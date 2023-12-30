ورشة حول مكافحة الاتجار بالبشر في تجارة عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الأول (بترا) - نظمت غرفة تجارة عمان بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القضائي، ورشة تدريبية حول مكافحة الاتجار بالبشر، بمشاركة اعضاء من الهيئة العامة للغرفة وموظفيها.

وحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، هدفت الورشة للتعريف بجريمة الاتجار بالبشر في القانون الاردني والاتفاقيات الدولية، والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني لمساعدة ضحايا هذه الجريمة، وتوضيح دور الجهات المعنية في الجهود الوطنية لمنع هذه الجريمة وتوعية القطاع الخاص والتجاري والخدمي بخطورتها.

وأكد المشاركون في الورشة التي افتتحها امين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أنَّ جرائم الاتجار بالأشخاص تُعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان على مستوى العالم، وتسلب حريته، وتهدر كرامته.

واستعرض المسيمي الاطار القانوني والتشريعي لجريمة الاتجار بالبشر، والتعريف بالجريمة ووسائل وصور الجريمة، وقدم شرحا موجزا عن عناصر واركان جريمة الاتجار بالبشر وفقا للقانون الاردني، والعقوبات المترتبة على اقتراف الجريمة.

بدوره، أكد الحاج توفيق أن الاتجار بالبشر جريمة تُشكّل إخلالاً اساسياً بالمعايير الدولية لحقوق الانسان المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية، وان مكافحتها وضبطها والحد منها يعزز مكانة الأردن الدولية في هذا المجال.

واشاد بالإجراءات التي تقوم بها وزارة العدل والمجلس القضائي ومديرية الامن العام في مجال مكافحة جريمة الاتجار البشر، وشراكتها الحقيقية مع المجتمع بجميع مكوناته ومؤسساته.

ولفت الحاج توفيق إلى أن عقد الورشة دليل على الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتعزيز دورهم الوقائي ضدها والتوعية بأخطارها وصولاً لإيجاد منظومة وطنية متكاملة تكفل تنسيق مختلف الجهود حيالها.

من جانبها، قدمت مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل الدكتورة حنان الخلايلة موجزا عن قانون منع الاتجار بالبشر الذي صدر عام 2009، مبينة أنَّ الأردن قام بتعديل قانون منع الاتجار بالبشر وإدخال بعض التعديلات الجوهرية في القانون المعدل رقم (10) لسنة 2021، ليوائم أفضل المعايير الدولية والذي يوفر مزيدا من الحماية والرعاية للمجني عليهم والمتضررين من الاتجار بالبشر.

وعرضت الخلايلة لمحاور آلية الإحالة الوطنية وإجراءات العمل الموحدة في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، وتضمنت المصطلحات المستخدمة ومراحل الآلية البالغة خمس مراحل وهي: التعرف على ضحية الاتجار بالبشر المحتملة والإيواء والحماية والمساعدة والتدقيق والمقاضاة والعودة الطوعية لضحايا هذه الجريمة وإعادة الإدماج.

وحضر الورشة عضوا مجلس ادارة غرفة تجارة عمان علاء الدين ديرانية وفلاح الصغير والمدير العام للغرفة هشام الدويك.

-- (بترا)

س ص/اص/ب ط

30/12/2023 09:12:16