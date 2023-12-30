استشهاد وإصابة العشرات جراء مواصلة الاحتلال عدوانه على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 30 كانون الأول (بترا) - استشهد وأصيب العشرات جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي محاور عدة في قطاع غزة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الخامس والثمانين، بقصف جوي ومدفعي مكثف، في الوقت الذي تضرب فيه المقاومة الفلسطينية القوات المتوغلة في جميع محاور القتال في القطاع، مؤكدة ان مدفعية الاحتلال تواصل قصفها العنيف منذ ساعات فجر اليوم السبت، على وسط وجنوب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.
وقالت مصادر فلسطينية ان طيران الاحتلال استهدف بقصف جوي منزلا لعائلة الواوي قرب مسجد السنة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة خلف عددا من الشهداء والمصابين.
وشنت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها بشكل كثيف على شواطئ دير البلح وخان يونس جنوب قطاع غزة.
وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أعلنت تنفيذ كمين شرق حي التفاح أدى إلى تدمير ناقلة جند وقتل 10 جنود للاحتلال من نقطة صفر، كما أكدت القسام استهدافها 20 آلية عسكرية للاحتلال خلال الساعات الـ48 الماضية.
يذكر ان وزارة الصحة في غزة، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 21507 والإصابات إلى 55915 منذ بدء العدوان، وفق حصيلة غير نهائية.
من جانبه، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 502 ضابط وجندي منذ 7 تشرين الأول، بينهم 168 قتيلا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.
-- (بترا)
رصد/رس/اص/ب ط
30/12/2023 11:47:56
MENAFN30122023000117011021ID1107670081
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