المتحدة تعلن مقتل أمريكيين والعثور على اثنين على قيد الحياة بعدما كان الأربعة مختطفين من قبل عصابة في المكسيك.


7 مارس: روسيا تعلن بسط قواتها سيطرتها على بلدات عدة في إقليم (دونيتسك).


9 مارس: أفغانستان تعلن مقتل حاكم ولاية (بلخ) محمد داود مزمل برفقة مدنيين آخرين في تفجير انتحاري وقع في مكتبه شمالي أفغانستان.


9 مارس: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد انقطاع إمدادات الطاقة عن محطة (زاباروجيا) النووية في أوكرانيا بسبب ضربات صاروخية.


10 مارس: ألمانيا تعلن مقتل ثمانية أشخاص في عملية إطلاق نار بمقر لمنظمة (شهود يهوه) في مدينة (هامبورغ) شمالي ألمانيا.


11 مارس: أفغانستان تعلن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين في تفجير بولاية (بلخ) شمالي أفغانستان.


14 مارس: روسيا تعلن أن طائرة مسيرة أمريكية انتهكت حدود منطقة العمليات العسكرية الروسية فوق شبه جزيرة القرم وهوت في البحر الأسود.


18 مارس: باكستان تعلن مقتل ثلاثة إرهابيين خلال عملية نفذتها قوات الأمن في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.


20 مارس: الهند تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية لديها لإبلاغه احتجاجها إثر تخريب ممتلكات إحدى قنصلياتها في الولايات المتحدة.


20 مارس: بريطانيا تعلن تقديم مساعدات إضافية للمحكمة الجنائية الدولية بهدف تعزيز دورها في التحقيق بجرائم الحرب الروسية المزعومة في أوكرانيا.


24 مارس: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يجريان أول تدريبات بحرية مشتركة على الإطلاق بينهما في المحيطين الهندي والهادئ في إطار الدوريات التي يسيرها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لضمان حرية الملاحة في أعالي البحار.


24 مارس: الولايات المتحدة تفرض عقوبات شملت شخصين وستة كيانات تهدف من خلالها إلى "مواجهة الفظائع التي يرتكبها النظام العسكري" في ميانمار.


24 مارس: مجموعة متطرفة في الدنمارك تحرق العلم التركي ونسخة من القرآن الكريم أمام سفارة أنقرة في (كوبنهاغن).


26 مارس: روسيا تعلن أن قواتها أسقطت 404 طائرات حربية و225 مروحية أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.


27 مارس: ستة أشخاص يلقون مصرعهم من جراء تفجير انتحاري بالقرب من مقر وزارة الخارجية الأفغانية وسط العاصمة (كابول).


30 مارس: باكستان تعلن مقتل أربعة أفراد من قوات الشرطة وإصابة ستة آخرين في حادثين مختلفين.


1 أبريل: باكستان تعلن مقتل أربعة جنود من جراء هجوم إرهابي في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان على طول الحدود الباكستانية - الإيرانية.


2 أبريل: شخص واحد يلقى مصرعه وإصابة 15 آخرين بجروح إثر انفجار وقع في أحد مقاهي مدينة (سانت بطرسبورغ) شمالي روسيا.


3 أبريل: الهند تعلن مقتل خمسة متمردين ماويين على الأقل في مواجهة مع قوات الأمن في منطقة (شاترا) بولاية (جارخاند) شمالي الهند.


5 أبريل: وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) تعلن إغلاق موقع (جينيسيس) الإلكتروني في عملية أمنية عالمية استهدفت عمليات بيع حسابات مسروقة من مرتادي مواقع الإنترنت حول العالم.


5 أبريل: حكومات ولايات ألمانية عدة تعلن تعرض مرافق عامة فيها لهجمات سيبرانية أدت إلى تعطل مواقع هذه المرافق.


6 أبريل: ثلاثة من رجال الأمن الروس يلقون مصرعهم في اشتباكات مع مسلحين في جمهورية الانغوش الواقعة في شمال القوقاز الروسي.


9 أبريل: باكستان تعلن مصرع جندي ومسلحين اثنين في عمليات أمنية بمنطقة قبلية في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان والمتاخم لأفغانستان.


9 أبريل: روسيا تعلن أن قواتها أسقطت 406 مقاتلات حربية و228 مروحية أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


10 أبريل: الجيش الصيني يعلن اختتام مناوراته العسكرية البحرية والجوية بالقرب من تايوان.


10 أبريل: أربعة أشخاص يلقون مصرعهم وإصابة 15 آخرين في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور سيارة شرطة بإقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.


11 أبريل: أرمينيا تعلن مصرع 4 عسكريين وإصابة 6 آخرين في اشتباكات مع قوات أذربيجان.


11 أبريل: أربعة من رجال الشرطة ومسلح يلقون مصرعهم خلال عملية أمنية في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.


11 أبريل: مئة شخص يلقون مصرعهم في غارة شنها المجلس العسكري في ميانمار.


12 أبريل: النمسا تعتمد استراتيجية أمنية جديدة في البلاد بما يتماشى مع التطورات على الساحتين الأوروبية والدولية.


12 أبريل: بريطانيا تفرض عقوبات على أشخاص مقربين من أثرياء روس ووسيطين ماليين من قبرص تتهمهما بمساعدة وكلائهما في الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.


13 أبريل: الولايات المتحدة تعلن توقيف شاب (21 عاما) يشتبه في أنه المسؤول عن عملية تسريب لعدد من الوثائق السرية من وزارة الدفاع الأمريكية تتضمن معلومات استخباراتية حول مجموعة من حلفاء الولايات المتحدة بينهم أوكرانيا.


13 أبريل: باكستان تعلن مقتل ثلاثة مسلحين في عملية أمنية بإقليم (بلوشستان) جنوب غربي البلاد.

14 أبريل: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانين في الصين وخمسة أفراد يقيمون في الصين وغواتيمالا لتزويدهم عصابات للمخدرات في المكسيك بمواد كيمياوية لإنتاج مخدر (فنتانيل) المحظور الموجه للأسواق الأمريكية.


16 أبريل: ولاية (ألاباما) الأمريكية تعلن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح في حادث إطلاق نار وقع في مدينة (ديدفيل).


16 أبريل: القضاء الإيراني يصدر حكما بالسجن لمدة 13 عاما بحق المتهم الرئيس في إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا في يناير 2020.


19 أبريل: البرلمان الأوروبي يوافق على إنشاء قوة الاتحاد الأوروبي للانتشار السريع خارج الاتحاد الأوروبي.


19 أبريل: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مواطن إيراني وستة كيانات في إيران والصين وهونغ كونغ وماليزيا بسبب "دعم البرامج العسكرية والطائرات بدون طيار الإيرانية".


24 أبريل: باكستان تعلن مقتل 12 من رجال الشرطة وإصابة 55 شخصا في هجوم انتحاري استهدف مركزا للشرطة في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان.


24 أبريل: الهند والصين تتفقان على الحفاظ على أمن المناطق الحدودية المشتركة واستقرارها.


24 أبريل: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثلاثة أشخاص مقراتهم في الصين وهونغ كونغ قالت إنهم قدموا "الدعم السيبراني والمالي" لكوريا الشمالية.


24 أبريل: مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران والتورط في الاتجار بالمخدرات في سوريا والإرهاب في موزمبيق.


24 أبريل: روسيا تعلن عن تعرض ميناء (سيفاستوبل) الواقع في شبه جزيرة القرم على البحر الأسود لهجوم بقوارب أوكرانية مسيرة.


25 أبريل: المفوضية الأوروبية تعلن عزم الاتحاد الأوروبي تقديم دفعة ثالثة من حزمة مساعداتها المالية التي تقدمها لأوكرانيا بقيمة 5ر1 مليار يورو (65ر1 مليار دولار).


26 أبريل: باكستان تعلن مقتل جنديين من جيشها في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان على الحدود مع أفغانستان.


26 أبريل: الهند تعلن مقتل عشرة من أفراد الشرطة وسائق في انفجار نفذه متمردون ماويون في محافظة (دانتيوادا) في ولاية (تشهاتيسجاره) وسط الهند.


28 أبريل: باكستان تعلن مقتل ثلاثة جنود وسبعة مسلحين في هجوم انتحاري وحوادث عنف أخرى في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان.


29 أبريل: روسيا تعلن أن هجوما باستخدام طائرات مسيرة (بدون طيار) استهدف محطة للوقود في ميناء (سيفاستوبل) بشبه جزيرة القرم ما أدى إلى اشتعال النيران في أربع حاويات للوقود على مساحة ألفي متر مربع.


3 مايو: ألمانيا تقرر سحب القوات الألمانية العاملة في جمهورية مالي بحلول عام 2024.


3 مايو: روسيا تسقط طائرتين من دون طيار استهدفتا الكرملين في (موسكو) واتهمت أوكرانيا بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


3 مايو: الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز ناقلة نفط أجنبية ترفع علم بنما في مياه مضيق (هرمز) بسبب وجود شكوى قضائية ضدها.


3 مايو: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن البدء بإعادة نصب كاميرات المراقبة في المواقع النووية الإيرانية.


4 مايو: باكستان تعلن مقتل سبعة معلمين في حادث إطلاق نار داخل مدرسة بإقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان.


4 مايو: ستة جنود باكستانيين وثلاثة مسلحين يلقون مصرعهم في تبادل لإطلاق النار في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان.


5 مايو: شركة ميناء (أنتويرب) البلجيكي تعلن إطلاق شبكة أمنية جديدة تتضمن طائرات مسيرة مهمتها القيام بأعمال المراقبة.


5 مايو: الهند تعلن مقتل خمسة من أفراد الجيش الهندي في هجوم بمحافظة (راجوري) في ولاية (جامو وكشمير) شمالي الهند.


6 مايو: 54 شخصا قتلوا وأصيب مئات آخرون في أعمال عنف عرقية اندلعت في ولاية (مانيبور) شمال شرقي الهند.


7 مايو: سبعة أشخاص يلقون مصرعهم بعد أن اصطدمت سيارة بمجموعة من الأشخاص خارج مأوى لمشردين في منطقة (براونزفيل) بولاية (تكساس) الأمريكية.


7 مايو: ثمانية أشخاص يلقون مصرعهم وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطرة من جراء إطلاق نار في مركز تجاري بولاية (تكساس) الأمريكية.


8 مايو: الهند تعلن مقتل مدنيين إثر تحطم طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الهندية فوق منزل في محافظة (هانومانجاره) بولاية (راجستان).


9 مايو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على خواكين غوزمان لوبيز وهو أحد أبناء إمبراطور المخدرات المكسيكي المسجون في الولايات المتحدة إل تشابو.


9 مايو: وزارة العدل الأمريكية تعلن إتمام تعطيل شبكة عالمية من أجهزة كمبيوتر تم اختراقها بواسطة برامج ضارة معقدة تسمى (الأفعى) تنسبها حكومة الولايات المتحدة إلى وحدة تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي في روسيا.


11 مايو: ألمانيا تعلن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح بالغة من جراء عملية إطلاق نار وقعت في مصنع (زينغلفنغن) لصناعة سيارات (مرسيدس) بولاية (بادن فورتمبيرغ) جنوبي ألمانيا.


12 مايو: باكستان تعلن مقتل جنديين ومسلحين اثنين في هجوم استهدف معسكرا لقوات الأمن في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.


12 مايو: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن إطلاق سراح فرنسيين كانا معتقلين في إيران.


13 مايو: باكستان تعلن مقتل 6 من أفراد الأمن ومدني و6 مسلحين على الأقل في عملية تطهير بؤر مسلحين انطلقت عقب هجوم شنه مسلحون على معسكر لشرطة الحدود بإقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.


15 مايو: السلطات الأمنية الأمريكية تعلن مقتل أربعة أشخاص بينهم مشتبه فيه وإصابة فردين من ضباط الشرطة خلال إطلاق نار في ولاية (نيو مكسيكو) الواقعة جنوب غربي الولايات المتحدة.


19 مايو: حزب (الجماعة الإسلامية) المعارض في باكستان يعلن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين في تفجير انتحاري استهدف سيارة رئيس الحزب سراج الحق في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.


20 مايو: باكستان تعلن مقتل ثلاثة من جنود الجيش الباكستاني ومسلح واحد في هجوم شنه مسلحون استهدف نقطة تفتيش في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.


23 مايو: برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة يوقف مساعداته لإقليم (تيغراي) في إثيوبيا إلى حين اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لعمليات التلاعب الواسعة بالمواد الغذائية وسرقتها.


23 مايو: باكستان تعلن مصرع ستة أشخاص بينهم أربعة من أفراد شرطة في هجوم استهدف منشأة نفطية في إقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم للحدود مع أفغانستان شمالي باكستان.


23 مايو: الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم 10 مليارات يورو (7ر10 مليارات دولار) حتى الآن كمساعدات عسكرية لأوكرانيا لدعمها في حربها لمواجهة روسيا.


24 مايو: باكستان تعلن أن الجيش الباكستاني قتل ستة مسلحين على الأقل في عملية نفذها بمنطقة جنوب وزيرستان الجبلية الوعرة المحاذية للحدود مع أفغانستان.


25 مايو: وزارة الدفاع الماليزية توقع صفقات دفاعية بقيمة 1ر10 مليارات رينجت ماليزي (3ر2 مليار دولار) في معرض لانكاوي للدفاع الجوي والبحري (ليما) الذي تستضيفه ماليزيا كل عامين.


27 مايو: إيران تعلن مقتل جنديين إيرانيين وإصابة اثنين آخرين خلال اشتباكات مسلحة وقعت مع أفراد من حركة (طالبان) في مخفر (ساسولي) الحدودي مع أفغانستان.


28 مايو: النمسا تعلن تخصيص مليوني يورو (1ر2 مليون دولار) لمساعدة أوكرانيا في عملية إزالة الألغام.


29 مايو: ماليزيا تعلن احتجازها سفينة صينية بسبب رسوها في مياهها من دون إذن ارتبطت بعمليات إنقاذ غير مشروعة في ولاية (جوهور) جنوبي ماليزيا.


30 مايو: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يفرض عقوبات على 17 فردا وكيانا في كل من المكسيك والصين على خلفية تورطهم في الانتشار الدولي للمعدات المستخدمة في إنتاج المخدرات غير المشروعة.


31 مايو: باكستان تعلن أن مسلحين قتلا خلال عملية عسكرية نفذها الجيش الباكستاني بمنطقة شمال وزيرستان الجبلية الوعرة الواقعة في إقليم (خيبر بختونخوا) المحاذي للحدود مع أفغانستان.


31 مايو: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكشف عن أن إيران تجاوزت السقف المسموح لها بتخزين اليورانيوم المخصب بأكثر من 23 مرة مخالفة أحكام الاتفاق النووي الموقع بينها وبين الدول الست الكبرى عام 2015 في فيينا.


1 يونيو: باكستان تعلن مقتل جنديين من الجيش الباكستاني في هجوم لمسلحين على نقطة تفتيش في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان المحاذي للحدود مع إيران.


2 يونيو: النمسا تعلن إطلاق سراح اثنين من مواطنيها المحتجزين في أحد سجون (طهران).


5 يونيو: روسيا تعلن أن القوات الأوكرانية شنت هجوما واسع النطاق على جبهات القتال في جنوب إقليم (دونيتسك).


6 يونيو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثلاثة أفراد وعصابة من المكسيك تتهمهم جميعا بالضلوع في تجارة المخدرات والسلاح وسرقة الوقود وغسل الأموال.

6 يونيو: روسيا تعلن مصرع 71 عسكريا روسيا و3715 عسكريا أوكرانيا خلال معارك للتصدي لهجوم شنته القوات الأوكرانية في خمسة اتجاهات في جبهات القتال.


6 يونيو: الأمم المتحدة تفتتح مكتبا جديدا لمكافحة الإرهاب في العاصمة الإسبانية مدريد في مسعى لدعم جهود منع التطرف ودعم الضحايا.


6 يونيو: أفغانستان تعلن اغتيال نائب حاكم ولاية (بدخشان) شمالي أفغانستان مولوي احمدي في هجوم بسيارة مفخخة.


6 يونيو: روسيا تتهم أوكرانيا بالوقوف وراء تدمير سد (كاخوفكا) الكهرومائية.


7 يونيو: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن إرسال مساعدات عاجلة إلى أوكرانيا بعد التدمير الجزئي لسد (نوفا كاخوفكا).


7 يونيو: الولايات المتحدة تعلن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في حادث إطلاق نار وقع عقب حفل لتوزيع شهادات طلاب في ولاية (فرجينيا) شرقي الولايات المتحدة.


7 يونيو: الولايات المتحدة تعرب عن ارتياحها إزاء تمكن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من التوصل إلى اتفاق لزيادة وتيرة عمليات التفتيش في ظل اتهامات من الوكالة إلى (طهران) بمواصلة انتهاك قيود الاتفاق النووي لعام 2015.


8 يونيو: أفغانستان تعلن مقتل 11 شخصا وإصابة العشرات في انفجار استهدف مسجدا خلال تشييع جنازة نائب حاكم ولاية (بدخشان) شمالي أفغانستان.


9 يونيو: وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحظر الاستيراد من شركتين مقراهما في الصين بالإضافة إلى ثماني شركات تابعة لهما تتهمها بفرض العمل القسري على أقلية (الأويغور) المسلمة التي تقطن في إقليم (شينجيانغ) الذي يتمتع بالحكم الذاتي شمال غربي الصين.


10 يونيو: بريطانيا تعلن صرف مساعدات عاجلة بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار) لدعم السلطات الأوكرانية في التعامل مع تبعات تفجير سد (نوفا كاخوفكا).


11 يونيو: روسيا تعلن أن قواتها صدت ثلاث هجمات للجيش الأوكراني في إقليم (زباروجيا) الواقع شرق أوكرانيا.


11 يونيو: باكستان تعلن مصرع ما لا يقل عن ثلاثة جنود وثلاثة مسلحين خلال اشتباكات عنيفة بإقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان على الحدود مع أفغانستان.


12 يونيو: روسيا تعلن أن قواتها أسقطت 442 طائرة حربية ودمرت 9915 دبابة منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


12 يونيو: أطراف الائتلاف الحكومي الألماني تتفق على الاستراتيجية الأمنية الجديدة المعنية بتنسيق جميع قرارات الحكومة المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية لألمانيا.


12 يونيو: القضاء الأمريكي يصدر حكما بسجن مواطن روماني ثلاثة أعوام إثر إدانته بتهمة التآمر لارتكاب عمليات قرصنة سيبرانية لتسهيل توزيع برامج إلكترونية ضارة مدمرة (فيروسات).


13 يونيو: الهند تعلن مقتل مسلحين اثنين بنيران قوات الأمن قرب (خط السيطرة) في ولاية (جامو وكشمير) شمالي الهند.


13 يونيو: المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي يتفقان على توفير ضمان من الاتحاد الأوروبي يمكن البنك من تقديم قروض جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 100 مليون يورو (108 ملايين دولار) من أجل التعافي السريع وتمويل إصلاحات البنية التحتية للبلديات أو الطاقة.


13 يونيو: اليابان تضع المجموعة الأولى من المبادئ التوجيهية للمبادرة الخاصة بأمن الفضاء في الوقت الذي تقوم الصين وروسيا بتوسيع برامجهما الفضائية.


14 يونيو: الحكومة الألمانية تكشف عن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن القومي بعد مفاوضات شاقة أجراها أطراف الائتلاف الحكومي الثلاثي.


14 يونيو: الفلبين تعلن مقتل قيادي بارز تابع لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يدعى فهار الدين بومبوايا بانجاليان وذلك خلال اشتباك مسلح مع فريق من الجيش والشرطة في مدينة (مروي) جنوبي الفلبين.


15 يونيو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شخصين من كوريا الشمالية قالت إنهما متورطان في شراء مكونات تستخدمها بيونغ يانغ في صناعة الصواريخ الباليستية.


16 يونيو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على منظمة مكسيكية ناشطة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية وصفتها بأنها "منظمة إجرامية عابرة للحدود".


16 يونيو: الهند تعلن مقتل خمسة مسلحين أجانب خلال مواجهة مع قوات الأمن قرب (خط السيطرة) في إقليم (كشمير) المتنازع عليه مع باكستان.


17 يونيو: 40 شخصا يلقون مصرعهم في هجوم استهدف مدرسة غربي أوغندا شنه متمردون مرتبطون بما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).


18 يونيو: روسيا تعلن أن القوات الأوكرانية تشن هجمات على القوات الروسية في مناطق عدة بينها (زباروجيا) و(دونيتسك) و(جنوب دونيتسك).


20 يونيو: باكستان تعلن مقتل جنديين من الجيش الباكستاني بانفجار في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.


20 يونيو: اليابان تقدم 5 ملايين دولار مساعدات طارئة استجابة لكارثة الفيضانات الناجمة عن انهيار سد (نوفا كاخوفكا) جنوبي أوكرانيا.


21 يونيو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزارة الدفاع في ميانمار ومؤسستين ماليتين يسيطر عليهما النظام العسكري في الدولة التي يحكمها الجيش منذ الإطاحة بالحكومة المدنية في مطلع فبراير من عام 2021.


21 يونيو: فرنسا تعلن تقديم تبرعات إضافية لصالح أوكرانيا تصل قيمتها إلى 40 مليون يورو (43 مليون دولار) في عام 2023.


23 يونيو: الهند تعلن مقتل أربعة مسلحين خلال إحباط محاولة تسلل إلى الأراضي الهندية في إقليم (كشمير) المتنازع عليه مع باكستان.


24 يونيو: رئيس جماعة (فاغنر) العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين يعلن أن رجاله عبروا الحدود من أوكرانيا إلى روسيا وأنهم على استعداد للمواصلة حتى النهاية في مواجهة الجيش الروسي وأنهم "سيدمرون كل من يعترض طريقهم" وذلك في انتفاضة من المجموعة على قيادة الجيش الروسي.


24 يونيو: بريطانيا تدعو رعاياها إلى مغادرة روسيا على الفور بسبب تطورات الأوضاع الأمنية المرتبطة بالتمرد العسكري الذي أعلنته مجموعة (فاغنر).


24 يونيو: باكستان تعلن مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بجروح إثر إطلاق الجيش الهندي النار عبر (خط السيطرة) في إقليم (كشمير) المتنازع عليه بين الجانبين.


24 يونيو: لجنة مكافحة الإرهاب الروسية تفرض حالة "مكافحة الإرهاب" في مدينتي (موسكو) و(فورونيج) وضواحيهما على خلفية حدوث تمرد عسكري تقوده مجموعة (فاغنر).


24 يونيو: الرئاسة الروسية تعلن أن قائد قوات (فاغنر) يفغيني بريغوجين سيتوجه إلى بيلاروسيا وأن الملاحقة القضائية بحقه سوف تتوقف كما أن السلطات الروسية لن تقوم بملاحقة عناصر مجموعة (فاغنر) الذين شاركوا في التمرد المسلح "تقديرا لخدماتهم في جبهات القتال" وأن وزارة الدفاع الروسية ستوقع "عقود خدمة" مع عناصر المجموعة الذين لم يشاركوا في التمرد.


25 يونيو: بريطانيا تعلن أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني اعترضت 21 طائرة عسكرية روسية بالقرب من حدود حلف شمال الأطلسي (ناتو) بمنطقة البلطيق على أمد ثلاثة أسابيع.


28 يونيو: باكستان تعلن مصرع ثلاثة مسلحين في عملية أمنية نفذتها القوات الأمنية في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان.


29 يونيو: أعمال عنف تندلع في فرنسا إثر حادثة قتل شرطي سائقا قاصرا حاول تجاوز نقطة تفتيش مرورية.


2 يوليو: باكستان تعلن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وأحد رجال قوات حرس الحدود إثر شن مسلحين اعتداء على نقطة تفتيش أمنية في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.


8 يوليو: روسيا تعلن أن قواتها أسقطت 453 طائرة حربية ودمرت 10582 دبابة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022.


11 يوليو: بريطانيا تقر قانونا جديدا للأمن القومي ترمي من خلاله إلى توفير حماية أكبر من الأنشطة الخارجية المعادية كالتجسس والتدخل في الانتخابات والمحاولات التخريبية كالاغتيالات.


12 يوليو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 10 أفراد مكسيكيين من شبكة لتجارة المخدرات (كارتل) وكيان واحد في المكسيك بسبب دورهم في الصناعة غير المشروعة لمادة الفنتانيل المخدرة.


12 يوليو: باكستان تعلن مقتل أربعة جنود على الأقل بالإضافة إلى ثلاثة مسلحين وإصابة خمسة آخرين بإصابات بالغة من جراء هجوم مسلح على قاعدة عسكرية في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.


12 يوليو: البرلمان الأوروبي يوافق على اتفاقية تضم مجموعة من القوانين من شأنها تعزيز مكافحة الإرهاب من خلال تفعيل عملية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

17 يوليو: روسيا تعلن مصرع شخصين وإصابة طفل بجروح نتيجة تعرض جسر القرم إلى هجوم بقوارب مسيرة.


18 يوليو: الهند تعلن مقتل أربعة مسلحين في مواجهة مع قوات الأمن في محافظة (بونش) في ولاية (جامو وكشمير) شمالي البلاد.


19 يوليو: روسيا تعلن أن قواتها سيطرت على محطة قطارات في ضواحي (خاركوف) وأنها وجهت ضربة إلى منشآت صناعية حربية أوكرانية بأسلحة جوية وبحرية دقيقة.

19 يوليو: الهند تعلن مقتل مسلحين اثنين بنيران قوات الأمن خلال إحباط محاولة تسلل على طول (خط السيطرة) في محافظة (كوبوارا) بولاية (جامو وكشمير) شمالي البلاد.


20 يوليو: باكستان تعلن مصرع أربعة من رجال الشرطة فيما أصيب سبعة آخرون في هجوم انتحاري وقع بإقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم لأفغانستان شمالي البلاد.


20 يوليو: شخصان ومهاجم مسلح يلقون مصرعهم فيما أصيب خمسة آخرون في حادث إطلاق نار بمدينة (أوكلاند) النيوزيلندية.


28 يوليو: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على سبعة أفراد وخمسة كيانات روسية على خلفية اتهامات بنشر دعاية لدعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا.


28 يوليو: روسيا تعلن إصابة 14 شخصا من جراء شظايا صاروخ أوكراني جرى اعتراضه في مدينة (تاغانروغ) جنوبي روسيا.


30 يوليو: باكستان تعلن مقتل 35 شخصا وإصابة 200 آخرين في انفجار استهدف مؤتمرا لحزب (جمعية علماء الإسلام) المحافظ في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي البلاد.


31 يوليو: باكستان تعلن مقتل 46 شخصا وإصابة 150 في هجوم انتحاري استهدف تجمعا حزبيا بمنطقة (باغور) القبلية المتاخمة لأفغانستان.


1 أغسطس: تركيا تطلق تحقيقا بشأن هجوم مسلح على القنصلية السويدية في (إزمير) غربي تركيا أسفر عن إصابة امرأة.


1 أغسطس: وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني بقوارب مسيرة استهدف بواخر روسية حربية في البحر الأسود.


2 أغسطس: الشرطة الأمريكية تعلن تلقي "بلاغ كاذب" بوجود مسلح داخل مبنى الكونغرس.


3 أغسطس: تركيا تعلن مقتل 172 مسلحا في عمليات أمنية خلال شهري يونيو ويوليو 2023 أغلبهم من تنظيم (حزب العمال الكردستاني).


3 أغسطس: روسيا تعلن إحباط هجوم بطائرات مسيرة استهدف إقليم (كالوغا) الذي يبعد نحو 160 كيلو مترا عن العاصمة موسكو.


4 أغسطس: القوات الروسية تعلن تصديها لهجوم أوكراني بقوارب مسيرة استهدف قاعدة (نوفوروسيسك) الحربية البحرية جنوبي روسيا.


4 أغسطس: السلطات الأمريكية تعلن اعتقال عنصرين من قوات البحرية الأمريكية بتهم تتعلق بالأمن القومي والتجسس لمصلحة الصين.


5 أغسطس: وكالة (تاس) الروسية للأنباء تقول إن ناقلة نفط روسية تضررت من جراء هجوم شنته القوات الأوكرانية في مضيق (كيرتش) بالبحر الأسود.


8 أغسطس: وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 458 طائرة حربية وتدمير 11185 دبابة أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير عام 2022.


9 أغسطس: قوات الأمن التركية تلقي القبض على ستة أشخاص للاشتباه بانتمائهم لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم (القاعدة) في ولاية إسطنبول.


10 أغسطس: القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا استهدف العاصمة موسكو ومدينة (كالوجا) وميناء (سيفاستوبل) بطائرات مسيرة من دون سقوط ضحايا أو أضرار مادية.


12 أغسطس: الشرطة الفرنسية تسمح للزوار بالعودة إلى برج (إيفل) في باريس بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة.


12 أغسطس: روسيا الاتحادية تعلن إحباط هجوم أوكراني استهدف جسر القرم بصاروخ من طراز (إس - 200).


12 أغسطس: وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني واسع النطاق بالطائرات المسيرة استهدف شبه جزيرة القرم.


12 أغسطس: تحطم طائرة حربية روسية من طراز (سوخوي - 30) ومقتل أفراد طاقمها نتيجة خلل فني عندما كانت في طلعة دورية فوق إقليم (كالينيغراد) الروسي الواقع غربي البلاد.


13 أغسطس: السلطات الأمنية الإيرانية تعلن مقتل شخص واحد وإصابة ثمانية آخرين إثر هجوم مسلح على مزار ديني بمدينة (شيراز) في محافظة (فارس) الجنوبية.


