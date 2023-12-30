استشهاد وإصابة العشرات جراء مواصلة الاحتلال عدوانه على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 30 كانون الأول (بترا) - استشهد وأصيب العشرات جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي محاور عدة في قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الخامس والثمانين، بقصف جوي ومدفعي مكثف، في الوقت الذي تضرب فيه المقاومة الفلسطينية القوات المتوغلة في جميع محاور القتال في القطاع، مؤكدة ان مدفعية الاحتلال تواصل قصفها العنيف منذ ساعات فجر اليوم السبت، على وسط وجنوب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية ان طيران الاحتلال استهدف بقصف جوي منزلا لعائلة الواوي قرب مسجد السنة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة خلف عددا من الشهداء والمصابين.

وشنت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها بشكل كثيف على شواطئ دير البلح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أعلنت تنفيذ كمين شرق حي التفاح أدى إلى تدمير ناقلة جند وقتل 10 جنود للاحتلال من نقطة صفر، كما أكدت القسام استهدافها 20 آلية عسكرية للاحتلال خلال الساعات الـ48 الماضية.

يذكر ان وزارة الصحة في غزة، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 21507 والإصابات إلى 55915 منذ بدء العدوان، وفق حصيلة غير نهائية.

من جانبه، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 502 ضابط وجندي منذ 7 تشرين الأول، بينهم 168 قتيلا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.

-- (بترا)

رصد/رس/اص/ب ط

30/12/2023 11:47:56