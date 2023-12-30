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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 34ر2 دولار ليبلغ 56ر79 دولار

12/30/2023 4:20:45 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 12 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 34ر2 دولار ليبلغ 56ر79 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 90ر81 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت 11 سنتا ليبلغ 04ر77 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا ليبلغ 65ر71 دولار. (النهاية)

خ م / ت م




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