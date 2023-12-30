41.7 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الأول (بترا) - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 41.70 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 40 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 48.90 و 37.20 دينار على التوالي.

وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 294 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 336 دينارا.

واشار في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) إلى ان الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية "ضعيف" نظرا لارتفاع الاسعار والغاء المناسبات الاجتماعية، تضامنا مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان اسرائيلي غاشم ومجازر حرب.

وبين أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته لعام 2023 بالسوق العالمية يوم امس الجمعة على سعر مرتفع مقارنة مع سنوات سابقة، حيث سجل 2063 دولارا للأونصة الواحدة.

-- (بترا)

س ص/اص/ب ط

30/12/2023 10:23:35