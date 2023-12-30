وزارة الدفاع الروسية تعلن اعتراض 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أقاليم روسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 30 - 12 (كونا) -- اعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت اعتراض 32 طائرة مسيرة اوكرانية فوق عدد من الاقاليم الروسية بينها موسكو.
وقالت الوزارة في بيان ان "قوات الدفاع الروسية اعترضت 32 طائرة مسيرة كانت في طريقها لمهاجمة اهداف في اقاليم (بريانسك) و(كورسك) و(اوريول) و(موسكو)".
وأضاف البيان ان "قوات الدفاع الجوي احبطت كذلك هجوما جويا اوكرانيا استهدف اقليم (بيلغورود) جنوب روسيا ودمرت 13 هدفا جويا معاديا".
وعلى صعيد متصل نسبت وكالة الانباء الروسية (تاس) الى محافظ اقليم (بيلغورود) فياتشيسلاف غلادكوف قوله ان "شخصا قتل واصيب آخر بجروح نتيجة هذا الهجوم".
يذكر ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلن في فبراير عام 2022 البدء في تنفيذ عملية عسكرية خاصة في اوكرانيا بهدف حماية السكان المدنيين في (دونباس) .
كما اعلنت اربعة اقاليم تقع في شرق اوكرانيا هي (دونيتسك) و(لوغانسك) و(زاباروجيا) و(خيرسون) في سبتمبر من ذات العام انضمامها الى روسيا بعد اجراء استفتاء عام صوت خلاله اغلبية سكانها لصالح هذا الانضمام.(النهاية)
ا س / غ ع
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