13 أغسطس: الجيش الباكستاني يعلن مقتل ستة مسلحين وجنديين اثنين في عمليتين منفصلتين بإقليمي (بلوشستان) جنوب غربي باكستان و(خيبر بختونخوا) شمال غربي باكستان.


14 أغسطس: السلطات الأفغانية تعلن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في انفجار بفندق في مقاطعة (خوست) جنوب شرقي أفغانستان.


15 أغسطس: هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) تكشف عن اعتقال ثلاثة بلغاريين مقيمين في المملكة المتحدة لاتهامهم بالتجسس لمصلحة روسيا.


16 أغسطس: الجيش الباكستاني يقتل مسلحين اثنين عند الحدود مع أفغانستان في منطقة (شمال وزيرستان).


16 أغسطس: وزارة الدفاع في النيجر تعلن عن مقتل 17 جنديا وإصابة 20 آخرين في هجوم قرب الحدود مع جمهورية مالي.


19 أغسطس: وزارة الدفاع الروسية تعلن تعرض مطار عسكري في إقليم (نوفغورد) لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية وإحباط هجوم مماثل في موسكو وضواحيها.


19 أغسطس: رئاسة إقليم كردستان العراق تعلن مصرع جندي فرنسي وإصابة آخر إثر حادث سير بالقرب من (أربيل) شمالي العراق.


20 أغسطس: وكالة (تاس) الروسية للأنباء تقول إن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح من جراء هجوم أوكراني على محطة للقطارات في مدينة (كورسك) جنوبي روسيا التي تبعد حوالي 150 كيلو مترا عن الحدود الأوكرانية.


20 أغسطس: وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) تعلن تحطم مركبة الفضاء (لونا - 25) بعد اصطدامها بسطح القمر.


21 أغسطس: وزارة الدفاع الروسية تحبط هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.


22 أغسطس: الجيش الباكستاني يعلن مقتل ستة جنود وأربعة مسلحين على الأقل في تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومسلحين في منطقة (جنوب وزيرستان) شمالي باكستان.


22 أغسطس: وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير قارب حربي أوكراني في البحر الأسود.


23 أغسطس: تحطم طائرة مروحية بضواحي موسكو و10 أشخاص يلقون حتفهم من بينهم قائد مجموعة (فاغنر) شبه العسكرية يفغيني بريغوجين.


23 أغسطس: روسيا تحبط هجوما أوكرانيا بثلاث مسيرات أصابت إحداها مجمع (موسكو سيتي) وسط العاصمة موسكو.

25 أغسطس: وزارة الدفاع في تايوان تعلن اختراق 13 مقاتلة عسكرية صينية المجال الجوي لتايوان ورصد خمس سفن بحرية صينية حولها.


25 أغسطس: وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قوات الدفاع الجوي أحبطت هجوما أوكرانيا واسع النطاق باستخدام عشرات الطائرات المسيرة على شبه جزيرة القرم.


27 أغسطس: لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية تؤكد مصرع قائد مجموعة (فاغنر) العسكرية يفغيني بريغوجين في حادث سقوط طائرة مروحية كانت في طريقها من موسكو إلى مدينة (سانت بطرسبورغ) الروسية.


29 أغسطس: الرئاسة الفرنسية تعلن مقتل أحد أفراد وحدة القوات الخاصة في العراق أثناء دعم وحدة عراقية في عملية لمكافحة الإرهاب.


29 أغسطس: وكالة (تاس) الروسية للأنباء تقول إن أربع طائرات روسية أصيبت في هجوم لطائرات مسيرة شنته القوات الأوكرانية على مطار عسكري في إقليم (بسكوف) وسط روسيا.


30 أغسطس: وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير قارب حربي أوكراني شرق جزيرة (زميي) في حوض البحر الأسود.


30 أغسطس: السلطات الباكستانية تعلن مقتل شرطي في هجوم شنه مسلحون مجهولون فيما قتل أربعة مسلحين مطلوبين بشكل منفصل في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.


30 أغسطس: هيئة أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية تعلن أن الجارة الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان) في ظل استمرار مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.


31 أغسطس: الحكومة الأمريكية تعلن إجراءات جديدة تهدف لتقليل عدد الأشخاص الذين بإمكانهم شراء الأسلحة ويحتمل أن تمثل أسلحتهم خطرا على السلامة العامة.


31 أغسطس: سيؤول تقول إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى نحو البحر الشرقي (بحر اليابان).


31 أغسطس: إدارة الأمن الفيدرالي الروسية تعلن "القضاء" على مجموعة أوكرانية كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية في إقليم (بريانسك) الحدودي مع أوكرانيا.


31 أغسطس: الجيش الباكستاني يعلن مقتل تسعة جنود وإصابة خمسة آخرين في هجوم انتحاري استهدف قافلة عسكرية في إقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم للحدود مع أفغانستان.


1 سبتمبر: باريس تعلن وفاة مواطن فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر بعد أنباء عن مقتل أشخاص بنيران قوات خفر السواحل الجزائرية.


1 سبتمبر: أرمينيا تعلن مقتل جنديين أرمينيين فيما أكدت أذربيجان إصابة ثلاثة عسكريين في اشتباكات وقعت بالمناطق الحدودية بين البلدين.


2 سبتمبر: السلطات التركية توقف أجنبيين مشتبه بهما بتزويد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بمعدات عسكرية.


2 سبتمبر: السلطات الانتقالية في النيجر تعلق الأنشطة الإنسانية وتدعو للاستعداد لصد تهديدات (إيكواس) بالتدخل العسكري.


4 سبتمبر: الشرطة الهندية تعلن مقتل مسلح وإصابة شرطي في اشتباكات بولاية (جامو وكشمير) شمالي البلاد.


5 سبتمبر: الجيش في بوركينا فاسو يعلن مقتل 17 جنديا و36 عنصرا داعما للجيش في هجوم شنه مسلحون في المنطقة الشمالية للبلاد الحدودية مع جمهورية مالي.


6 سبتمبر: مقتل 4 من عناصر الجيش الباكستاني و12 مسلحا في هجوم على موقعين عسكريين بالقرب من الحدود الشمالية مع أفغانستان.

6 سبتمبر: إسبانيا تعلن تعرضها لهجوم إلكتروني من قبل واحدة من أبرز مجموعات القرصنة في العالم ومطالبتها بفدية بقيمة 36ر5 ملايين دولار.


6 سبتمبر: وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعلن فرض عقوبات على اثنين من كبار قادة قوات الدعم السريع السودانية لاتهامهما بالتورط بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في السودان.


7 سبتمبر: روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف عددا من الأقاليم الروسية بينها ضواحي العاصمة موسكو.


8 سبتمبر: الرئيس الأمريكي جو بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالتهديد الإرهابي عاما إضافيا عقب هجمات 11 سبتمبر والمتعلقة بالتهديدات الإرهابية ضد الولايات المتحدة.


10 سبتمبر: الجيش الباكستاني يعلن مقتل 7 مسلحين وإصابة 6 آخرين بجروح في تبادل لإطلاق النار في إقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم لأفغانستان شمالي باكستان.


10 سبتمبر: الشرطة البريطانية توقف شخصين يشتبه بتجسسهما لمصلحة الصين أحدهما كان باحثا في البرلمان البريطاني.


10 سبتمبر: القوات الروسية تدمر 3 زوارق أوكرانية قرب جزيرة (زميي) وتعترض عددا من المسيرات في منطقة حوض البحر الأسود.


11 سبتمبر: مقتل متطوعة إسبانية في هجوم روسي على قافلة إنسانية في أوكرانيا.


12 سبتمبر: الولايات المتحدة تدرج شبكة تابعة ل(حزب الله) اللبناني في أمريكا الجنوبية في لائحة العقوبات الأمريكية.


13 سبتمبر: السلطات الهندية تعلن مقتل ثلاثة أفراد من قوات الأمن الهندية في اشتباكات مع مسلحين في محافظة (أنانتناج) بولاية (جامو وكشمير) شمالي البلاد.


13 سبتمبر: إخلاء مبان عدة في العاصمة الإسبانية (مدريد) بعد إنذار كاذب بوجود قنبلة.


13 سبتمبر: الجيش الهندي يعلن مقتل جندي ومسلحين اثنين في مواجهة في محافظة (راجوري) بولاية (جامو وكشمير) شمالي البلاد.


13 سبتمبر: القوات الأوكرانية تشن هجوما على مصنع لتصليح السفن في ميناء (سيفاستوبل) الواقع على البحر الأسود.


14 سبتمبر: وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها أحبطت هجوما أوكرانيا استهدف باخرة حربية روسية في البحر الأسود.


15 سبتمبر: الجيش الباكستاني يعلن مقتل جندي وثلاثة مسلحين في تبادل لإطلاق النار في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.


15 سبتمبر: بريطانيا تصنف مجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية منظمة "إرهابية".


16 سبتمبر: الجيش الهندي يعلن مقتل ثلاثة مسلحين في مواجهة مع قوات الأمن في محافظة (بارامولا) بولاية (جامو وكشمير) شمالي البلاد وذلك خلال إحباط محاولة تسلل من الجانب الباكستاني.


16 سبتمبر: وزارة الدفاع التركية تعلن تدمير 31 هدفا لتنظيم (حزب العمال الكردستاني) في غارات جوية على منطقة (غارا) شمالي العراق.


17 سبتمبر: وزارة الدفاع الروسية تعلن صد هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة في مناطق متفرقة استهدفت ضواحي موسكو وأقاليم روسية أخرى.


19 سبتمبر: وكالة الأنباء الارمينية (أرمن برس) تعلن مصرع 25 شخصا في معارك دائرة بإقليم (ناغورني كاراباخ).


19 سبتمبر: قوات أذربيجان تبدأ عملية عسكرية في إقليم (ناغورني كاراباخ) بهدف "إعادة النظام الدستوري" إلى الإقليم المتنازع عليه مع أرمينيا.


19 سبتمبر: ألمانيا تفكك خلية يمينية متطرفة وتحظر اتحادا يقف خلفها ويمثل منظمة تنشط بالولايات المتحدة.


19 سبتمبر: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة متعددة الجنسيات تضم 7 أفراد و4 كيانات تقع مقراتها في إيران والصين وروسيا وتركيا لاتهامها بدعم تطوير المسيرات والمقاتلات الإيرانية.


20 سبتمبر: مصرع عدد من العسكريين الروس نتيجة تعرض مركبة تابعة لقوات حفظ السلام الروسية لإطلاق نار في إقليم (ناغورني كاراباخ) الذي شهد معارك بين قوات أذربيجان وتشكيلات أرمينية.


20 سبتمبر: أذربيجان تعلن وقف إطلاق النار في إقليم (ناغورني كاراباخ) استجابة لطلب من ممثلي الجالية الأرمينية في الإقليم.


21 سبتمبر: الادعاء البريطاني يتهم خمسة مواطنين من بلغاريا يقيمون في بريطانيا بالتجسس لمصلحة روسيا.


22 سبتمبر: وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها صدت هجوما صاروخيا أوكرانيا استهدف مقر أسطول البحر الأسود في ميناء (سيفاستوبل) في شبه جزيرة القرم.


23 سبتمبر: اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين في باريس ضد "عنف الشرطة" أسفرت عن إصابة 3 من عناصر الأمن.


25 سبتمبر: الولايات المتحدة تلقي القبض على قيادي في ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) شمالي سوريا بعد تنفيذ غارة بطائرة مروحية.


26 سبتمبر: الشرطة الألمانية تشن حملة مداهمات في خمس ولايات ألمانية بحثا عن متورطين في تهريب لاجئين إلى ألمانيا في إطار إجراءات مكافحة عصابات الاتجار بالبشر.


26 سبتمبر: الجيش الباكستاني يعلن مقتل 3 إرهابيين مسلحين في عملية أمنية في إقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم لأفغانستان شمالي باكستان.


27 سبتمبر: أذربيجان تعلن مقتل 192 عسكريا وإصابة 511 آخرين خلال عمليات عسكرية في إقليم (ناغورني كاراباخ).


27 سبتمبر: كوريا الشمالية تقرر طرد الجندي الأمريكي ترافيس كينغ الذي تم احتجازه بعد أن عبر الحدود بين الكوريتين في يوليو 2023.


27 سبتمبر: روسيا تفرض عقوبات ضد شخصيات سياسية وعسكرية وإعلامية بريطانية.


28 سبتمبر: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير في حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير وكيانين داعمين لقوات الدعم السريع بالسودان.


28 سبتمبر: قتيلان على الأقل بإطلاق نار في مدينة (روتردام) الهولندية.


28 سبتمبر: المجلس العسكري في بوركينا فاسو يعلن إحباط محاولة انقلاب ويحتجز أربعة ضباط مشتبه في ضلوعهم بالتخطيط له.


29 سبتمبر: مقتل 5 أشخاص على الأقل بينهم شرطي وإصابة 12 آخرين في هجومين انتحاريين على مسجد في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.


29 سبتمبر: مقتل 52 شخصا وإصابة 50 آخرين في تفجير استهدف موكبا دينيا قرب مسجد بإقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.


29 سبتمبر: ارتفاع ضحايا إطلاق النار في مدينة (روتردام) الهولندية إلى 3 قتلى بعد وفاة فتاة تبلغ من العمر 14 عاما متأثرة بجراحها.


29 سبتمبر: بريطانيا تفرض عقوبات على عدد من المواطنين الروس لصلتهم بالانتخابات التي نظمتها السلطات الروسية في الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرتها.


30 سبتمبر: الشرطة الهندية تعلن مقتل مسلحين اثنين في مواجهة مع قوات الأمن في محافظة (كوبوارا) بولاية (جامو وكشمير) شمالي البلاد خلال إحباط محاولة تسلل على حدودها مع باكستان.


1 أكتوبر: وقوع انفجار مدو قرب مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.


1 أكتوبر: وزير الداخلية التركي علي يرلي ياكا يعلن إصابة رجلي شرطة في هجوم "إرهابي" في العاصمة أنقرة.


1 أكتوبر: الشرطة الباكستانية تعلن مقتل شرطي ومسلحين اثنين في هجوم استهدف نقطة أمنية شرقي باكستان.


1 أكتوبر: تركيا تشن ضربات جوية على حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وتعلن تدمير 20 هدفا.


3 أكتوبر: الجيش الباكستاني يعلن مقتل 10 مسلحين في عملية أمنية بإقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم لأفغانستان شمالي باكستان.


3 أكتوبر: وزارة الدفاع في النيجر تعلن مقتل 29 جنديا إثر هجوم مسلح استهدف مركزا للجيش بمنطقة (تاباتول) الواقعة غربي البلاد بالقرب من الحدود مع جمهورية مالي.


3 أكتوبر: الشرطة التايلاندية تلقي القبض على صبي يبلغ من العمر 14 عاما قتل ثلاثة أشخاص وأصاب أربعة آخرين في إطلاق نار عشوائي داخل مركز تجاري وسط العاصمة بانكوك.


3 أكتوبر: وزارة الدفاع التركية تعلن تدمير 16 موقعا لمسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق بغارات جوية استهدفت معاقلهم.


4 أكتوبر: وزارة الدفاع التركية تعلن تدمير 22 هدفا بغارات تركية استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق.


4 أكتوبر: الجيش الباكستاني يعلن مقتل شخصين وإصابة آخر إثر إطلاق جندي أفغاني النار عشوائيا عبر الحدود على المارة بولاية (بلوشستان) جنوب غرب باكستان.


4 أكتوبر: وزارة الداخلية التركية تكشف عن هوية المنفذ الثاني للهجوم الذي استهدف مبنى المديرية العامة للأمن في العاصمة أنقرة وهو عضو في تنظيم (حزب العمال الكردستاني) يدعى أوزكان شاهين.


4 أكتوبر: الفلبين تحقق في مصرع 3 صيادين فلبينيين في حادث اصطدام أدى إلى غرق قاربهم قرب منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.


4 أكتوبر: وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم وإسقاط 31 طائرة مسيرة في أقاليم روسية عدة جنوب البلاد من دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.


5 أكتوبر: تركيا تعلن القضاء على 1388 مسلحا منذ مطلع عام 2023 منهم 37 خلال الأيام السبعة الماضية.

6 أكتوبر: قراصنة يستهدفون مواقع إلكترونية لمؤسسات إسبانية تزامنا مع انعقاد القمة الأوروبية في (غرناطة).


6 أكتوبر: تركيا توقف 167 شخصا في عمليات أمنية ضد (حزب العمال الكردستاني) وما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في عدد من الولايات التركية.


7 أكتوبر: وزارة الدفاع التركية تعلن القضاء على 14 مسلحا في شمال سوريا.


8 أكتوبر: وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعلن أن الولايات المتحدة تتحقق من تقارير بسقوط قتلى وآخرين مفقودين من الأمريكيين في الهجمات التي شنتها حركة (حماس) في الأراضي المحتلة.


8 أكتوبر: وزير الدفاع الأمريكي يأمر بتحريك حاملة الطائرات (يو إس إس جيرالد آر فورد) إلى الشرق الأوسط في أعقاب عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غزة.


9 أكتوبر: مقتل خمسة مسلحين وجنديين في عملية نفذتها قوات الأمن في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.


9 أكتوبر: وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل تسعة أمريكيين في الهجمات التي شنتها حركة (حماس) في الأراضي المحتلة.


10 أكتوبر: منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تعلن أن مئات الآلاف من الأطفال تأثروا بسبب تصعيد الأعمال العدائية في قطاع غزة وهم في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية.


12 أكتوبر: وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء تعلن وصول حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس رونالد ريغان) إلى ميناء مدينة (بوسان) الساحلية جنوب شرقي كوريا الجنوبية.


12 أكتوبر: وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانان يقرر حظر جميع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين واعتقال المنظمين وذلك بعد يومين من سماح باريس بتنظيم مظاهرة مؤيدة للاحتلال الصهيوني.


13 أكتوبر: مقتل مدرس وإصابة شخصين في عملية طعن بالسكين في مدرسة بمدينة (اراس) شمالي فرنسا.


13 أكتوبر: فرنسا ترفع حالة التأهب الأمني إلى "أعلى مستوى" بعد مقتل مدرس طعنا شمالي البلاد.


14 أكتوبر: مسيرة تجوب شوارع (مانهاتن) في الولايات المتحدة رفعت أعلام فلسطين ونددت بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.


14 أكتوبر: حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعلن وصول أكثر من 130 جنديا إضافيا من رومانيا إلى كوسوفو لتعزيز مهمة حفظ السلام التابعة لقوة الحلف (كفور).


14 أكتوبر: الآلاف يتظاهرون في العاصمة البريطانية لندن تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.


14 أكتوبر: السلطات الفرنسية تخلي قصر (فرساي) بعد إنذار بوجود قنبلة.


14 أكتوبر: وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو يقرر سحب عناصر بعثة الشرطة (الكاربينييري) لتدريب قوات الأمن الفلسطينية في (أريحا) وإعادتهم إلى روما بسبب توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية من جراء الحرب على غزة.


15 أكتوبر: الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط وسط توقعات بقرب تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي غزوا بريا موسعا على قطاع غزة.


15 أكتوبر: مقتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر ست سنوات طعنا على يد رجل أمريكي في مدينة (شيكاغو) الأمريكية بجريمة مروعة تتعلق ب "الكراهية" بسبب أحداث غزة.


16 أكتوبر: ألمانيا تقيم نقاط تفتيش جديدة على حدودها لمراقبة حركة الهجرة غير الشرعية التي تزداد وتيرتها في الآونة الأخيرة على هذه الحدود.


16 أكتوبر: مقتل شخصين بإطلاق نار في العاصمة البلجيكية بروكسل وفرار المشتبه به.


17 أكتوبر: الشرطة البلجيكية تقتل مسلحا يشتبه في أنه منفذ هجوم بروكسل.


17 أكتوبر: إخلاء قصر فرساي الذي يعد من أحد أبرز المعالم التاريخية في فرنسا بعد إنذار بوجود قنبلة للمرة الثانية.


17 أكتوبر: الجيش الباكستاني يعلن مقتل اثنين من جنوده في اشتباكات مع مسلحين خلال تبادل لإطلاق النار في منطقتي (شمال وزيرستان) و(جنوب وزيرستان) بإقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.


17 أكتوبر: النمسا توسع الرقابة على حدودها لكبح الهجرة غير الشرعية للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين وعرقلة عمل المهربين.


18 أكتوبر: إخلاء ستة مطارات بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل في فرنسا.


19 أكتوبر: الجيش الباكستاني يعلن مقتل ثلاثة جنود وستة مسلحين في عملية أمنية بمنطقة (شمال وزيرستان) القبلية المتاخمة للحدود مع أفغانستان.


19 أكتوبر: إخلاء مطارات جديدة بعد تهديدات بوجود قنابل في فرنسا.


19 أكتوبر: الجيش الأمريكي يعترض ثلاثة صواريخ أطلقت من اليمن كانت متجهة شمالا وعددا من الطائرات من دون طيار لكنها لم تعرف الهدف الذي كانت تقصده الطائرات والصواريخ.


20 أكتوبر: إخلاء ثلاثة مطارات في فرنسا بعد تلقي تهديدات جديدة بوجود قنابل فيما جرى اعتقال مشتبه به على خلفية إنذار بوجود قنبلة في قصر (فرساي) في فرنسا.


20 أكتوبر: الجيش الباكستاني يعلن قتل 4 مسلحين في عملية عسكرية نفذها في إقليم (خيبر بختونخوا) شمال باكستان المتاخم لأفغانستان.


20 أكتوبر: مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) يعلن تغيير مكان حفله السنوي المقرر في أحد فنادق ولاية (فيرجينيا) بعد تلقي الفندق تهديدات أمنية.


23 أكتوبر: الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد تنظيم (القاعدة) وما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والأشخاص والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بهما مدة عام إضافي حتى نهاية أكتوبر 2024.


24 أكتوبر: لجنة برلمانية تكشف عن أن 35 مليون سلاح ناري غير قانوني يملكها مدنيون أوروبيون مشيرة إلى أن ذلك يمثل حوالي 56 في المئة من الأسلحة النارية في دول التكتل.


24 أكتوبر: وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 511 طائرة حربية و253 مروحية أوكرانية منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.


25 أكتوبر: تركيا تشن غارات جوية على أهداف لتنظيم حزب العمال الكردستاني في مواقع مختلفة شمالي العراق.


25 أكتوبر: وسائل الإعلام الأمريكية تعلن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا وإصابة العشرات بجروح في حادث إطلاق نار عشوائي مروع بولاية (مين) الأمريكية.


26 أكتوبر: الشرطة الهندية تعلن مقتل مسلحين اثنين في مواجهة مع قوات الأمن في محافظة (كوبوارا) بولاية (جامو وكشمير) شمالي البلاد.


26 أكتوبر: وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تعلن أن 16 هجوما استهدف القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر 2023.


27 أكتوبر: وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يعلن استهداف منشأتين للحرس الثوري الإيراني في سوريا وجاء هذا التحرك ردا على هجمات تعرضت لها القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.


27 أكتوبر: وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني استهدف محطة نووية جنوبي روسيا.


28 أكتوبر: مقتل جنديين ومسلح في حوادث أمنية بإقليم (خيبر بختونخوا) الواقع شمالي باكستان والمتاخم لأفغانستان.


31 أكتوبر: الشرطة الإندونيسية تعتقل 59 متشددا بتهمة التخطيط لعرقلة سير الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.


31 أكتوبر: مقتل خمسة أشخاص بينهم شرطي في هجوم مسلح على مركز للشرطة في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.


31 أكتوبر: الشرطة الفرنسية تطلق النار على امرأة في محطة قطار بعد أن هددت بتفجير نفسها.


31 أكتوبر: الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن تمديد حالة الطوارئ الأمريكية الخاصة بالسودان عاما آخر.


1 نوفمبر: الجيش الباكستاني يعلن مقتل ستة مسلحين خلال عملية أمنية نفذها في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.


2 نوفمبر: الاتحاد الدولي للصحفيين يعلن استشهاد 25 صحفيا فلسطينيا في غزة وإصابة وفقد آخرين خلال العدوان العسكري المستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.


3 نوفمبر: مقتل 6 اشخاص وإصابة 21 آخرين في تفجير استهدف دورية للشرطة في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.


3 نوفمبر: مقتل 14 جنديا بهجوم شنه مسلحون على مركبة عسكرية بإقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.


4 نوفمبر: الجيش الباكستاني يعلن مقتل تسعة مسلحين خلال إحباط هجوم "إرهابي" على قاعدة جوية في مدينة (ميانوالي) شرقي البلاد.


4 نوفمبر: الجيش التركي يعلن توجيه ضربات جوية لمسلحين أكراد بمنطقة (هاكورك) شمالي العراق ويؤكد تدمير 15 موقعا للحزب.


6 نوفمبر: مقتل أربعة جنود من الجيش الباكستاني وثلاثة مسلحين في عملية أمنية في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي أفغانستان.


7 نوفمبر: الجيش التركي ينفذ عملية جوية شمالي العراق استهدفت 12 موقعا لتنظيم حزب العمال الكردستاني.


7 نوفمبر: مقتل شرطيين وإصابة ثلاثة في هجوم استهدف إحدى شركات النفط والغاز في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المحاذي للحدود مع أفغانستان.


7 نوفمبر: مقتل سبعة أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار استهدف حافلة بالعاصمة الأفغانية كابول.


10 نوفمبر: وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تؤكد تعرض قواتها في الشرق الأوسط لأربع هجمات جديدة.

12 نوفمبر: وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تعلن مقتل خمسة جنود أمريكيين في حادث تحطم مروحية عسكرية بالبحر المتوسط.


13 نوفمبر: الجيش الأمريكي يشن غارات جوية على منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني شرقي سوريا.


13 نوفمبر: الأمم المتحدة ومقراتها ومكاتبها في أنحاء العالم تنكس أعلامها حدادا على 101 من موظفي في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قتلوا في غزة.


14 نوفمبر: وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها أسقطت 534 طائرة حربية و254 مروحية أوكرانية منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.


14 نوفمبر: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يعلن أن كل المستشفيات في مدينة غزة وشمالي القطاع توقفت عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء وشح المواد الطبية والأوكسجين والغذاء والماء.


14 نوفمبر: المدعي العام في بوركينا فاسو سيمون غنانو يعلن مقتل 70 شخصا على الأقل معظمهم أطفال ومسنون قتلوا في مجازر ارتكبها مجهولون في منطقة (زاونغو) وسط شمالي البلاد في الخامس من نوفمبر 2023.


15 نوفمبر: وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تعلن أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجرتا تدريبات جوية مشتركة شاركت فيها قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان من طراز (بي-52 إتش) فوق البحر الغربي في أحدث استعراض للقوة ضد كوريا الشمالية.


15 نوفمبر: السلطات الهندية تعلن مقتل مسلحين اثنين في مواجهات مع قوات الأمن في محافظة (بارامولا) بولاية (جامو وكشمير) شمالي الهند أثناء محاولة تسلل.


15 نوفمبر: الجيش الباكستاني يعلن قتل سبعة مسلحين في عملية عسكرية نفذها بإقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المحاذي لأفغانستان.


16 نوفمبر: مقتل أربعة مسلحين وجندي خلال عمليات أمنية نفذها الجيش الباكستاني في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان قرب الحدود مع أفغانستان.


17 نوفمبر: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ستة أفراد من كبار قادة ومناصري (كتائب حزب الله) العراقية متهمة إياها بالضلوع في هجمات استهدفت القوات الأمريكية في العراق وسوريا.


17 نوفمبر: الأمم المتحدة توقف عمليات إدخال المساعدات إلى غزة بسبب انقطاع الاتصالات ونفاد الوقود.


19 نوفمبر: الجيش المالي يعلن اكتشاف مقبرة جماعية بمدينة (كيدال) شمالي البلاد خلال عملية أمنية.


20 نوفمبر: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعلن أن عدد الأطفال الذين قتلوا في حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يفوق أي رقم سجلته تقاريره السنوية عن الأطفال والصراعات المسلحة خلال السنوات السبع الماضية.


22 نوفمبر: الجيش الأمريكي يعلن شن غارة جوية على ميليشيا مرتبطة بإيران ردا على هجوم صاروخي تعرضت له القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي الخاصة بمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في قاعدة (الأسد) الجوية بالعراق.


22 نوفمبر: الفلبين تعلن احتجاز 17 بحارا من مواطنيها رهائن لدى مليشيات الحوثي على سفينة شحن مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر.


22 نوفمبر: مقتل أربعة جنود وإصابة اثنين آخرين من أفراد الجيش في مواجهة مع مسلحين في محافظة (راجوري) بولاية (جامو وكشمير) شمالي الهند.


22 نوفمبر: مقتل جنديين في انفجار مركبة استهدفت قافلة لقوات الأمن في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.


23 نوفمبر: الشرطة الباكستانية تعلن مقتل أربعة مسلحين في عملية أمنية نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب بإقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.


26 نوفمبر: القوات الروسية تعترض عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق عدد من الأقاليم الروسية بينها العاصمة موسكو.


26 نوفمبر: وسائل إعلام أمريكية تقول إن ثلاثة طلاب جامعيين من أصل فلسطيني أصيبوا بإطلاق نار بمدينة (بيرلينغتون) في ولاية (فيرمونت) وإن الشرطة تشتبه في أن يكون الهجوم "جريمة كراهية".


26 نوفمبر: حكومة سيراليون تفرض حظرا للتجول في عموم البلاد بعد هجوم ومحاولة للسيطرة على مخزن أسلحة للجيش في العاصمة فريتاون حيث تمكنت القوات النظامية من صد الهجوم.


