استشهاد صحفي وعدد من أفراد عائلته بغارة إسرائيلية في مخيم النصيرات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الأول (بترا) - استشهد صحفي وعدد من أفراد عائلته، وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزل الصحفي جبر أبو هدروس في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاده وعدد من أفراد عائلته.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما أدى لاستشهاد أكثر من 21 ألف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة لنحو 55 ألف مصاب، وآلاف المفقودين.

-- (بترا)

رصد/رس/اص/ب ط

30/12/2023 10:16:08