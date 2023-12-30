الاقتصاد في 2023 ... اهتمام ملكي وهندسة اصلاحات وتصاعد بالمؤشرات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الأول (بترا) - سيف الدين صوالحة- حظي الملف الاقتصادي من خطط وبرامج الدولة الاقتصادية ولاسيما المتعلقة برؤية التحديث، باهتمام مستمر خلال عام 2023، فضلا عن بحث آليات النهوض بالاقتصاد الوطني والوقوف على أبرز التحديات التي تواجهه.

وشكلت اللقاءات المتواصلة التي إجراها جلالة الملك عبدالله الثاني، مع الفعاليات الاقتصادية والرياديين والشركات الناشئة، دفعة قوية لمواصلة العمل والجهد لخدمة الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ المبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي، لضمان استقطاب الاستثمارات وتوليد فرص العمل، والمضي بالاصلاحات.

وشدد جلالة الملك خلال لقاءاته مع مختلف الفعاليات الاقتصادية على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز الثقة وحالة التفاؤل بالاقتصاد الوطني، وقدرته على تجاوز الصعوبات والتحديات التي فرضتها ظروف دولية واقليمية استثنائية، آخرها العدوان الاسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة.

وجدد جلالة الملك تأكيده خلال اللقاءات العديدة على "أن الأردن بلد قوي ومستقر والأزمات تجعله دائما أقوى، ويمتلك الخبرة في كيفية التعامل مع الأزمات، وهو قادر على مواصلة بناء اقتصاده والعمل في الظروف الصعبة".

كما جدد جلالته تأكيد أهمية تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنسيق لمواجهة التحديات الاقتصادية ومواصلة تنمية الاستثمارات المحلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، إضافة الى الاستمرار في مسيرة التحديث الاقتصادي.

وبفضل الجهود الملكية السامية حصل الأردن على مساعدات خارجية لدعم خطط البلاد الاستراتيجية والمشروعات ذات الابعاد التنموية المهمة للاقتصاد الوطني، ما يؤكد أن المملكة تحظى بدعم الأشقاء والأصدقاء.

ورغم الصعوبات، فالاقتصاد الوطني متين وقادر على التأقلم مع التحديات مستندا في ذلك على روافع متعددة بمقدمتها رؤية واضحة للتحديث الاقتصادي، واستقرار نقدي ودينار قوي واحتياطيات مريحة من العملات الأجنبية، وأقل معدل تضخم بالعالم.

وتزخر المملكة بالعديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية والواعدة تتوزع على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والزراعة والصحة، علاوة على مشروعات للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وصعدت الكثير من مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال عام 2023 ضمن مسارات عديدة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية والثابتة خلال الربع الثاني من 2023، بنسبة 2.6 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2022.

وارتفع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بنسبة 21 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022 ، ليصل إلى 776 مليون دولار.

كما ارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية خلال 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 34 بالمئة ليصل لنحو 879 مليون دينار مقارنة مع 657 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.

وحافظت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي على مستوياتها المرتفعة وسجلت ارتفاعا ملموسا حسب آخر البيانات المتاحة بالعام الحالي لتبلغ 18 مليار دولار مقابل 17.3 مليار دولار نهاية العام الماضي، تغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة تزيد على ثمانية أشهر.

وواصل معدل التضخم الشهري انخفاضه خلال العام الحالي ليصل إلى 1.3 بالمئة خلال شهر تشرين الثاني الماضي، ليبلغ بذلك معدل التضخم المسجل خلال 11 شهرا من العام الحالي 2.1 بالمئة.

وسجل العجز في الميزان التجاري (يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، للمملكة انخفاضا بنسبة 9.0 بالمئة، خلال 10 أشهر من عام 2023، مسجلا 8.142 مليار دينار، مقابل 8.948 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 48 بالمئة خلال 10 أشهر من عام 2023، مقارنة بنسبة 46 بالمئة خلال نفس الفترة من العام 2022 بتحسن مقداره 2 نقطة مئوية.

وارتفع الدخل السياحي للمملكة خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي 2023 بنسبة 30.5 بالمئة ليسجل ما قيمته 6.9 مليار دولار، بينما بلغ عدد زوار المملكة خلال 11 شهرا من العام الحالي 5.937 مليون زائر، بارتفاع 29.2 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2022.

وحافظت أسعار المواد الغذائية في الأردن على استقرارها، حيث لم تتجاوز نسبة ارتفاعها 1.7 بالمئة خلال 10 أشهر من العام الحالي مثلما جاء في تقرير للبنك الدولي في الوقت الذي ما زالت فيه أسعار الأغذية في معظم دول العالم تشهد ارتفاعات متفاوتة وصلت على سبيل المثال في لبنان إلى 218 بالمئة و 72 بالمئة في تركيا، و 71 بالمئة في مصر.

وبلغ معدل البطالة خلال الربع الثالث لعام 2023 نحو 22.3 بالمئة بانخفاض مقداره 0.8 نقطة مئوية عن مستواه في الربع الثالث لعام 2022 البالغ نحو 23.1 بالمئة.

وارتفعت الإيرادات المحلية خلال 11 شهرا من عام 2023، لتصل إلى 7.124 مليار دينار، وبزيادة بقيمة 470 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 90 بالمئة، حيث زادت الإيرادات الضريبية بقيمة 250 مليون دينار، والإيرادات غير الضريبية بقيمة 220 مليون دينار.