27 نوفمبر: القيادة الوسطى الأمريكية تعلن أن صاروخين باليستيين أطلقا من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه مدمرة أمريكية في خليج عدن.


27 نوفمبر: مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين بانفجار استهدف قافلة لقوات الأمن في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.


27 نوفمبر: الشرطة الأمريكية تلقي القبض على متهم بحادث إطلاق النار على ثلاثة طلاب فلسطينيين بمدينة (بيرلينغتون) بولاية (فيرمونت) الواقعة في الشمال الشرقي للولايات المتحدة.


27 نوفمبر: رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو يعلن عودة الهدوء إلى البلاد بعد مواجهات مسلحة في العاصمة فريتاون واعتقال معظم مهاجمي مخزن الأسلحة التابع للجيش معتبرا الحادثة بمنزلة محاولة لزعزعة أمن الدولة واستقرارها.


30 نوفمبر: وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس يعلن إرسال سفينة عسكرية إلى الخليج العربي لتعزيز الأمن الإقليمي.


30 نوفمبر: وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تكشف عن تعرض القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لهجوم مسلح جديد لكنها لم تكشف عن المكان الذي وقع فيه الهجوم.


30 نوفمبر: الاتحاد الأوروبي يحظر شركات طيران أجنبية من التحليق فوق أجوائه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

1 ديسمبر: كوريا الجنوبية تفرض عقوبات أحادية على 11 فردا كوريا شماليا على خلفية دورهم في تطوير الأقمار الاصطناعية والصواريخ الباليستية لبيونغ يانغ.

1 ديسمبر: وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن يعلن ادراج كيان بالإضافة الى مجموعة اشخاص في قائمة العقوبات لدعمهم برامج كوريا الشمالية غير المشروعة للصواريخ الباليستية.

1 ديسمبر: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 كيانات و3 سفن لنقل نفط روسي بأسعار تتجاوز السقف الذي حددته الدول الصناعية الكبرى (جي 7) ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2022.

1 ديسمبر: مجلس النواب الأمريكي يصوت على طرد النائب الجمهوري جورج سانتوس على خلفية اتهامه بالاحتيال وغسل الأموال وتعتبر خطوة نادرة لم يسبق لها في التاريخ الأمريكي سوى خمسة نواب من قبل.

1 ديسمبر: إطلاق نار كثيف في محيط ثكنة عسكرية بالجنوب بعد توقيف وزير الاقتصاد والمالية سليمان سيدي ووزير الدولة للخزانة العامة انتونيو مونتيرو في العاصمة غينيا بيساو.

2 ديسمبر: الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل اثنين من مستشاريه في سوريا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي من دون الإفصاح عن مزيد من المعلومات بشأن الحادث.

2 ديسمبر: مقتل 8 واصابة 26 آخرين بإطلاق نار على حافلة ركاب في منطقة (جيلجيت بالتستان) شمالي باكستان.

3 ديسمبر: السلطات الفرنسية تعلن مقتل شخص واصابة آخرين في هجوم بسكين بالعاصمة باريس.

3 ديسمبر: هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تؤكد وقوع حادث أمني خطر استهدف سفينة بالقرب من مضيق (باب المندب) وخليج عدن.

3 ديسمبر: القيادة الوسطى الامريكية (سنتكوم) تعلن اعتراض طائرات مسيرة أطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه مدمرة أمريكية في البحر الأحمر.

4 ديسمبر: الجيش الصيني يعلن مراقبة ومتابعة سفينة حربية أمريكية دخلت المياه الإقليمية بشكل غير قانوني بالقرب من شعاب (ريناي) المرجانية في جزر (سبراتلي).

4 ديسمبر: وكالة تاس الروسية تعلن ان نائب قائد الفيلق ال 14 في اسطول الشمال اللواء فلاديمير زفادسكي لقي مصرعه خلال المعارك الدائرة مع القوات الأوكرانية.

4 ديسمبر: التلفزيون الاسباني الرسمي يعلن ان الشرطة الاسبانية اعتقلت عنصرين في مركز الاستخبارات الوطني بتهمة تسريب أسرار وطنية للولايات المتحدة.

4 ديسمبر: وزارة الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين سابقين في حكم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لتقويض السلام والاستقرار في السودان.

4 ديسمبر: وزارة العدل الامريكية تتهم سفيرا أمريكيا سابقا بالتجسس لمصلحة كوبا لأكثر من 4 عقود.

5 ديسمبر: نائب مدير المعهد الدولي للصحافة سكوت غريفين يعلن أن مقتل أكثر من 60 صحيفا في غزة أمر مثير للقلق والفزع ويكشف عن مدى معاناة الصحفيين هناك.

5 ديسمبر: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مجموعة من الافراد والكيانات يدعمون القطاع العسكري في روسيا ويساهمون في در الأموال للنظام الحاكم في بيلاروسيا.

5 ديسمبر: وزارة الخارجية الامريكية تفرض قيودا على تأشيرات المستوطنين المتورطين في اعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.

6 ديسمبر: إيران توقف سفينتين تحملان وقودا مهربا في مياه الخليج العربي وعلى متنهما 34 بحارا أجنبيا.

6 ديسمبر: وزير العدل الأمريكي ماريك غارلاند يعلن توجيه اتهامات لأربعة افراد من الجيش الروسي بارتكابهم جرائم باعتقال وتعذيب مواطن أمريكي في أوكرانيا بالرغم انه لم يشارك الحرب.


6 ديسمبر: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركتين موجودتين في المكسيك و15 شخصا مرتبطين بمنظمة (كارتل بيلتران ليفا) المكسيكية العاملة في مجال تجارة المخدرات وتوجيه اتهامات لعشرات الأجانب بسبب تجارة المخدرات.

6 ديسمبر: الخارجية الامريكية تعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار وتحذر الكونغرس من نقص التمويل.

7 ديسمبر: مقتل تلميذتين واصابة خمسة تلاميذ آخرين في حادث إطلاق نار بمدرسة في إقليم (بريانسك) وسط روسيا.

7 ديسمبر: السلطات الأمنية التركية تعتقل 8 أشخاص يشتبه فيهم في إطار مكافحة (داعش).

7 ديسمبر: الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على "شبكة تمويل إيرانية" لميليشيا (الحوثي) بدعم من (فيلق القدس) التابع للحرس الثوري الإيراني.

7 ديسمبر: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مجموعات سيبرانية متهمة بالارتباط بخدمة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

8 ديسمبر: ألمانيا تمدد إجراءات مراقبة حدودها الشرقية شهرين إضافيين.

8 ديسمبر: بريطانيا والولايات المتحدة وكندا تفرض 46 عقوبة على منتهكين لحقوق الانسان في العالم.

8 ديسمبر: مجلس الامن الدولي يخفق في اعتماد مشروع القرار المقدم من دولة الإمارات بشأن التصعيد في غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) حيث دعمته أكثر من 96 دولة عضوا بالأمم المتحدة وجاء بعد ذلك التصويت الذي أيد فيه 13 عضوا من أعضاء المجلس ال 15 المشروع فيما امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

10 ديسمبر: المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) تشكل لجنة من زعماء بلدان توغو وسيراليون وبنين للتواصل مع المجلس العسكري في النيجر بهدف الاتفاق على خريطة طريق انتقالية قصيرة.

11 ديسمبر: وزارة الدفاع البريطانية ترسل كاسحتي ألغام من القوات البحرية الملكية الى أوكرانيا لتعزيز قواتها العسكرية البحرية.

12 ديسمبر: الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن عن مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار بموجب سلطات السحب الرئاسي التي تخول وزارة الدفاع سحب الأسلحة والذخائر التي تشملها الحزمة الجديدة من مخازنها.

12 ديسمبر: الجيش الباكستاني يعلن مقتل 23 جنديا في هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش لقوات الامن في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان.

12 ديسمبر: الجيش الباكستاني يعلن مقتل اثنين من جنوده و21 مسلحا في عمليتين امنيتين ضد معاقل المسلحين في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان.

12 ديسمبر: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أكثر 150 فردا وكيانا ضالعين بتزويد روسيا بالمواد اللازمة لصناعتها العسكرية من دول ثالثة.

13 ديسمبر: سلاح مشاة البحرية (مارينز) بالجيش الأمريكي يعلن مقتل جندي وجرح 14 آخرين بانقلاب مركبة برمائية اثناء مهمة تدريبية في قاعدة عسكرية بولاية كاليفورنيا.

13 ديسمبر: وزير الدفاع التركي يشار غولر يعلن ان قوات بلاده حيدت 2067 إرهابيا داخل وخارج تركيا منذ مطلع العام الحالي.

14 ديسمبر: هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية تعلن ان طائرتين عسكريتين صينيتين وأربع طائرات عسكرية روسية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي في البحر الشرقي من دون سابق انذار مما دفع القوات لإرسال طائرات مقاتلة الى مكان الحادث.

14 ديسمبر: وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون يفرض حظر دخول المستوطنين التابعين للكيان الإسرائيلي المحتل المسؤولين عن أعمال العنف ضد الفلسطينيين الأراضي البريطانية.

14 ديسمبر: المجلس العسكري بالنيجر يتهم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) بالمشاركة في مخطط لزعزعة استقرار البلاد بعد دعوة وزراء من النظام السابق للمشاركة في قمة المجموعة الأخيرة من نيجيريا.

15 ديسمبر: مقتل 11 ضابطا وجنديا بهجوم مسلح "إرهابي" على مخفر للشرطة جنوبي إيران.

15 ديسمبر: الحكومة اليابانية تعلن توسيع دائرة العقوبات ضد روسيا على خلفية الحرب التي شنتها في أوكرانيا.

15 ديسمبر: مقتل 3 من رجال الشرطة واصابة اثنين آخرين في هجوم انتحاري استهدف قيادة شرطة إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم للحدود الأفغانية.

15 ديسمبر: شركة شحن ألمانية (هاباغ لويد) تعلق مرور سفنها في البحر الأحمر بعد تعرضها لهجوم.

20 ديسمبر: كوريا الجنوبية تعلن ان الولايات المتحدة تنشر قاذفة من طراز (بي - 1بي) فوق المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية في إطار مناورة جوية مشتركة معها واليابان وذلك بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

20 ديسمبر: الولايات المتحدة تعاقب 4 أشخاص بتهمة نقل النفط الروسي المبيع بأسعار تتجاوز السقف الذي حددته الدول السبع الصناعية الكبرى (جي 7).

21 ديسمبر: القيادة المركزية الامريكية (سينتكوم) تعلن إطلاق صاروخ على قاعدة (عين الأسد) الجوية بالعراق من دون وقوع إصابات.

21 ديسمبر: وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية تعلن مقتل خمسة جنود في كمين مسلح لجماعة متمردة لم يكشف عن هويتها استهدف حافلتين للجيش في محافظة (بونش) بولاية جامو وكشمير.

22 ديسمبر: الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع أمرا تنفيذيا يوسع قدرة واشنطن على تقويض جهود روسيا للالتفاف على العقوبات الامريكية والدولية عبر مؤسسات تقع مقراتها في دول ثالثة.

22 ديسمبر: وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل 3 من جنودها وإصابة 4 اخرين في هجوم نفذه تنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

23 ديسمبر: الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يعلن مقتل 12 مسلحا في سوريا والعراق ردا على استهداف جنود اتراك.

24 ديسمبر: الشرطة الهندية تعلن مقتل 3 متمردين ماويين في مواجهات مع قوات الأمن في محافظة (دانتيوادا) بولاية (تشاتيسجاره) وسط الهند.

24 ديسمبر: الهند ترسل طائرة وسفنا حربية لمساعدة سفينة الشحن التجارية التي تعرضت لهجوم في بحر العرب قبالة سواحل الهند الغربية مما أدى لنشوب حريق وإلحاق أضرار بالسفينة من دون وقوع ضحايا.



علاقات دولية:




1 يناير: السويد تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي مدة ستة أشهر مع تركيز أولوياتها على أن يكون التكتل أكثر أمانا وحرية واعتمادا على الطاقة الخضراء.


1 يناير: الهند وباكستان تتبادلان قوائم المنشآت والمرافق النووية لديهما بموجب اتفاق معمول به منذ عقود بين الخصمين النوويين يلزم الطرفين بالامتناع عن مهاجمة المنشآت النووية لدى الآخر.


5 يناير: الهند وفرنسا تتفقان في نيودلهي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري الأمني بين البلدين من أجل السلم والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.


6 يناير: الولايات المتحدة واليابان توقعان في واشنطن مذكرة تعاون لتدشين فريق عمل معني بتعزيز حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية في سلاسل التوريد.


10 يناير: سفارتا الصين في اليابان وكوريا الجنوبية توقف إصدار التأشيرات لمواطني البلدين ردا على القيود التي فرضتها طوكيو وسيؤول على المسافرين الصينيين على خلفية انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).


10 يناير: الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) يوقعان الإعلان المشترك الثالث لتعميق شراكتهما الاستراتيجية وتعزيزها.


11 يناير: بريطانيا واليابان توقعان في لندن اتفاقية عسكرية تاريخية تسمح لقواتهما العسكرية بالانتشار في أراضي كل منهما.


11 يناير: حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي يتفقان على إنشاء قوة عمل مشتركة لتعزيز قدرة البنى التحتية الحيوية بينهما على مقاومة التهديدات وحمايتها.


12 يناير: وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يرحب بالاستراتيجية الدفاعية الجديدة التي اعتمدتها اليابان ويؤكد أن البلدين اتفقا على أن معاهدة الدفاع المشترك المبرمة بينهما ستشمل أيضا الهجمات التي تتم عبر الفضاء.


12 يناير: تركيا تستدعي سفير السويد في أنقرة ستافان هيرستروم لإبلاغه رفضها دعاية أنصار لتنظيم حزب العمال الكردستاني في (ستوكهولم) استهدفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.


13 يناير: الولايات المتحدة واليابان توقعان في (واشنطن) اتفاق إطار حول التعاون الفضائي بعد أكثر من 10 سنوات من العمل على التوصل إليه.


16 يناير: الهند والمملكة المتحدة تتفقان في (نيودلهي) على تعزيز التعاون بعد محادثات بينهما حول قضايا ثنائية وإقليمية وعالمية في إطار المشاورات الـ15 بين البلدين.


17 يناير: الولايات المتحدة تفرض قيودا على التأشيرات بحق 25 فردا من بيلاروسيا لدورهم في "انتهاكات لحقوق الإنسان" وتورطهم في "تقويض الديمقراطية" في بلادهم.


17 يناير: روسيا الاتحادية تفرض عقوبات جديدة على مزيد من المسؤولين الأوروبيين تقضي بمنعهم من دخول الأراضي الروسية.


19 يناير: رومانيا تعلن عودة سفيرها إلى مقر عمله في العاصمة النمساوية (فيينا) بعد خلاف بين البلدين نشب إثر رفض النمسا الموافقة على ضم رومانيا للاتفاقية الأوروبية للحدود المفتوحة (شنغن).


19 يناير: فرنسا وإسبانيا توقعان في (برشلونة) معاهدة للصداقة والتعاون لتعميق التعاون بين البلدين في مواجهة تحديات القرن الـ21.


19 يناير: البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يدعو فيه إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة القيادة السياسية والعسكرية الروسية على "شنها حربا على أوكرانيا".


20 يناير: تركيا تستدعي سفير السويد في (أنقرة) وتبلغه إدانتها بأشد العبارات سماح سلطات بلاده بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في (ستوكهولم).


23 يناير: روسيا تطرد سفير إستونيا من أراضيها وتخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي معها.


24 يناير: تركيا تستدعي السفير الهولندي في (أنقرة) جويب ويجناندس احتجاجا على الاعتداء الذي طال القرآن الكريم في مدينة (لاهاي) الهولندية.


26 يناير: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يفرض عقوبات على رئيس باراغواي السابق مانويل كارتيس ونائب الرئيس الحالي هوغو فيلاسكيز لدورهما في "الفساد المستشري الذي يقوض المؤسسات الديمقراطية" في باراغواي.


27 يناير: تركيا تستدعي السفير الدنماركي في (أنقرة) داني انان للاحتجاج على السماح بالاعتداء على القرآن الكريم أمام سفارة تركيا في (كوبنهاغن).


27 يناير: اليابان توسع عقوباتها المفروضة على روسيا على خلفية العمليات العسكرية التي تشنها على أوكرانيا.


31 يناير: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ستة أفراد وثلاثة كيانات مرتبطين بالجيش الذي أطاح بالحكومة المدنية وتولي مقاليد السلطة في ميانمار.


1 فبراير: الولايات المتحدة تفرض عقوبات حظر كامل ضد 22 فردا وكيانا في عدد من الدول قالت إنهم جزء من شبكة تدعم القطاع العسكري الروسي.


1 فبراير: وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعين الدبلوماسي لويس بونو مستشارا كبيرا لمفاوضات منطقة القوقاز حيث سيعمل مع القادة الإقليميين لدفع عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان و"التصدي للاحتلال الروسي المستمر للأراضي الجورجية".


1 فبراير: الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 43 مليون يورو (نحو 46 مليون دولار) للوفاء بالاحتياجات الإنسانية في ميانمار واللاجئين الروهينغا والمجتمعات المضيفة لهم في بنغلاديش.


1 فبراير: إيطاليا تعلن دخول معاهدة (كويرينالي) للتعاون المعزز مع فرنسا حيز التنفيذ لتعميق العلاقات الثنائية الاستراتيجية الواسعة وتنسيق المواقف داخل أوروبا وعلى الصعيد الدولي.


2 فبراير: الولايات المتحدة تفرض قيودا جديدة على التأشيرات لبعض أعضاء حركة (طالبان) الحاليين والسابقين وأعضاء الجماعات الأمنية غير الحكومية ممن يعتقد أنهم متورطون في "قمع حقوق النساء والفتيات" في أفغانستان.


2 فبراير: النمسا تطرد أربعة دبلوماسيين روس يعملون في (فيينا) بسبب قيامهم بأعمال "لا تتماشى" مع وظائفهم الدبلوماسية.


3 فبراير: الاتحاد الأوروبي يعقد أول قمة له مع أوكرانيا منذ بدء حربها ضد روسيا في مسعى للتشديد على مواصلة دعمه (لكييف).


3 فبراير: الصين تعلن أن المنطاد الصيني غير المأهول الذي رصد في المجال الجوي الأمريكي هو خاص بأبحاث مدنية ويعنى بشكل أساسي بأغراض الأرصاد الجوية مؤكدة أنه دخل إلى الولايات المتحدة بفعل "قوة قاهرة".


4 فبراير: وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تعلن رصد منطاد تجسس صيني ثان يحلق فوق أمريكا اللاتينية.


4 فبراير: النمسا وسلوفاكيا تتفقان على إزالة الرقابة على حدودهما المشتركة.


4 فبراير: الولايات المتحدة تسقط منطاد "التجسس" الصيني المشتبه به فوق المحيط الأطلسي.


7 فبراير: بريطانيا واليونان توقعان في لندن اتفاقية تعاون جديدة في مجالي الأمن والدفاع لتعود بالنفع على جيشي البلدين.


9 فبراير: الولايات المتحدة وبريطانيا تفرضان عقوبات على سبعة أفراد روس ينتمون إلى مجموعة (تريك بوت) ومقرها روسيا واصفتين إياها بأنها "إحدى أقوى شبكات الجرائم الإلكترونية".


10 فبراير: كوريا الجنوبية تفرض أول عقوبة مستقلة على كوريا الشمالية ردا على "سرقة العملات المشفرة" وأنشطة بيونغ يانغ الإلكترونية "غير المشروعة الأخرى".


12 فبراير: كندا تعلن إسقاط جسم طائر مجهول انتهك المجال الجوي لكندا.


14 فبراير: الاتحاد الأوروبي يوافق على قرار يأذن للدول الأعضاء فيه بالتصديق على البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية الجريمة الإلكترونية أو ما يعرف ب (اتفاقية بودابست).


15 فبراير: أوكرانيا تقرر عدم المشاركة في اجتماع الدورة الشتوية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المقرر عقده في فيينا بسبب حضور وفد برلماني روسي.


16 فبراير: روسيا تطرد أربعة دبلوماسيين نمساويين من أراضيها بعد اعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم ردا على إجراء مماثل من (فيينا).


16 فبراير: بريطانيا تطلق مبادرة خيرية بالتعاون مع منظمات غير حكومية لدعم العمل الإنساني في منطقة الساحل الإفريقي وخصصت لها ميزانية أولية بقيمة 33 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار).


20 فبراير: الاتحاد الأوروبي يدرج 32 فردا وكيانين في إيران في قائمة عقوباته الجديدة.


20 فبراير: كوريا الجنوبية تعلن فرض عقوبات مستقلة جديدة على كوريا الشمالية ردا على إطلاقها الأخير صاروخا باليستيا بعيد المدى وصاروخين باليستيين قصيري المدى.


21 فبراير: إيطاليا تبدأ إمداد أوكرانيا بمعدات كهربائية للمساعدة على ضمان استقرار وصول التيار إلى ثلاثة ملايين شخص في مناطق تضررت من جراء القصف.


22 فبراير: الاتحاد الدولي للصحفيين يعلق عضوية اتحاد الصحفيين الروسي بسبب إنشاء الأخير فروعا في الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا.


23 فبراير: المفوضية الأوروبية تقرر تعليق استخدام تطبيق (تك توك) على أجهزة إداراتها والأجهزة الشخصية لموظفيها المسجلة لديها.


25 فبراير: الهند وألمانيا تتفقان في (نيودلهي) على تعزيز التعاون الأمني والدفاعي.


25 فبراير: الاتحاد الأوروبي يعلن الموافقة على حزمة عاشرة من العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية عملياتها العسكرية في أوكرانيا.


25 فبراير: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على الأفراد والكيانات المرتبطة بمجموعة (فاغنر) الروسية نظرا لما أسماه الأبعاد الدولية وخطورة أنشطة المجموعة.


27 فبراير: الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد عقوباته المرتبطة "بالقمع الداخلي" في بيلاروسيا ودعم نظامها للحرب ضد أوكرانيا لمدة عام آخر.


27 فبراير: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد) تعلن تقديم مساعدات غذائية إضافية للشعب الكيني تفوق قيمتها 126 مليون دولار.


9 مارس: مجلس الاتحاد الأوروبي يوافق على سفر مواطني كوسوفو إلى الكتلة الأوروبية من دون الحاجة إلى تأشيرة.


10 مارس: الحكومة البلجيكية تحظر على موظفيها استخدام تطبيق التواصل الاجتماعي (تيك توك) في أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية المخصصة للعمل.


10 مارس: الهند والولايات المتحدة تتفقان في (نيودلهي) على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار.


10 مارس: الهند وأستراليا تتفقان في (نيودلهي) على تعزيز التعاون بين بلديهما في مجالات الأمن والدفاع والتجارة والاستثمار.


10 مارس: بريطانيا تعلن تخصيص مساعدات مالية بقيمة 26ر5 ملايين جنيه إسترليني (33ر6 ملايين دولار) لدعم الظروف المعيشية في مخيمات عرقية الروهينغيا في بنغلاديش.


12 مارس: المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية تصدر بيانا ثلاثيا مشتركا بشأن توصل الرياض وطهران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران وإعادة فتح سفارتيهما لدى كل منهما.


13 مارس: روسيا توافق على تمديد العمل باتفاقية مبادرة حبوب البحر الأسود مدة 60 يوما.


13 مارس: الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد عقوباته على روسيا والمسؤولين عن تقويض سيادة ووحدة أوكرانيا مدة ستة أشهر وذلك ردا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.


14 مارس: الولايات المتحدة تستدعي السفير الروسي لديها على خلفية تحطم إحدى طائراتها المسيرة في أوروبا بعد اعتراضها من قبل طائرتين روسيتين خلال تحليقها بالمجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود.


15 مارس: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثلاثة أشخاص من البوسنة والهرسك باعتبارهم "تهديدا لسيادة القانون والاستقرار الإقليمي والديمقراطية".


15 مارس: الولايات المتحدة تعلن مساعدات إنسانية جديدة لإثيوبيا تتجاوز قيمتها 331 مليون دولار لتوفير الدعم المنقذ للحياة للنازحين والمتضررين من الصراع والجفاف وانعدام الأمن الغذائي في هذه الدولة الإفريقية.


16 مارس: الولايات المتحدة تعلن مساعدات إنسانية جديدة لدول الساحل وغرب إفريقيا ووسطها بما فيها بوكينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر بقيمة 150 مليون دولار.


16 مارس: بريطانيا تحظر تطبيق التواصل الاجتماعي (تيك توك) على جميع هواتف وحواسيب الدولة التي يستخدمها الوزراء وموظفو الخدمة المدنية لأسباب أمنية احترازية.


17 مارس: المحكمة الجنائية الدولية في (لاهاي) تصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


17 مارس: الولايات المتحدة تعلن عن أكثر من 140 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية وأكثر من 31 مليون دولار من المساعدات الإنمائية موجهة للفنزويليين.


17 مارس: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن موافقة بلاده على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).


17 مارس: اليابان تقرر توسيع عقوباتها على كوريا الشمالية ردا على قيام بيونغ يانغ بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.


19 مارس: الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤن الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل يعلن اتفاق قادة صربيا وكوسوفو على كيفية تنفيذ اتفاق بوساطة الاتحاد لتطبيع علاقاتهما بعد أكثر من عقدين على حرب دامية.


20 مارس: بريطانيا تمنع السياسي الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان من دخول أراضيها بعد أن صرح بنيته إحراق نسخة من القرآن الكريم في بريطانيا.


21 مارس: المفوضية الأوروبية تعلن صرفها القسط الثاني من المساعدات المالية لأوكرانيا بقيمة 5ر1 مليار يورو (6ر1 مليار دولار أمريكي).


23 مارس: لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي توافق على اتفاقية تقضي بمنح مواطني كوسوفو الإقامة القصيرة داخل الاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى تأشيرة.


24 مارس: وزارة العدل الأمريكية تعلن توقيف مؤسس أحد أكبر منتديات قراصنة الإنترنت في العالم وتعطيل عمل الشبكة التي كان يديرها في مجال بيع البيانات المخترقة أو المسروقة والتجارة فيها.


24 مارس: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثلاثة كيانات مملوكة للدولة وتسعة أفراد في بيلاروسيا وقامت بحظر طائرة رئاسية.


27 مارس: هنغاريا تصادق على بروتوكول انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).


27 مارس: تركيا تستدعي السفير الفرنسي في أنقرة هيرفيه ماجرو احتجاجا على استضافة مجلس الشيوخ الفرنسي أعضاء من تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية.


27 مارس: بريطانيا تعلن حزمة عقوبات جديدة تستهدف جهات تمول نظام ميانمار بالأسلحة ووقود الطائرات لتقويض قدراته على شن هجمات جوية ضد المدنيين.


29 مارس: العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث يصل إلى العاصمة الألمانية (برلين) في أول زيارة خارجية يقوم بها منذ اعتلائه العرش.


30 مارس: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مواطن من سلوفاكيا لمحاولته تسهيل صفقات أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا التي تشن عملية عسكرية منذ أكثر من عام في أوكرانيا.


30 مارس: روسيا تعلن اعتقال صحفي أمريكي بتهمة التجسس وجمع معلومات سرية حول منشآت حربية صناعية روسية.


2 أبريل: الولايات المتحدة تدعو روسيا إلى إطلاق سراح فوري للصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش الموقوف في روسيا بتهمة محاولة جمع معلومات سرية.


4 أبريل: اليابان تعلن فتح بعثة دبلوماسية لحلف شمال الأطلسي (ناتو).


4 أبريل: الهند تتعهد بتقديم كل المساعدات لبوتان من أجل مساعدتها على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.


4 أبريل: مكتب مفوض المعلومات البريطاني يعلن أنه غرم خدمة شبكة (تيك توك) الاجتماعية الصينية المملوكة لشركة (بايت دانس) 7ر12 مليون جنيه إسترليني (نحو 16 مليون دولار) بدعوى إخفاقها في حماية خصوصية الأطفال.


4 أبريل: الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ يعلن انضمام فنلندا إلى الحلف لتصبح العضو الـ31 فيه.


5 أبريل: تركيا تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مطار (السليمانية) الدولي بإقليم كردستان شمال العراق والمتوجهة إليه وذلك "لزيادة أنشطة" تنظيم حزب العمال الكردستاني "وتسلله" نحو المطار.


6 أبريل: أذربيجان تطرد أربعة دبلوماسيين إيرانيين بعد ان اتهمتهم بممارسة نشاط لا ينسجم مع وضعهم الدبلوماسي.


6 أبريل: الهند واليابان تتفقان في نيودلهي على تعزيز التعاون الدفاعي المشترك مؤكدتين التزامهما برؤية مشتركة تجاه المحيطين الهندي والهادئ.


6 أبريل: إيران والسعودية تتفقان في العاصمة الصينية (بكين) على استئناف العلاقات الدبلوماسية رسميا وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.


7 أبريل: الصين تفرض عقوبات على (معهد هدسون) و(مكتبة رونالد ريغان الرئاسية) في الولايات المتحدة ومسؤولين بهما ردا على اجتماع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي ورئيسة تايوان تساي إنغ-وين.


7 أبريل: اليابان تمدد عقوباتها المفروضة على كوريا الشمالية مدة عامين بهدف مواصلة الضغط على بيونغ يانغ لحل القضايا العالقة بين الجانبين.


