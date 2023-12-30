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المنتخب الوطني لكرة اليد يبدأ معسكره التدريبي في سلطنة عمان

12/30/2023 4:20:24 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الأول (بترا) - بدأ المنتخب الوطني لكرة اليد، معسكره التدريبي في سلطنة عمان، في اطار تحضيراته للمرحلة المقبلة من المنافسات الرسمية.
واستهل المنتخب معسكره بلقاء ودي مع المنتخب العماني أقيم مساء يوم أمس الجمعة، وانتهى بخسارة منتخبنا أمام نظيره العماني بنتيجة 24-33.
ويتجدد اللقاء بين المنتخبين الشقيقين اليوم قبل أن يخضع المنتخب الوطني إلى الراحة يوم غد الأحد، على أن تختتم اللقاءات بينهما يوم الاثنين المقبل.
وكان المنتخب الوطني قد وصل إلى العاصمة العمانية مسقط صباح أمس الجمعة، في الوقت الذي تأتي فيه هذه اللقاءات الودية ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في الاستحقاقات الرسمية المقبلة.
ويشارك المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية للشباب، المقررة في السعودية خلال شهر تموز المقبل، خصوصا وأن قائمة المنتخب المشاركة في هذا المعسكر تضم في غالبيتها لاعبي المنتخب الوطني للشباب، بينما يستعد المنتخب العماني الشقيق للمشاركة في البطولة الآسيوية للرجال التي تقام في البحرين خلال شهر كانون الثاني المقبل.
-- (بترا)
خ خ/اص/ب ط
30/12/2023 11:29:18

MENAFN30122023000117011021ID1107670080

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