سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 34ر2 دولار ليبلغ 56ر79 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 12 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 34ر2 دولار ليبلغ 56ر79 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 90ر81 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت 11 سنتا ليبلغ 04ر77 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا ليبلغ 65ر71 دولار. (النهاية)
خ م / ت م
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