8 أبريل: ألمانيا تعلن أن حكومة تشاد طردت سفير ألمانيا من العاصمة (إنجمينا) هانس كرستيان غوردون كريكه.


10 أبريل: الهند وفيتنام تتفقان في نيودلهي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون الأمني والدفاعي بما يسهم في الحفاظ على السلام والازدهار والاستقرار في البلدين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.


11 أبريل: أكبر مناورات عسكرية مشتركة تنطلق بين الفلبين والولايات المتحدة (باليكاتان) في إطار سعي الحليفين التاريخيين إلى مواجهة الإصرار الصيني على التوسع المتزايد بالمنطقة لا سيما في بحر الصين الجنوبي.


11 أبريل: ألمانيا تعلن أنها أمهلت سفيرة تشاد لدى ألمانيا مريم موسى 48 ساعة لمغادرة الأراضي الألمانية ردا على طلب الحكومة التشادية من السفير الألماني هانس كريستيان غوردون كريكه مغادرة العاصمة التشادية (إنجمينا).


12 أبريل: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أكثر من 120 كيانا وفردا في أكثر من 20 دولة وسلطة قضائية بسبب دورهم في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "بما في ذلك تسهيل التهرب من العقوبات المفروضة على روسيا".


12 أبريل: الهند وبريطانيا تتفقان في نيودلهي على تعزيز التعاون بينهما على صعيدي الأمن ومكافحة "الإرهاب".


13 أبريل: مجلس الاتحاد الأوروبي يعلن إضافة مجموعة (فاغنر) ومؤسسة (فان ريا) الإعلامية الروسيتين ضمن قائمة العقوبات الأوروبية بسبب "أعمال تقوض أو تهدد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".


14 أبريل: النرويج تطرد 15 دبلوماسيا روسيا للاشتباه في قيامهم بجمع معلومات استخباراتية أثناء عملهم في السفارة الروسية في أوسلو.


17 أبريل: مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) تؤكد التزامها المستمر بتكثيف العقوبات ضد روسيا وتنسيقها وتنفيذها بالكامل ومواصلة تقديم الدعم القوي لأوكرانيا.


17 أبريل: بريطانيا تستدعي سفير روسيا لدى المملكة المتحدة أندري كيلين احتجاجا على حكم قضائي في (موسكو) بسجن معارض بارز على خلفية اتهامات بينها "الخيانة العظمى".


20 أبريل: المفوضية الأوروبية تعلن الموافقة على السماح لمواطني كوسوفو بالسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة ابتداء من يناير 2024.


22 أبريل: روسيا الاتحادية تقرر طرد أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا ردا على خطوة مماثلة من (برلين) بحق دبلوماسيين روس.


24 أبريل: الولايات المتحدة تفرض عقوبات وقيودا على إصدار التأشيرات بحق مسؤولين إيرانيين على خلفية قمع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة في طهران.


24 أبريل: إيران تفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بسبب التدخل في شؤون طهران والمساهمة في دعم العقوبات المفروضة على إيران.


26 أبريل: النمسا ترفض طلب سلوفينيا فتح الحدود المشتركة بين البلدين.


26 أبريل: روسيا تطرد 10 دبلوماسيين نرويجيين من أراضيها بعد اعتبارهم أشخاصا غير مرغوب بهم ردا على إجراء نرويجي مماثل بحق دبلوماسيين روس على أساس المعاملة بالمثل.


28 أبريل: إسبانيا تستدعي سفير روسيا بمدريد للاحتجاج على تغريدة نشرتها سفارة روسيا بالمملكة توحي بوجود جنود إسبان في أوكرانيا ضمن إطار قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو).


28 أبريل: بريطانيا وكرواتيا توقعان إعلانا مشتركا لتعزيز التعاون بين بلديهما في مجالات الأمن والتجارة والهجرة والتغير المناخي.


2 مايو: المفوضية الأوروبية تعلن عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 22 مليون يورو (24 مليون دولار) في إثيوبيا بالإضافة إلى 3 ملايين يورو (2ر3 ملايين دولار) في كينيا لدعم أولئك الذين يعانون من آثار الصراع والنزوح والجفاف والقضايا الصحية.


9 مايو: فرنسا واليابان تتفقان على تعزيز التعاون بينهما في مجالات الأمن والدفاع والتنسيق الوثيق بينهما في المحافل الدولية لا سيما مجلس الأمن.


9 مايو: الصين تطرد دبلوماسية كندية من أراضيها باعتبارها شخصا غير مرغوب فيه ردا على إجراء مماثل من كندا بحق دبلوماسي صيني.


10 مايو: النمسا تعلن حظر استخدام تطبيق (تيك توك) على الهواتف المحمولة للموظفين الحكوميين.


12 مايو: اليابان تعلن تمديد ولاية قواتها العاملة ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دولة جنوب السودان (يونميس) مدة عام آخر.


13 مايو: النمسا والهند توقعان في (ستوكهولم) اتفاقية ثنائية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل انتقال العمالة الماهرة.

16 مايو: الاتحاد الأوروبي يعين رئيسا جديدا لبعثته إلى أوكرانيا لإصلاح الأمن المدني في أوكرانيا.


16 مايو: وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يعلن أن الولايات المتحدة ستقدم قريبا مساعدة أمنية كبيرة لتايوان مشيرا إلى أن الصين "تزيد من التنمر" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.


18 مايو: بريطانيا والنرويج توقعان في (لندن) اتفاقية أمنية مشتركة لحماية البنى التحتية البحرية ومنها المتعلقة بالطاقة والاتصالات وأمن الغواصات من أي تهديدات محتملة.


19 مايو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أكثر من 300 فرد وكيان على صلة بالهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا وذلك بهدف تقويض مساعي موسكو للالتفاف على العقوبات الدولية والحد من قدرتها على تصنيع الأسلحة وشرائها وتوسيع إنتاج الطاقة.


19 مايو: المجلس الأوروبي يعلن عزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود على تجارة الألماس الروسي في إطار العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.


19 مايو: بريطانيا تفرض عقوبات إضافية على روسيا تشمل 86 فردا وكيانا مرتبطين بقطاعات الطاقة والمناجم والتعدين والدفاع إلى جانب المواصلات والخدمات المالية.


21 مايو: قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) يتفقون على مواصلة التزامهم "الراسخ" بتقديم الدعم الدبلوماسي والمالي والإنساني والعسكري لأوكرانيا.


22 مايو: النمسا تستدعي سفير هنغاريا في فيينا على خلفية تأزم العلاقات بين البلدين بسبب قرار الحكومة الهنغارية إطلاق سراح سجناء أجانب أدينوا بتهريب البشر.


22 مايو: بابوا غينيا الجديدة والولايات المتحدة توقعان في (بورت مورسبي) اتفاقية تتيح للقوات الأمريكية الوصول إلى مطارات بابوا غينيا الجديدة وموانئها في الوقت الذي يزداد فيه التنافس بين واشنطن وبكين في منطقة المحيط الهادئ.


22 مايو: الصين تستدعي السفير الياباني لديها هيديو تارومي وقدمت اعتراضات رسمية بشأن تضخيم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) للقضايا المتعلقة بالصين خلال قمتهم في مدينة (هيروشيما) اليابانية.


22 مايو: الاتحاد الأوروبي يوسع قائمة عقوباته ضد إيران لتشمل خمسة أشخاص آخرين بالإضافة إلى كيانين على خلفية اتهامات بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان".


23 مايو: الولايات المتحدة وجمهورية التشيك توقعان في (واشنطن) اتفاقا للتعاون الدفاعي بين البلدين يسعى إلى تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية وتعزيز عمليات حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتعزيز الأمن عبر الأطلسي وحماية المصالح والقيم المشتركة.


23 مايو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أربعة كيانات وفرد واحد كوري شمالي على خلفية التورط في توفير عائدات وتقديم أنشطة سيبرانية خبيثة تدعم حكومة بيونغ يانغ.


23 مايو: كوريا الجنوبية تفرض عقوبات إضافية أحادية الجانب على كوريا الشمالية ردا على أنشطتها السيبرانية غير القانونية التي تهدف إلى تمويل برامج تطوير الأسلحة النووية والصاروخية.


23 مايو: المفوضية الأوروبية تعلن تقديم 5ر1 مليار يورو (6ر1 مليار دولار) في إطار حزمة مساعدات مالية كلية لأوكرانيا لعام 2023 تبلغ قيمتها 18 مليار يورو (3ر19 مليار دولار).


25 مايو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيس شركة (فاغنر) الأمنية الروسية الخاصة ومديرها الرئيس في جمهورية مالي إيفان ألكسندروفيتش ماسلوف في سياق إجراءاتها بحق المجموعة التي تتهمها واشنطن بالقتال كمرتزقة لمصلحة روسيا.


25 مايو: الاتحاد الأوروبي والصين يتفقان على مواصلة العمل نحو إحلال سلام دائم في أوكرانيا.


26 مايو: اليابان تعلن توسيع العقوبات التي فرضتها ضد روسيا على خلفية الحرب التي تشنها في أوكرانيا.


26 مايو: إيران تعلن عودة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي إلى طهران بعد أن كان محتجزا لدى السلطات البلجيكية في صفقة إفراج متبادل عن رعايا متحفظ عليهم في البلدين بالمساعي العمانية.


30 مايو: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 7 أفراد اعتبرهم مسؤولين عن أعمال تهدف إلى زعزعة استقرار أو تقويض أو تهديد سيادة واستقلال مولدوفا.


31 مايو: ألمانيا تطالب السلطات الروسية بإغلاق 4 قنصليات روسية على الأراضي الألمانية ردا على مطالبة موسكو 350 موظفا ألمانيا بمغادرة الأراضي الروسية.


31 مايو: الهند وكمبوديا تتفقان في (نيودلهي) على تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.


1 يونيو: مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي يوافق على انضمام الكتلة المكونة من 27 دولة إلى اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي المسماة ب (اتفاقية إسطنبول).


1 يونيو: اليابان والولايات المتحدة تتفقان على تعزيز التنسيق الاستراتيجي للرد على تهديدات كوريا الشمالية لا سيما ما يخص إطلاق بيونغ يانغ قمرا اصطناعيا آخر للتجسس العسكري.


1 يونيو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أعضاء بالحرس الثوري الإيراني وآخرين مرتبطين به وشركة تابعة له تتهمهم جميعا بالضلوع في مخططات لاغتيال مسؤولين أمريكيين سابقين ومعارضين إيرانيين.


5 يونيو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على سبعة أشخاص تتهمهم بأنهم فاعلون مؤثرون في مجموعة مرتبطة بالاستخبارات الروسية أدوا أدوارا في زعزعة استقرار مولدوفا.


5 يونيو: الهند والولايات المتحدة تتفقان في (نيودلهي) على تعزيز التعاون الدفاعي والصناعي بينهما بجانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك أبرزها الأمن الإقليمي.


6 يونيو: الهند وألمانيا تتفقان في (نيودلهي) على تعزيز التعاون الدفاعي والصناعي بينهما.


8 يونيو: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد) تعلن عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية بقيمة 7ر53 مليون دولار إلى شعب هاييتي.


8 يونيو: الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم مساعدات عسكرية لكل من النيجر ونيجيريا في إطار التزامه تجاه منطقة الساحل الإفريقي.


8 يونيو: الحكومتان الماليزية والإندونيسية توقعان اتفاقيتين لإنهاء نزاعات حدودية بحرية طويلة الأمد من بين عدد من الاتفاقيات التي وقعتها الدولتان في ماليزيا.


9 يونيو: اليابان تعلن أنها ستقدم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة خمسة ملايين دولار لأوكرانيا في أعقاب فيضانات ناجمة عن انهيار سد (نوفا كاخوفكا).


15 يونيو: الهند واليونان تتفقان في (أثينا) على تعزيز التعاون العسكري والتجاري والثقافي بينهما.


18 يونيو: رئيس الأركان البريطاني الأميرال توني راداكين ونظيره الفرنسي الجنرال تيري بوركان يوقعان خطابا للنوايا يهدف ضمن بنوده إلى التعجيل بتعميق الاندماج بين جيشي البلدين خلال العقد المقبل.


19 يونيو: بريطانيا تصدر تشريعا يسمح باستمرار العقوبات المفروضة ضد روسيا إلى حين دفع تعويضات الى أوكرانيا ومنح الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.


21 يونيو: الولايات المتحدة والهند تطلقان نظاما مشتركا من شأنه توسيع وتحديث شراكة البلدين الدفاعية على المستويات التكنولوجية والأكاديمية والصناعية.


21 يونيو: النمسا ترفض خطط المفوضية الأوروبية لتخصيص أموال إضافية لأوكرانيا لتمويل حربها المستمرة منذ أكثر من عام ضد روسيا.


26 يونيو: الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة تاسعة من العقوبات على سبعة أفراد مسؤولين عن "انتهاكات خطرة" لحقوق الإنسان في إيران.


26 يونيو: مجلس الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد التفويضات الممنوحة لثلاث بعثات مدنية أوروبية في ليبيا والأراضي الفلسطينية ضمن إطار سياسات الأمن والدفاع المشترك.


1 يوليو: إسبانيا تعلن عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 55 مليون يورو (60 مليون دولار) لمساعدة الشركات الأوكرانية المتوسطة والصغيرة.


2 يوليو: إيران توقف إجراءات إرسال سفيرها الجديد إلى السويد احتجاجا على إحراق متطرف نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في العاصمة السويدية (ستوكهولم).


3 يوليو: المفوضية الأوروبية تعلن بدء عمل (المركز الدولي لمحاكمة جريمة العدوان ضد أوكرانيا) في (لاهاي) بهولندا.


4 يوليو: حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعلن تمديد ولاية أمينه العام ينس شتولتنبرغ مدة سنة إضافية.


6 يوليو: روسيا تقرر طرد 9 دبلوماسيين فنلنديين من أراضيها ردا على إجراء مماثل قامت به السلطات الفنلندية بحق دبلوماسيين روس.


6 يوليو: بريطانيا تعلن اعتماد نظام عقوبات جديد يستهدف رموز النظام الإيراني والكيانات التابعة له.


6 يوليو: طهران تستدعي القائمة بالأعمال البريطانية في طهران إليزابيث مارش احتجاجا على ما أسمته تدخلات لندن في شؤون إيران الداخلية.

7 يوليو: وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن يعلن إطلاق تحالف عالمي لمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية.


7 يوليو: المملكة المتحدة والهند تجددان شراكتهما الاستراتيجية الوثيقة وتقرران تعزيز التعاون الأمني بينهما.


7 يوليو: الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل إلى اتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي بشأن قانون لتسريع إنتاج الذخيرة دعما لأوكرانيا.

7 يوليو: الحكومة البلجيكية تقر استراتيجية جديدة تجاه منطقة الساحل تهدف إلى الحفاظ على شراكة داعمة وموثوقة في تلك المنطقة من أجل دعم الأمن القومي البلجيكي.


8 يوليو: إيران والجزائر تتفقان في طهران على إلغاء التأشيرات السياسية والخدمية بين البلدين بما يمهد الطريق لتعزيز أوجه التعاون بينهما في المستقبل.


11 يوليو: وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مدير وكالة المعلومات الأمنية الصربية ألكسندر فولين بسبب اتهامه بلعب دور في الفساد في غرب البلقان بما يؤدي إلى تسهيل الأنشطة الروسية المعادية في صربيا والمنطقة.


13 يوليو: الولايات المتحدة تعلن تقديم مساعدات إنسانية قيمتها 74 مليون دولار موجهة لدعم الاستجابات الإنسانية في ميانمار وبنغلاديش والمنطقة.


14 يوليو: كوريا الجنوبية تفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية على خلفية إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات.


17 يوليو: بريطانيا تفرض 14 عقوبة جديدة على روسيا ردا على محاولاتها "تدمير الهوية الوطنية الأوكرانية عبر الترحيل القسري للأطفال الأوكرانيين".


17 يوليو: روسيا تعلن رفضها تمديد العمل بصفقة الحبوب وإلغاء الضمانات الأمنية لحرية الملاحة وإغلاق الممر البحري الآمن وإعادة العمل بنظام الحظر المؤقت في شمال غرب حوض البحر الأسود.


18 يوليو: الولايات المتحدة تقدم 250 مليون دولار إضافية لأوكرانيا للمساعدة على توفير الغذاء للعالم وذلك بعد قرار روسيا عدم تجديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود.


20 يوليو: الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات التي تستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الروسي مدة ستة أشهر.


20 يوليو: الاتحاد الأوروبي يضع إطارا جديدا لفرض العقوبات على إيران على خلفية "دعمها العسكري" للحرب الروسية ضد أوكرانيا.


20 يوليو: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 18 فردا وخمسة كيانات على خلفية مسؤوليتهم عن ارتكاب انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان في أفغانستان وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وأوكرانيا وروسيا.


20 يوليو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تستهدف 120 فردا وكيانا على خلفية التورط في انتهاك العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.


20 يوليو: بريطانيا تفرض عقوبات جديدة تستهدف أفرادا وشركات مرتبطة بمجموعة (فاغنر) الروسية الأمنية وأنشطتها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان.


24 يوليو: الاتحاد الأوروبي يخصص 10 ملايين يورو (11 مليون دولار امريكي) لتقديم مساعدات إنسانية لتشاد من أجل مساعدتها على تلبية احتياجات الأعداد الكبيرة من الأشخاص النازحين من الصراع في السودان.


25 يوليو: المفوضية الأوروبية تعلن تقديم الدفعة السادسة من مساعداتها لأوكرانيا التي تقدر بنحو 5ر1 مليار يورو (6ر1 مليار دولار) وذلك بموجب حزمة المساعدات المالية الكلية التي تبلغ نحو 5ر19 مليار دولار.


25 يوليو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثلاثة من كبار المسؤولين العسكريين في جمهورية مالي بسبب علاقتهم مع مجموعة (فاغنر) الروسية المسلحة.


27 يوليو: الصين تقدم قرضا بقيمة 4ر2 مليار دولار لإسلام آباد مدة عامين.


28 يوليو: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على تسعة أفراد من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا اتهمهم بالضلوع في انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان في الكونغو.


29 يوليو: فرنسا تعلن التعليق الفوري لجميع مساعداتها التنموية للنيجر على خلفية الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.


29 يوليو: الولايات المتحدة تعلن تقديم مساعدات عسكرية إلى تايوان بقيمة 345 مليون دولار في خطوة قد تزيد من توتر العلاقات بين واشنطن وبكين.


31 يوليو: بريطانيا تدرج ستة أشخاص في قائمة العقوبات شاركوا في محاكمة المعارض السياسي الروسي فلاديمير كارامورزا الذي صدر ضده حكم في روسيا بالسجن 25 عاما.


1 أغسطس: الخارجية الأمريكية تعلن إطلاق مكتب للأمن الصحي العالمي والدبلوماسية الصحية يهدف إلى التعاون الدولي لمكافحة الفيروسات بشتى أنواعها.


1 أغسطس: ثلاث منظمات تابعة للأمم المتحدة تدعو إلى حشد استثمارات ضخمة في جنوب السودان بهدف تجنب وقوع كارثة غذائية محذرة من تفاقم الأزمة.


1 أغسطس: الحكومة الإيطالية تعلن إعداد طائرة خاصة لإجلاء مواطنيها من (نيامي) عاصمة النيجر مع استمرار عمل سفارتها للمساهمة في مساعي الوساطة السياسية مع المجلس العسكري.


1 أغسطس: فرنسا تعلن استعدادها لإجلاء رعاياها الراغبين في مغادرة النيجر على خلفية التطورات المتعلقة بالانقلاب على الرئيس محمد بازوم.


2 أغسطس: بريطانيا تعلن نقل أول دفعة من رعاياها من النيجر مجددة دعمها للجهود الإقليمية للحفاظ على الديمقراطية والاستقرار في البلد الإفريقي.


2 أغسطس: إيطاليا تستبعد التدخل العسكري في النيجر مؤكدة أن جنود القوة الإيطالية وباقي الوحدات الغربية مرابطون في المطار.


2 أغسطس: الصين ترفض اتهامات أمريكا بوجود عمالة قسرية في (شينجيانغ) المتمتعة بالحكم الذاتي التي تسكنها أقلية الويغور المسلمة.


2 أغسطس: فرنسا تتهم روسيا بتعريض الأمن الغذائي العالمي للخطر بعد قصفها ميناء أوكرانيا من خلال تدمير البنية التحتية الأساسية لصادرات الحبوب.


2 أغسطس: إيطاليا تجلي مجموعة من مواطنيها وأجانب بطائرة خاصة من النيجر.


2 أغسطس: بريطانيا تعلن نجاحها في نقل أول دفعة من رعاياها من النيجر مجددة دعمها للجهود الإقليمية للحفاظ على الديمقراطية والاستقرار هناك.


3 أغسطس: الاتحاد الأوروبي يحظر تزويد بيلاروسيا بمعدات لصناعة الطيران والفضاء ضمن عقوبات جديدة شملت أيضا 38 من مواطنيها و3 شركات بها.


3 أغسطس: باريس تعلن انتهاء عملية إجلاء الفرنسيين والرعايا الأجانب من النيجر وذلك على خلفية أعمال العنف ضد السفارة الفرنسية وإغلاق المجال الجوي في العاصمة إثر محاولة الانقلاب ضد الرئيس محمد بازوم.


3 أغسطس: الولايات المتحدة تخفض عدد موظفيها غير الطارئين في سفارتها بمدينة (نيامي) عاصمة النيجر وتؤكد رفضها قلب النظام الدستوري.


7 أغسطس: بريطانيا تعلن وصول مجموعة أولى من المهاجرين غير الشرعيين مكونة من 50 شخصا إلى بارجة (بيبي ستوكهولم) في ميناء (بورتلاند) بمقاطعة (دورست) جنوب غربي إنجلترا.


8 أغسطس: وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي يفرض 22 عقوبة تستهدف الواردات العسكرية الأجنبية إلى روسيا.


9 أغسطس: بريطانيا وتركيا تعلنان عن اتفاق شراكة بينهما لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتعزيز أمن الحدود في البلدين.


10 أغسطس: قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) يقررون نشر قواتهم الاحتياطية تحضيرا لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.


10 أغسطس: واشنطن تؤكد إطلاق سراح خمسة أمريكيين اعتقلوا في إيران ووضعهم في الإقامة الجبرية.


10 أغسطس: بريطانيا تفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وثلاثة من مساعديه على خلفية اتهامات بالضلوع في أنشطة غير قانونية لتحقيق مكاسب شخصية.


11 أغسطس: السلطات البريطانية تنقل المهاجرين غير الشرعيين من بارجة إيواء في جنوب غربي إنجلترا إلى سفينة أخرى بسبب تلوث المياه.


11 أغسطس: برنامج الأغذية العالمي يعلن نجاحه في تسليم أولى مساعداته الغذائية بدارفور بعد أربعة أشهر من اندلاع القتال في السودان.


13 أغسطس: قوات خفر السواحل اليونانية تعلن عن إنقاذ 48 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي قبالة سواحل جزيرة (ليسبوس) بالقرب من الساحل التركي.


15 أغسطس: وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعلن استضافة الولايات المتحدة قمة ثلاثية تضم إلى جانبها كلا من اليابان وكوريا الجنوبية في منتجع (كامب ديفيد).


16 أغسطس: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثلاثة كيانات تابعة لشخص سلوفاكي تتهمها بالالتفاف على العقوبات ودعم صفقات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا.


16 أغسطس: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جمعية (أخضر بلا حدود) اللبنانية في لبنان ورئيسها زهير صبحي نهلا بتهمة العمل لمصلحة جماعة (حزب الله) اللبنانية.


16 أغسطس: الولايات المتحدة تعلن أن سفيرتها الجديدة لدى النيجر ستسافر إلى (نيامي) لتولي مهامها الجديدة ولكنها لا تخطط لتقديم أوراق اعتمادها إلى قادة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.


16 أغسطس: وزراء دفاع الدول الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) يعلنون عقد اجتماع طارئ لهيئة الأركان للمجموعة في العاصمة الغانية (أكرا) لبحث تدخل قواتها العسكرية في النيجر بهدف إنهاء الانقلاب هناك.


17 أغسطس: وزارة الخزانة الأمريكية تدرج جماعتين مسلحتين وثلاثة من قادتهما في لائحة العقوبات لارتباطهم "بانتهاكات حقوقية" في منطقة (عفرين) شمالي سوريا.


17 أغسطس: الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على أربعة روس متهمين بالضلوع فيما تقول إنه عملية تسميم المعارض الروسي إليكسي نافالني قبل ثلاث سنوات.

18 أغسطس: روسيا تدرج 54 شخصية بريطانية في قائمة الممنوعين من دخول أراضيها بينهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.


18 أغسطس: روسيا تعلن منع عدد من المسؤولين في مولدوفا من دخول أراضيها ردا على قرار اتخذته مولدوفا بطرد عدد من الدبلوماسيين الروس.


18 أغسطس: الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تعلن عن بدء "حقبة جديدة" من الشراكة الثلاثية حول قضايا مشتركة خلال قمة بمنتجع (كامب ديفيد).


19 أغسطس: التلفزيون الرسمي في النيجر يعلن أن جمهورية مالي وبوركينا فاسو نشرتا طائرات حربية في البلاد "استعدادا للتصدي لأي عدوان على البلاد" من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس).


21 أغسطس: وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكي تعلن عن موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على مبيعات أسلحة محتملة لبولندا تصل إلى نحو 12 مليار دولار.


21 أغسطس: (إيكواس) ترفض خطة المجلس العسكري في النيجر باستمرار سلطة الحكومة الانتقالية لمدة 3 سنوات.


24 أغسطس: سنغافورة وقطر توقعان خمس مذكرات تفاهم جديدة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة والتعليم والبحوث المتعلقة بالمياه ورقمنة المؤسسات والابتكار والشراكات التجارية.


24 أغسطس: الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات مالية على 10 أفراد وكيانين من روسيا والشيشان وحظر إصدار تأشيرات لثلاثة أشخاص آخرين على خلفية اتهامات بالضلوع بعمليات نقل وترحيل قسري لأطفال أوكرانيا لمصلحة الحكومة الروسية.


24 أغسطس: رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا يعلن أن مجموعة دول (بريكس) قررت ضم ست دول جديدة لعضويتها من بينها ثلاث دول عربية هي السعودية ومصر والامارات إضافة الى الأرجنتين وإيران وإثيوبيا ومنحها العضوية الكاملة اعتبارا من الأول من يناير 2024.


26 أغسطس: الهند والاتحاد الأوروبي يتفقان على تعميق الشراكة التجارية والاقتصادية بين الطرفين خلال جلسات الحوار الثالث رفيع المستوى بشأن التجارة والاستثمار المنعقدة في نيودلهي.


28 أغسطس: الهند وبنغلاديش تتفقان على تعزيز التعاون الدفاعي خلال حوار الدفاع السنوي الخامس الذي عقد في مدينة (دكا) عاصمة بنغلاديش.


30 أغسطس: كوالالمبور ترفض خريطة صينية نشرتها وزارة الموارد الطبيعية في بكين تضم جزءا كبيرا من المياه الماليزية بالقرب من ولايتي (صباح) و(اسراراك) الشرقيتين.


30 أغسطس: الولايات المتحدة تحث رعاياها الموجودين في هاييتي على مغادرة البلد الواقع في البحر الكاريبي الذي يشهد اضطرابات سياسية وأمنية دفعت واشنطن إلى إصدار منشور يحذر الأمريكيين من السفر إليها.


31 أغسطس: فرنسا تستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية على خلفية إغلاق معهد الأبحاث الفرنسي في إيران (افري) وختم مداخله بالشمع الأحمر رغم امتثال فرنسا الكامل للقرار الإيراني الأحادي الجانب بإغلاق المعهد في يناير 2023.


31 أغسطس: وزارة الخزانة الامريكية تعلن فرض عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية استهدفت فردين وكيانا واحدا.


1 سبتمبر: اليابان وكوريا الجنوبية تعلنان توسيع عقوبات ضد كوريا الشمالية على خلفية محاولات بيونغ يانغ المتكررة إطلاق صواريخ.


7 سبتمبر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) تقرر منح حماية معززة مؤقتة لعشرين من الممتلكات الثقافية في أوكرانيا.


7 سبتمبر: بريطانيا تعلن انضمامها إلى برنامج الاتحاد الأوروبي (أفق أوروبا) للبحث والابتكار أحد أضخم برامج العالم للبحث والابتكار وبشروط مالية مطورة.


7 سبتمبر: تركيا والاتحاد الأوروبي يوقعان في أنقرة (مشروع دعم الاندماج الاجتماعي للأجانب).


7 سبتمبر: لندن وواشنطن تفرضان عقوبات على 11 روسيا لاتهامهم بالتورط في جرائم سيبرانية ألحقت أضرارا بمستشفيات ومدارس وهيئات وأعمال محلية أثناء جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).


8 سبتمبر: الرئيس الأمريكي جو بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية بشأن إثيوبيا عاما إضافيا مبررا بأن الوضع هناك يشكل تهديدا غير مألوف للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.


8 سبتمبر: الولايات المتحدة تعلن مصادرة شحنة نفط خام تابعة لإيران تبلغ قيمتها ملايين الدولارات حاولت نقلها لبيعها في التفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.


8 سبتمبر: القوات البحرية الهندية تشارك نظيرتها الفرنسية في مناورات (فارونا - 23) البحرية في بحر العرب.


9 سبتمبر: إطلاق الهند وعدد من الدول مبادرات تنموية منها الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا والتحالف العالمي للوقود الحيوي من خلال قمة مجموعة العشرين (جي 20) في نيودلهي.