كما أقرت الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وإحالته لمجلس الأمة ضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور، حيث لا تشمل رفعا للضرائب أو الرسوم وبأعلى إنفاق رأسمالي في تاريخ المملكة، إلى جانب رفع مخصصات الحماية الاجتماعية، وتعزيز تقدم سير العمل في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وكذلك تعزيز جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

ورصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة المخصصات المالية لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية ودعم أسطوانة الغاز، إضافة إلى زيادة مخصصات دعم طلبة الجامعات والمعونة الوطنية لتمكنها من استيعاب عدد أكبر من الأسر المستحقة للدعم، ورصد مخصصات أكبر لخدمة الدين العام.

وكان الأداء الإيجابي لمختلف القطاعات الاقتصادية بمثابة شهادة على فعالية السياسات المالية والنقدية التي نفذتها المملكة، حيث هيأت بيئة مواتية لتحفيز النشاط الاقتصادي واتساع قاعدته، وعززت استقرار الاقتصاد الوطني وعمقت الثقة به وفي بيئة الاستثمار السائدة.

وتؤكد هذه المؤشرات كذلك، على صلابة الاقتصاد الوطني ومرونته، وثقة المستثمرين ببيئة الاستثمار، إلى جانب قوة الدينار وجاذبية الودائع بالدينار، مدعومة بجهاز مالي ومصرفي راسخ ومتين.

وتوصلت الحكومة بنجاح إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للبدء بتنفيذ برنامج وطني جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد حتى 2028، بقيمه اجمالية تصل الى 1.2 مليار دولار، بعد إتمام متطلبات المراجعة السابعة بنجاح.

وسيساعد البرنامج الذي تم اعداده من قبل وزارات ومؤسسات وطنية مختصة المملكة على المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير والتوسع بالحماية الاجتماعية.

وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خلال العام الحالي عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى ( BB-) مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، ما يمثل شهادة على منعة الاقتصاد الوطني، عازية تثبيت التصنيف نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها البلاد بالفترة الاخيرة وقدرة الأردن على الوصول لمصادر التمويل المحلي والخارجي، والدعم الدولي الذي يحظى به في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى حجم السيولة التي يتمتع بها القطاع المصرفي بالمملكة.

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الوطني سيسجل نموا حقيقيا العام المقبل 2024 بنحو 2.6 بالمئة، ونموا اسميا 5.1 بالمئة، وسيحافظ على معدلات التضخم المعتدلة والتي تعد من أقل المعدلات في العالم، ما يسهم بتعزيز الاستقرار المالي والنقدي وحماية القوة الشرائية للمواطنين.

كما أعلنت مجموعة العمل المالي رفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة المتزايدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو ما يعرف بالقائمة الرمادية، كاعتراف بنجاح المملكة بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومواءمتها مع المعايير الدولية، واستكمال تنفيذ كل بنود خطة العمل الخاصة المعتمدة من قبل المجموعة.

وتقدم ترتيب الأردن في مؤشر الابتكار العالمي الذي يصدر سنويا عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالشراكة مع معهد بورتولانز، من المرتبة 78 عام 2022 إلى المرتبة 71، من بين 132 دولة شملها تقرير المؤشر في عام 2023.

وأنجز الأردن خلال العام الحالي العديد من القوانين الاقتصادية بغية التأسيس لاقتصاد منيع كان أبرزها: البئية الاستثمارية، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحماية البيانات الشخصية لسنة2022، والملكية العقارية، ومعدل قانون الشركات، والمعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وأطلقت وزارة الاستثمار، المنصة الترويجية الأولى للاستثمار في الأردن بعنوان (استثمر في الأردن) وتحتوي على 21 فرصة استثمارية بحجم استثمار يقدر بنحو مليار دينار، إضافة الى 8 قطاعات استثمارية ذات أولوية.

وبمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، عقدت الحكومة ملتقى بعنوان (عام على التحديث)، تم خلاله استعراض ما تم تحقيقه في البرنامجين والتحاور حول أولويات المرحلة المقبلة، بحضور 600 مشارك ومشاركة ممن صاغوا رؤيتي التحديث الاقتصادي والإداري.

واستكملت المملكة المراجعة الثالثة للسياسة التجارية في إطار أعمال منظمة التجارة العالمية عن الفترة (2016-2023)، والتي تعكس تأكيد الأردن لالتزاماته تجاه النظام التجاري متعدد الأطراف منذ انضمامه لمنظمة التجارة العالمية.

وفي عام 2023 استطاع الاردن تجاوز تبعات الكثير من الصعوبات الاقتصادية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية والخلل الذي واجه سلاسل التزويد، بفعل روافع كامنه يعتليها حكمة قيادته واستقراره السياسي والامني والاجتماعي، وانجازه اصلاحات جزئية شاملة طالت مسارات السياسة والاقتصاد والادارة.

وتقف المملكة مع بداية العام الجديد على أعتاب مرحلة جديدة من العمل والبناء ومراكمة الانجازات الاقتصادية التي تحققت على مدى ربع قرن بقيادة جلالة الملك، ما يتطلب تسريع خطوات الاعتماد على الذات، وتعظيم قيم العمل والانتاج، وتعزيز التشاركية والعمل بروح الفريق، ولا سيما في الظرف الاستثنائي الذي تعيشه المنطقة جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم على اهالي قطاع غزة.



-- (بترا)

س ص/اص/ب ط

30/12/2023 09:47:44















