41.7 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الأول (بترا) - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 41.70 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 40 دينارا لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 48.90 و 37.20 دينار على التوالي.
وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 294 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 336 دينارا.
واشار في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) إلى ان الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية "ضعيف" نظرا لارتفاع الاسعار والغاء المناسبات الاجتماعية، تضامنا مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان اسرائيلي غاشم ومجازر حرب.
وبين أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته لعام 2023 بالسوق العالمية يوم امس الجمعة على سعر مرتفع مقارنة مع سنوات سابقة، حيث سجل 2063 دولارا للأونصة الواحدة.
-- (بترا)
س ص/اص/ب ط
30/12/2023 10:23:35
MENAFN30122023000117011021ID1107670079
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