10 سبتمبر: الاتحاد الأوروبي يرحب بانضمام الاتحاد الإفريقي عضوا دائما إلى مجموعة العشرين (جي 20).


10 سبتمبر: الولايات المتحدة وفيتنام تتفقان على رفع مستوى العلاقات بينهما إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة من أجل "السلام والتعاون والتنمية المستدامة".


11 سبتمبر: الهند والسعودية توقعان في نيودلهي 8 اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن والدفاع والطاقة والمواصلات وتحلية المياه والسياحة والثقافة كما توقعان أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الشركات الهندية والسعودية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والأدوية والبتروكيماويات والموارد البشرية.


12 سبتمبر: إيطاليا تعلن تفعيل منظومة الحماية المدنية للمساهمة في إغاثة ضحايا الفيضانات وتقديم مساعدات إنسانية إلى ضحايا إعصار (دانيال) الذي ضرب شرقي ليبيا.


13 سبتمبر: الولايات المتحدة والبحرين توقعان اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية في واشنطن.


13 سبتمبر: الصين تعين سفيرا جديدا في أفغانستان ليكون أول مبعوث أجنبي منذ تسلم حركة (طالبان) الحكم وبهذه الخطوة يكون السفير الصيني أول مبعوث أجنبي معين في أفغانستان منذ تسلم الحركة الحكم في 2021.


13 سبتمبر: وزارة الدفاع الإيطالية تعلن إرسال فرق استطلاع ميداني لمشاركة القوات المسلحة الإيطالية في جهود مساعدة المناطق التي اجتاحتها الفيضانات شرقي ليبيا.


13 سبتمبر: الاتحاد الأوروبي يفعل آلية الحماية المدنية لدعم ليبيا في مواجهة كارثة الفيضانات التي ضربتها وخلفت آلاف الضحايا.


14 سبتمبر: الولايات المتحدة تعلن توسيع دائرة العقوبات المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا لتشمل نخبا وكيانات متخصصة بالصناعات العسكرية والتكنولوجية والقطاع المالي في روسيا بالإضافة إلى إفراد غير روس وكيانات تقع مقراتها خارج روسيا.


14 سبتمبر: فرنسا تعلن تقديم مساعدات طبية طارئة عقب الفيضانات الناجمة عن عاصفة (دانيال) التي ضربت شرقي ليبيا.


14 سبتمبر: الولايات المتحدة تعين وزيرة التجارة السابقة بيني بريتزكر مبعوثة خاصة للتعافي الاقتصادي في أوكرانيا.


14 سبتمبر: هيئة الصليب الأحمر الإيطالية تعلن تسليم دفعة أولى من معدات ومواد الإغاثة ضمن المساعدات الإيطالية للمناطق التي اجتاحتها الفيضانات شرقي ليبيا.


15 سبتمبر: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على طهران تشمل أربعة أفراد وستة كيانات اعتبر أنهم مسؤولون عن انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان في إيران.


15 سبتمبر: الولايات المتحدة بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا وشركاء آخرين تفرض عقوبات واسعة النطاق طالت عشرات المسؤولين والكيانات في مجالات الأمن والرقابة والاعلام في إيران في ذكرى وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني.


15 سبتمبر: الصين تفرض عقوبات على شركتي (لوكهيد مارتن) و(نورثروب غرومان) الأمريكيتين لبيعهما أسلحة لتايوان.


16 سبتمبر: بوركينا فاسو تعلن طرد الملحق العسكري الفرنسي بتهمة ممارسة "أنشطة تخريبية".


16 سبتمبر: جمهورية مالي وبوركينا فاسو والنيجر تعلن توقيع ميثاق تأسيس تحالف دول الساحل معتبرة إياه بمنزلة هيكل لتنسيق جهودها في الدفاع الجماعي والمشترك والتعاون الاقتصادي والمساعدة المتبادلة لمصلحة شعوبها.


17 سبتمبر: بريطانيا تمنع ضباطها المتقاعدين من المشاركة في تدريب جيوش الدول المنافسة من دون إذن رسمي لقائدة جيوش أجنبية.


18 سبتمبر: وصول 5 أمريكيين إلى قطر ضمن اتفاق لتبادل السجناء مع إيران.


18 سبتمبر: روسيا تعلن انسحابها من مجلس (بارنتس للقطب الشمالي) وتحمل الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس المسؤولية عن تقويض نشاطه في خدمة "المصالح الآنية".


18 سبتمبر: الاتحاد الأوروبي يوافق على قانون لتبادل المعلومات الرقمية في قضايا الإرهاب مع العدالة الجنائية (يوروجست).


19 سبتمبر: الهند وماليزيا تتفقان على تعزيز التعاون الدفاعي أثناء الاجتماع الـ12 للجنة التعاون الدفاعي في نيودلهي.


19 سبتمبر: حكومة النيجر الانتقالية تعلن مشاركتها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 بحضور وزير الخارجية بوكاري ياو سانغاري.

19 سبتمبر: مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي يعين البلغارية إليانا إيفانوفا مفوضة جديدة للتكتل الأوروبي لشؤون الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب.


20 سبتمبر: قادة العالم في الأمم المتحدة يعتمدون إعلانا سياسيا للوقاية من الجوائح الصحية والتأهب والاستجابة لها.


21 سبتمبر: انطلاق مفاوضات بين مسؤولين من أذربيجان وممثلي الجالية الأرمنية لتسوية النزاع في (ناغورني كاراباخ) في مدينة (يفلاخ) بأذربيجان.


21 سبتمبر: الولايات المتحدة تمدد الحماية المؤقتة للأفغان الموجودين على أراضيها مدة 18 شهرا نظرا للظروف الأمنية المرتبطة بالنزاع في بلدهم.


21 سبتمبر: وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تفرض عقوبات على بيونغ يانغ على خلفية تجارة الأسلحة "غير القانونية" لكوريا الشمالية مع دول أخرى بما في ذلك روسيا.


22 سبتمبر: الاتحاد الأوروبي يقدم 6ر1 مليار دولار لأوكرانيا في إطار حزمة مساعدات مالية كلية لأوكرانيا تبلغ قيمتها الإجمالية 19 مليار دولار.


22 سبتمبر: البرلمان الأوروبي يضيف 15 مقعدا جديدا للفترة (2024 - 2029) ما يزيد العدد الإجمالي لنواب البرلمان إلى 720 عضوا.


23 سبتمبر: المجلس العسكري في النيجر يتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بحرمان ممثله من المشاركة في الجمعية العامة في دورتها ال 78 واصفا تصرفات غوتيريس بأنها "غادرة".


23 سبتمبر: قادة العالم في الأمم المتحدة يعتمدون إعلانا سياسيا يتضمن أهدافا جديدة للسنوات الخمس المقبلة لتعزيز الجهود العالمية للقضاء على مرض السل.


24 سبتمبر: فرنسا تعلن سحب سفيرها وقواتها من النيجر بحلول نهاية عام 2023 وبطريقة منظمة.


25 سبتمبر: حكومة النيجر تقرر حظر المجال الجوي للبلاد أمام الطائرات الفرنسية في رد فعل على التوتر القائم بين البلدين بعدما قررت باريس سحب سفيرها وقواتها من الدولة الإفريقية.


26 سبتمبر: الولايات المتحدة تعلن الاعتراف باستقلال (جزر كوك) و(نيوي) الواقعتين في المحيط الهادئ وإقامة علاقات دبلوماسية معهما.


26 سبتمبر: أرمينيا تعلن أن أكثر من 28 ألفا لجأوا إليها قادمين من إقليم (ناغورني كاراباخ) الذي استعادت أذربيجان السيادة عليه.


27 سبتمبر: الولايات المتحدة تؤكد عودة الجندي الأمريكي ترافيس كينغ الذي كان محتجزا في كوريا الشمالية منذ عبوره إلى أراضيها في يوليو الماضي.


27 سبتمبر: وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا يعلن ترحيل 42 ألفا و875 مهاجرا "غير شرعي" خلال الفترة من أول يونيو إلى 22 سبتمبر 2023.


28 سبتمبر: أرمينيا تعلن أن عدد الأرمن الذين لجأوا إليها قادمين من إقليم (ناغورني كاراباخ) تجاوز حاجز 74 ألف شخص.


28 سبتمبر: اليابان والولايات المتحدة تتفقان على تعزيز التحالف بينهما بما في ذلك "التشغيل الفعال لقدرات الردع والضربات المضادة".


28 سبتمبر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصادق على اختيار 11 عضوا جديدا بينها دولة عربية بمجلس محافظيها المؤلف من 35 عضوا للفترة من 2023 إلى 2024.


3 أكتوبر: التشيك وبولندا تشددان الرقابة على الحدود مع سلوفاكيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع محاولات وعمل المهربين.


3 أكتوبر: الولايات المتحدة تستبعد أي تغيير على تموضع قواتها التابعة لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) في كوسوفو.


4 أكتوبر: رئيس أذربيجان إلهام علييف يرفض المشاركة في قمة خماسية في إسبانيا لبحث النزاع مع أرمينيا.


4 أكتوبر: إيران تعلن استبعاد بعض مفتشي وكالة الطاقة الذرية بسبب "سلوكهم السياسي" معتبرة أن الضجة المثارة بهذا الخصوص تهدف إلى الضغط على طهران.


4 أكتوبر: المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقا لمكافحة الدعم في واردات السيارات الكهربائية الصينية التي تعمل بالبطاريات.


5 أكتوبر: (بتروناس) الماليزية و(إيديميتسو كوسان) اليابانية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير وقود طيران مستدام وتوزيعه.


5 أكتوبر: وصول 1200 مهاجر غير شرعي الى جزيرة (إل هييرو) في أرخبيل (جزر الكناري) الإسبانية في غضون 48 ساعة.


5 أكتوبر: فرنسا تفض الارتباط العسكري مع النيجر خلال أيام بعد انتهاء التعاون العسكري بينهما.


5 أكتوبر: كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تراقبان وقف كوريا الشمالية أحد مفاعلاتها النووية في مجمعها النووي الرئيس (يونغبيون).


5 أكتوبر: روسيا تسلم بنغلاديش وقودا نوويا لتشغيل محطة (روبور) الكهروذرية التي تشيدها مؤسسة (روس أتوم) الروسية بقدرة 2400 ميغاواط.


6 أكتوبر: الحكومة الأمريكية تتهم جنديا سابقا بمحاولة نقل أسرار دفاعية إلى الصين مشيرة إلى أنه يواجه احتمال السجن 10 سنوات إذا أدين.


6 أكتوبر: الولايات المتحدة تعلن طرد دبلوماسيين اثنين من العاملين في السفارة الروسية بواشنطن ردا على إجراء مماثل قامت به موسكو أخيرا.


6 أكتوبر: بيانات رسمية تظهر ترحيل أكثر من 26 ألف مهاجر "غير شرعي" من دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من عام 2023 بارتفاع بنسبة 29 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.


6 أكتوبر: رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يهدد بعرقلة الإجماع الأوروبي بسبب خطط المساعدات الأوروبية الجديدة لأوكرانيا وما يتعلق بملف الهجرة.


6 أكتوبر: القمة الأوروبية المنعقدة في إسبانيا تخفق في التوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة غير الشرعية لمعارضة بولندا وهنغاريا.


6 أكتوبر: بريطانيا تعلن وصول 200 من جنودها إلى كوسوفو لدعم مهمة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).


6 أكتوبر: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تعلن استقرار مؤشر أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية في سبتمبر 2023 مقارنة بالشهر الذي سبقه مع تراجعه بأكثر من 10 في المئة خلال عام.


9 أكتوبر: الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على استخدام الأسلحة الكيماوية مدة ثلاث سنوات إضافية حتى 16 أكتوبر عام 2026 كما مدد العقوبات الحالية ضد الأشخاص والكيانات حتى 16 أكتوبر 2024.


9 أكتوبر: مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي يعتمد لوائح جديدة للطاقة المتجددة لرفع حصتها في إجمالي استهلاك الطاقة بالاتحاد الأوروبي الى نسبة 5ر42 في المئة بحلول عام 2030.


9 أكتوبر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) تعلن عن وصول خبراء إلى ليبيا للمساعدة في عملية التعافي بعد العاصفة (دانيال) لا سيما في مجالي التعليم وحماية التراث.


9 أكتوبر: الاتحاد الأوروبي يعين الهولندي ووبكي هوكسترا مفوضا جديدا للعمل المناخي.


9 أكتوبر: السودان وإيران يعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد قطيعة سبع سنوات.


9 أكتوبر: إسبانيا تعارض إعلان المفوضية الأوروبية وقف المساعدات للفلسطينيين عقب الاحداث الأخيرة.


9 أكتوبر: منظمة (أوكسفام) الخيرية العالمية تصف قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق مساعداته للفلسطينيين بأنه "غير مقبول".


10 أكتوبر: كوريا الجنوبية تتوعد بالضغط من أجل تعليق اتفاقية خفض التوتر العسكري التي أبرمتها مع كوريا الشمالية عام 2018 لافتة إلى أنها تحد من قدرتها على مراقبة أنشطة بيونغ يانغ العسكرية.


10 أكتوبر: مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يؤكد أن فرض الحصار الكامل على قطاع غزة "محظور بموجب القانون الإنساني الدولي".


10 أكتوبر: وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية كارولين جينيز تؤكد أنه على عكس المفوضية الأوروبية وألمانيا فإن بلادها لن تعلق مساعداتها الإنسانية للأراضي الفلسطينية.


10 أكتوبر: الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم تعليق المساعدات للفلسطينيين مضيفا أن الإعلان عن هذا الموضوع كان رأيا شخصيا من أحد المفوضين الأوروبيين.


10 أكتوبر: الخطوط الجوية التركية تعلن تعليق رحلاتها إلى الكيان الإسرائيلي المحتل "حتى إشعار آخر".


10 أكتوبر: المجلس العسكري في النيجر يعلن بدء عمليات انسحاب الجنود الفرنسيين من البلاد بعد توصل السلطات العسكرية في الجانبين إلى تحديد جدول زمني لها.


11 أكتوبر: السلطات الانتقالية في النيجر تمهل المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الدولة لويز أوبان 72 ساعة لمغادرة البلاد معتبرة أن المنظمة التي تمثلها أصبحت غير مرغوب فيها في النيجر.


12 أكتوبر: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانين وسفينتين لنقل نفط روسي تتجاوز أسعاره السقف الذي حددته مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2022.


12 أكتوبر: الاتحاد الأوروبي يعلن عن توافق في وجهات النظر بين التكتل ومجلس التعاون الخليجي بشأن الوضع المأساوي في غزة.


12 أكتوبر: وزيرا خارجية اليابان ومصر يتفقان على التعاون "الوثيق" لتهدئة الأوضاع بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.


12 أكتوبر: المفوضية الأوروبية تطلب من موقع التواصل الاجتماعي (إكس) تقديم معلومات بموجب قانون الخدمات الرقمية عن نشره معلومات "مضللة" ومحتويات "غير قانونية" تحض على "الإرهاب والعنف وخطاب الكراهية".

14 أكتوبر: المركز الدولي من أجل العدالة للفلسطينيين يعلن عزمه مقاضاة عدد من وزراء الحكومة البريطانية بتهمة مساعدة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.


15 أكتوبر: مسيرة حاشدة في إسبانيا لدعم الشعب الفلسطيني وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف مكثف من الاحتلال الإسرائيلي.


15 أكتوبر: تجمع مئات الأشخاص في بلدية (سان جيل) في العاصمة البلجيكية بروكسل للتعبير عن دعمهم للشعب الفلسطيني وتضامنهم معه.


16 أكتوبر: خفر السواحل الإسبانية تنقذ 1012 مهاجرا "غير شرعي" حاولوا الوصول إلى سواحل الجزر الإسبانية في المحيط الأطلسي.


17 أكتوبر: انسحاب ماليزيا من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2023 بسبب انحيازه للاحتلال الإسرائيلي.


17 أكتوبر: مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي يبقي على العقوبات المفروضة على إيران بموجب نظام منع الانتشار النووي التابع للاتحاد.


18 أكتوبر: بريطانيا تعلن الإبقاء على جميع العقوبات المفروضة على إيران قيد التنفيذ ردا على "عدم التزام" طهران بالاتفاق الدولي النووي منذ عام 2019 وانتهاكها الخطر له.


18 أكتوبر: باكستان والصين تتفقان على تعزز العلاقات الثنائية لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والشعبية إلى جانب العلوم والتكنولوجيا.


18 أكتوبر: آلاف المتظاهرين أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن ينددون بجرائم الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة.


18 أكتوبر: إخفاق مشروع قرار آخر بمجلس الأمن الدولي بشأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.


18 أكتوبر: متظاهرون أغلبهم من أتباع الديانة اليهودية يدخلون مبنى الكونغرس الأمريكي تنديدا بالعدوان على غزة والشرطة تعتقلهم.


18 أكتوبر: فرنسا ترحب بعودة الأكاديمية الفرنسية من أصول إيرانية فريبا عادلخواه إلى فرنسا بعدما كانت محتجزة في إيران منذ عام 2019.


18 أكتوبر: إيطاليا تعلق اتفاقية (شنغن) وحرية التنقل على الحدود مع سلوفينيا لدواعي الأمن القومي إزاء المخاوف من جراء الحرب على غزة.


19 أكتوبر: المسؤول في مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية جوش بول يعلن استقالته بسبب معارضته للسياسة التي تنتهجها واشنطن في الاستمرار بتقديم الأسلحة الفتاكة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.


19 أكتوبر: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن الحداد الوطني ثلاثة أيام على أرواح شهداء فلسطين في جريمة قصف مستشفى (العمداني) بقطاع غزة.


19 أكتوبر: الاتحاد الأوروبي يفعل آلية استجابة لمراقبة الوضع في الشرق الأوسط على خلفية التطورات في المنطقة.


20 أكتوبر: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على فردين من عائلة رئيس جمهورية صرب البوسنة (صربسكا) ميلوردا دوديك المدرج مرتين في لوائح العقوبات الأمريكية وأربعة كيانات مرتبطة به.


20 أكتوبر: الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤكد إطلاق سراح أسيرتين أمريكيتين لدى حركة (حماس) خلال عملية (طوفان الأقصى).


21 أكتوبر: تظاهرات في لندن وروما وتونس تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة وتضامنا معها.


22 أكتوبر: تمزيق علم الاحتلال الإسرائيلي المرفوع فوق المعبد اليهودي الرئيس في العاصمة النمساوية فيينا.


22 أكتوبر: الآلاف ينظمون تظاهرات سلمية تضامنية مع فلسطين في بروكسل وباريس وكوالالمبور.


23 أكتوبر: الاتحاد الأوروبي يعتمد إطارا لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدد السلام بالنيجر.


23 أكتوبر: الفلبين تستدعي السفير الصيني هوانغ شيليان بسبب حادث تصادم سفينتين تابعتين للبلدين بالقرب من المياه الضحلة (سكند توماس) في جزر (سبراتلي) المتنازع عليها ببحر الصين الجنوبي وتبادل الاتهامات بالمتسبب به.


23 أكتوبر: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوقع بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).


23 أكتوبر: الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ يرحب بتوقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بروتوكول انضمام السويد للحلف وإحالته للبرلمان التركي للتصويت عليه.


23 أكتوبر: الجزائر وألمانيا توقعان عقد تعاون في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر بقيمة 12 مليون دولار.


24 أكتوبر: إحصائيات أوروبية تظهر أن الاتحاد الأوروبي قلل بشكل جذري اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي من خلال تخلصه تدريجيا من واردات الفحم وخفض واردات النفط الروسية بنسب 90 في المئة وواردات الغاز من 80 مليار متر مكعب في عام 2022 إلى ما يتراوح بين 40 و45 مليار متر مكعب في عام 2023.


24 أكتوبر: لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الأوروبي توافق على حزمة تسمح بمفاوضات فرنسية جزائرية بشأن التعاون القضائي بينهما على الصعيدين المدني والتجاري في المسائل المتعلقة بقانون الأسرة.


26 أكتوبر: مسيرة لمئات الآلاف تضامنا مع الشعب الفلسطيني بولاية (كيرالا) جنوبي الهند وتعد أكبر مظاهرات مساندة للشعب الفلسطيني في الهند على الإطلاق.


29 أكتوبر: اقتحام متظاهرين بإقليم (داغستان) الروسي المطار الرئيس في عاصمة الإقليم احتجاجا على وصول رحلة من الكيان الإسرائيلي المحتل.


31 أكتوبر: محتجون داعمون لقطاع غزة يقاطعون كلمة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمام لجنة الكونغرس الأمريكي.


1 نوفمبر: اتحادات النقل البلجيكية ترفض التعامل مع شحنات الأسلحة الموجهة للكيان الإسرائيلي المحتل عبر الموانئ والمطارات داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.


1 نوفمبر: نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يعلن خروج أربعة من المواطنين الإيطاليين إلى مصر عبر معبر رفح ضمن أول دفعة من المواطنين الأجانب الذين غادروا قطاع غزة.


1 نوفمبر: فرنسا تعلن خروج خمسة من مواطنيها العالقين في قطاع غزة عبر معبر رفح.


2 نوفمبر: وزارة الخزانة الأمريكية توسع العقوبات على روسيا وصناعتها العسكرية لتشمل 130 فردا وكيانا إضافيا.


3 نوفمبر: النمسا تمدد نظام المراقبة على حدودها مع سلوفاكيا مدة 20 يوما إضافيا للحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.


3 نوفمبر: وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يعلن خروج 10 إيطاليين إلى مصر عبر معبر رفح ضمن المواطنين الأجانب الذين يغادرون قطاع غزة.


6 نوفمبر: إيطاليا تعلن خروج جميع مواطنيها العالقين الذين رغبوا في مغادرة قطاع غزة.


6 نوفمبر: إيطاليا توقع اتفاقية مع ألبانيا لإنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين غير النظاميين على أراضيها.


7 نوفمبر: اليابان تعلن تمديد ولاية قواتها ضمن مهمة السلام في سيناء في مصر مدة عام آخر.


7 نوفمبر: ألمانيا تشدد إجراءات اللجوء وشرطتها تنفذ ثلاث مداهمات ضد عصابات للاتجار بالبشر.


7 نوفمبر: الرئيس الأمريكي جو بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة حول إيران عاما إضافيا.


8 نوفمبر: سلوفاكيا تعلن إيقافها المساعدات العسكرية لأوكرانيا علما أنها قدمت معدات عسكرية تبلغ قيمتها نحو 718 مليون دولار لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


11 نوفمبر: تظاهرات حاشدة في مدن أوروبية تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.


12 نوفمبر: وزارة الطوارئ الروسية تعلن إجلاء أكثر من 60 مواطنا روسيا من قطاع غزة من خلال (معبر رفح) على الحدود بين القطاع ومصر.


13 نوفمبر: وزارة الخارجية الاسبانية تعلن أن 40 مواطنا إسبانيا غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر.


13 نوفمبر: كوريا الجنوبية والولايات المتحدة توقعان تعديلا ل(استراتيجية الردع المخصصة) التي تهدف إلى ردع تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.


14 نوفمبر: وزارة الخارجية الإسبانية تعلن مغادرة دفعة ثانية من 74 مواطنا إسبانيا قطاع غزة عبر معبر رفح متجهين إلى مصر.


15 نوفمبر: النمسا تسجل ارتفاعا قياسيا في ترحيل اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم خارج البلاد هذا العام والذين بلغ عددهم 10478 شخصا.


15 نوفمبر: بريطانيا تعلن دخول نظام (تصريح السفر الإلكتروني) الخدمة رسميا لتعويض نظام التأشيرات السابق الذي طبق على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


16 نوفمبر: وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان تعلنان أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 10 أفراد و18 كيانا في غرب البلقان على صلة بروسيا.


16 نوفمبر: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 كيانات تتهمهم بنقل النفط الروسي المبيع بأسعار تتجاوز السقف الذي حددته مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7).


16 نوفمبر: جنوب إفريقيا تقرر مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها ضد المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة.


17 نوفمبر: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعين وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مبعوثا شخصيا له إلى السودان.

18 نوفمبر: مؤسسات ومنظمات إعلامية في ماليزيا تنظم مظاهرة تطالب بحماية الصحفيين في قطاع غزة ومناطق الصراع.


18 نوفمبر: تركيا تبدأ بإجلاء رعاياها من غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي مشيرة إلى عبور 44 مواطنا تركيا من القطاع إلى الأراضي المصرية.


19 نوفمبر: روسيا تعلن إجلاء 558 من مواطنيها العالقين في قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.


20 نوفمبر: منظمة العفو الدولية تطالب بالتحقيق في هجومين للاحتلال الإسرائيلي في غزة باعتبارهما "جرائم حرب" مؤكدة أن قوات الاحتلال أظهرت مجددا "لا مبالاة مروعة" إزاء "الخسائر الكارثية" التي تلحق بالمدنيين من جراء غاراتها المتواصلة على القطاع.


20 نوفمبر: وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يعلن إخراج 170 من مواطني بلاده وذويهم من قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.


20 نوفمبر: الاتحاد الأوروبي يوافق على إحالة الوضع في فلسطين على المحكمة الجنائية الدولية.


20 نوفمبر: سلوفاكيا تمدد نظام المراقبة على حدودها مع هنغاريا للحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.


21 نوفمبر: الأمم المتحدة تعلن دخول 40 شاحنة مساعدات لغزة عبر معبر رفح لإنشاء مستشفى ميداني في مدينة (خان يونس) جنوبي القطاع.


22 نوفمبر: بريطانيا وكوريا الجنوبية توقعان (اتفاق داونينغ ستريت) لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والامن والتكنولوجيا إلى جانب إطلاق مفاوضات اتفاقية مطورة للتجارة الحرة.


22 نوفمبر: كوريا الجنوبية تعلق جزءا من اتفاق التوتر العسكري بين الكوريتين لعام 2018 مع بيونغ يانغ بعد إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا للاستطلاع.


22 نوفمبر: الاتحاد الأوروبي يدفع 6ر1 مليار دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا في إطار حزمة مساعدة مالية كلية تصل قيمتها 6ر19 مليار دولار خلال عام 2023.


23 نوفمبر: الشرطة الألمانية تفكك عصابة للاتجار بالبشر وتعتقل أربعة أشخاص في مدن ألمانية بتهمة تهريب لاجئين غير شرعيين إلى الأراضي الألمانية.


23 نوفمبر: بريطانيا وتركيا توقعان إعلان نوايا لتعزيز التعاون العسكري يهدف إلى تعزيز العمل الدفاعي الوثيق بينهما باعتبارهما عضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).


23 نوفمبر: البرلمان الإيطالي يصدر قرارا يلزم الحكومة بالمساهمة في جهود خفض تصعيد عدوان الاحتلال الوحشي في غزة واستئناف سريع لمفاوضات حل الصراع على أساس حل الدولتين.


24 نوفمبر: ألمانيا تعلن أن أربعة من مواطنيها بين الأسرى الذين أفرجت عنهم حركة (حماس).


25 نوفمبر: مشاركة أكثر من 800 ألف شخص من مختلف الانتماءات العرقية والدينية في العاصمة البريطانية لندن في تظاهرة تطالب بوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر وتحرير فلسطين.


26 نوفمبر: أستراليا والفلبين تجريان دوريات مشتركة في بحر الصين الجنوبي.


28 نوفمبر: المفوضية الأوروبية تطلق في مؤتمر دولي استضافته في بروكسل تحالفا عالميا لمكافحة تهريب المهاجرين.


29 نوفمبر: تظاهر المئات في إسبانيا تضامنا مع فلسطين وللمطالبة بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.


29 نوفمبر: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أكثر من 20 فردا وكيانا مرتبطين بشبكات تسهيلات مالية غير مشروعة تستفيد منها إيران.


29 نوفمبر: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على منصة خلط وتداول العملات المشفرة (سندباد) بدعوى تسهيل تلك المنصة عمليات غسل أموال لمصلحة كوريا الشمالية.

1 ديسمبر: مجلس الامن الدولي يعتمد قرارا بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقالية في السودان (يونيتامس) اعتبارا من الثالث من ديسمبر الجاري.

2 ديسمبر: بوركينا فاسو والنيجر تعلنان انسحابهما من مجموعة دول الساحل الخمس بما في ذلك القوة المشتركة.

4 ديسمبر: وزارة الداخلية البريطانية تعلن خطة لتقليل أعداد المهاجرين وكبح سوء استغلال نظام الهجرة.

5 ديسمبر: وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي يوقع مع روندا فينسينت بيروتا اتفاقية شراكة لتنظيم الهجرة والتنمية الاقتصادية.

5 ديسمبر: الهند وكينيا تتفقان على تعزيز العلاقات بين البلدين في عدة مجالات حول قضايا ثنائية وإقليمية وعالمية ذات اهتمام مشترك.

6 ديسمبر: الولايات المتحدة والسويد توقعان اتفاقية تعاون دفاعي الأولى من نوعها بين البلدين في مسعى الى تعزيز التعاون الثنائي وتهيئة الظروف اللازمة امام القوات الامريكية للعمل في السويد.

10 ديسمبر: وصول الدفعة التاسعة من لاجئي الروهينغيا الى مقاطعة (آتشيه) الاندونيسية منذ نوفمبر الماضي في إندونيسيا.

11 ديسمبر: الفلبين تستدعي السفير الصيني على خلفية المواجهات البحرية بين سفن البلدين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

12 ديسمبر: بعثة الأمم المتحدة المتكاملة ومتعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) تعلن انتهاء مهمتها بصفة رسمية في البلاد بعد نحو عشرة أعوام من العمل.

12 ديسمبر: تركيا تستقبل 68 مريضا من قطاع غزة الى العاصمة (أنقرة) مع مرافقيهم البالغ عددهم 61 شخصا عبر طائرة تابعة لوزارة الدفاع التركية قادمة من مطار (العريش) في مصر.

12 ديسمبر: الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بأغلبية يدعو الى وقف إطلاق النار والافراج الفوري عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية الى غزة.

13 ديسمبر: وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني عزت الله ضرغامي يعلن أن طهران قررت إلغاء تأشيرة الدخول الى أراضيها لمواطني 32 دولة منها الكويت.

16 ديسمبر: بريطانيا تنكس الاعلام فوق المباني الحكومية حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

17 ديسمبر: باكستان تعلن الحداد وتنكيس الأعلام حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

18 ديسمبر: الأمم المتحدة تنكس علمها حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

20 ديسمبر: الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤكد تسلم الولايات المتحدة 10 من رعاياها كانوا محتجزين في فنزويلا بالإضافة الى الافراج عن معارضين فنزويليين.

21 ديسمبر: وزارة الخارجية الروسية تستدعي السفير الياباني في موسكو أكيرا موتو احتجاجا على مشاركة اليابان مع قوات مسلحة أمريكية وأسترالية في اجراء مناورات عسكرية في جزيرة (هوكايدو) قرب الحدود الروسية.

21 ديسمبر: الولايات المتحدة والدنمارك توقعان اتفاقا بمقر الخارجية الامريكية في واشنطن للتعاون الدفاعي يهدف الى تعزيز الامن في أوروبا وعبر الأطلسي.

22 ديسمبر: الصين والولايات المتحدة تعقدان اول محادثات عسكرية ثنائية رفيعة المستوى بينهما منذ أكثر من عام.

22 ديسمبر: المركز الثقافي الإسلامي في نيويورك يقيم صلاة الغائب على روح فقيد الكويت المغفور له سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نوف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

23 ديسمبر: تركيا تعفي مواطني 6 دول من تأشيرة الدخول السياحية الى تركيا منها 4 دول خليجية.

23 ديسمبر: جمهورية مالي تستدعي سفيرها لدى الجزائر ماهامان مايغا للتشاور عقب استدعائه من طرف الخارجية الجزائرية.

23 ديسمبر: المجلس العسكري الحاكم في النيجر يعلن خروج آخر جندي فرنسي من أراضيها بعد وجود دام 10 سنوات في البلد القابع غرب افريقيا.

24 ديسمبر: العاصمة التركية تشهد مسيرة شعبية حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ندد خلالها الآلاف من الرجال والنساء والأطفال بمجازر الاحتلال الإسرائيلي وبعدوانه المستمر على الفلسطينيين.



الديمقراطية حول العالم:




3 يناير: زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي يفشل للمرة الأولى منذ قرن في الفوز بالجولة الأولى من انتخابات رئاسة المجلس بعد عدم تمكنه من الحصول على الأغلبية المطلوبة.


5 يناير: المحكمة العليا الهندية توقف قرار المحكمة العليا بولاية (أوتار خاند) القاضي بهدم نحو أربعة آلاف منزل تأوي نحو 50 ألف شخص معظمهم مسلمون لمصلحة مشروع سكك حديدية في محافظة (هالدواني) بالولاية الواقعة شمالي الهند.


7 يناير: مجلس النواب الأمريكي ينتخب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا جديدا له بعد 15 جولة انتخابية ليصبح الرئيس الجديد للمجلس خلفا للديمقراطية نانسي بيلوسي.


9 يناير: أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي ومقرات الوزارات والمحكمة العليا في العاصمة (برازيليا) بعد أن كسروا الطوق الأمني المضروب حولها مطالبين الجيش بالتدخل لعزل الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعد أسبوع من عودته إلى الحكم.


16 يناير: وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت تعلن استقالتها من منصبها.


17 يناير: رئيس فيتنام نغوين شوان فوك يعلن تنحيه عن منصبه بعد عزله من الهيئات العليا للحزب الشيوعي الحاكم في إطار حملة تطهير واسعة النطاق لمكافحة "الفساد" في البلاد يقودها سكرتير الحزب نغوين فو ترونغ.


17 يناير: ألمانيا تعلن تعيين الاشتراكي الديمقراطي بوريس بيستوريوس وزيرا للدفاع خلفا للوزيرة السابقة كريستينه لامبريشت التي استقالت من منصبها.


18 يناير: البرلمان الأوروبي ينتخب في جلسة سرية بمدينة (ستراسبورغ) مارك أنجل من لوكسمبورغ لمنصب نائب رئيس البرلمان الأوروبي ليخلف اليونانية إيفا كايلي.


19 يناير: رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن تعلن استقالتها من منصبيها في رئاسة الوزراء وزعامة حزب العمال.


22 يناير: لجنة الانتخابات الباكستانية تقرر تعيين محسن رضا نقوي رئيسا مؤقتا للوزراء لإقليم البنجاب شرق باكستان بعد ان أخفقت الأحزاب البرلمانية المحلية في تحديد اسم لرئيس الحكومة المؤقت.


22 يناير: حزب العمال الحاكم في نيوزيلندا ينتخب كريس هوبكنز ليصبح زعيما جديدا للحزب والرئيس الـ41 للوزراء ليحل محل جاسيندا أرديرن التي استقالت بشكل مفاجئ.


25 يناير: كريستين كارلا كانغالو تفوز بالانتخابات لتصبح الرئيسة المنتخبة لجمهورية ترينيداد وتوباغو.


27 يناير: الرئيس الأمريكي جو بايدن يعين جيف زينتس في منصب كبير موظفي البيت الأبيض بعد قيادته فرقة الاستجابة لجائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في الإدارة الحالية.


29 يناير: رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يقيل رئيس حزب المحافظين الحاكم ناظم الزهاوي من منصبه على خلفية فضيحة ضريبية.


1 فبراير: المفوضية الأوروبية تعين الدبلوماسية الفرنسية ماريون لاليس منسقة جديدة للاتحاد الأوروبي لمكافحة الكراهية ضد المسلمين.


2 فبراير: الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن أن كبير مستشاريه الاقتصاديين على أمد العامين الماضيين بريان ديس سيترك منصبه ويغادر البيت الأبيض.


6 فبراير: الاتحاد الأوروبي يمدد ولاية الممثل الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانس مدة عامين.


7 فبراير: بريطانيا تستحدث أربع حقائب وزارية جديدة وتدخل تعديلات على فرق العمل الحكومي بهدف خفض معدلات التضخم وتحقيق نمو اقتصادي وخفض تكلفة الطاقة.


10 فبراير: البيت الأبيض يعلن أن مديرة الاتصالات بمكتب الرئيس الأمريكي كيت بيدينغفيلد ستترك منصبها وسيخلفها بن لابولت الذي عمل في الحملتين الانتخابيتين للرئيس السابق باراك أوباما.


13 فبراير: مرشحا تحالف اليمين الإيطالي الحاكم يفوزان برئاسة إقليمي (لومبارديا) و(لاتسيو).


14 فبراير: سفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي التي تنتمي للحزب الجمهوري تعلن ترشحها لرئاسة الولايات المتحدة لتصبح بذلك منافسة للرئيس السابق دونالد ترامب الذي عينها بمنصبها لدى المنظمة الأممية.


15 فبراير: الوزيرة الأولى في إسكتلندا نيكولا ستارجن تعلن استقالتها من منصبها ومن رئاسة الحزب الوطني الحاكم في البلاد التابعة للمملكة المتحدة من غير ذكر أسباب سياسية.


15 فبراير: نيكوس خريستودوليديس يفوز في الانتخابات الرئاسية لجمهورية قبرص.


27 فبراير: رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعلن أن إطار وندسور الدستوري سيحل محل (بروتوكول إيرلندا الشمالية) الخاص بخروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي.


28 فبراير: الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن تعيين نائبة وزير العمل جولي سو ذات الأصول الآسيوية وزيرة العمل خلفا لمارتي والش.


1 مارس: نيجيريا تعلن فوز مرشح الحزب الحاكم بولا أحمد تينوبو بانتخابات الرئاسة.


7 مارس: بيتر بافيل ينتخب رئيسا لجمهورية التشيك.


7 مارس: فو فان ثونغ ينتخب رئيسا لجمهورية فيتنام.


8 مارس: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يطلق برنامجا لتقديم المنح الدراسية للنساء في المجال النووي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يخلد ذكرى العالمة الفيزيائية النمساوية السويدية ليز مايتنر.


9 مارس: مجلس الشيوخ الفرنسي يعتمد مشروع رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.


10 مارس: شي جين بينغ يعاد انتخابه بالإجماع رئيسا لجمهورية الصين الشعبية لولاية ثالثة.


10 مارس: الحكومة الفرنسية تقرر اللجوء إلى مادة من الدستور لتمرير قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.


10 مارس: الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة يمنح لقب (دوق إدنبرة) للأمير إدوارد وهو لقب سابق لوالده.


16 مارس: الحكومة الفرنسية تقرر تمرير مشروع قانون تعديل نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى بالبرلمان).


16 مارس: مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على نص تعديل نظام التقاعد المثير للجدل الذي يقضي برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.


16 مارس: الكتلة النيابية لحزب (العدالة والتنمية) في البرلمان التركي تقرر تقديم الرئيس رجب طيب أردوغان مرشحا للحزب في الانتخابات الرئاسية.


20 مارس: ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن يصدر مرسوما بحل مجلس البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات عامة.


21 مارس: رام تشاندرا بوديل يفوز بالانتخابات الرئاسية في نيبال.


27 مارس: الحزب الوطني الإسكتلندي ينتخب وزير الصحة حمزة يوسف رئيسا للحزب ووزيرا أول لإسكتلندا خلفا لنيكولا ستارجن التي أعلنت تنحيها عن المنصبين.


4 أبريل: قاضي محكمة ضاحية (مانهاتن) بمدينة (نيويورك) يعلن الإفراج عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على ذمة قضية في سابقة تاريخية لرؤساء الولايات المتحدة.


5 أبريل: إيطاليا وإسبانيا تتفقان على التزامهما بمواصلة دعم أوكرانيا والعمل المشترك على تعديل معاهدة الاستقرار المالي الأوروبي وعلى معالجة ملف الهجرة.


5 أبريل: ياكوف ميلاتوفيتش ينتخب رئيسا لجمهورية الجبل الأسود.


7 أبريل: الولايات المتحدة والبرازيل تتفقان على الإبقاء على الحوار المفتوح والعمل معا لتعزيز الاستقرار والازدهار والأمن في النصف الغربي للكرة الأرضية.


11 أبريل: وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعين ماثيو ميلر متحدثا جديدا باسم الوزارة خلفا للمتحدث السابق نيد برايس الذي غادر منصبه لينضم إلى الفريق الذي يعمل مباشرة مع الوزير بلينكن.


12 أبريل: القضاء البلجيكي يصدر إفراجا مشروطا عن نائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة إيفا كايلي من الحبس وأمر بوضعها قيد الإقامة الجبرية بانتظار محاكمتها في قضايا الفساد المتهمة بها.


15 أبريل: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوقع على مشروع تعديل قانوني مثير للجدل يقضي برفع سن التقاعد في البلاد عامين لصبح قانونا.


21 أبريل: رئيس الوزراء البريطاني يعلن تعيين أوليفر داودين نائبا لرئيس الوزراء خلفا لنائبه السابق ووزير العدل دومينيك راب الذي استقال بعد تحقيق مستقل في شكاوى رسمية دانته بممارسة مضايقات أخلاقية مع الموظفين.


24 أبريل: محمد شهاب الدين يؤدي اليمين الدستورية بمناسبة انتخابه لجمهورية بنغلاديش الشعبية.


25 أبريل: الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن ترشحه رسميا لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.


26 أبريل: مجلس العموم البريطاني (الغرفة السفلى للبرلمان) يصادق على مشروع قانون (الهجرة غير الشرعية) الذي يسمح لوزارة الداخلية باعتقال المهاجرين السريين وترحيلهم إلى بلدانهم أو إلى وجهات أخرى.


27 أبريل: ميغيل دياز كانيل بيرموديز يعاد انتخابه رئيسا لجمهورية كوبا لفترة رئاسية ثانية.


6 مايو: الملك تشارلز الثالث يتوج رسميا ملكا على المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار ورئيسا لكنيسة إنجلترا الأنغليكانية في حفل تاريخي بهيج لم تشهده البلاد منذ سبعين عاما ليصبح الملك الأربعين في تاريخ المملكة.


7 مايو: رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغر يعلن استقالته من منصبه بسبب استمرار الأزمة السياسية التي تشهدها بلاده واقتراب موعد الانتخابات المبكرة.


7 مايو: نتائج انتخابات المجالس المحلية في بريطانيا تظهر تعرض حزب المحافظين الحاكم إلى هزيمة كبيرة.


9 مايو: بريطانيا تعلن تخصيص دعم مالي بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني (8ر37 مليون دولار) بهدف تحفيز تعليم وتدريب نحو 100 ألف من النساء والفتيات في دول جنوب شرق آسيا في مسعى لتعزيز فرص عملهن في قطاعي تحليل البيانات والتكنولوجيا.


9 مايو: باكستان تعلن اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان أثناء المثول أمام المحكمة العليا في (إسلام آباد).


10 مايو: باكستان تعتقل وزيري الخارجية والمالية السابقين شاه محمود قريشي وأسد عمر في أعقاب احتجاجات اندلعت في باكستان اعتراضا على اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان أسفرت عن مقتل 3 اشخاص وإصابة 27 آخرين.


10 مايو: سانتياغو بينيا ينتخب رئيسا لجمهورية الباراغواي.


11 مايو: المحكمة العليا الباكستانية تأمر بإطلاق سراح رئيس الوزراء السابق عمران خان واصفة اعتقاله بأنه "غير قانوني".

13 مايو: الانتخابات الهندية تعلن خسارة حزب (بهاراتيا جاناتا) الحاكم في الانتخابات التشريعية في ولاية (كارناتاكا) جنوبي الهند وذلك قبل عام من الانتخابات الوطنية.


15 مايو: الولايات المتحدة تفرض قيود تأشيرات على أفراد لمشاركتهم في "تقويض العملية الديمقراطية" خلال الانتخابات النيجيرية.


15 مايو: مفوضية الانتخابات في تايلاند تعلن فوز حزب (موف فورورد) المعارض في الانتخابات البرلمانية.


17 مايو: محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية (باريس) تحكم على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات منها سنة واحدة مع النفاذ بعدما دانته بالفساد واستغلال النفوذ.


22 مايو: الحزب الاشتراكي النمساوي المعارض يختار حاكم ولاية (بورغنلاند) الواقعة شرقي النمسا هانز بيتر دوسكوتزيل زعيما جديدا له خلفا لرئيسته باميلا راندي فاغنر.


22 مايو: حزب (موف فورورد) الذي يقود الحكومة في تايلاند وحلفاؤه السبعة يوقعون مذكرة تفاهم تضع أجندة إصلاحية طموحة وتمثل مبدأ توجيهيا لسياسات الحكومة المقبلة مع الالتزام بالحفاظ على الملكية الدستورية.


22 مايو: كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي يتفقان في (سيؤول) على تعزيز التعاون بين الجانبين في القضايا المناخية والصحية والرقمية.


24 مايو: حاكم ولاية (فلوريدا) رون ديسانتيس يقدم بشكل رسمي ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة إلى اللجنة الفيدرالية للانتخابات المعنية باستقبال ملفات المرشحين للانتخابات التي ستجرى في نوفمبر 2024.


25 مايو: الرئيس الأمريكي جو بايدن يختار الجنرال تشارلز براون جونيور ليكون الرئيس المقبل لهيئة الأركان المشتركة الأمريكية خلفا للجنرال مارك ميلي الذي يتولى هذا المنصب منذ عام 2019.


28 مايو: اللجنة العليا للانتخابات في تركيا تعلن فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة وتعلن رسميا فوزه برئاسة البلاد.


29 مايو: اليمين الإسباني يحقق انتصارا مدويا في الانتخابات المحلية والإقليمية في 12 إقليما باسطا جناحيه على جميع أنحاء الجغرافيا الإسبانية.


2 يونيو: الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب السفير دينيس فرانسيس من دولة ترينيداد وتوباغو ليكون رئيسا للدورة الـ78 للجمعية العامة.


5 يونيو: الحزب الاشتراكي النمساوي المعارض يختار رئيس بلدية (ترايس كيرخن) جنوب (فيينا) أندرياس بابلر زعيما جديدا له خلفا لرئيسته الحالية باميلا راندي فاغنر وذلك بعد أن صحح خطأ فنيا في حساب أصوات الأعضاء المشاركين في الانتخابات الحزبية.


5 يونيو: نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس يقدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في نوفمبر 2024.


6 يونيو: حاكم ولاية (نيوجيرسي) السابق كريس كريستي يقدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة المقررة في نوفمبر 2024 لينضم بذلك إلى قائمة تضم عددا من الشخصيات الجمهورية البارزة بينها الرئيس السابق دونالد ترامب.


7 يونيو: أعضاء الحكومة الرئاسية الجديدة في تركيا يؤدون اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للبرلمان.


8 يونيو: مجموعة (ليوت) البرلمانية الفرنسية المعارضة تعلن سحب مشروع قانون تقدمت به بشأن إلغاء تعديل نظام التقاعد بعد مناقشات شديدة التوتر.


9 يونيو: الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعلن توجيه سبع تهم جنائية فيدرالية إليه في التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص جاك سميث في قضية صناديق الوثائق السرية.


9 يونيو: رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون يعلن استقالته من البرلمان على خلفية التحقيق البرلماني بشأن المناسبات التي استضافها مقر رئاسة الوزراء أثناء فترة فرض القيود الصحية المرتبطة بجائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).


11 يونيو: شرطة إسكتلندا تلقي القبض على رئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستارجن على خلفية تهم تتعلق بسوء تسيير أموال التبرعات الخاصة بالحزب الوطني الإسكتلندي الحاكم الذي كانت تتزعمه.


12 يونيو: لجنة الانتخابات في سنغافورة تعلن عن فتح أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية والحصول على (شهادة الأهلية).


13 يونيو: الولايات المتحدة تفيد بأن الرئيس السابق دونالد ترامب وضع رهن الاعتقال في إطار الإجراءات القضائية المتعلقة بمثوله أمام محكمة فيدرالية بمدينة (ميامي) حيث يواجه عشرات التهم في قضية وثائق سرية حكومية.


13 يونيو: الاتحاد الأوروبي يعين اللواء جيوفاني بيترو باربانو من إيطاليا رئيسا جديدا لبعثته المعنية بسيادة القانون في كوسوفو والمعروفة باسم (إيوليكس كوسوفو).


13 يونيو: مفاوضون من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي يوافقون على اقتراح بشأن قواعد جديدة لرقمنة إجراءات استخراج تأشيرة منطقة (شنغن).


13 يونيو: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع قانونا يقضي بإلغاء اتفاقية التعاون مع أوكرانيا في بحر (آزوف) ومضيق (كيرتش) التي وقعها الجانبان في مدينة (كيرتش) عام 2004.


15 يونيو: البرلمان الوطني الأسترالي يقر تشريعا جديدا يلغي عقد إيجار السفارة الروسية قطعة أرض مجاورة لمبنى البرلمان في العاصمة (كانبيرا) حيث تخطط (موسكو) لبناء سفارتها الجديدة.


18 يونيو: النائب البريطاني دايفيد ووربيرتون يعلن استقالته من مجلس العموم ممثلا عن حزب المحافظين الحاكم.


19 يونيو: لجنة الانتخابات في تايلاند تصادق على نتائج الانتخابات البرلمانية ما يمهد الطريق لانعقاد جلسات البرلمان وانتخاب رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة.


23 يونيو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ضابطين من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بسبب قيامهما بدور "كبير" في محاولات الكرملين لإجراء عمليات "تأثير خبيث" عالمية تشمل جهود التأثير على الانتخابات المحلية في الولايات المتحدة.


26 يونيو: كيرياكوس ميتسوتاكيس يؤدي اليمين الدستورية لولاية جديدة كرئيس للوزراء بعد فوز حزبه (الديمقراطية الجديدة) المحافظ في الانتخابات العامة في اليونان.


30 يونيو: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) تعلن عودة الولايات المتحدة إلى عضوية المنظمة بعد قرار انسحابها إبان فترة الرئيس السابق دونالد ترامب.


30 يونيو: إسبانيا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مدة ستة أشهر للمرة الخامسة في تاريخها في ضوء تحديات عدة أبرزها الحفاظ على التماسك والوحدة الأوروبية مع أولوية جعل أوروبا قوية ومستقلة وخضراء ورقمية.


4 يوليو: أعضاء مجلس النواب في تايلاند ينتخبون زعيم حزب (براتشات) المسلم وان محمد نور رئيسا للمجلس الجديد بالتزكية لأنه كان المرشح الوحيد للمنصب من قبل رئيس الوزراء المحتمل بيتا ليمجارونرات زعيم حزب (موف فورورد).


7 يوليو: الائتلاف الحكومي في هولندا بزعامة رئيس الوزراء مارك روته ينهار بعد عام ونصف العام في الحكم إثر خلافات على الإجراءات اللازمة للحد من تدفق المهاجرين.

10 يوليو: لجنة الانتخابات المركزية في أوزبكستان تعلن فوز الرئيس شوكت ميرزييويف بولاية رئاسية ثالثة بعد ان حصد أغلبية أصوات الناخبين.


21 يوليو: المحكمة الدستورية البلجيكية تقضي بالسماح للمساجد في إقليم (فلاندرز) شمالي بلجيكا بتلقي أموال أو دعم من الخارج.


21 يوليو: حزب المحافظين البريطاني الحاكم يخسر مقاعده في مدينتي (سيلبي) و(اينستي) في مقاطعة (نورث يوركشاير) في انتخابات جزئية فيما تمكن من الحفاظ على مقعد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في مدينة (أوكسبريدج).


23 يوليو: الحزب الشعبي اليميني الإسباني يفوز بالانتخابات العامة.


25 يوليو: الصين تعفي وزير خارجيتها تشين قانغ من منصبه وتعين وانغ يي خلفا له.


26 يوليو: رئيس وزراء كمبوديا هون سين يعلن استقالته من منصبه وتسليم السلطة لابنه الأكبر هون مانيه بعدما قضى 38 عاما في السلطة.


1 أغسطس: المجلس العسكري في ميانمار يعلن منح زعيمة البلاد السابقة أونغ سان سوتشي عفوا جزئيا في خمس تهم من أصل 19 تهمة اثبتت بحقها منذ محاكمتها عقب الانقلاب على حكومتها في فبراير 2021.


2 أغسطس: محكمة اتحادية في واشنطن توجه لائحة اتهام جنائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول مساعيه التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020 التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.


3 أغسطس: الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة في واشنطن يوقع على الدفع ببراءته من التهم المتعلقة بمحاولة قلب نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020 التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن وتم الإفراج عنه بشرط عدم السماح بالاتصال أي شخص شاهد في القضية إلا من خلال محام.


5 أغسطس: باكستان تعتقل رئيس الوزراء السابق عمران خان من مقر إقامته في مدينة (لاهور) بعد الحكم بسجنه ثلاثة أعوام بتهمة ممارسات فاسدة طوال فترة حكمه.

7 أغسطس: ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني يصدر مرسوما ملكيا بتعيين هون مانيه رئيسا جديدا للوزراء خلفا لوالده هون سين الذي حكم البلاد لما يقرب من أربعة عقود.


7 أغسطس: المجلس العسكري الحاكم في النيجر يقرر إغلاق المجال الجوي في البلاد بعد انتهاء المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للتدخل عسكريا بغرض إعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة.


9 أغسطس: الرئيس الباكستاني عارف علوي يعلن حل البرلمان بناء على طلب رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف بإنهاء مهام الحكومة تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة.


10 أغسطس: المجلس العسكري الانتقالي في النيجر يعلن تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء علي الأمين وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق القمة الاستثنائية لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) المقررة في العاصمة النيجرية (أبوجا).


11 أغسطس: الأطباء المبتدئون ينظمون إضرابهم الخامس في إنجلترا للمطالبة بتحسين الأجور وسط تحذيرات من تداعياته الجسيمة على نظام الرعاية الصحية.


12 أغسطس: الرئيس الباكستاني عارف علوي يوافق على اختيار أنور الحق كاكار رئيسا لحكومة انتقالية بعد حل الجمعية الوطنية (برلمان).


14 أغسطس: رئيس الحكومة الانتقالية في باكستان يؤدي اليمين الدستورية ليقود حكومة تتولى الإشراف على الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة.


14 أغسطس: قادة الانقلاب في النيجر يعتزمون محاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم بتهم "الخيانة العظمى وتقويض أمن البلاد" وأكدوا أن بحوزتهم أدلة "تدين" الرئيس المحتجز.


15 أغسطس: محكمة ماليزية تبرئ رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين من أربع تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة للحصول على مكافأة مالية قدرها 2ر50 مليون دولار.


17 أغسطس: حكومة تصريف الأعمال الباكستانية تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد عارف علوي بحضور رئيس الوزراء المؤقت أنور الحق كاكار.


21 أغسطس: العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس يفتتح جولة مشاورات مع الأحزاب البرلمانية الإسبانية لتعيين مرشح لرئاسة الوزراء بعد الانتخابات العامة التي أجريت في 23 يوليو 2023 وسط ترقب شديد.


21 أغسطس: المستشار السابق لرئيس النيجر المحتجز محمد بازوم والمتمرد السابق في شمالي البلاد عيسى اغ بولا يعلن عن الرغبة في الشروع في عمل عسكري لضمان العودة إلى الشرعية في النيجر وإعادة الرئيس إلى منصبه.


22 أغسطس: العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس يرشح زعيم الحزب اليميني المحافظ ألبرتو نونيز فييجو لرئاسة مجلس الوزراء الإسباني بعد الانتخابات العامة في 23 يوليو 2023.


22 أغسطس: برلمان تايلاند يدعم سريتا تافيسين لتولي منصب رئيس الوزراء مما يمهد الطريق لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بقيادة حزب (بويا تاي) وينهي أسابيع من الجمود السياسي.


22 أغسطس: رئيس وزراء تايلاند الأسبق تاكسين شيناوترا يعود من منفاه الاختياري والقضاء الأعلى يحكم بسجنه 8 سنوات لإدانته بتهم ارتكبها عندما كان في السلطة قبل انقلاب عسكري عليه.


25 أغسطس: الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يسلم نفسه إلى سلطات سجن في (فولتون) بولاية (جورجيا) ويواجه 13 تهمة جنائية متعلقة بمحاولته تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية في الولاية التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن.


26 أغسطس: النائبة البرلمانية عن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا نادين دوريس تعلن استقالتها من مجلس العموم بعد شهرين احتجاجا على قيام رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك بمنع تعيينها في الغرفة العليا بتوصية من رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون.


30 أغسطس: ضباط كبار في جيش الغابون يعلنون سيطرتهم على السلطة في البلاد وإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة وحل الدستور وذلك عقب الإعلان عن فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.


30 أغسطس: قادة الانقلاب العسكري يعلنون وضع الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية واعتقال عدد من المسؤولين الحكوميين على خلفية اتهامات تتعلق بالخيانة العظمى.


30 أغسطس: الانقلابيون في الغابون يعينون قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليفي نغويما قائدا للمرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بحكم علي بونغو.


31 أغسطس: القضاء الأمريكي بالعاصمة واشنطن يحكم على زعيم منظمة يمينية متطرفة شاركت في احداث 6 يناير 2021 بالسجن 17 عاما.


31 أغسطس: مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة الغابون في أنشطة الاتحاد ومؤسساته على خلفية الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكم الرئيس علي بونغو.


31 أغسطس: رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعلن تعيين وزير الطاقة وأمن الطاقة غرانت شابس وزيرا للدفاع خلفا لسابقه بن والاس الذي استقال من منصبه.


31 أغسطس: وزارة الخارجية في حكومة النيجر الانتقالية تعلن عن إلغاء التأشيرات الدبلوماسية لسفير فرنسا في البلاد وأفراد عائلته وتأمر بطرده.


1 سبتمبر: العمل بنظام التقاعد المثير للجدل في فرنسا يدخل حيز التنفيذ بعد أشهر من الاحتجاجات والاضرابات التي شلت أركان البلاد.


1 سبتمبر: الناخبون في سنغافورة يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد بعدما أعلنت الرئيسة حليمة يعقوب عزمها عدم الترشح لولاية ثانية.


1 سبتمبر: رئيسا رواندا والكاميرون يجريان تغييرات في قواتهما الأمنية والعسكرية لتفادي تكرار انقلابي النيجر والغابون في حين قرر الرئيس السنغالي ماكي سال عدم الترشح لولاية جديدة وتغيير الدستور.


1 سبتمبر: وزارة الخارجية الفلبينية ترفض خريطة الصين القياسية الجديدة لعام 2023 التي نشرتها وزارة الموارد الطبيعية الصينية وتضمنت المنطقة الاقتصادية الخاصة للفلبين التي يبلغ طولها 200 ميل بحري.


2 سبتمبر: لجنة الانتخابات السنغافورية تعلن عن فوز المرشح ثارمان شانموجاراتنام في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 4ر70 في المئة من الأصوات ليصبح الرئيس التاسع لسنغافورة.


2 سبتمبر: قادة الانقلاب في الغابون يعلنون إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية بعد إغلاقها إثر إطاحة الرئيس علي بونغو.


3 سبتمبر: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقيل أوليكسي ريزنيكوف ويعين رستم أوميروف الذي يشغل منصب رئيس صندوق أملاك الدولة خلفا له.


3 سبتمبر: وزارة القانون وحقوق الإنسان الإندونيسية تعلن تقديم نظام "التأشيرة الذهبية" لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب من أفراد وشركات في محاولة لتعزيز الاقتصاد الوطني.


4 سبتمبر: قائد الانقلاب العسكري في الغابون الجنرال بريس اوليغي نغيما يؤدي اليمين الدستورية بوصفه رئيسا انتقاليا للبلاد ويعلن اعتزامه إعادة السلطة إلى المدنيين عبر "انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية" من دون تحديد موعدها.


5 سبتمبر: الحكومة التايلاندية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام ماها فاجيرالونجكورن.


5 سبتمبر: محكمة فيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن تصدر حكما بالسجن 22 عاما على قائد في منظمة (براود بويز) اليمينية المتطرفة في قضية اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021.


6 سبتمبر: الرئيس الانتقالي للغابون الجنرال بريس اوليغي نغيما يمنح الرئيس المخلوع علي بونغو حرية التنقل والسفر إلى الخارج إذا رغب في ذلك.


7 سبتمبر: الرئيس الانتقالي في الغابون يعين المعارض السابق ريمون نودنغ رئيسا انتقاليا للحكومة وهو معارض سابق للرئيس المخلوع علي بونغو.


8 سبتمبر: انطلاق الانتخابات البلدية المحلية في روسيا والأنظار تتجه نحو موسكو.


11 سبتمبر: نتائج الانتخابات البلدية والبرلمانية المحلية في الأقاليم الروسية تظهر تفوق مرشحي حزب روسيا الموحدة في مؤشر مهم للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس 2024.


12 سبتمبر: رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفين مكارثي يطلق تحقيقا رسميا لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية اتهامات لعائلته بالفساد في المعاملات التجارية.


13 سبتمبر: المجلس العسكري الحاكم في النيجر يعلن إنهاء العمل باتفاقية التعاون العسكري مع دولة بنين التي أبرمت بين البلدين في عام 2022 متهما إياها بـ"المشاركة في التحضير للتدخل العسكري في النيجر".


14 سبتمبر: هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه 3 اتهامات فيدرالية تتعلق بانتهاك قوانين حيازة السلاح والإدلاء بتصريحات كاذبة وإخفاء المخدرات عند شراء سلاح في عام 2018.


14 سبتمبر: وزارة الخارجية في حكومة النيجر الانتقالية تعلن إلغاء مئات الجوازات الدبلوماسية وتطلق سراح مواطن فرنسي.


14 سبتمبر: روسيا تطلب من دبلوماسيين أمريكيين اثنين مغادرة أراضيها خلال أسبوع بعدما اعتبرتهما شخصين غير مرغوب فيهما.


21 سبتمبر: الرئيس المحتجز في النيجر محمد بازوم يرفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للمطالبة بإطلاق سراحه واستعادة منصبه الذي أطاحه منه الجيش في 26 يوليو الماضي.

21 سبتمبر: مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين الجنرال تشارلز براون جونيور ليكون الرئيس الجديد لهيئة الأركان المشتركة الأمريكية خلفا للجنرال مارك ميلي الذي يتولى هذا المنصب منذ عام 2019.


23 سبتمبر: المجلس العسكري في النيجر يودع السجن 5 من كبار المسؤولين في نظام الرئيس السابق محمد بازوم وهم ثلاثة وزراء واثنان من كبار مسؤولي الحرس الوطني بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن النائب العام.


28 سبتمبر: البيت الأبيض يعقد القمة الوطنية الأمريكية "الأولى من نوعها" لمعالجة قضايا المناخ يتخللها إطلاق الإطار الوطني للصلابة المناخية بتعهد أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في يونيو 2023.


28 سبتمبر: سلوفاكيا تتأهب لإجراء الانتخابات وسط قلق غربي من تحول في السياسة الخارجية لا سيما من ناحية علاقتها مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وما يتصل بالحرب في أوكرانيا.


28 سبتمبر: مجلس النواب الأمريكي يعقد أولى جلسات الاستماع لمحاكمة برلمانية ضد الرئيس جو بايدن تتعلق باتهامات باستغلال الرئيس منصبه الرسمي لمكاسب عائلية لوجود صلات مزعومة بين بايدن والمعاملات التجارية الخاصة لابنه هانتر.


28 سبتمبر: إيطاليا تقر مرسوما يسمح بدخول نحو 450 ألف مهاجر نظامي للعمل بشكل قانوني خلال ثلاث سنوات.


29 سبتمبر: مجلس النواب الأمريكي يفشل في تمرير مشروع قانون قصير الأمد لتمويل الحكومة الفيدرالية لمدة شهر مما يزيد من احتمال إغلاق الحكومة في الأول من شهر أكتوبر المقبل بسبب غياب التمويل.


30 سبتمبر: الانتخابات العامة في سلوفاكيا تبدأ وسط ترقب بشأن مستقبلها السياسي ومواقفها فيما يتعلق بعضويتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي والعلاقات مع روسيا.


30 سبتمبر: مجلس النواب الأمريكي يصوت بالأغلبية على مشروع قانون طارئ لتوفير أموال للمؤسسات الفيدرالية لتجنب الإغلاق الحكومي الذي كان قاب قوسين أو أدنى مع قرب اليوم الأول من أكتوبر.


1 أكتوبر: لجنة الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا تعلن فوز الحزب الاشتراكي الاجتماعي الديمقراطي (سمير- أس دي) الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق روبرت فيتسو بالانتخابات العامة المبكرة.


2 أكتوبر: رئيسة جمهورية سلوفاكيا زوزانا كابوتوفا تكلف رئيس الوزراء السابق الموالي لروسيا روبرت فيتسو بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة في سلوفاكيا.


3 أكتوبر: الأحزاب الباكستانية تبدأ استعداداتها لخوض غمار الانتخابات المقبلة بعد ان أعلنت لجنة الانتخابات العامة أن عملية التصويت ستجرى في الأسبوع الأخير من شهر يناير 2024.


3 أكتوبر: هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن يدفع ببراءته في ثلاث تهم تتعلق بحيازة السلاح والإدلاء ببيانات كاذبة.


3 أكتوبر: العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس يرشح رئيس الوزراء المنتهية ولايته زعيم حزب العمال الاشتراكي بيدرو سانشيز لرئاسة الحكومة بعد إخفاق المرشح السابق ألبرتوا فييخو في حشد الدعم الكافي لتنصيبه.


3 أكتوبر: مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي في سابقة تاريخية تجسد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.


5 أكتوبر: البرلمان الأوروبي يوافق بأغلبية 561 صوتا مقابل خمسة أعضاء وامتناع عضوين عن التصويت على تمديد القواعد الحالية بشأن نظام الأفضليات المعمم للتعريفات الجمركية لأكثر من 60 دولة نامية حتى ديسمبر 2027.


7 أكتوبر: إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسا لحزب العدالة والتنمية بعد حصوله على جميع أصوات المندوبين البالغ عددهم 1399 صوتا في المؤتمر الاستثنائي الرابع للحزب.


11 أكتوبر: 3 أحزاب في سلوفاكيا توقع اتفاقا لتشكيل حكومة جديدة بعد مضي قرابة عشرة أيام على إجراء الانتخابات البرلمانية.


13 أكتوبر: فرنسا تشهد يوما جديدا من الإضرابات والتظاهرات بدعوة من النقابات العمالية للمطالبة بزيادة الأجور.


15 أكتوبر: الولايات المتحدة تعين الدبلوماسي المخضرم ديفيد ساترفيلد مبعوثا أمريكيا خاصة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط.


17 أكتوبر: المرشح الجمهوري لرئاسة مجلس النواب الأمريكي جيم جوردان يفشل في الحصول على الأصوات الكافية للفوز بالمنصب الشاغر منذ بداية أكتوبر 2023 وهو ما يستدعي الاستمرار بعقد جلسات التصويت إلى أن يحصل على تأييد 217 نائبا على الأقل.


18 أكتوبر: البرلمان الأوروبي يوافق بأغلبية 573 صوتا مقابل معارضة 36 وامتناع 16 آخرين على قانون لرقمنة إجراءات الحصول على تأشيرة (شنغن).


20 أكتوبر: حزب المحافظين البريطاني يخسر مقعدين في مدينتي (ميد بيدفوردشير) و(تاموورث) لمصلحة حزب العمال في انتخابات برلمانية جزئية إثر استقالة عضوين برلمانيين من حزب المحافظين.


20 أكتوبر: وزير العدل البلجيكي فنسنت كويكنبورن يستقيل من منصبه بعد أربعة أيام من هجوم وقع في بروكسل وأدى إلى مقتل شخصين.


20 أكتوبر: المجلس العسكري في النيجر يعلن إحباط محاولة هروب للرئيس المحتجز محمد بازوم مع عائلته بعد نحو ثلاثة أشهر من اعتقاله في أعقاب انقلاب عسكري في البلاد.


21 أكتوبر: 58 من ممثلي هوليوود يبعثون برسالة إلى الإرادة الامريكية بضرورة وقف الحرب في غزة التي خلفت مئات القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء.


26 أكتوبر: أعضاء أيرلنديون بالبرلمان الأوروبي يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.


27 أكتوبر: انتخاب حاكم ولاية (جوهور) السلطان إبراهيم ابن السلطان إسكندر ملكا جديدا لماليزيا لفترة خمس سنوات فيما انتخب حاكم ولاية (بيراك) السلطان نزرين معز الدين شاه ابن السلطان أزلان محب الدين شاه نائبا للملك للفترة نفسها.


1 نوفمبر: مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر تمويلا جزئيا للحكومة الفيدرالية موجها لثلاث وزارات وذلك قبل ما يزيد قليلا على أسبوعين من الموعد المحدد لنفاد التمويل الذي تتوفر عليه الحكومة الفيدرالية حاليا.


2 نوفمبر: مكتب الرئاسة الباكستانية يعلن إجراء الانتخابات العامة في باكستان في الثامن من فبراير 2024.


5 نوفمبر: حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) في تركيا ينتخب اوزغور أوزال رئيسا جديدا له خلفا لكمال قليجدار أوغلو الذي تولى رئاسة الحزب على أمد 13 عاما.


8 نوفمبر: مئات الأفراد من اليمين المتطرف يحتجون أمام مقر حزب العمال الاشتراكي في إسبانيا على (قانون العفو) عن الانفصاليين الكتالونيين الذي يعتزم حزب العمال الاشتراكي تمريره مقابل ضمان تنصيب زعيمهم رئيسا للوزراء لولاية جديدة.


9 نوفمبر: الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ينتخبان خمسة قضاة بمحكمة العدل الدولية لفترة ولاية مدتها تسع سنوات تبدأ في 6 فبراير 2024.


9 نوفمبر: حزب العمال الاشتراكي الإسباني يعلن توصله إلى اتفاق مع حزب انفصالي كتالوني يضمن للزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيز تنصيبه رئيسا للوزراء لولاية جديدة مقابل العفو الكامل عن جميع المتورطين في العملية الانفصالية الكتالونية عام 2017.


13 نوفمبر: رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يقيل وزيرة الداخلية سويل بريفمان على خلفية تعليقات لها ذكرت فيها أن الشرطة التي كانت تشرف على المظاهرات المؤيدة لفلسطين "متحيزة" مع المتظاهرين.


13 نوفمبر: بريطانيا تعلن تعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية في حكومة ريشي سوناك.


13 نوفمبر: الاتحاد الأوروبي يقر إمكانية تقديم طلبات الحصول على تأشيرة (شنغن) عبر الإنترنت.


15 نوفمبر: مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي ويحيله إلى مجلس الشيوخ تمهيدا لإقراره.


15 نوفمبر: بدء جلسة مناقشة لتنصيب الزعيم الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز رئيسا للحكومة الإسبانية وسط حراسة أمنية شديدة وتوتر سياسي تفرضهما المعارضة لكن مع نتيجة مضمونة تقوده إلى ولاية جديدة.


15 نوفمبر: عشرة قياديين في حزب العمال البريطاني يعلنون استقالتهم من مناصبهم احتجاجا على موقف زعيم الحزب كير ستارمر من الحرب في غزة.


15 نوفمبر: مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق بالأغلبية على مشروع قانون قصير الأجل يمدد التمويل الحكومي حتى يناير 2024 لتجنب الولايات المتحدة إغلاقا حكوميا قبل الموعد النهائي.


16 نوفمبر: زعيم حزب العمال الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز ينجح في الحصول على ثقة البرلمان بأغلبية ساحقة لتنصيبه رئيسا للوزراء لولاية جديدة مدتها أربع سنوات بعد انتخابات 23 يونيو 2023.


21 يونيو: أعضاء الحكومة الإسبانية الجديدة يؤدون اليمين الدستورية ويتولون مناصبهم لولاية جديدة تستمر أربع سنوات.


21 نوفمبر: البرلمان السلوفاكي يمنح ثقته في حكومة رئيس الوزراء الجديد روبرت فيتسو بعد أربعة أيام من المناقشات تمخضت عن موافقة غالبية أعضاء البرلمان على البرنامج الحكومي.

3 ديسمبر: حزب مودي الحاكم في الهند يحقق نجاحا في ثلاث من أربع ولايات في انتخابات إقليمية.


4 ديسمبر: رئيس غينيا بيساو عمارو سيسوكو إمبالو يعلن حل البرلمان الذي تسيطر المعارضة على أغلبية مقاعده وذلك بعد ثلاثة أيام على الاحداث التي وقعت بالعاصمة ويتهمه بالتواطؤ في محاولة الانقلاب.

6 ديسمبر: وزير العدل الأمريكي ماريك غارلاند يعلن توجيه اتهامات لأربعة افراد من الجيش الروسي تتعلق باعتقال وتعذيب مواطن امريكي في أوكرانيا "رغم انه لم يشارك في اعمال قتالية".

6 ديسمبر: الرئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي يعلن نيته الاستقالة من منصبه نهاية العام الحالي كنائب في الكونغرس الأمريكي وذلك بعد حوالي شهرين من عزله من رئاسة المجلس في سابقة تاريخية في الولايات المتحدة.

6 ديسمبر: الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعو الكونغرس الى الموافقة على تأمين المساعدات لأوكرانيا من دون تأخير.

6 ديسمبر: استقالة وزير الهجرة البريطاني روبرت جنريك بسبب خلافات حول مشروع قانون ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء الى رواندا.

7 ديسمبر: الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقلون تمويلا لكيان الاحتلال إسرائيل وأوكرانيا طلبه الرئيس جو بايدن لعدم تضمنه مطالب تتعلق بتأمين الحدود الامريكية تتعلق بتأمين الحدود الامريكية حيث يتدفق المهاجرون غير الشرعيين ويتم تهريب المخدرات الى الولايات المتحدة.

7 ديسمبر: وزارة الخارجية البريطانية تستدعي سفير موسكو لديها احتجاجا على هجمات سيبرانية تتهم فيها لندن الاستخبارات الروسية باستهداف سياسيين ومسؤولين بريطانيين.

8 ديسمبر: هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه 9 تهم جنائية تتعلق بالتهرب الضريبي.

8 ديسمبر: وزير الاقتصاد الاسبانية ناديا كالبينيو تعين رئيسة جديدة لبنك الاستثمار الأوروبي لتكون اول امرأة تترأس البنك.

8 ديسمبر: استطلاع رأي يظهر ان حوالي ثلث الأمريكيين فقط يدعمون موقف الرئيس جو بايدن من حرب الاحتلال على غزة حيث قدمت واشنطن الدعم للكيان الإسرائيلي المحتل.

9 ديسمبر: مظاهرات حاشدة في العاصمة نيامي في النيجر دعما للمجلس العسكري الحاكم في البلاد وتنديدا بالعقوبات الاقتصادية المفروضة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عشية قمة الإيكواس.

11 ديسمبر: المحكمة العليا في الهند تصادق على قرار الحكومة المركزية اليمينية إلغاء الحكم الذاتي المحدود لإقليم (جامو وكشمير).

12 ديسمبر: رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم يعلن تعديلا واسعا في تشكيل حكومته شمل حقائب الخارجية والدفاع والتعليم والمالية والطاقة من خلال تعيين خمسة وجوه جديدة وتبادل العديد من الحقائب الوزارية وإسقاط وزير واحد.

14 ديسمبر: مجلس النواب الأمريكي يوافق على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلفية أنشطة نجله هانتر التجارية.

15 ديسمبر: محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) تأمر بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر المعزول محمد بازوم منذ الانقلاب عليه في 26 يوليو الماضي وإطلاق سراح افراد عائلته.



الاقتصاد العالمي:




4 يناير: الولايات المتحدة تطلق أول استراتيجية أمريكية للأمن الاقتصادي العالمي للمرأة.


9 يناير: ماليزيا وإندونيسيا توقعان في إندونيسيا ثماني مذكرات تفاهم ثنائية بين البلدين في مجالات منها الشحن وتمويل الصادرات والواردات والطاقة الخضراء وتطوير صناعة البطاريات.


12 يناير: مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يحظر بيع النفط الذي تسحبه الولايات المتحدة من احتياطيها الاستراتيجي إلى الصين.


12 يناير: الاتحاد الأوروبي يعلن دخول (لائحة الإعانات الأجنبية) التي تعالج الآثار السلبية الناجمة عن المساهمات الأجنبية للشركات العاملة داخل الكتلة المكونة من 27 عضوا حيز التنفيذ.


13 يناير: وزارة الخارجية الفرنسية تعلن توقيع اتفاقيتين مع وكالة التنمية الفرنسية لإعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية وتعزيز الأمن الغذائي في شمال إثيوبيا.


17 يناير: الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم ثلاثة مليارات يورو (2ر3 مليارات دولار) لأوكرانيا كدفعة أولى من إجمالي المساعدات المالية الأوروبية لكييف التي تبلغ 18 مليار يورو (4ر19 مليار دولار).


17 يناير: منتدى (دافوس) الاقتصادي العالمي يعلن في جنيف إطلاق مبادرة عالمية لجمع ثلاثة تريليونات دولار لحماية البيئة من تبعات التغيرات المناخية السلبية.


17 يناير: كرواتيا تفرض غرامات مالية تصل إلى ربع مليون يورو (نحو 270 مليون دولار) على الكيانات الاقتصادية التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع إثر اعتماد عملة اليورو رسميا في كرواتيا.


18 يناير: الولايات المتحدة تعلن تقديم 125 مليون دولار إضافية للدعم العاجل لقطاع الطاقة في أوكرانيا.


18 يناير: وزارة العدل الأمريكية تلقي القبض على المؤسس والمالك الأكبر لبورصة العملات المشفرة (بيتزلاتو) أناتولي ليجكوديموف المسجلة في هونغ كونغ بسبب أنشطة متعلقة بغسل الأموال الواردة من تجار المخدرات والجرائم الإلكترونية كبرامج الفدية.


20 يناير: عملاق التكنولوجيا الأمريكي (غوغل) يعلن تسريح 12 ألف موظف ضمن موجة تسريحات هائلة في المجال الإلكتروني ضمت شركات كبرى من ضمنها (مايكروسوفت) و(ميتا) و(أمازون).


26 يناير: الاتحاد الأوروبي يطلق منصة لتنسيق التبرعات بين الجهات المانحة دعما لبدء عمليات ترميم وإعادة البناء في أوكرانيا.


27 يناير: الولايات المتحدة تعلن انضمام 11 دولة إلى مبادرة شراكة الأمريكتين من أجل الازدهار الاقتصادي في خطوة وصفتها بأنها مبادرة تاريخية لدفع النمو الاقتصادي في تلك المنطقة.


27 يناير: مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون يمرر مشروع قانون يحد من قدرة الرئيس على ضخ النفط الاحتياطي الاستراتيجي الفيدرالي في السوق للاستجابة لتقلبات أسعار الطاقة.


2 فبراير: البنك المركزي الأسترالي يعلن أن تصميما جديدا يعكس تاريخ الثقافة الأسترالية الأصيلة سيحل محل صورة الملكة إليزابيث الثانية على العملة الورقية الأسترالية الجديدة من فئة 5 دولارات.


6 فبراير: إيطاليا تعلن تقديم أكثر من 195 مليون دولار إلى إثيوبيا لتمويل برامج تنموية ومشروعات للبنى التحتية من اجل تشغيل الشباب ضمن جهود معالجة أسباب الهجرة.


6 فبراير: وكالة الإحصاء في إندونيسيا تعلن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 31ر5 في المئة عام 2022 وهو النمو الأعلى لاقتصادها منذ ما يقارب عقدا من الزمن.


8 فبراير: لأول مرة منذ 24 عاما بورصة إسطنبول تقرر إغلاق سوق الأسهم ووقف التداول وأسواق مشتقات مؤشرات الأسهم مدة خمسة أيام وإلغاء المعاملات إثر زلزال مدمر ضرب تركيا.


9 فبراير: وزارة الطاقة وحماية البيئة النمساوية تعلن عن زيادة اعتماد النمسا على الغاز الروسي بشكل كبير في نهاية عام 2022 رغم العقوبات الغربية على (موسكو).


9 فبراير: إيطاليا وبريطانيا توقعان في روما مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي لتعزيز الصادرات والاستثمارات المتبادلة بهدف التكيف مع ظروف ما بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي.


10 فبراير: الولايات المتحدة تمدد وضع بريطانيا ونيوزيلندا باعتبارهما دولتين معفيتين من الخضوع لمراجعة الاستثمار الأجنبي بالولايات المتحدة ضمن تمديدات جديدة تقدمها واشنطن لتحالف "العيون الخمس" الاستخباراتي.


14 فبراير: شركة طيران (إير إنديا) الهندية توقع اتفاقية مع شركة (إيرباص) الأوروبية لشراء 250 طائرة.


14 فبراير: الاتحاد الأوروبي يعلن تشكيل مجموعة عمل للنظر في استخدام الأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد لإعادة إعمار أوكرانيا.


14 فبراير: وزراء المالية والاقتصاد في الاتحاد الأوروبي يوافقون على إدراج روسيا في قائمة الدول والولايات القضائية غير المتعاونة فيما يتعلق بالأغراض الضريبية والمعروفة باسم القائمة السوداء للملاذات الضريبية.


17 فبراير: النمسا وألمانيا توقعان اتفاقية تقضي بحفظ كميات كبيرة من الغاز الألماني في وحدتين من "الخزانات الكبرى" بمنطقة (النمسا العليا).


17 فبراير: (موسكو) تعلن أن بنغلاديش أغلقت موانئها أمام البواخر الروسية بسبب ممارسة (واشنطن) ضغوطا على (دكا) في هذا الخصوص.


20 فبراير: مصرف (رايف ايزن بنك) النمساوي يتلقى مذكرة أمريكية بشأن تعاملات مصرفية ومالية مع روسيا يرجح أن تشكل انتهاكا للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا.


22 فبراير: إيطاليا تتعرض لهجمات سيبرانية غير مسبوقة من الخارج تشنها مجموعة قراصنة تستهدف مواقع مؤسسات رسمية وأمنية وشركات خدمية ردا على زيارة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى العاصمة الأوكرانية (كييف).


23 فبراير: الرئيس الأمريكي جو بايدن يرشح رجل الأعمال الأمريكي من أصل هندي أجاي بانغا لرئاسة مجموعة البنك الدولي خلفا لديفيد مالباس الذي أعلن نيته ترك منصبه.


24 فبراير: الولايات المتحدة تتخذ إجراءات جديدة ضد روسيا تضمنت زيادة الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 70 في المئة وعقوبات على قطاعي التعدين والمصارف.

9 مارس: مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون تدعو الدول الأعضاء إلى التوقف عن شراء الغاز الطبيعي الروسي وعدم توقيع أي عقود جديدة بمجرد انتهاء العقود الحالية.


9 مارس: هولندا تفرض المزيد من القيود على تصدير التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الدقيقة.


10 مارس: السلطات الأمريكية تغلق بنك (سيليكون فالي) وتفرض عليه رقابتها إثر عجز المؤسسة المالية التي تتخذ من ولاية (كاليفورنيا) مقرا لها عن تلبية عمليات السحب الهائلة لعملائها ما يعد أكبر إفلاس مصرفي أمريكي منذ الأزمة المالية عام 2008 وثاني أكبر فشل لبنك للتجزئة في الولايات المتحدة.


11 مارس: وكالة التصنيف المالي (فيتش) تخفض التوقعات الخاصة بتصنيفها الائتماني لبلجيكا من "مستقرة" إلى "سلبية" بسبب التكلفة المتزايدة لمعدل الشيخوخة بين السكان ومؤشر الأجور إضافة إلى ارتفاع عجز الميزانية الحكومية.


12 مارس: وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (إف.دي.آي.سي) تعلن اتخاذ "إجراءات حاسمة" لحماية الاقتصاد الأمريكي من خلال تعزيز ثقة الناس في النظام المصرفي الأمريكي وذلك بعد انهيار بنك (سيليكون فالي).


13 مارس: هيئة مراقبة البنوك الألمانية الفيدرالية (بافن) تعلن إغلاق الفرع الألماني للبنك الأمريكي (سيليكون فالي) إثر إعلان إفلاسه مؤكدة استقرار القطاع البنكي الألماني.


13 مارس: وزارة الخزانة البريطانية تعلن أن بنك (إتش.إس.بي.سي) البريطاني اشترى فرع بنك (سيليكون فالي) الأمريكي في المملكة المتحدة بتسهيل من بنك إنجلترا المركزي من أجل حماية الشركات البريطانية لا سيما الخاصة بالقطاع التكنولوجي وذلك بعد إعلان المصرف إفلاسه.


14 مارس: مجموعة متاجر في ألمانيا (جاليريا - كارشتات - كاوفهوف) تعلن اعتزامها إغلاق 52 فرعا من متاجرها المنتشرة في جميع المدن الألمانية مبينة أن الإجراء سيؤدي إلى حرمان أكثر من خمسة آلاف عامل من وظائفهم.


16 مارس: مجموعة من البنوك في الولايات المتحدة تقرر إيداع 30 مليار دولار في بنك (فيرست ريبابليك) في ظل مخاوف من انهيارات جديدة في القطاع البنكي.


17 مارس: مجموعة (إس في بي فاينانشال) المالكة السابقة لمصرف (سيليكون فالي) المتعثر تتقدم بطلب حماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 الذي يسمح للشركات بإعادة تنظيم ديونها.


18 مارس: (نيودلهي) و(دكا) تفتتحان "خط أنابيب الصداقة" لنقل الديزل من الهند إلى بنغلاديش.


19 مارس: مجلس الحكم الفيدرالي السويسري يعلن الموافقة على استحواذ بنك (يو بي إس) السويسري على بنك (كريدي سويس) الذي تعرض لأزمة مالية حادة.


20 مارس: بريطانيا توقع اتفاقا تاريخيا للتجارة الرقمية مع أوكرانيا بهدف دعم اقتصادها الذي يعيش ظروفا صعبة بسبب الحرب إضافة إلى تعزيز التبادلات التجارية وتسهيلها بين البلدين.


21 مارس: صندوق النقد الدولي يعلن توصله إلى اتفاق مع أوكرانيا على مستوى الموظفين يمكنها من الحصول على 6ر15 مليار دولار بموجب (تسهيل الصندوق الممدد).


24 مارس: المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتمدان رسميا اتفاق (إطار وينسور) الذي يسمح لإيرلندا الشمالية بالبقاء في سوق الاتحاد الأوروبي الموحد واتحاده الجمركي مع تخفيض الضوابط المعقدة على السلع الوافدة من بريطانيا بمقتضى صفقة (بريكسيت) الأساسية.


30 مارس: الولايات المتحدة تقدم مساعدة اقتصادية لأوكرانيا تشمل 9ر22 مليار دولار كدعم مباشر للميزانية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو.إس.إيد) وآليه السلام التابعة للبنك الدولي.


30 مارس: الاتحاد الأوروبي يتبنى لائحة تمدد هدف الدول الأعضاء الطوعي خفض الطلب على الغاز بنسبة 15 في المئة مدة عام واحد.


30 مارس: الاتحاد الأوروبي يرفع باكستان من قائمة الدول عالية الخطورة التي تشكل تهديدا على نظامه المالي بسبب غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


30 مارس: الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي تتوصل إلى اتفاق بشأن قانون للطاقة المتجددة يتضمن هدفا ملزما قانونا لزيادة حصة الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى 5ر42 في المئة بحلول عام 2030.


2 أبريل: كازاخستان تقرر تخفيض إنتاجها النفطي بمعدل 87 ألف برميل حتى نهاية عام 2023.


2 أبريل: روسيا تعلن مواصلة خفض إنتاج النفط بمعدل 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2023.


13 أبريل: الولايات المتحدة توقع مع إندونيسيا اتفاقية بنية تحتية ومالية بقيمة 649 مليون دولار.


18 أبريل: البرلمان الأوروبي يقر اتفاقية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة كربون عند حدود التكتل وهي أول ضريبة من نوعها على الواردات غير الصديقة للبيئة وتعرف بآلية ضبط حدود الكربون.


18 أبريل: الهند وروسيا تتفقان على تعزيز جميع إمكانات العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.


20 أبريل: الولايات المتحدة تقدم مليار دولار لصندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة الذي يمول مشاريع الطاقة النظيفة وذلك في إطار خطوات جديدة تتخذها الولايات المتحدة للاستجابة لأزمة المناخ.


20 أبريل: البرلمان الأوروبي يقر تشريعا بشأن قواعد في الاتحاد الأوروبي لتنظيم العملات الرقمية (بتكوين) ورموز النقود الإلكترونية ومنع غسل الأموال.


21 أبريل: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يطلق حملة تحول عمراني في مدينة (إسطنبول) تتكفل الحكومة فيها بنصف تكاليف إعادة بناء المباني القديمة.


24 أبريل: بريطانيا وهولندا تتفقان على إنشاء أكبر خط لإمداد الكهرباء في العالم يعبر حدود البلدين لتعزيز أمن الطاقة في بريطانيا أطلق عليه اسم (ليون لينك).


24 أبريل: الاتحاد الأوروبي والنرويج يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة وتعزيز جهود حماية البيئة والتحول الصناعي.


24 أبريل: تحالف من تسع دول في قمة (بحر الشمال) التي انعقدت بمدينة (أوستند) الساحلية البلجيكية يتعهد بتطوير بحر الشمال ليصبح أكبر محطة للطاقة الخضراء في العالم مع وضع خطط لإنتاج حوالي 120 غيغاوات من الطاقة عبر الرياح البحرية بحلول عام 2030.


1 مايو: مصرف (جي بي مورغان تشيس) يستحوذ على معظم أصول بنك (فيرست ريبابليك) المتعثر وهو ثاني أكبر حدث مماثل بالولايات المتحدة بعد سلسلة من فشل بنوك عدة أبرزها (سيليكون فالي) في سداد أموال المودعين في مارس 2023.


2 مايو: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن عن اكتشاف حقل نفطي بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميا بولاية (شرناق) جنوب شرقي تركيا.


2 مايو: المفوضية الأوروبية تعلن اعتمادها إجراءات وقائية استثنائية ومؤقتة تفرض حظرا جزئيا على عدد محدود من المنتجات الواردة من أوكرانيا.


3 مايو: البنك الدولي يعلن اختيار مرشح الولايات المتحدة رجل الأعمال الأمريكي من أصل هندي أجاي بانغا رئيسا له لمدة خمس سنوات.


9 مايو: البرلمان الأوروبي يمدد تعليق واردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الزراعية الأوكرانية عاما آخر في مسعى لدعم اقتصاد البلد الذي يخوض صراعا داميا ضد روسيا.


10 مايو: النمسا تعلن سلسلة من الإجراءات تهدف إلى كبح جماح التضخم وفي مقدمتها فرض ضرائب أكبر على شركات الطاقة للحد من أرباحها إذا لم تبادر بخفض الأسعار.


10 مايو: المفوضية الأوروبية تطرح أول مناقصة دولية لشراء إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي عبر آلية (التجمع الأوروبي) التي تضم مشتري الغاز الطبيعي وبائعيه بهدف تفادي موجة ارتفاعات الأسعار التي عصفت بأسواق الطاقة عام 2022.


11 مايو: القمة الـ42 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تختتم أعمالها في (كوالالمبور) حيث تعهد قادة الدول الأعضاء بتعزيز مركزية الكتلة الإقليمية وبذل الجهود المشتركة للوصول إلى التكامل الاقتصادي من أجل التعامل بشكل أفضل مع الأزمات والتحديات.


16 مايو: الاتحاد الأوروبي والهند يدشنان منصة للتنسيق بين الجانبين في مواجهة التحديات الرئيسة المشتركة في مجالات التجارة والتكنولوجيا والأمن.


16 مايو: الرئيس الأمريكي جو بايدن يستخدم حق النقض (فيتو) ضد قرار من شأنه أن يوقف إجراء اتخذته وزارة التجارة من شأن التعليق المؤقت لمدة عامين لاستيفاء الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية المستوردة من كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام معتبرا أنه ضد الابتكار الأمريكي.


16 مايو: وكالة الطاقة الدولية تعلن أن صادرات النفط الروسية الخام والمكررة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها بعد التدخل العسكري في أوكرانيا لتصل إلى 3ر8 ملايين برميل في اليوم.


17 مايو: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن تمديد اتفاقية ممر الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود لمدة شهرين.


18 مايو: باكستان وإيران تفتتحان مشروع خط نقل الكهرباء من إيران إلى إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان وسوقا حدودية في نقطة (بيشين - مند) الحدودية بين البلدين.

25 مايو: لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي تصوت على تقديم مساعدات مالية لمقدونيا الشمالية تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو (نحو 107 ملايين دولار).


25 مايو: وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي يقرون تمديد لائحة تعليق جميع الرسوم الجمركية والحصص وتدابير الدفاع التجاري على الصادرات الأوكرانية عاما آخر حتى يونيو 2024.


1 يونيو: الهند والنيبال توقعان في نيودلهي سبع اتفاقيات لتعزيز التعاون بينهما في عدد من المجالات بما فيها الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والتعليم والاتصالات.


1 يونيو: مجلس النواب الأمريكي يصادق بأغلبية كبيرة على مشروع قانون تعليق العمل بسقف الدين العام حتى عام 2025.


2 يونيو: الكونغرس الأمريكي يوافق على مشروع قانون لرفع سقف الدين ليبدد بذلك مخاوف بشأن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها لأول مرة.


8 يونيو: بريطانيا تفرض عقوبات اقتصادية إضافية على بيلاروسيا بسبب دعمها الحرب الروسية في أوكرانيا.


8 يونيو: الولايات المتحدة وبريطانيا تطلقان شراكة ضخمة لتعميق التحالف والأمن الاقتصادي عبر المحيط الأطلسي بين البلدين خلال القرن الـ21.


14 يونيو: بريطانيا تعلن استثمار 54 مليون جنيه إسترليني (8ر68 مليون دولار) في دعم مشاريع وأبحاث تطوير الذكاء الاصطناعي.


16 يونيو: الولايات المتحدة تعلن تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 205 ملايين دولار تشمل تمويل تأمين المأوى والغذاء ومياه الشرب والخدمات الأساسية عبر المنظمات الدولية وغير الحكومية.


19 يونيو: المملكة المتحدة تطلق برنامجا تجاريا جديدا لخفض التعرفة الجمركية على السلع القادمة من 65 دولة نامية ما يوفر على الشركات البريطانية والمستهلكين البريطانيين أكثر من 770 مليون جنيه إسترليني (12ر984 مليون دولار) سنويا.


20 يونيو: النمسا تتصدر دول أوروبا من ناحية معدلات التضخم حيث بلغ 9 في المئة في مايو فيما كانت النسبة في ألمانيا 1ر6 في المئة وفي سويسرا 2ر2 في المئة فقط.


21 يونيو: (وكالة ائتمان قروض التصدير) البريطانية تعلن ضمان قرض بقيمة 3ر26 مليون جنيه إسترليني (4ر33 مليون دولار) لإصلاح جسور في أوكرانيا.


21 يونيو: الولايات المتحدة تقدم مساعدات اقتصادية إضافية لأوكرانيا بقيمة 3ر1 مليار دولار.


21 يونيو: بريطانيا تضمن قروض أوكرانيا عن طريق البنك الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار ستسلم لها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.


22 يونيو: مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو.إس. إيد) سامانثا باور تعلن عن تمويل إضافي بقيمة 260 مليون دولار لزيادة الدعم لاستجابة الولايات المتحدة لأزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت منذ بدء الأزمة الروسية - الأوكرانية.


22 يونيو: (مؤتمر تعافي أوكرانيا) يختتم أعماله في بريطانيا بإجماع الدول الغربية لا سيما الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) على مواصلة تقديم الدعم الاقتصادي والعسكري إلى (كييف).


22 يونيو: صندوق النقد الدولي يعلن تحقيق هدف تخصيص 100 مليار دولار من أجل التنمية والتحول المناخي للدول الفقيرة الذي وضع في قمة (كوبنهاغن) عام 2009.


22 يونيو: المفوضية الأوروبية تعلن تخصيص مبلغ 5ر1 مليار يورو (6ر1 مليار دولار) كجزء من برنامج المساعدات المالية لأوكرانيا بقيمة إجمالية تصل إلى 18 مليار يورو (19 مليار دولار).


23 يونيو: مجلس الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة الـ11 من العقوبات الاقتصادية والفردية ضد روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا بهدف تعزيز العقوبات الأوروبية القائمة بالفعل ومواجهة عمليات التحايل عليها.


29 يونيو: صندوق النقد الدولي يوافق على منح أوكرانيا 890 مليون دولار.


7 يوليو: روسيا الاتحادية تعلن تقليص صادراتها النفطية بمقدار نصف مليون برميل أسوة بدول أخرى بهدف ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.


9 يوليو: الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا يوقعان اتفاقية التجارة الحرة لتعزيز التعاون التجاري بين الطرفين.


10 يوليو: الصين والولايات المتحدة تتفقان في بكين على الحفاظ على التبادلات عالية المستوى والاتصالات على جميع المستويات في المجال الاقتصادي.


12 يوليو: صندوق النقد الدولي يوافق على اتفاق استعداد ائتماني مدته تسعة أشهر لباكستان تبلغ قيمته المالية حوالي ثلاثة مليارات دولار موجهة لدعم برنامج الاستقرار الاقتصادي في باكستان.


13 يوليو: الولايات المتحدة تعلن تقديم مبلغ أولي قدره 100 مليون دولار للاستجابة لأزمة الغذاء العالمية مع استمرار المخاوف من تفاقم الوضع بسبب عوامل عدة أبرزها الأزمة الروسية - الأوكرانية وتأثيرات التغير المناخي.


16 يوليو: بريطانيا تعلن توقيعها رسميا على معاهدة انضمامها إلى (اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي).


21 يوليو: الهند وسريلانكا تعتمدان وثيقة رؤية للشراكة الاقتصادية وتقرران إجراء دراسة جدوى لخط أنابيب بترول وإنشاء جسر بري بين البلدين.


26 يوليو: المفوضية الأوروبية توافق على تقديم خمسة مليارات يورو بموجب خطة التعافي التشيكية لدعم كبار منتجي الطاقة في ضوء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.


28 يوليو: المفوضية الأوروبية توافق على خطة لدعم إنتاج الهيدروجين المتجدد في هولندا بقيمة 246 مليون يورو (271 مليون دولار).


28 يوليو: شركة (أو إم في) للنفط والغاز النمساوية تعلن عن اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في النمسا منذ 40 عاما.


1 أغسطس: بريطانيا تطلق أول خدمة توصيل الطرود بالبريد عبر المسيرات وستشغل مبدئيا لمدة 3 أشهر.


1 أغسطس: البنك المركزي الروسي يعلن بدء التداول بالروبل الرقمي في محاولة لإيجاد سبل للتصدي للعقوبات الغربية وضمان السيولة في البنوك الروسية.


1 أغسطس: وكالة (فيتش) تخفض التصنيف الائتماني طويل الأجل للولايات المتحدة من (إيه إيه إيه) إلى (إيه إيه +) مع نظرة مستقبلية مستقرة.


3 أغسطس: روسيا تعلن خفض صادرات النفط بمعدل 300 ألف برميل يوميا وذلك لضمان التوازن في أسواق النفط العالمية.

3 أغسطس: بنك إنجلترا المركزي يرفع معدل الفائدة الى 25ر5 في المئة وذلك في الخطوة الـ14 التي يتخذها منذ ديسمبر 2021 بهدف كبح نسب التضخم المرتفعة التي تبلغ حاليا 9ر7 في المئة.


4 أغسطس: الإنتاج الصناعي في إيطاليا يسجل تراجعا بنسبة 8ر0 في المئة خلال يونيو على أساس سنوي.


8 أغسطس: وكالة (موديز) العالمية تعلن عن خفض التصنيف الائتماني لعشرة بنوك أمريكية صغيرة ومتوسطة الحجم وذلك بعد أيام من تخفيض وكالة (فيتش) التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.


4 أغسطس: السلطات التايلاندية تستقبل أكثر من 15 مليون سائح في الأشهر السبعة الأولى في عام 2023 بزيادة 384 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.


9 أغسطس: وزارة الخزانة الأمريكية تفرض حظرا على استثمار شركاتها في الذكاء الصناعي بالصين وذلك لأسباب تتعلق "بالأمن القومي".


11 أغسطس: الاقتصاد البريطاني يسجل نموا بنسبة 2ر0 في الربع الثاني من عام 2023.


15 أغسطس: الاقتصاد الياباني يحقق نموا سنويا بنسبة 6 في المئة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2023 بارتفاع للربع الثالث على التوالي مدعوما بقوة الصادرات.


16 أغسطس: بيانات رسمية في بريطانيا تظهر ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 7ر1 في المئة في يونيو 2023 ليرتفع متوسط السعر إلى 5ر367 ألف دولار.


16 أغسطس: بيانات رسمية في بريطانيا تظهر تراجع معدل التضخم بحساب مؤشر أسعار المستهلك خلال يوليو 2023 إلى 8ر6 بالمئة.


17 أغسطس: بيانات أمريكية تظهر ارتفاع معدل الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين وهو ما صحبه انخفاض الطلب على القروض السكنية.


18 أغسطس: تقارير تركية تشير إلى وصول أول سفينة شحن من ميناء (أوديسا) بأوكرانيا إلى مضيق (البوسفور) بعد انتهاء اتفاقية الحبوب.


21 أغسطس: بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يعلن خفض سعر الفائدة الأساسي على القروض في الصين وهو معدل الإقراض القياسي القائم على السوق بنسبة 55ر3 في المئة وذلك للمرة الثانية خلال عام 2023.


24 أغسطس: الصين تعلن عن تعليق استيراد جميع المنتجات البحرية القادمة من اليابان لدرء ما سمته "مخاطر تصريف اليابان للمياه الملوثة نوويا في المحيط".


25 أغسطس: بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي تظهر استقرار اقتصاد ألمانيا الأكبر في أوروبا في الربع الثاني من عام 2023 بعد انكماشه بشكل ضئيل في الربع الأول من العام ذاته.


29 أغسطس: الصين والولايات المتحدة تعلنان إنشاء قنوات اتصال جديدة بين وزارتي التجارة بين البلدين.


29 أغسطس: الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار لدعم متضرري الحرب في السودان.


31 أغسطس: بيانات رسمية في فرنسا تظهر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين المحدد الأساسي للتضخم الفرنسي بنسبة 8ر4 في المئة في أغسطس 2023 على أساس سنوي مقارنة بنحو 3ر4 في يوليو السابق له.


31 أغسطس: بيانات حكومية أمريكية تظهر تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالتقديرات المنشورة سابقا فيما يتعلق بالفترة ذاتها من العام.


1 سبتمبر: بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية تظهر أن سوق العمل بالولايات المتحدة لا يزال قويا على الرغم من تداعيات نهج تشديد السياسة النقدية المتبع للعام الثاني على التوالي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي).


1 سبتمبر: بيانات رسمية في بريطانيا تظهر هبوط أسعار المنازل في أغسطس 2023 على أساس سنوي بنسبة 3ر5 بالمئة وهو أكبر تراجع سنوي تسجله منذ عام 2009.


4 سبتمبر: إعادة العمل باتفاقية (ممر القمح) لتصدير الحبوب الأوكرانية.


4 سبتمبر: مكتب الإحصاءات الألماني يعلن أن الشركات الألمانية صدرت في يوليو الماضي بضائع بقيمة 3ر140 مليار دولار مسجلة تراجعا جديدا بسبب ركود الاقتصاد العالمي.


4 سبتمبر: وزير التجارة التركي يعلن تسجيل بلاده صادرات بقيمة 6ر21 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 6ر1 في المئة في أغسطس 2023.


5 سبتمبر: وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث يعلن تخصيص 125 مليون دولار لتمويل عمليات الإغاثة في 14 دولة في إفريقيا وآسيا والأمريكتين والشرق الأوسط.


5 سبتمبر: روسيا تقرر تمديد العمل بقرار خفض صادرات النفط البالغ 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2023.


5 سبتمبر: المستشار الألماني أولاف شولتس يفتتح المعرض الدولي للسيارات في مدينة (ميونيخ) الجنوبية بمشاركة أكبر شركات السيارات في العالم.


5 سبتمبر: الحكومة اليابانية تقدم وثيقة احتجاج إلى منظمة التجارة العالمية بشأن حظر شامل فرضته الصين على وارداتها البحرية وذلك بعد تسرب المياه المعالجة من محطة (فوكوشيما) للطاقة النووية المعطلة إلى المحيط الهادئ.


6 سبتمبر: الولايات المتحدة تعلن عن تقديم مساعدات إنسانية إضافية للسودان والدول المجاورة لها بقيمة 163 مليون دولار وذلك استجابة للأوضاع الإنسانية الطارئة.


6 سبتمبر: واشنطن تعلن عن استثمارات بيئية لإفريقيا بعشرات الملايين من الدولارات وذلك بناء على التزامات الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا التي عقدت في واشنطن في ديسمبر 2022.


8 سبتمبر: اليابان تخفض نمو اقتصادها بالربع الثاني بسبب تراجع الإنفاق الرأسمالي والاستهلاك الخاص.


9 سبتمبر: بريطانيا توقع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة مع سنغافورة في مجالي الاقتصاد والأمن.


11 سبتمبر: فرنسا تقدم 36ر5 ملايين دولار للمنظمات غير الحكومية لإغاثة متضرري زلزال المغرب.


12 سبتمبر: بيانات رسمية في بريطانيا تظهر نمو الأجور بنسبة 8ر7 بالمئة في الفترة من شهر مايو إلى يوليو 2023 على أساس سنوي ليتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم وذلك لأول مرة منذ عامين.


13 سبتمبر: البيت الأبيض يلوح بإقفال حسابات الأموال الإيرانية المفرج عنها من مصارف كوريا الجنوبية إذا ما "حرف" استخدام تلك الأموال عن مساره الذي تحدده واشنطن ضمن خانة الاحتياجات الإنسانية للشعب الإيراني.


13 سبتمبر: بريطانيا تعلن حزمة مساعدات إغاثية جديدة بقيمة 25ر1 مليون دولار إلى ليبيا لإنقاذ المتضررين بالفيضانات التي خلفت أضرارا مادية وبشرية كبيرة.


13 سبتمبر: بيانات صادرة عن وزارة العمل الامريكية تشير إلى تسارع التضخم بالولايات المتحدة في أغسطس مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود الذي شكل أكثر من نصف الزيادة تليه تكاليف السكن المستمرة بالارتفاع منذ 40 شهرا.


13 سبتمبر: الاقتصاد البريطاني يسجل انكماشا غير متوقع بنسبة 5ر0 بالمئة في يوليو الماضي بسبب إضرابات قطاع الرعاية الصحية والمعلمين وسوء الأحوال الجوية.


13 سبتمبر: مكتب الإحصاءات الألماني يعلن تسجيل ارتفاع جديد بنسبة 8ر13 في المئة في أعداد الشركات المفلسة في المانيا بأغسطس 2023 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022.


14 سبتمبر: البنك المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة إلى 5ر4 في المئة وذلك في عاشر ارتفاع منذ يوليو من عام 2022.


14 سبتمبر: بلجيكا تخصص 07ر1 مليون دولار لتقديم مساعدات إنسانية طارئة لليبيا بعد أن تسببت الفيضانات المدمرة شرقي البلاد في مقتل وتشريد الآلاف.


15 سبتمبر: ارتفاع صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 9ر2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 لتصل إلى 5ر1 تريليون دولار.


15 سبتمبر: الصادرات التركية للسعودية تقفز إلى 6ر1 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس 2023.


19 سبتمبر: بيانات تظهر تراجع التضخم في الاتحاد الأوروبي إلى 9ر5 في أغسطس 2023 على أساس سنوي مقابل 1ر6 بالمئة في يوليو 2023 ومقارنة بـ 1ر10 بالمئة في أغسطس 2022.


15 سبتمبر: الاتحاد الأوروبي يعلن عن رفع الحظر على صادرات أوكرانيا من الحبوب إلى دول مجاورة في الاتحاد الأوروبي هي بلغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.


15 سبتمبر: الانتعاش الاقتصادي بالصين يتسارع خلال أغسطس الماضي بفضل ارتفاع الطلب في السوق تدريجيا.


18 سبتمبر: اتحاد المزارعين في إيطاليا يكشف عن انهيار أسعار القمح المحلي إلى ما دون تكلفة الإنتاج نتيجة تدفق فوائض القمح الأوكراني في الأسواق الأوروبية.


18 سبتمبر: البنك المركزي الألماني يعلن أن تراجع أداء الاستهلاك الداخلي وضعف القطاع الصناعي يكبحان النمو الاقتصادي الألماني الأكبر في أوروبا.


18 سبتمبر: الاتحاد الأوروبي يخصص نحو 5ر5 ملايين دولار مساعدات إنسانية إضافية لليبيا.


18 سبتمبر: الولايات المتحدة تقدم 11 مليون دولار من المساعدات الإضافية استجابة لفيضانات ليبيا.


19 سبتمبر: الدين الفيدرالي الأمريكي يتجاوز 33 تريليون دولار لأول مرة بالتاريخ حسب معطيات نشرها الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية.


19 سبتمبر: قيمة الصادرات الإيطالية تتجاوز 350 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023 بنسبة تفوق أربعة في المئة.


19 سبتمبر: المفوضية الأوروبية توافق على مشروع مشترك بين شركة باوشان الصينية للحديد والصلب المحدودة باو ستيل وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي لتصنيع وتوريد الحديد المختزل المباشر والألواح الفولاذية الثقيلة.


20 سبتمبر: بريطانيا تؤجل حظر بيع سيارات جديدة ذات محركات البنزين والديزل خمسة أعوام إضافية وتحديدا من عام 2030 إلى عام 2035 بهدف منح الشركات مزيدا من الوقت استعدادا للمرحلة المقبلة وتخفيف الضغوط المالية على الأسر البريطانية.


20 سبتمبر: مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يقرر الإبقاء على نطاق سعر الفائدة عند معدل بين 25ر5 و5ر5 في المئة وهو أعلى مستوى له منذ 22 عاما.


20 سبتمبر: الولايات المتحدة تعلن عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة تتجاوز 130 مليون دولار لدعم المتضررين من الأزمة السودانية.


20 سبتمبر: الاتحاد الأوروبي يصرف 149 مليون دولار من المساعدات الأساسية لنساء أفغانستان.


21 سبتمبر: الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص يعلن أن الطلب العالمي على الطاقة في تزايد مستمر في جميع أنحاء العالم فيما يشكل تغير المناخ في الوقت ذاته تحديات هائلة للجميع.


21 سبتمبر: البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس ليصل إلى 30 بالمئة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع في محاولة لكبح جماح التضخم.


21 سبتمبر: بنك إنجلترا المركزي يثبت معدل الفائدة عند 25ر5 في المئة مخالفا بذلك كل التوقعات برفع النسبة بربع نقطة مئوية.


21 سبتمبر: الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 116 مليون دولار للاجئي الروهينغيا والمتضررين من الأزمة في ميانمار في المناطق المجاورة.


22 سبتمبر: الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم مساعدات إنسانية لإقليم (ناغورني كاراباخ) بقيمة 532 ألف دولار.


22 سبتمبر: المفوضية الأوروبية تعلن عن دعم مالي لتونس بقيمة 135 مليون دولار.


22 سبتمبر: الحكومة الألمانية تقدم منحة بقيمة 87ر23 مليون دولار لدعم الطلبة السوريين في الأردن.


22 سبتمبر: إضراب عمال السيارات بالولايات المتحدة يتوسع ليشمل 38 موقعا إضافيا إلى حين تعديل عقود العمال لتشمل تحقيق مطالب عديدة أبرزها زيادات في الرواتب وتعويضات تقاعد مجزية تتناسب مع التضخم الحاد في البلاد.


22 سبتمبر: تركيا تستقبل 7ر36 مليون سائح في 8 أشهر من عام 2023.


22 سبتمبر: البنك المركزي الياباني يبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة.


22 سبتمبر: الولايات المتحدة والصين تطلقان مجموعتي عمل اقتصادية ومالية "توفران قنوات اتصال منظمة" بين البلدين.


22 سبتمبر: الولايات المتحدة تعلن إطلاق مبادرة مشتركة مع كندا والمكسيك لإحباط محاولات الاستغلال الاقتصادي خلال دورة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026.

25 سبتمبر: ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين خلال عام 2022 بنسبة 23 بالمئة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي قدره 907 مليارات دولار.


25 سبتمبر: إحصاءات تظهر انخفاضا في واردات دول الاتحاد الأوروبي من الطاقة خلال الربعين الأول والثاني من عام 2023 بعكس ما كان عليه الحال في عامي 2021 و2022.


25 سبتمبر: وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعلن أن حجم التبادل التجاري مع مصر بلغ ستة مليارات دولار العام الماضي بزيادة قدرها 30 في المئة عن عام 2021.


25 سبتمبر: الاتحاد الأوروبي يقدم أكثر من مليون دولار مساعدات لضحايا الفيضانات في باكستان.


26 سبتمبر: إندونيسيا تطلق أول بورصة لها لتجارة انبعاثات الكربون بهدف إنشاء سوق لتمويل الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتصبح لاعبا رئيسا في تجارة الكربون العالمية.


26 سبتمبر: الاتحاد الأوروبي يعلن عن تقديم 2ر5 ملايين دولار في شكل مساعدات إنسانية إلى المتضررين من الصراع في إقليم (ناغورني كاراباخ).


26 سبتمبر: الرئيس الأمريكي جو بايدن ينضم إلى عمال السيارات الأمريكيين المضربين في (ميشيغان) في خطوة وصفتها وسائل الإعلام الأمريكية "بالتاريخية" حيث أصبح بايدن أول رئيس أمريكي في الحكم ينضم إلى احتجاج ينظمه مضربون.


27 سبتمبر: بريطانيا توافق على تطوير حقل نفطي بحري جديد شمال إسكتلندا بعد أيام من إعلان تراجعها عن بعض القرارات المتعلقة بالطاقة النظيفة.


28 سبتمبر: معاهد (إي دبليو إتش) و(إيفو) و(كيل للاقتصاد الدولي) و(آي دبليو إي) الاقتصادية الألمانية تتوقع انكماش اقتصاد ألمانيا الأكبر في أوروبا في مجمل عام 2023 بنسبة 6ر0 بالمئة مقارنة بعام 2022.


29 سبتمبر: وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية تتعهد بتقديم 86 مليون دولار للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي شهدت دولها بالآونة الأخيرة انقلابات عدة.


29 سبتمبر: الولايات المتحدة تكشف عن برنامجها لتأجير حقوق التنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية للولايات المتحدة للسنوات الخمس المقبلة وحددت فيه 3 عقود إيجار فقط في خليج المكسيك حتى عام 2029.


29 سبتمبر: الصادرات الإيطالية إلى خارج أوروبا تسجل نموا شهريا بأكثر من 7 في المئة بفائض يقارب 4ر3 مليارات دولار مدفوعة بزيادة قوية في صادرات الطاقة.


29 سبتمبر: تراجع معدل التضخم في النمسا إلى 1ر6 في المئة في سبتمبر 2023 بعد أن كان يبلغ أكثر من 11 في المئة بداية العام.


2 أكتوبر: بنك اليابان المركزي يعلن أن مؤشر ثقة الأعمال بين كبرى الشركات المصنعة اليابانية (تانكان) مثل شركات صناعة السيارات والإلكترونيات ارتفع إلى 9 نقاط في سبتمبر 2023 مقارنة ب 5 نقاط في استطلاع يونيو السابق له.


3 أكتوبر: البرلمان الأوروبي يوافق على أداة تجارية جديدة لتمكين الاتحاد الأوروبي من الرد في حال تعرضه أو الدول الأعضاء لابتزاز اقتصادي من دول أجنبية.


3 أكتوبر: اليابان تتعهد باتخاذ "خطوات مناسبة" بعد هبوط الين لأدنى مستوى مقابل دولار خلال عام.


4 أكتوبر: إيران تعلن اكتشاف أربعة حقول جديدة للنفط والغاز في ثلاث محافظات.


4 أكتوبر: رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعلن تراجع حكومته عن تنفيذ مشروع ضخم للقطارات السريعة بين مدينتي (بيرمنغهام) و(مانشستر).


4 أكتوبر: (أوبك +) يقرر الإبقاء على سياسات إنتاج النفط الحالية لدول التحالف من دون تغيير.


4 أكتوبر: وزير التجارة التركي عمر بولات يعلن تسجيل بلاده صادرات بقيمة 670ر22 مليار دولار في سبتمبر 2023.


4 أكتوبر: الاتحاد الأوروبي أنفق 347 مليار دولار على البحث والتطوير خلال عام 2021 بزيادة بلغت 9ر6 بالمئة مقارنة بعام 2022.


5 أكتوبر: الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات إضافية لأرمينيا بقيمة 1ر21 مليون دولار ويؤكد التزام الكتلة التام بدعم المفاوضات بين باكو ويريفان.


5 أكتوبر: بيانات رسمية تظهر أن طاقة مشروعات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة في إيطاليا نمت بنسبة 37 في المئة باستثمارات تجاوزت 45 مليار دولار خلال نصف عام 2023 في تحول كبير لاتجاه الاستثمارات في قطاع الطاقة في الدولة.


6 أكتوبر: نمو الوظائف بالولايات المتحدة في سبتمبر 2023 بمعدل يقارب ضعف التوقعات وهو ما يشير إلى أن سوق العمل لا يز